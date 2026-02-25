Mavenir Bermitra dengan TextNow untuk Mengembangkan Layanan MVNO 5G Berbasis Aplikasi

SAN FRANCISCO dan RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow, layanan nirkabel gratis terkemuka di Amerika Serikat yang didukung iklan, dan Mavenir, penyedia teknologi telekomunikasi cloud-native disruptif, hari ini mengumumkan integrasi BSS dan Core seluler berbasis cloud-native Mavenir ke dalam infrastruktur mobile virtual network operator (MVNO) TextNow.

Solusi platform BSS dan Core berbasis cloud-native dari Mavenir dirancang untuk membantu TextNow melakukan onboarding pengguna baru dengan lebih cepat serta meluncurkan tingkatan layanan yang terdiferensiasi. Selain itu, solusi ini memungkinkan TextNow memperluas model layanan nirkabel gratisnya agar dapat menjangkau lebih banyak lagi jutaan warga Amerika yang mencari layanan nirkabel berkualitas tanpa harus membayar terlalu mahal. Dengan mengedepankan fokus TextNow pada inovasi, integrasi Mavenir ini menghadirkan berbagai fitur untuk memberikan dukungan lebih baik bagi lebih dari 8 juta pengguna aktif TextNow. Integrasi ini mencakup kemampuan untuk mengelola mitra pemberian sponsor, mengembangkan kerja sama roaming, serta menyediakan profil SIM independen bagi para pengguna.

“Selama 17 tahun, TextNow telah membuktikan bahwa layanan nirkabel dapat diberikan secara gratis, dapat didukung oleh iklan, dan tetap mampu menghadirkan pengalaman luar biasa di jaringan 5G nasional,” ujar Tristan Huntington, Wakil Presiden Senior, Kemitraan & Inovasi, TextNow. “Bermitra dengan Mavenir memungkinkan kami tetap berada di garis depan inovasi serta memberi kami kendali lebih besar terhadap pengalaman pelanggan dan jalur lebih cepat untuk meluncurkan fitur-fitur baru. Dengan demikian, kami dapat terus memperluas batasan dari apa yang seharusnya dimiliki oleh layanan nirkabel gratis.”

Platform modular cloud-native Mavenir yang fleksibel dapat mendukung setiap model MVNO beserta strategi peluncuran dan pemasaran mereka, baik untuk meluncurkan sub-merek, menambahkan layanan mobilitas ke dalam portofolio yang sudah ada, maupun meningkatkan skala merek penantang.

“Pasar MVNO terus berkembang seiring upaya para operator untuk berinovasi dan membedakan penawaran mereka. Namun, hal ini tidak mungkin terwujud tanpa fleksibilitas dan skalabilitas yang dihasilkan oleh platform cloud-native yang mendasarinya,” ujar Sandeep Singh, Wakil Presiden Senior & Manajer Umum, Solusi Bisnis, Mavenir. “Adopsi Mavenir oleh TextNow merupakan contoh nyata bagaimana teknologi berbasis cloud Mavenir membantu membawa MVNO ke tingkat berikutnya, bertransformasi dari model dengan kapabilitas terbatas menjadi model dengan kapabilitas dan kontrol lebih luas. Transformasi ini memungkinkan tingkat inovasi dan diferensiasi layanan yang tinggi, serta menghadirkan konektivitas gratis bagi jutaan pelanggan lainnya.”

Platform Mavenir memungkinkan MVNO dengan kapabilitas terbatas untuk memasuki pasar dengan platform BSS kelas dunia. Platform ini memungkinkan personalisasi, diferensiasi, serta pengemasan penawaran pelanggan secara cerdas guna membantu memaksimalkan pendapatan. Platform ini juga akan memberikan kontrol penuh tingkat jaringan kepada MVNO dengan kapabilitas dan kontrol lebih luas untuk berinovasi dan membangun integrasi jaringan yang dalam. Kemampuan itu mencakup fitur-fitur seperti segmen QoS, monetisasi konektivitas 5G Standalone, serta penanganan lalu lintas IoT.

Mobile World Congress [#MWC26]:

Mavenir Mengumpulkan Para Pemimpin MVNO dalam Panel MWC26 Berdampak Tinggi

Mavenir, bekerja sama dengan Mobile World Live, akan menyelenggarakan panel MVNO pada ajang MWC26, bertajuk “MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir” di stan mereka di Aula 2, 2H60. Sesi ini akan menyoroti bagaimana MVNO dapat mempercepat pertumbuhan melalui arsitektur cloud-native, wawasan berbasis AI, dan monetisasi fleksibel. Sesi itu juga akan menawarkan taktik praktis untuk melakukan diferensiasi berdasarkan pengalaman pelanggan, bukan semata-mata harga.

Daftar – Untuk Mengikuti Panel Secara Tatap Muka atau Melalui Streaming Langsung.

Tentang TextNow:

TextNow memiliki misi untuk menjadikan layanan telepon gratis, mudah, dan dapat diakses oleh semua orang sebagai satu-satunya penyedia layanan seluler yang menawarkan panggilan dan pesan teks tanpa batas, serta data esensial gratis di jaringan 5G terbesar di negara itu. Didirikan pada tahun 2009, TextNow merupakan penyedia layanan telepon seluler gratis terbesar di Amerika Serikat dan satu-satunya yang menawarkan layanan gratis yang didukung oleh iklan. Kami memiliki kantor di San Francisco dan Waterloo, Ontario, dan aplikasi kami telah diunduh lebih dari 300 juta kali di seluruh dunia. Layanan telepon kami membantu jutaan orang terhubung secara gratis setiap bulan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi https://www.textnow.com/, dan ikuti kami di Instagram.

Tentang Mavenir:

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan untuk operator seluler. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui implementasi bersama dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan TI serta keahlian sains data yang sangat penting untuk memecahkan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, sehingga membawa masa depan yang sepenuhnya berbasis AI dan membantu operator bertransformasi menjadi perusahaan teknologi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

