Mavenir se asocia con TextNow para evolucionar el servicio MVNO 5G basado en aplicación

SAN FRANCISCO y RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow, el principal servicio inalámbrico gratuito con soporte publicitario en EE. UU., y Mavenir, el proveedor disruptivo de tecnología telco cloud-native, anunciaron hoy la integración del BSS y Core móviles cloud-native de Mavenir en la infraestructura de operador móvil virtual (MVNO) de TextNow.

La solución de plataforma BSS y Core cloud-native de Mavenir está diseñada para ayudar a TextNow a incorporar nuevos usuarios más rápidamente, lanzar niveles de servicio diferenciados y expandir su modelo de servicio inalámbrico gratuito para llegar a aún más de los millones de estadounidenses que buscan un excelente servicio móvil sin pagar de más. Resaltando el enfoque de TextNow en innovación, esta integración con Mavenir ofrece una gama de funcionalidades para apoyar mejor a los más de 8 millones de usuarios activos de TextNow, incluyendo la capacidad de gestionar socios de patrocinio, desarrollar relaciones de roaming y provisionar usuarios con perfiles de SIM independientes.

“TextNow ha pasado 17 años demostrando que el servicio inalámbrico puede ser gratuito, puede ser apoyado por publicidad y puede ofrecer una gran experiencia en una red 5G nacional”, dijo Tristan Huntington, vicepresidente senior de Alianzas e Innovación de TextNow. “Asociarnos con Mavenir nos permite mantenernos a la vanguardia de la innovación, brindándonos mayor control sobre la experiencia del cliente y un camino más rápido para lanzar nuevas funcionalidades, lo que significa que podemos seguir expandiendo los límites de lo que el servicio inalámbrico gratuito debería ser”.

La plataforma modular cloud-native y flexible de Mavenir puede soportar cualquier modelo de MVNO y su estrategia de comercialización, ya sea lanzando una submarca, agregando movilidad a un portafolio existente o escalando una marca desafiante.

“El mercado de MVNO continúa evolucionando mientras los operadores buscan innovar y diferenciar sus ofertas, pero esto simplemente no es posible sin la flexibilidad y escalabilidad que proporciona una plataforma cloud-native subyacente”, comentó Sandeep Singh, vicepresidente senior y gerente general de Business Solutions de Mavenir. “La adopción de Mavenir por parte de TextNow es un ejemplo claro de cómo la tecnología basada en la nube de Mavenir está ayudando a llevar un MVNO al siguiente nivel, pasando de ‘Thin’ a ‘Thick’, habilitando un alto grado de innovación y diferenciación de servicios, y llevando conectividad gratuita a millones de clientes más”.

La plataforma de Mavenir permite a los MVNO “thin” ingresar al mercado con una plataforma BSS de clase mundial, habilitando la personalización, diferenciación y empaquetado inteligente de ofertas para maximizar los ingresos. También ofrece a los MVNO “thick” control total a nivel de red para innovar e integrar profundamente la red, incluyendo funcionalidades como segmentos de QoS, monetización de conectividad 5G independiente y gestión de tráfico IoT.

Mobile World Congress [#MWC26]:

Mavenir convoca a líderes de MVNO para un panel de alto impacto en MWC26

Mavenir, en colaboración con Mobile World Live, organizará un panel de MVNO en el MWC26 titulado, “MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: El surgimiento de una nueva generación de MNO que abarca IA, Cloud y 5G – Mavenir”, en su stand del Hall 2, 2H60. La sesión destacará cómo los MVNO pueden acelerar su crecimiento mediante arquitecturas cloud-native, análisis impulsados por IA y monetización flexible, ofreciendo tácticas prácticas para diferenciarse por experiencia y no por precio.

Registro: para asistencia presencial o transmisión en vivo del panel.

Acerca de TextNow:

TextNow tiene la misión de hacer que el servicio telefónico sea gratuito, fácil y accesible para todos, siendo el único proveedor móvil que ofrece llamadas y mensajes ilimitados, además de datos esenciales gratuitos, en la red 5G más grande del país. Fundado en 2009, TextNow es el proveedor más grande de servicio móvil gratuito en EE. UU., y el único que ofrece servicio gratuito con soporte publicitario. Con oficinas en San Francisco y Waterloo, Ontario, su aplicación ha sido descargada más de 300 millones de veces a nivel global. Su servicio permite que millones de personas se conecten libremente cada mes. Para más información visite, https://www.textnow.com/, y síganos en Instagram.

Acerca de Mavenir

Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas y programables mediante el desarrollo de soluciones de software telco-first, cloud-native y AI-by-design para operadores móviles. La profunda experiencia de la compañía en telecomunicaciones se ha demostrado mediante implementaciones con más de 300 operadores en más de 120 países, que en conjunto atienden a más del 50 % de los suscriptores globales. Mavenir combina su profunda experiencia en el sector telco con capacidades en la nube, TI y ciencia de datos, fundamentales para resolver los desafíos reales de sus clientes. Sus soluciones de software comprobadas son AI-by-design, impulsando un futuro AI-native y la evolución de los operadores hacia TechCos. Para más información visite, www.mavenir.com

