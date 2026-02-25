Mavenir 與 TextNow 聯手合作，發展以應用程式為主的 5G 流動虛擬網絡營辦商服務

三藩市及德州李察遜, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美國頂尖的廣告支援免費無線服務商 TextNow 與顛覆性雲端原生電訊技術供應商 Mavenir，今天宣佈已將 Mavenir 的雲原生流動 BSS 及 Core 整合至 TextNow 的流動虛擬網絡營辦商 (MVNO) 基礎設施中。

Mavenir 的雲端原生 BSS 及 Core 平台方案，將協助 TextNow 加快吸納新用戶，推出更多元化的服務等級，並拓展其免費無線模式，讓數百萬渴望以合理價格享受優質無線服務的美國用戶受惠。 與 Mavenir 平台整合，是 TextNow 創新精神的最佳體現。透過新平台，TextNow 將可為其逾 800 萬活躍用戶帶來更周全的服務，當中包括管理贊助夥伴、拓展漫遊合作關係，以及為用戶提供獨立的 SIM 設定檔等能力。

TextNow 合作夥伴與創新部門高級副總裁 Tristan Huntington 表示：「過去 17 年，TextNow 用行動證明，免費無線服務並非空談。我們以廣告為商業模式，在全國 5G 網絡上提供出色體驗。 與 Mavenir 合作，讓我們得以穩居創新前線，加強主導客戶體驗，並加快推出新功能，那就能夠不斷拓展免費無線服務的疆界。」

Mavenir 的雲端原生模塊化平台以靈活見稱，能支援任何 MVNO 模式及市場進入策略。無論是推出子品牌、為現有組合加入流動通訊功能，還是協助新晉品牌擴大規模，均應付自如。

Mavenir 業務解決方案高級副總裁兼總經理 Sandeep Singh 說：「當今 MVNO 市場風起雲湧，營辦商無不力求創新，塑造獨特服務。然而，沒有底層雲端原生平台賦予的靈活調整及規模效應，一切創新都將無法實現。 TextNow 選用 Mavenir 方案，是 Mavenir 雲端技術協助 MVNO 轉型升級的成功典範。這讓 MVNO 能從『精簡模式』走向『豐厚模式』，深切實現服務創新，務求脫穎而出，最終為數百萬用戶免費提供網絡連接。」

Mavenir 平台能為精簡型 MVNO 提供世界一流的 BSS 系統，讓其進軍市場時已能提供個人化體驗、獨特服務及智能組合方案，從而創造最大收益。 對於豐厚型 MVNO，平台則賦予全面的網絡層級控制權，讓其自主創新，進行深度網絡整合，包括實現服務質素 (QoS) 分級、將獨立 5G 連接盈利化，以及處理物聯網流量等進階功能。

世界流動通訊大會 (Mobile World Congress) [#MWC26]：

Mavenir 匯聚 MVNO 業界領袖，於 MWC26 舉行重磅研討會

MWC26 期間，Mavenir 將聯手 Mobile World Live，在其 2 號展廳 2H60 展位舉辦一場 MVNO 研討會，主題為「MWC26 研討會：擺脫束縛，積極開創：擁抱人工智能、雲端及 5G 的新世代流動網絡營運商強勢崛起 - Mavenir」(MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir)。 研討會將聚焦 MVNO 如何借助雲原生架構、AI 驅動的數據分析及靈活的盈利化模式加速發展。會上將分享實戰策略，引導業界以卓越體驗而非價格取勝。

報名 – 親臨現場或觀看研討會網上直播。

關於 TextNow：

TextNow 是全美唯一在最大 5G 網絡上提供無限通話、短訊及免費基本數據的營辦商，致力免費提供人人可享的簡便電話服務。 TextNow 於 2009 年成立，現已發展為美國規模最大的免費手機服務供應商，亦是唯一以廣告模式支援免費服務的營辦商。 我們於三藩市及安大略省滑鐵盧均設有辦事處，應用程式全球下載量已突破 3 億次。 我們的電話服務讓數以百萬計人群每月獲享免費的通訊連接。 如需了解更多資訊，歡迎瀏覽 https://www.textnow.com 以及在 Instagram 上追蹤我們。

關於 Mavenir：

Mavenir 正採用為流動營運商開發電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的軟件解決方案，實現自動化及可編程的智能網絡。 公司擁有豐富的電訊專業知識，已獲全球逾 120 個國家、300 多間營運商的部署案例驗證，這些營運商共同服務全球超過半數的流動用戶。 Mavenir 融合其資深電訊經驗、雲端與資訊科技 (IT) 專業知識，以及解決客戶實際挑戰所需的數據科學技能。 採用 AI 原生設計的軟件方案實證可靠，實現 AI 原生未來及營運商向科技企業 (TechCo) 的轉型。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

TextNow 公關聯絡人：

Tali Fischer Tali.fischer@textnow.com