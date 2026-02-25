Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2026

25. februar 2026

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Endelig resultat af overtagelsestilbud fra JLB Invest ApS

JLB Invest ApS offentliggjorde den 23. januar 2026 et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i NewCap Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 – 2026. Tilbudsperioden udløb den 23. februar 2026.

Den endelige optælling af accepter viser, at JLB Invest ApS har modtaget gyldige accepter for i alt 2.141.360 stk. aktier, svarende til i alt 4,28 % af aktiekapitalen i NewCap Holding A/S.

De indkomne accepter betyder, at JLB Invest ApS ejer 321.538.514 stk. aktier, svarende til 65,15% af aktiekapitalen og stemmerne i NewCap Holding A/S.

Købstilbuddet forventes afviklet den 27. februar 2026.

Meddelelsen fra JLB Invest ApS om det endelige resultat af overtagelsestilbuddet er vedhæftet som bilag.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Jørgen Beuchert

Telefon +45 4199 8250

E-mail: info@newcap.dk

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftede filer