Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest - Opdatering

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 København K















Bernstorffsgade 40

1577 København V

Telefon 33 33 71 71

Telefax 33 15 71 71

www,danskeinvest.dk





Opdatering den 25. februar 2026

I forbindelse med udbetalingen af udbytter fra Danske Invests afdelinger skete der, som tidligere kommunikeret, desværre en manuel fejl.

Fejlen betød, at investorer, der solgte investeringsbeviser den 4. februar 2026, ikke modtog udbytte for disse investeringsbeviser.

Fejlen betød også, at investorer, der købte investeringsbeviser den 4. februar 2026, modtog en betaling, angivet som udbytte, som de ikke var berettiget til.

Udbetaling af manglende udbytter er igangsat

Danske Invest Management A/S har nu i samarbejde med vores samarbejdspartnere igangsat processen for at få udbetalt udbytterne til de investorer, der mangler at modtage deres udbytte.

Vi følger processen tæt og melder ud på danskeinvest.dk, når vi har modtaget bekræftelse på, at udbytterne er udbetalt til de berørte investorer og indberettet til Skattestyrelsen.

Rettelse af uberettigede betalinger til investorer

Danske Invest Management A/S har ligeledes igangsat processen for at rette de uberettigede betalinger, som de investorer, der købte udbyttebetalende Danske Invest afdelinger den 4. februar 2026, modtog på baggrund af de konkrete handler.

Som led i dette skal indberetningen til Skattestyrelsen korrigeres, da de uberettigede betalinger lige nu fejlagtigt fremgår som udbytter.

Andre konsekvenser og rettelser

Eventuelle andre konsekvenser og konkrete rettelser vil blive kommunikeret til berørte investorer via vores samarbejdspartnere.

Vi beklager fejlen mange gange.

Som tidligere udmeldt er de enkelte afdelinger i Danske Invest og Danske Invest Select ikke påvirket af ovenstående.

Evt. spørgsmål kan rettes til administrerende direktør Robert Bruun Mikkelstrup på rmik@danskeinvest.com eller 41950202.

Opdatering den 11. februar 2026

Vi har nu klarlagt konsekvenserne af den tidligere kommunikerede fejl i forbindelse med udbetaling af udbytte, herunder også effekten for investorer, der har købt eller solgt fonde onsdag den 4. februar 2026. For alle investorer var de udbetalte udbytter forsinket fra den 6. til den 9. februar. For investorer, der ikke handlede den 4. februar er geninvesteringerne foretaget korrekt. Investorer der handlede i udbyttebetalende fonde den 4. februar er berørt. Investorer, der har solgt udbyttebetalende fonde den pågældende dag, har fejlagtigt ikke modtaget udbytte på de solgte fonde. Investorer, der derimod har købt udbyttebetalende fonde på dagen, har fejlagtigtig modtaget udbytte på de købte fonde.

Vi tilstræber, at de berørte investorer bliver kontaktet af deres depotbank hurtigst muligt, og at fejlen bliver rettet.

Vi beklager fejlen.

Opdatering den 9. februar 2026

De endelige udbytter efter fradrag af en eventuel udbytteskat er nu udbetalt og investorer med geninvesteringsaftaler har fået foretaget geninvesteringer. Vi undersøger pt. om fejlen har haft andre konsekvenser, herunder for investorer der har købt eller solgt fonde onsdag den 4. februar 2026.

Opdatering: På grund af tekniske årsag vil udbytterne efter fradrag af en eventuel udbytteskat desværre først være til rådighed på investorernes konti den mandag den 9. februar 2026.

I selskabsmeddelelse af 2. december 2025 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.

Bestyrelsen har den 3. februar 2026 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de

tidligere udbetalte aconto udbytter.

Udbyttet fragår i kursen på andelene den 4. februar 2026. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte

bliver derfor den 3. februar 2025.

Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling / Andelsklasse ISIN-kode Samlet udbytte kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel Danmark Fokus, klasse DKK d DK0060244325 8,90 0,00 0,00 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d DK0060244242 19,00 0,00 0,00 Danmark Indeks, klasse DKK d DK0010266238 7,70 0,00 0,00 Danmark, klasse DKK d DK0010252873 10,00 0,00 0,00 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d DK0010078070 1,80 0,00 0,80 Danske Indeksobligationer KL DK0015942650 1,20 0,74 0,00 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d DK0016290422 2,60 0,00 0,00 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 2,40 0,00 1,10 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 2,00 0,00 0,00 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 0,00 0,00 0,00 Europa 2 KL DK0010245901 14,20 0,00 0,00 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d DK0016253651 13,40 0,00 0,00 Europa Indeks BNP, klasse DKK d DK0015737563 34,30 0,00 0,00 Europa Indeks, klasse DKK d DK0010266311 5,10 0,00 0,00 Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 5,60 0,00 0,00 Europa, klasse DKK d DK0010252956 13,40 0,00 0,00 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 8,30 0,00 0,00 Fonde, klasse DKK d DK0015989610 1,70 0,00 1,00 Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 5,00 0,00 0,00 Global Sustainable Future 2 KL DK0010270503 0,40 0,00 0,00 Global Sustainable Future, klasse DKK d DK0010264530 3,10 0,00 0,00 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 11,10 0,00 0,00 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060187771 0,00 0,00 0,00 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060550523 4,50 0,00 0,00 Globale Obligationsmarkeder KL DK0016255193 0,00 0,00 0,00 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 0,00 0,00 0,00 Japan, klasse DKK d DK0015971675 15,20 0,00 0,00 Mix Obligationer DK0060430627 1,30 0,00 0,00 Nye Markeder 2, klasse DKK d DK0060080380 2,20 0,00 0,00 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 0,00 0,00 0,00 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h DK0016209323 0,00 0,00 0,00 Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 3,30 0,00 0,00 USA Indeks, klasse DKK d DK0010257757 2,80 0,00 0,00

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Structuring