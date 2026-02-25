Mavenir, 앱 기반 5G MVNO 서비스 고도화를 위해 TextNow와 협력

샌프란시스코 & 텍사스주 리처드슨, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 광고 기반 미국 무료 무선 서비스의 선도 기업인 TextNow와 클라우드 네이티브 통신 기술 분야의 혁신 기업 Mavenir가 Mavenir의 클라우드 네이티브 모바일 BSS 및 코어(Core)를 TextNow의 모바일 가상망 사업자(MVNO) 인프라에 통합했다고 밝혔다.

Mavenir의 클라우드 네이티브 BSS 및 코어 플랫폼 솔루션은 TextNow가 신규 이용자를 더 빠르게 확보하고, 차별화된 서비스 요금제를 출시하며, 과도한 비용을 지불하지 않고 우수한 무선 서비스를 찾는 수백만 미국인에게 무료 무선 서비스 모델을 더욱 확대할 수 있도록 설계됐다. TextNow의 혁신 중심 전략을 보여주는 이번 Mavenir 통합은 800만 명 이상의 활성 이용자를 보다 효과적으로 지원하기 위한 다양한 기능을 제공하며, 여기에는 후원 파트너 관리, 로밍 파트너십 구축, 그리고 이용자에게 독립적인 SIM 프로필을 제공하는 기능 등이 포함된다.

TextNow의 파트너십 및 혁신 담당 수석부사장 트리스탄 헌팅턴(Tristan Huntington)은 “TextNow는 지난 17년 동안 무선 서비스가 무료로 제공될 수 있고, 광고로 지원될 수 있으며, 전국 규모의 5G 네트워크에서 우수한 사용자 경험을 제공할 수 있다는 것을 입증해 왔다”며 “Mavenir와의 협력은 우리가 혁신의 최전선에 머물 수 있도록 하며, 고객 경험에 대한 통제력을 강화하고 새로운 기능을 더 빠르게 출시할 수 있는 기반을 제공한다. 이를 통해 무료 무선 서비스의 가능성을 계속해서 확장해 나갈 수 있다”고 말했다.

Mavenir의 유연한 클라우드 네이티브 모듈형 플랫폼은 서브 브랜드 출시, 기존 서비스 포트폴리오에 이동통신 기능 추가, 또는 도전적인 신규 브랜드 확장 등 다양한 MVNO 모델과 시장 진출 전략을 모두 지원할 수 있다.

Mavenir의 비즈니스 솔루션 부문 수석부사장 겸 총괄 매니저 산딥 싱(Sandeep Singh)은 “사업자들이 혁신과 차별화를 추구함에 따라 MVNO 시장은 계속 진화하고 있지만, 이는 기반이 되는 클라우드 네이티브 플랫폼이 제공하는 유연성과 확장성이 없이는 불가능하다”며 “TextNow의 Mavenir 도입은 클라우드 기반 기술이 MVNO를 ‘Thin’ 모델에서 ‘Thick’ 모델로 발전시키며 높은 수준의 서비스 혁신과 차별화를 가능하게 하고, 더 많은 수백만 고객에게 무료 연결 서비스를 제공하는 데 어떻게 기여하는지를 보여주는 대표적인 사례”라고 말했다.

Mavenir 플랫폼은 ‘Thin MVNO’가 세계 최고 수준의 BSS 플랫폼을 통해 시장에 진입할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 개인화, 서비스 차별화, 그리고 고객 맞춤형 상품의 지능적 결합을 가능하게 해 수익 극대화를 돕는다. 또한 ‘Thick MVNO’에는 QoS(서비스 품질) 구간 설정, 독립형(Standalone) 5G 연결 수익화, IoT 트래픽 처리 등과 같은 기능을 포함해 네트워크 수준의 완전한 통제권을 제공함으로써 혁신과 심층적인 네트워크 통합을 가능하게 한다.

모바일 월드 콩그레스 (Mobile World Congress) [#MWC26]:

Mavenir, MWC26에서 MVNO 리더 참여 고위급 패널 개최

Mavenir는 Mobile World Live와 협력해 MWC26에서 MVNO 패널 세션을 개최할 예정이다. “MWC26 패널: 더 많은 가능성을 위해 설계되고, 제약은 줄이다 — AI, 클라우드, 5G를 수용하는 새로운 유형의 MNO의 부상 - Mavenir” (“MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir”)라는 제목의 이번 세션은 Hall 2, 2H60에 위치한 Mavenir 부스에서 열린다. 이 세션에서는 클라우드 네이티브 아키텍처, AI 기반 인사이트, 유연한 수익화 전략을 통해 MVNO가 어떻게 성장을 가속화할 수 있는지를 조명하며, 가격 경쟁이 아닌 사용자 경험 차별화를 위한 실질적인 전략을 제시할 예정이다.

패널 현장 참석 또는 라이브 스트리밍 시청을 위한 사전 등록 이 가능하다.

TextNow 소개:

TextNow는 전국 최대 규모의 5G 네트워크에서 무제한 통화와 문자, 그리고 필수 데이터 무료 제공을 지원하는 유일한 모바일 사업자로서, 전화 서비스를 무료이면서도 간편하고 누구나 이용할 수 있도록 만드는 것을 사명으로 하고 있다. 2009년에 설립된 TextNow는 미국 최대의 무료 휴대전화 서비스 제공업체이자, 광고 기반 무료 서비스를 제공하는 유일한 사업자이다. 회사는 샌프란시스코와 캐나다 온타리오주 워털루에 사무소를 두고 있으며, 자사 앱은 전 세계에서 3억 회 이상 다운로드됐다. TextNow의 전화 서비스는 매달 수백만 명의 이용자가 자유롭게 소통할 수 있도록 돕고 있다. 자세한 내용은 https://www.textnow.com/ 에서 확인하거나 Instagram에서 TextNow를 팔로우하면 된다..

Mavenir 소개:

Mavenir는 이동통신 사업자를 위한 통신사 중심(telco-first), 클라우드 네이티브, AI 설계 기반(AI-by-design) 소프트웨어 솔루션 개발을 통해 지능형, 자동화 및 프로그래밍 가능한 네트워크 구현을 지원하고 있다. 이 회사의 통신 분야 전문성은 전 세계 120개국 이상에서 300개 이상의 통신 사업자에 솔루션을 구축하며 입증됐으며, 이들 사업자는 전 세계 가입자의 50% 이상에게 서비스를 제공하고 있다. Mavenir는 풍부한 통신 경험과 클라우드, IT 전문성, 그리고 데이터 과학 역량을 결합해 실제 고객 문제 해결에 필요한 솔루션을 제공한다. 검증된 Mavenir의 소프트웨어는 AI를 중심으로 설계돼 AI 네이티브 미래와 통신 사업자의 TechCo로의 전환을 지원한다. 자세한 내용은 www.mavenir.com에서 확인할 수 있다.

Mavenir PR 연락처:

Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

TextNow PR 연락처:

Tali Fischer Tali.fischer@textnow.com