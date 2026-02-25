Learning Tree International Dianugerahkan Kontrak Multi-Year Sole-Award NATO NCIA Commercial Training Services Contract – IFB-CO-423236

LONDON, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, peneraju global dalam transformasi tenaga kerja dan latihan teknologi misi kritikal, telah dianugerahkan kontrak tunggal berbilang tahun oleh North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Communications-and Information Agency (NCIA) sebagai rakan industri dalam bidang Pendidikan dan Latihan.

Kontrak yang dikenali sebagai Commercial Training Services Contract – IFB-CO-423236 ini merangkumi penyediaan penyelesaian latihan, termasuk sokongan perundingan, kepada lebih 3,000 pelajar setiap tahun di seluruh entiti NATO di Eropah dan Amerika Utara. Langkah ini memastikan kakitangan memiliki kemahiran yang diperlukan untuk kesiapsiagaan operasi sepanjang tempoh kontrak.

Penganugerahan ini memperkukuh perkongsian strategik dalam menyokong pembangunan tenaga kerja teknikal, siber dan operasi NATO. Kontrak tunggal ini mencerminkan keyakinan NATO terhadap keupayaan Learning Tree untuk menyampaikan latihan yang inovatif, konsisten, berskala, serta sejajar dengan misi dalam salah satu persekitaran pertahanan multinasional paling kompleks di dunia.

Di bawah perjanjian ini, Learning Tree akan menyediakan latihan komersial dan khusus yang dikendalikan oleh tenaga pengajar serta perkhidmatan perundingan yang direka untuk memperkukuh keupayaan digital, siber dan teknikal NATO di seluruh Perikatan. Latihan akan dilaksanakan melalui kursus latihan pasukan yang eksklusif. Ia juga akan ditawarkan melalui jadual terbuka.

Memperkukuh Kemahiran Tenaga Kerja NATO

Learning Tree akan menyediakan latihan yang merangkumi:

Dengan pengalaman lebih 50 tahun menyokong perusahaan, sektor awam serta organisasi pertahanan di lebih 65 negara, Learning Tree mempunyai pengetahuan institusi yang mendalam mengenai keperluan penyampaian selamat, piawaian kesiapsiagaan operasi, serta keutamaan pembangunan keupayaan digital yang sentiasa berkembang. Syarikat ini diiktiraf di peringkat global kerana menyampaikan latihan yang dikendalikan tenaga pengajar dalam persekitaran yang sangat dikawal selia dan sensitif terhadap keselamatan.

“Pemilihan oleh NATO untuk perjanjian berbilang tahun mencerminkan kekuatan perkongsian kami serta kepercayaan yang diberikan terhadap penyelesaian transformasi tenaga kerja yang selamat oleh Learning Tree,” kata David Brown, Ketua Pegawai Eksekutif Learning Tree International. “Selama lebih 15 tahun, kami berbangga menyokong NATO dalam memperkukuh kesiapsiagaan tenaga kerja merentasi domain siber, digital dan teknikal.”

Seiring usaha NATO memodenkan infrastruktur teknologi dan mempertingkatkan daya tahan siber, Learning Tree akan menyediakan latihan bertauliah yang sejajar dengan misi bagi memastikan kesiapsiagaan operasi di seluruh Perikatan.

Penganugerahan berbilang tahun ini sekali lagi mengukuhkan kedudukan Learning Tree sebagai penyedia global utama bagi penyelesaian transformasi tenaga kerja yang selamat untuk organisasi pertahanan dan kerajaan.

Perihal Learning Tree International

Learning Tree International ialah peneraju global dalam pembangunan tenaga kerja dan penyelesaian latihan teknologi. Selama lebih 50 tahun, Learning Tree telah membantu organisasi dan profesional di seluruh dunia membangunkan kemahiran kritikal yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap yang berubah dengan pantas. Program pembelajaran yang dikendalikan oleh tenaga pengajar serta pembelajaran hibrid syarikat ini memperkasa individu dan organisasi untuk mempercepat transformasi, meningkatkan prestasi serta mencapai hasil yang berkekalan.

Layari www.LearningTree.co.uk untuk maklumat lanjut.

