Mavenir משתפת פעולה עם TextNow כדי לפתח שירות 5G MVNO מבוסס אפליקציה

TextNow, החברה שמציעה את השירות האלחוטי החינמי הנתמך במודעות המוביל בארצות הברית, ו-Mavenir, ספקית טכנולוגיית הטלקום מבוססת הענן פורצת הדרך, הכריזו על שילוב ה-BSS וה-Core הניידים בענן של Mavenir בתשתית מפעילת רשת המובייל הווירטואלית (MVNO) של TextNow.

פתרון פלטפורמת ה-BSS וה-Core של Mavenir הפועל בענן נועד לסייע ל-TextNow לחבר משתמשים חדשים מהר יותר, להשיק שכבות שירות מובדלות ולהרחיב את מודל האלחוט החינמי שלה כדי להגיע ליותר ממיליוני אמריקאים המחפשים שירות אלחוטי מעולה מבלי לשלם עליו יותר מדי. האינטגרציה הזו של Mavenir, המדגישה את המיקוד של TextNow בחדשנות, מספקת מגוון תכונות לתמיכה עוד יותר טובה ביותר מ-8 מיליון המשתמשים הפעילים של TextNow, כולל היכולת לנהל שותפות חסות, לפתח קשרי נדידה ולספק למשתמשים פרופילי SIM עצמאיים.

"TextNow הקדישה 17 שנים להוכחה ששירות אלחוטי יכול להיות חינמי, שניתן לתמוך בו באמצעות פרסום, ושהוא יכול לספק חוויה נהדרת ברשת 5G ארצית", אמר טריסטן הנטינגטון (Tristan Huntington), סגן נשיא בכיר לשותפויות וחדשנות ב-TextNow. "השותפות עם Mavenir מאפשרת לנו להישאר בחזית החדשנות, ומעניקה לנו שליטה רבה יותר בחוויית הלקוח ונתיב מהיר יותר להשקת תכונות חדשות - מה שאומר שאנחנו יכולים להמשיך לדחוף את הגבולות של מה ששירות אלחוטי חינמי צריך להיות".

הפלטפורמה המודולרית הגמישה הפועלת בענן של Mavenir יכולה לתמוך בכל מודל MVNO ובאסטרטגיית ההשקה לשוק שלו, בין אם מדובר בהשקת מותג משנה, הוספת ניידות לפורטפוליו קיים או הרחבת מותג מאתגר.

"שוק ה-MVNO ממשיך להתפתח כאשר מפעילים מבקשים לחדש ולבדל את ההיצע שלהם - אבל זה פשוט לא אפשרי ללא הגמישות והקנה המידה שמאפשרת פלטפורמת הענן הבסיסית", אמר סנדיפ סינג (Sandeep Singh), סגן נשיא בכיר ומנהל כללי של פתרונות עסקיים ב-Mavenir. "אימוץ Mavenir על ידי TextNow הוא דוגמה מצוינת לאופן שבו הטכנולוגיה מבוססת הענן של Mavenir מסייעת לקחת MVNO לשלב הבא, לעבור מ'רזה' ל'עבה', מאפשרת רמה גבוהה של חדשנות ובידול שירותים, ומביאה קישוריות חינמית למיליוני לקוחות נוספים."

פלטפורמת Mavenir מאפשרת ל-MVNO רזות להיכנס לשוק עם פלטפורמת BSS ברמה עולמית, מאפשרת התאמה אישית, לאפשר התאמה אישית וגם בידול וכן בנייה חכמה של הצעות ללקוחות כדי לסייע בהשגת מירב ההכנסות. היא תציע גם שליטה מלאה ברמת הרשת של MVNO רחבות יותר כדי לחדש ולבנות אינטגרציה עמוקה של הרשת, כולל תכונות כמו מקטעי QoS, מוניטיזציה עצמאית של קישוריות 5G וטיפול בתעבורת IoT.

