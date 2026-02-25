Communiqué de presse

25 février 2026

HSBC CONTINENTAL EUROPE

RESULTATS ANNUELS ET DU SECOND SEMESTRE 2025

Le Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe, réuni le 24 février 2026, a examiné les résultats du second semestre et arrêté les comptes pour l’exercice 2025.

La performance des revenus en 2025 a été solide, avec une augmentation de l’activité des clients et la croissance des dépôts de Corporate and Institutional Banking (« CIB »), compensant l’impact de la baisse des taux d’intérêts sur la marge nette d’intérêt.

Au cours de l’année, HSBC Continental Europe a accéléré l’exécution de sa stratégie, en finalisant la cession de ses activités d’assurance vie et de son portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France, ainsi que de ses activités de banque privée en Allemagne. HSBC Continental Europe a également signé des accords pour céder ses activités de conservation de titres et d’administration de fonds en Allemagne, ainsi que sa participation majoritaire dans HSBC Bank Malta p.l.c., et a simplifié son organisation pour la rendre plus agile en regroupant les activités de banque d’entreprises, et celles de banque de financement, d’investissement et de marchés. Ces actions stratégiques ont conduit à une perte comptable pour l’exercice clos en 2025.

Le Groupe HSBC se concentre sur le renforcement de son leadership et de sa part de marché dans les domaines où elle dispose d’un avantage concurrentiel clair et où les opportunités de croissance et de soutien à ses clients sont les plus importantes. Cela passe par la mise en relation de ses clients européens avec les opportunités offertes par le réseau international du Groupe HSBC, et par le soutien aux besoins de la clientèle mondiale du Groupe HSBC en Europe.

HSBC Continental Europe a reçu le prix du N°1 Trade Finance Provider in Western Europe (Euromoney Trade Finance Survey 2026) et le prix Best Bank for Cash and Liquidity Management in Europe (Treasury Management International, 2026).

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues1 s’établit à 3 683 millions EUR, contre 3 547 millions EUR en 2024, l’augmentation étant due à la plus-value réalisée sur la vente des activités de banque privée en Allemagne. Les revenus de CIB sont restés stables, la croissance des activités de marchés et des dépôts ayant compensé l’impact de la baisse des taux d’intérêt sur la marge nette d’intérêt. Les revenus de la Banque internationale de gestion de patrimoine (« IWPB ») sont restés stables hors plus-value sur la vente des activités de la banque privée en Allemagne.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues1 constituent une charge de 166 millions EUR, contre une charge de 91 millions EUR en 2024. Le coût du risque2, à 39 points de base, enregistre une hausse liée à une augmentation des provisions de stage 3. Le profil du risque du portefeuille reste diversifié et stable.

Les charges d’exploitation1 s’élèvent à 2 792 millions EUR contre 2 318 millions EUR en 2024, en raison des coûts de restructuration de 473 millions EUR3 et des investissements informatiques.

Le résultat avant impôt pour les activités poursuivies s’élève à 725 millions EUR, contre 1 138 millions EUR en 2024 en raison des coûts de restructuration mentionnés ci-dessus.

Le résultat net pour les activités poursuivies et non poursuivies correspond à une perte de 644 millions EUR, contre un bénéfice de 603 millions EUR en 2024. Cette perte inclut la perte sur la cession des activités d’assurance vie et du portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France.

Le bilan consolidé de HSBC Continental Europe présente un total d’actifs de 251 milliards EUR au 31 décembre 2025, contre 265 milliards EUR au 31 décembre 2024.

Au 31 décembre 2025, HSBC Continental Europe affiche un ratio de liquidité à court terme (LCR)4 moyen de 147% et un ratio de liquidité à long terme (NSFR)4 de 164%. La banque présente un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)5 de 16,4%, et un ratio de fonds propres totaux5 de 21,6%. Le ratio de levier5 est de 4,3%.

Résultats du second semestre 2025

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues6 s'élève à 1 771 millions EUR, contre 1 848 millions EUR au second semestre 2024. La baisse s’explique par une marge nette d’intérêt plus faible.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues6 constituent une charge de 96 millions EUR, contre une charge de 78 millions EUR au second semestre 2024. Le profil du risque du portefeuille reste diversifié et stable.

Les charges d’exploitation6 s’établissent à 1 440 millions EUR, contre 1 181 millions EUR au second semestre 2024. Cette hausse s’explique par la hausse des coûts de restructuration. En excluant ces éléments, les charges d’exploitation sont en baisse comparées au second semestre 2024.

Le résultat avant impôt pour les activités poursuivies est de 235 millions EUR, en baisse par rapport à un résultat avant impôt de 589 millions EUR au second semestre 2024 en raison des coûts de restructuration mentionnés ci-dessus.

Le résultat net pour les activités poursuivies et non poursuivies correspond à une perte de 1 017 millions EUR, contre un profit de 233 millions EUR au second semestre 2024. Cette perte inclut la perte sur la cession des activités d’assurance vie et du portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France.

Cession d’actifs

Le 3 octobre 2025, HSBC Continental Europe a finalisé la cession de ses activités de banque privée en Allemagne à BNP Paribas6.

Le 31 octobre 2025, HSBC Continental Europe a finalisé la vente de son portefeuille, composé principalement de prêts immobiliers et d’autres prêts, conservé après la cession de l’activité de banque de détail en France, à un consortium comprenant Rothesay Life plc et CCF7.

Le 31 octobre 2025, HSBC Continental Europe a finalisé la cession de ses activités d’assurance vie en France, HSBC Assurances Vie (France), à Matmut Société d’Assurance Mutuelle7.

Le 16 septembre 2025, HSBC Continental Europe a signé une promesse d'achat avec CrediaBank S.A. portant sur la cession potentielle de sa participation majoritaire de 70,03 % dans HSBC Bank Malta p.l.c. Le 22 décembre 2025, conformément aux termes de la promesse d'achat et après la finalisation du processus d'information et de consultation des employés de HSBC Continental Europe en France, une convention de cession a été signée pour cette transaction. Ce projet de transaction devrait être finalisé au premier semestre de 2027, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires6.

Le 11 juillet 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour vendre son activité d’administration de fonds en Allemagne, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, à BlackFin Capital Partners S.A.S. Cette activité répond aux critères des activités classées comme détenues en vue de la vente depuis le troisième trimestre de 2025, avec un solde non significatif classé comme détenu en vue de la vente au 31 décembre 2025. Cette transaction, qui reste dans l’attente de l’approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée durant le second semestre 2026, et devrait générer un gain non significatif6.

Le 27 juin 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour céder ses activités de conservation de titres en Allemagne à BNP Paribas. Cette transaction devrait se dérouler par étapes, à compter du premier trimestre 20266.

Résultats 2025 par ligne métier8

Corporate and Institutional Banking

Le résultat avant impôt s’établit à 658 millions EUR, par rapport à 1 003 millions EUR en 2024. La stabilité des revenus est compensée par une hausse des provisions pour risque de crédit, et par des coûts de restructurations et informatiques plus élevés.

Au 31 décembre 2025, les encours de crédits à la clientèle, à 38,6 milliards EUR, sont en baisse de 1,8 milliard EUR par rapport à l’année précédente et les encours de dépôts de la clientèle, à 101,5 milliards EUR, sont en hausse de 11,1 milliards EUR. Les encours de dépôts de la clientèle au 31 décembre 2025 incluent 10,5 milliards EUR issus des activités de conservation de titres en Allemagne qui ont été classées comme détenues en vue de la vente.

Banque internationale de gestion de patrimoine

Le résultat avant impôt est de 131 millions EUR, contre 63 millions EUR en 2024. Cette hausse est liée au résultat de la cession des activités de banque privée en Allemagne.

Les encours de crédits à la clientèle restent stables à 4,2 milliards EUR au 31 décembre 2025. Les encours de dépôts, à 6,5 milliards EUR au 31 décembre 2025, sont en baisse de 0,6 milliard EUR par rapport à 2024.

Corporate Centre

Le segment Corporate Centre comprend des éléments de produits et de charges qui ne sont pas affectés aux lignes métiers. Le résultat avant impôt correspond à une perte de 64 millions EUR, contre un profit avant impôt de 72 millions EUR en 2024.

Annexe

Les procédures d’audit des comptes et de l’Etat de durabilité sont en cours.

Compte de résultat consolidé simplifié

Les activités d’assurance vie et le portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France ont été reclassés en activités non poursuivies conformément à la norme IFRS5, et le résultat des activités non poursuivies est présenté séparément dans le compte de résultat.

Ainsi, et en accord avec la norme IFRS5, les données comparatives de 2024 des activités poursuivies et non poursuivies ont été corrigées en conséquence.

Exercice en millions EUR 2025 20249 Activités poursuivies Marge nette d’intérêt 1,382 1,695 Commissions nettes 1,180 1,214 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 818 484 Autres produits d’exploitation 101 81 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 3,683 3,547 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (166) (91) Total des charges d’exploitation (2,792) (2,318) Résultat avant impôt 725 1,138 Impôt sur les bénéfices (64) (406) Résultat après impôt au titre des activités poursuivies 661 732 Résultat après impôt au titre des activités non poursuivies (1,305) (129) Résultat net (644) 603 Résultat net part du groupe (657) 568 Part des intérêts minoritaires 13 35





Profit/(perte) par ligne-métier au cours de la période

Activités poursuivies Corporate and Institutional Banking Banque internationale de gestion de patrimoine Corporate Centre Total en millions EUR Exercice 2025 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 2,971 576 136 3,683 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (172) 5 1 (166) Produit net bancaire 2,799 581 137 3,517 Total des charges d’exploitation (2,141) (450) (201) (2,792) Résultat avant impôt 658 131 (64) 725 Exercice 2024 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 2,971 444 132 3,547 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (100) 7 2 (91) Produit net bancaire 2,871 451 134 3,456 Total des charges d’exploitation (1,868) (388) (62) (2,318) Résultat avant impôt 1,003 63 72 1,138





Norme comptable relative aux actifs non courants ou groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

HSBC Continental Europe classe en actifs non courants et groupe d’actifs destinés à la vente (actifs et passifs) les éléments dont le recouvrement est assuré principalement par la vente plutôt que par l’usage continu. Pour être classé en actifs destinés à la vente, l’actif ou le groupe d’actifs doit être disponible pour une cession immédiate dans son état actuel sous réserve uniquement des conditions habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs et la vente doit être hautement probable.

Le 11 juillet 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour vendre son activité d’administration de fonds en Allemagne, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, à BlackFin Capital Partners S.A.S. Cette activité répond aux critères des activités classées comme détenues en vue de la vente depuis le troisième trimestre de 2025, avec un solde non significatif classé comme détenu en vue de la vente au 31 décembre 2025. Cette transaction, qui reste dans l’attente de l’approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée durant le second semestre 2026, et devrait générer un gain non significatif.

Le 27 juin 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour céder ses activités de conservation de titres en Allemagne à BNP Paribas. Cette transaction devrait se dérouler par étapes, à compter du premier trimestre 2026.



Contacts :

Sophie Ricord sophie.ricord@hsbc.fr +33 (0) 6 89 10 17 62 Raphaële-Marie Hirsch raphaele.marie.hirsch@hsbc.fr +33 (0) 7 64 57 35 55





HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée, d’assurance et de gestion d’actifs en Europe continentale, y compris les activités de dix succursales européennes (en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque et en Suède) et de deux filiales bancaires au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe HSBC pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 56 pays et territoires. Avec 3 233 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2025, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

1 Au titre des activités poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5.

2 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues divisées par les encours de prêts à la clientèle en fin de période.

3 Comprenant des provisions pour indemnités de fin de contrat, la dépréciation des actifs non financiers, et d’autres coûts liés aux cessions d’actifs.

4 Calculé selon le texte CRR II (règlement UE 2019/876).

5 Incluant les dispositions transitoires selon le règlement CRR3/CRD6.

6 Au titre des activités poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5.

7 Au titre des activités non poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5.

8 Au titre des activités poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5.

9 Conformément à la norme IFRS 5, les données comparatives ont été retraitées pour refléter les activités non poursuivies dans le cadre de la cession du portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France.

