マベニア、テキストナウと提携し、アプリベースの5G MVNOサービスを進化させる

サンフランシスコおよびテキサス州リチャードソン発, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 米国を代表する広告収入型無料ワイヤレスサービスであるテキストナウ (TextNow) と、革新的なクラウドネイティブ通信技術プロバイダーであるマベニア (Mavenir) は本日、マベニアのクラウドネイティブモバイルBSSおよびコア (Core) を、テキストナウの仮想移動体通信事業者 (MVNO) インフラに統合することを発表した。

マベニアのクラウドネイティブBSSおよびコア・プラットフォームソリューションは、テキストナウが新規ユーザーをより迅速に獲得し、差別化されたサービスティアを展開し、無料ワイヤレスモデルを拡大して、過剰な金額を支払わずに利用できる優れたワイヤレスサービスを求めている、何百万人ものアメリカ人にさらにリーチすることを支援するよう設計されている。 このマベニアの統合は、テキストナウの革新への注力を示すもので、スポンサーシップパートナーの管理、ローミング関係の構築、独立したSIMプロファイルによるユーザープロビジョニングなど、テキストナウの800万人以上のアクティブユーザーをより良くサポートする、一連の機能を提供する。

テキストナウのパートナーシップ&イノベーション担当シニアバイスプレジデントであるトリスタン・ハンティントン (Tristan Huntington) は次のように述べている。「テキストナウは17年にわたり、ワイヤレスサービスが無料で提供可能であり、広告で支えることができ、全国規模の5Gネットワーク上で優れた体験を提供できることを実証してきました。 マベニアとの提携により、当社はイノベーションの最前線に立ち続け、お客さまの体験に対する当社のコントロールを増強し、新機能の迅速な展開を実現することで、無料ワイヤレスのあるべき姿の限界を押し広げ続けることができます。」

マベニアの柔軟なクラウドネイティブ・モジュラープラットフォームは、サブブランドの立ち上げ、既存ポートフォリオへのモバイル機能追加、チャレンジャーブランドの拡大など、あらゆるMVNOモデルと市場参入戦略をサポートできる。

マベニアのビジネスソリューションズ担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるサンディープ･シング (Sandeep Singh) は次のように述べている。「MVNO市場は、事業者がサービスの革新と差別化を図る中で進化を続けていますが、基盤となるクラウドネイティブプラットフォームがもたらす柔軟性と拡張性がなければ、実現は不可能です。 テキストナウによるマベニアの採用は、当社のクラウドベース技術がMVNOを『薄型』から『厚型』へと進化させ、高度なサービス革新と差別化を実現し、さらに数百万人のお客さまに無料接続をもたらす好例です。」

マベニアのプラットフォームは、薄型MVNOが世界クラスのBSSプラットフォームで市場参入することを可能にし、パーソナライゼーション、差別化、顧客向けオファーのスマートなセット化を通じて、収益最大化を支援する。 また、厚型MVNOにはネットワークレベルでの完全なコントロールを提供し、QoSセグメント、スタンドアロン5G接続の収益化、IoTトラフィック処理などの機能を含む、深いネットワーク統合の構築と革新を可能にする。

モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress) [#MWC26]：

マベニア、MWC26で影響力あるパネルで、MVNOのリーダーを結集させる

マベニアはモバイルワールドライブ (Mobile World Live) と共同で、MWC26にて、「より多くを実現し、制約にとらわれない： AI、クラウド、5Gを積極的に取り入れる新世代MNOの台頭 (Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G)」と題されるパネルディスカッションを、ホール2の2H60ブースにて開催する。 本セッションでは、クラウドネイティブアーキテクチャ、AI駆動のインサイト、柔軟な収益化を組み合わせることでMVNOが成長を加速させられる方法を強調し、価格ではなく体験で差別化を図る実践的な戦術を提供する。

パネルの現地参加またはライブ配信視聴を希望される場合、こちらから登録されたい。

テキストナウについて：

テキストナウは、無制限の通話とテキストメッセージ、および無料基本データを国内最大規模の5Gネットワーク上で提供する唯一のモバイルプロバイダーとして、電話サービスを無料・簡単かつ誰もが利用できるようにすることを使命としている。 2009年設立のテキストナウは、米国最大の無料モバイル電話サービスプロバイダーであり、広告収入で無料サービスを支えている唯一の事業者である。 サンフランシスコとオンタリオ州ウォータールーにオフィスを構え、同社のアプリは世界中で3億回以上ダウンロードされている。 同社の電話サービスは毎月何百万人もの人々が自由に繋がる手助けをしている。 詳しくは、https://www.textnow.com/を参照し、Instagramでフォローされたい。

マベニアについて

マベニアは、モバイル通信事業者向けに通信事業者を第一に考えたクラウドネイティブかつAI設計によるソフトウェアソリューションを開発し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークの実現を支援している。 同社は、世界120か国以上で300社を超える通信事業者に導入されており、これらの事業者が世界の加入者の50%以上にサービスを提供していることから、通信分野における深い専門知識が実証されている。 マベニアは、豊富な通信分野の経験に加え、クラウドおよびIT (情報技術) の専門知識、ならびにデータサイエンスのスキルを融合し、実際の顧客課題の解決に必要な能力を備えている。 同社の実績あるソフトウェアソリューションはAI設計に基づいており、AIネイティブな未来の実現と通信事業者のテクノロジー企業への進化を支援している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

