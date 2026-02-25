Mavenir Bekerjasama dengan TextNow untuk Memperluas Perkhidmatan 5G MVNO Berasaskan Aplikasi

SAN FRANCISCO dan RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow, penyedia perkhidmatan tanpa wayar percuma di Amerika Syarikat yang disokong iklan, dan Mavenir, penyedia teknologi telekomunikasi cloud-native yang inovatif, hari ini mengumumkan integrasi cloud-native mobile BSS dan Core Mavenir ke dalam infrastruktur mobile virtual network operator (MVNO) milik TextNow.

Penyelesaian platform BSS dan Core berasaskan cloud-native daripada Mavenir direka khusus untuk membantu TextNow mempercepatkan proses pendaftaran pengguna baharu. Ia juga membolehkan pelancaran lapisan perkhidmatan yang dibezakan serta mengembangkan model tanpa wayar percuma, bagi menjangkau lebih ramai rakyat Amerika yang mahukan perkhidmatan berkualiti tanpa perlu membayar berlebihan. Selaras dengan fokus TextNow terhadap inovasi, integrasi Mavenir ini menyediakan pelbagai ciri untuk menyokong lebih 8 juta pengguna aktif TextNow, termasuk keupayaan mengurus rakan penaja, membangunkan hubungan perayauan dan menyediakan profil SIM bebas kepada pengguna.

“Sepanjang 17 tahun, TextNow telah membuktikan bahawa perkhidmatan tanpa wayar boleh ditawarkan secara percuma, boleh disokong oleh pengiklanan, serta mampu memberikan pengalaman yang unggul melalui rangkaian 5G di seluruh negara,” kata Tristan Huntington, Naib Presiden Kanan, Partnerships & Innovation, TextNow. Kerjasama dengan Mavenir membolehkan kami kekal di barisan hadapan inovasi, memberi lebih kawalan terhadap pengalaman pelanggan serta laluan lebih pantas untuk melancarkan ciri baharu — yang bermakna kami boleh terus melangkaui sempadan tentang apa yang sepatutnya ditawarkan oleh perkhidmatan tanpa wayar percuma.”

Platform modular cloud-native Mavenir yang fleksibel mampu menyokong setiap model MVNO serta strategi pemasaran mereka, sama ada melancarkan sub-jenama, menambah mobiliti kepada portfolio sedia ada, atau meningkatkan skala jenama pencabar.

“Pasaran MVNO terus berkembang apabila pengendali berusaha untuk berinovasi dan membezakan penawaran mereka – namun perkara ini tidak mungkin dicapai tanpa fleksibiliti dan skala yang didayakan oleh platform cloud-native asas,” kata Sandeep Singh, Naib Presiden Kanan & Pengurus Besar, Business Solutions, Mavenir. “Penggunaan Mavenir oleh TextNow merupakan contoh jelas bagaimana teknologi berasaskan awan Mavenir membantu membawa MVNO ke tahap seterusnya, beralih daripada ‘Thin MVNO’ (MVNO ringkas dengan kawalan terhad) kepada ‘Thick MVNO’ (MVNO kompleks dengan kawalan rangkaian lebih tinggi), sekali gus membolehkan tahap inovasi dan pembezaan perkhidmatan yang lebih tinggi serta menyediakan sambungan percuma kepada jutaan lagi pelanggan.”

Platform Mavenir membolehkan MVNO “thin” memasuki pasaran dengan platform BSS bertaraf dunia, sekali gus membolehkan pemperibadian, pembezaan dan penggabungan pintar penawaran pelanggan untuk membantu memaksimumkan hasil. Ia juga menawarkan MVNO “thick” kawalan penuh di peringkat rangkaian untuk berinovasi dan membina integrasi rangkaian mendalam, termasuk ciri seperti segmen QoS, pengewangan sambungan 5G Standalone serta pengendalian trafik IoT.

Mobile World Congress [#MWC26]:

Mavenir Menghimpunkan Pemimpin MVNO untuk Panel Berimpak Tinggi di MWC26

Mavenir, dengan kerjasama Mobile World Live, akan menganjurkan sebuah panel MVNO di MWC26, bertajuk “MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir” di reruai syarikat di Dewan 2, 2H60. Sesi ini akan menekankan cara MVNO mempercepatkan pertumbuhan melalui seni bina cloud-native, cerapan berasaskan AI dan strategi pengewangan yang fleksibel. Ia juga akan menawarkan taktik praktikal untuk membezakan perkhidmatan berdasarkan pengalaman pelanggan, bukan semata-mata harga.

Daftar - untuk Menghadiri secara Bersemuka atau Mengikuti Penstriman Langsung panel tersebut.

Perihal TextNow

TextNow bertekad untuk menjadikan perkhidmatan telefon percuma, mudah, dan boleh diakses oleh semua sebagai satu-satunya penyedia mudah alih yang menawarkan panggilan dan mesej tanpa had, serta data asas percuma di rangkaian 5G terbesar negara. Ditubuhkan pada 2009, TextNow ialah penyedia perkhidmatan telefon mudah alih percuma terbesar di Amerika Syarikat dan satu-satunya yang menawarkan perkhidmatan percuma disokong oleh pengiklanan. Kami mempunyai pejabat di San Francisco dan Waterloo, Ontario dan aplikasi kami telah dimuat turun lebih 300 juta kali di seluruh dunia. Perkhidmatan telefon kami membantu berjuta-juta orang berhubung secara percuma setiap bulan. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.textnow.com/ dan ikuti kami di Instagram.

Perihal Mavenir

Mavenir membolehkan rangkaian pintar, automatik dan boleh atur cara melalui pembangunan penyelesaian perisian berasaskan telekomunikasi, cloud-native dan reka bentuk berasaskan AI untuk operator mudah alih. Kepakaran mendalam syarikat dalam bidang telekomunikasi telah terbukti melalui pelaksanaan bersama lebih 300 pengendali di lebih 120 negara, yang secara kolektif menyediakan perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan mudah alih di seluruh dunia. Mavenir menggabungkan kepakaran luas dalam bidang telekomunikasi dengan kemahiran teknologi awan, IT dan sains data yang penting untuk menyelesaikan cabaran sebenar pelanggan. Penyelesaian perisian yang terbukti ini direka berasaskan AI, memacu masa depan berteraskan AI dan membantu pengendali berkembang menjadi syarikat teknologi (TechCos). Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Hubungan PR Mavenir:

Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

Hubungan PR TextNow:

Tali.fischer@textnow.com