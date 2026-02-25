Learning Tree International, NATO NCIA 상업 교육 서비스 계약(IFB-CO-423236) 단독 다년 계약 수주

런던, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 인력 역량 전환과 임무 핵심 기술 교육 분야의 글로벌 선도 기업인 Learning Tree International이 북대서양조약기구(NATO) 산하 통신·정보국(NATO Communications and Information Agency, NCIA)으로부터 교육 및 훈련 산업 파트너로 선정되어 수년간의 단독 계약을 수주했다.

상업 교육 서비스 계약(Commercial Training Services Contract) IFB-CO-423236에 따라 Learning Tree International은 컨설팅 지원을 포함한 교육 솔루션을 제공하게 된다. 이를 통해 유럽과 북미 지역의 NATO 기관 소속 연간 3,000명 이상의 교육생이 계약 기간 동안 작전 대비에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 지원할 예정이다.

이번 계약 수주는 NATO의 기술, 사이버 및 작전 인력 역량 개발을 지원하기 위한 전략적 파트너십을 기반으로 이루어진 것이다. 이번 단독 계약은 세계에서 가장 복잡한 다국적 방위 환경 중 하나에서 혁신적이고 일관되며 확장 가능하고 임무에 부합하는 교육을 제공할 수 있는 Learning Tree의 역량에 대한 NATO의 신뢰를 반영한다.

이번 협약에 따라 Learning Tree는 NATO 전반의 디지털, 사이버 및 기술 역량 강화를 위해 상업용 및 맞춤형 강사 주도 교육과 컨설팅 서비스를 제공할 예정이다. 교육은 전담 팀을 위한 비공개 교육 과정과 공개 일정으로 운영되는 과정의 병행 방식으로 제공된다.

NATO 인력 역량 강화를 위한 교육 제공

Learning Tree는 다음 분야에 걸쳐 교육을 제공할 예정이다:will provide training across:

65개국 이상에서 기업, 공공 부문 및 방위 기관을 50년 넘게 지원해 온 Learning Tree는 보안 중심의 교육 제공 요건, 작전 대비 기준, 그리고 변화하는 디지털 역량 우선순위에 대한 깊은 기관적 전문성을 보유하고 있다. 이 회사는 엄격한 규제와 높은 보안이 요구되는 환경에서 강사 주도 교육을 제공하는 글로벌 선도 기관으로 인정받고 있다.

Learning Tree International의 최고경영자(CEO) 데이비드 브라운(David Brown)은 “NATO로부터 다년 계약 파트너로 선정된 것은 우리의 파트너십의 견고함과 Learning Tree의 안전한 인력 역량 전환 솔루션에 대한 신뢰를 보여주는 것”이라며 “우리는 15년 이상 NATO의 사이버, 디지털, 기술 분야 인력 역량 강화를 지원해 온 것을 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

NATO가 기술 인프라 현대화와 사이버 회복력 강화를 지속하는 가운데, Learning Tree는 NATO 전반의 작전 대비 태세를 확보할 수 있도록 인증된 임무 중심 교육을 제공할 예정이다.

이번 다년 계약 수주는 Learning Tree가 방위 및 정부 기관을 위한 안전한 인력 역량 전환 솔루션을 제공하는 글로벌 최고 수준의 교육 기관으로서의 입지를 더욱 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.

Learning Tree International 소개

Learning Tree International은 인력 개발 및 기술 교육 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업이다. 50년 이상 Learning Tree는 전 세계 조직과 전문가들이 빠르게 변화하는 환경에서 성공하는 데 필요한 핵심 역량을 개발할 수 있도록 지원해 왔다. 이 회사의 강사 주도 및 하이브리드 학습 프로그램은 개인과 조직이 전환을 가속화하고 성과를 향상시키며 지속적인 성과를 달성할 수 있도록 돕는다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 (www.LearningTree.co.uk)를 방문해 확인이 가능하다.

