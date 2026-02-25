Mavenir 与 TextNow 合作，推动基于应用的 5G MVNO 服务演进

旧金山和德克萨斯州理查森市, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美国领先的广告支持型免费无线服务提供商 TextNow 与颠覆性云原生电信技术提供商 Mavenir 今日宣布，将 Mavenir 的云原生 BSS 和核心网 (Core) 集成到 TextNow 的移动虚拟网络运营商 (MVNO) 基础设施中。

Mavenir 的云原生 BSS 和核心网平台解决方案旨在帮助 TextNow 更快地接纳新用户、推出差异化的服务层级，并扩展其免费无线模式，以覆盖更多正在寻求优质无线服务而又不愿支付过高费用的数百万美国民众。 此次与 Mavenir 的集成突显了 TextNow 对创新的关注，它提供了一系列功能来更好地支持 TextNow 超过 800 万的活跃用户，包括管理赞助合作伙伴、发展漫游合作关系以及为用户配置独立 SIM 卡档案的能力。

TextNow 合作与创新高级副总裁 Tristan Huntington 表示：“TextNow 花了 17 年时间证明，无线服务可以是免费的，可以由广告支持，并且可以在全国性的 5G 网络上提供卓越的体验。 与 Mavenir 合作使我们能够保持在创新的前沿，让我们对客户体验有更多掌控，并能更快地推出新功能——这意味着我们可以不断突破免费无线服务应有的边界。”

Mavenir 灵活的云原生模块化平台可以支持各种 MVNO 模式及其市场进入策略，无论是推出子品牌、为现有产品组合增加移动服务，还是扩展一个挑战者品牌。

Mavenir 业务解决方案高级副总裁兼总经理 Sandeep Singh 表示：“随着运营商寻求创新和差异化其产品，MVNO 市场也在不断发展——但如果没有底层云原生平台所提供的灵活性和可扩展性，这根本不可能实现。 TextNow 采用 Mavenir 的解决方案，是一个典型的例子，展示了 Mavenir 基于云的技术如何帮助将 MVNO 提升到一个新水平，从‘薄’型向‘厚’型转变，实现高度服务创新和差异化，并为数百万乃至更多客户带来免费的连接服务。”

Mavenir 平台允许薄型 MVNO 借助世界一流的 BSS 平台进入市场，实现个性化、差异化以及客户套餐的智能组合，以帮助最大化收入。 它还将为厚型 MVNO 提供全面的网络级控制权，以进行创新和构建深度网络集成，这包括诸如 QoS 分段、独立 5G 连接变现以及物联网流量处理等功能。

关于 TextNow：

作为唯一一家在全国最大的 5G 网络上提供无限通话、短信和免费基本数据的移动提供商，TextNow 的使命是让电话服务免费、便捷，并惠及所有人。 TextNow 成立于 2009 年，是美国最大的免费移动电话服务提供商，也是唯一一家通过广告支持提供免费服务的公司。 我们在旧金山和安大略省滑铁卢设有办事处，我们的应用全球下载量已超过 3 亿次。 我们的电话服务每月帮助数百万人免费连接。 如需了解更多信息，请访问 https://www.textnow.com/，并在 Instagram 上关注我们。

关于 Mavenir

Mavenir 致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，助力构建智能化、自动化、可编程的网络。 该公司的深厚电信领域专业能力已通过在全球 120 多个国家和地区与 300 多家运营商的部署得到验证，这些运营商合计服务于全球超过 50% 的电信订阅用户。 Mavenir 将自身深厚的电信经验，与为应对客户现实挑战所必需的云计算、IT 专业知识及数据科学技能相结合。 其成熟的软件解决方案采用 AI 原生设计，正推动运营商向科技公司转型，实现 AI 驱动的未来。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

