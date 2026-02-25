Anime Ottawa 2026 : des héros, des monstres, des romantiques et une profusion de musique

OTTAWA, Ontario, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La troisième édition d’Anime Ottawa transformera le Centre EY en épicentre canadien de la fantaisie japonaise et asiatique du 3 au 5 avril 2026. Les fans d'anime de tout le pays se réuniront pour rencontrer des stars, dénicher des mangas, découvrir des figurines, collectionner des objets, faire du cosplay, faire la fête et se délecter de la musique entraînante de leurs émissions préférées. Pour les fans de Demon Slayer, My Hero Academia, Sailor Moon, Dragon Ball, Dandadan, Naruto, Pokémon, KPop Demon Hunters et de nombreux autres succès légendaires, il n'y aura pas de meilleur endroit pour passer le week-end de Pâques en famille et entre amis, avant de se réunir pour un festin pascal.

Têtes d’affiche

Le public aura la chance de rencontrer certaines des voix les plus reconnaissables du monde des anime et des jeux vidéo. Parmi les invités célèbres, citons Risa Mei (Zenless Zone Zero, Genshin Impact, Honkai: Star Rail), Griffin Burns (Demon Slayer, Genshin Impact, JoJo's Bizarre Adventure), Paul Castro Jr. (The Summer Hikaru Died, Disney's Twisted Wonderland, Genshin Impact), Anne Yatco (Genshin Impact, Jujutsu Kaisen, Digimon), et bien d'autres encore.

Programmation

Cette année, deux (2) scènes seront mises en place : la scène principale dans le Hall 1 et la scène Entertainment dans le Hall 4, pour un week-end riche en spectacles passionnants et ininterrompus. De nombreuses conférences, des ateliers, des questions-réponses avec les invités et autres activités pour tous les âges et tous les goûts seront également proposés dans les salles de réunion A à D! La cérémonie d’ouverture, le vendredi à 10 h 30, donnera le coup d’envoi d'un programme riche en musique un concert donné par Melody of Japan. Plus tard dans la journée, les participants pourront montrer leurs meilleurs pas de danse lors du Dance Showcase avant de se rendre au concert de Zenbu Kimi no Sei da, un groupe japonais féminin « Yami-Kawaii » (morbide et mignon) fusionnant EDM et rock industriel.

Samedi, l'aventure anime se poursuivra sans interruption : le Sprinkles Idol Fest mettra à l'honneur des artistes inspirés par les icônes pop japonaises, les odorites et les idoles d’anime; un concert du Ottawa Guitar Trio; en plus de la mascarade et du championnat Cosplay-Eh!MC, durant lesquels certains des meilleurs cosplayers du pays présenteront leurs plus belles créations.

Dimanche marquera la première de Vocaparty, qui célébrera la magie de Vocaloid, le logiciel de synthèse vocale de Yamaha, dans un concert virtuel original mettant en scène des visuels envoûtants, des chorégraphies dynamiques et des reprises de tubes spécialement arrangées pour le spectacle. Avec son écran 3D de type holographique, Vocaparty sera une célébration de la musique, de la technologie et de la communauté des fans.

Tout au long du week-end, la troupe d'improvisation comique The 404s invitera le public à faire des pauses hilarantes après avoir exploré les allées remplies de détaillants spécialisés proposant des mangas, des anime et une gamme impressionnante de jouets, d'objets de collection et de souvenirs. Le programme complet sera disponible 7 à 10 jours avant le début de l'événement.

Contexte de l’industrie

Les anime et les mangas sont résolument mainstream en 2026, avec environ 50 % des abonnés mondiaux de Netflix qui regardent des anime. Les abonnés de Crunchyroll et d'Amazon Prime ne sont pas loin derrière. Le Canada se classe parmi le 9e et 10e plus grands marchés d'anime en dehors du Japon, et le marché mondial du manga devrait passer de 16,28 milliards de dollars en 2025 à 19,01 milliards de dollars en 2026.

À propos d’Anime Ottawa

Anime Ottawa a été lancé au printemps 2024 et est propulsé par l’équipe du Comiccon d’Ottawa. Cet événement annuel dédié à l’anime prend la forme d’une convention de fans présentant du contenu et des produits tels que les mangas, les jeux vidéo et la culture asiatique en général. Anime Ottawa est en passe de devenir l’un des événements de sa catégorie à la croissance la plus rapide, attirant les nouveaux fans et les fans de longue date. Pendant trois jours, les fans bénéficient d’une programmation variée visant à promouvoir et à relier l’anime, le costume, le jeu et la culture pop en général. Le cosplay étant un élément essentiel de cette culture, nous encourageons les fans (mais ce n’est pas une obligation) à venir déguisés pour le plaisir ou pour la mascarade ! De plus, notre salle d’exposition est une plaque tournante qui abrite un éventail de vendeurs et de représentants de l’industrie, ainsi qu’une arène pour mettre en valeur les talents exceptionnels qui peuplent notre allée d’artistes.

Les mises à jour de la programmation sont régulièrement publiées sur

Anime Ottawa - Explorez l'univers de l'anime au Centre EY!

Billets en vente dès maintenant sur : Anime Ottawa - Billets et tarifs !

ANIME OTTAWA du 3 au 5 avril 2026

Centre EY (4899, Uplands Dr, Ottawa)

Source:

animeottawa.com

Pour toutes demandes des médias:

Leeja Murphy, Agence Pink

leeja@agencepink.com 514 213-0045

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/516acd94-7891-4442-8ff2-eafd77ff8972/fr