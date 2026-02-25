Globex fait état des progrès concernant le forage de son projet aurifère Duquesne West

TORONTO, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer les premiers résultats du programme de forage 2025-2026 d'Emperor Metals Inc. sur la propriété aurifère Duquesne West sous option de Duparquet Assets Ltée (appartenant 50% à Globex). Emperor a complété trois années de son contrat d'option de cinq ans. La campagne d'Emperor marque la phase initiale d'une vaste initiative d'exploration, comprenant 15 000 mètres de nouveaux forages et 8 000 mètres de rééchantillonnage de carottes historiques, qui contribueront ensemble à fournir 23 000 mètres supplémentaires de données pour accroître et affiner le modèle géologique actuel. Les résultats d'analyse reçus à ce jour représentent environ 7 % du nouveau programme de forage et seulement 4 % du total des analyses prévues pour la saison 2025-2026, qui comprend à la fois le forage actuel et le rééchantillonnage des carottes historiques. Emperor indique que les activités de forage se poursuivent. Globex se réjouit des progrès continus réalisés par Emperor sur le projet Duquesne West.

Faits saillants :

DQ25-01 (résultats complets) a recoupé 107,7 mètres titrant 0,5 g/t Au. De plus, les intervalles minéralisés s'étendent sur environ 170 mètres et englobent quatre zones distinctes (voir le tableau 1). Ce résultat délimite un système minéralisé plus étendu à la périphérie des corridors structuraux à plus haute teneur et souligne la présence d'or qui n'avait pas été systématiquement échantillonné lors des programmes d'exploration antérieurs (voir la figure 1).

DQ25-02 (résultats partiels) Le trou de forage cible une des zones historiquement sous-échantillonnées dans l'enveloppe conceptuelle de la fosse afin d'évaluer le potentiel de minerais supplémentaires à faible teneur et à fort tonnage et de soutenir la croissance des onces. Les résultats reçus à ce jour restent partiels, car plusieurs analyses de trous de forage sont encore en attente. Les résultats supplémentaires seront communiqués dans des communiqués de presse ultérieurs dès qu'ils seront disponibles.





Malgré le caractère incomplet des données, des intervalles minéralisés de plus de 50 mètres ont été recoupés dans les carottes, ce qui souligne l'ampleur et la continuité du système et renforce la nécessité de procéder à des forages de suivi systématiques (voir le tableau 1). Les travaux d'exploration en cours continuent de mettre en évidence le fort potentiel d'expansion des ressources à l'intérieur et le long du prolongement de la mine à ciel ouvert conceptuelle. Les forages récents ont permis d'identifier des zones à fort tonnage proches de la surface, qui n'avaient pas été reconnues auparavant, en plus de lentilles aurifères à haute teneur contenant de l'or visible.

Il est important de noter que ces zones minéralisées plus larges abritent localement des intervalles à haute teneur exceptionnels, dont 21,7 mètres titrant 35,2 g/t Au (voir le communiqué de presse daté du 25 février 2025 pour plus de détails). Ces résultats soulignent le potentiel important que recèle l'étendue minéralisée proche de la surface.

Emperor vise une ressource aurifère de plusieurs millions d'onces grâce à une combinaison de scénarios conceptuels d'exploitation à ciel ouvert et souterraine. La propriété abrite actuellement une estimation des ressources minérales (ERM) présumées actualisée de 26,9 millions de tonnes (Mt) contenant 1,46 million d'onces (Moz) d'or à une teneur moyenne de 1,69 g/t Au (voir le communiqué de presse daté du 9 juillet 2025). Le tableau de sensibilité de l’ERM présente différents scénarios de teneur pour une mine à ciel ouvert à plus haute teneur et pour un scénario d'exploitation souterraine.

Discussion sur les trous de forage :

Le programme de forage 2025-2026 continue de valider à la fois la minéralisation à faible teneur et à fort tonnage et les zones à plus haute teneur à l'intérieur et au-delà des limites de la coque conceptuelle actuelle de la mine à ciel ouvert. Les trous de forage DQ25-01 et DQ25-02 ont été stratégiquement conçus pour combler les zones peu explorées de la fosse pour lesquelles les données historiques étaient limitées, dans le but de renforcer la continuité et d'ajouter des onces significatives au gisement (voir les résultats du tableau 1).

Historiquement, les efforts d'exploration se sont principalement concentrés sur le cœur à haute teneur du système et n'ont pas évalué systématiquement l'enveloppe minéralisée environnante. Par conséquence, les extensions périphériques et certaines zones internes au sein du corps minéralisé plus large sont restées sous-explorées. Ces zones non testées représentent un potentiel d'exploration important et pourraient améliorer considérablement le profil du projet en termes d'onces, en particulier dans le contexte actuel où les cours de l'or se négocient à des niveaux proches de leurs sommets historiques.

En maintenant une approche rigoureuse axée sur le forage près de la surface, en phase avec un scénario d'exploitation à ciel ouvert potentiel, Emperor vise à augmenter stratégiquement les ressources en incluant du matériel à plus faible teneur qui pourrait être économiquement viable dans le cadre d'une exploitation à ciel ouvert, plutôt que d'appliquer les teneurs de coupure plus élevées généralement associées à l'exploitation souterraine. Des exploitations à ciel ouvert comparables dans la région ont démontré leur viabilité économique avec des teneurs de coupure d'environ 0,30 g/t Au (voir le communiqué de presse d'Agnico Eagle daté du 15 février 2024 ; teneur de coupure du gisement Detour Lake, p. 52).

DQ25-01

Le trou de forage DQ25-01 continue de confirmer la présence d'une minéralisation aurifère à fort tonnage dans la coque conceptuelle à ciel ouvert, mise en évidence par un intervalle substantiel de 107,7 mètres titrant 0,5 g/t Au. Situé dans une zone historiquement caractérisée par un échantillonnage limité et incomplet au sein du corridor minéralisé plus large, le trou indique un système aurifère inférieur à un gramme plus étendu et moins discret que ce qui avait été reconnu précédemment (voir la figure 1).

Cette vaste zone de minéralisation, caractérisée par de la pyrite disséminée, est localisée à l'intérieur et le long des marges d'une imposante intrusion porphyrique de quartz-feldspath. Les roches volcaniques mafiques environnantes sont fortement cisaillées et minéralisées le long du contact intrusif, mettant en évidence l'influence de l'emplacement au niveau structural. Le cisaillement concentré le long des limites lithologiques présente à la fois des structures de déformation fragiles et ductiles, créant des conduits perméables qui ont facilité l'introduction et le dépôt de fluides aurifères.

DQ25-02

Des résultats partiels ont été communiqués. Les résultats actuels ont recoupé une zone importante de minéralisation aurifère à faible teneur, avec 42,8 mètres titrant 0,3 g/t Au. Cette large zone de minéralisation est similaire à DQ25-01. Elle est hébergée à l'intérieur et le long des marges d'une imposante intrusion porphyrique de quartz-feldspath, caractérisée par de la pyrite disséminée dans les veines et la roche hôte. Les roches volcaniques mafiques environnantes sont fortement cisaillées et minéralisées le long du contact intrusif, soulignant l'influence de l'emplacement au niveau structural.

Plan stratégique d'Emperor pour Duquesne West

La campagne de forage 2026 menée par Emperor sur son projet aurifère Duquesne West, au Québec, continue d'identifier de vastes zones à faible teneur et à fort tonnage entourant les zones à haute teneur déjà connues. Ces derniers résultats confirment davantage l'immense potentiel du projet et soulignent l'engagement de la société à créer une valeur substantielle pour ses actionnaires.

La saison 2026 sera axée sur l'utilisation de techniques d'exploration avancées afin de tester plusieurs scénarios visant à augmenter les réserves et/ou à augmenter la superficie :

Explorer les découvertes à plus faible teneur : cibler des découvertes supplémentaires dans la roche hôte contenant des lentilles aurifères à haute teneur, en se concentrant sur le modèle conceptuel à ciel ouvert. Augmenter l'épaisseur des lentilles à haute teneur : intégrer l'or à faible teneur précédemment non pris en compte provenant des marges des lentilles à haute teneur afin d'augmenter leur épaisseur totale. Étendre les zones minéralisées : étendre l'empreinte des zones minéralisées latéralement le long de l’axe et en profondeur suivant le pendage. Découvrir de nouvelles zones : explorer de nouvelles zones potentielles qui ne sont pas encore incluses dans le modèle conceptuel à ciel ouvert, en mettant particulièrement l'accent sur l'expansion vers l'est.





Ces derniers résultats s'inscrivent dans la continuité de la forte dynamique générée par le programme de forage 2025 d'Emperor et semblent confirmer la présence de grandes zones à faible teneur et à fort tonnage entourant les régions à haute teneur déjà connues.

Pour plus d'informations sur la campagne de forage d'Emperor dans le cadre du projet Duquesne West, veuillez-vous reporter au communiqué de presse du 24 février 2026.

Figure 1. Image montrant l'emplacement du trou DQ25-01 et les 107,7 m à 0,5 g/t Au. Les forages historiques n'ont pas pris en compte l'or supplémentaire dans le modèle (les traces grises correspondent aux zones non échantillonnées).





Tableau 1. Faits saillants des intersections - Les structures hôtes sont interprétées comme étant à forte inclinaison et les largeurs vraies sont généralement estimées à 90 %.

No. Forage De (m) À (m) Intervalle (m) Au (g/t Au) DQ25-01 155,1 262,8 107,7 0,5 Y compris 155,1 161,9 6,8 1,7 Y compris 242,2 251,3 9,1 1,1 Y compris 256,8 262,8 6,0 2,0 296,0 301,0 5,0 1,4 326,9 368,2 41,3 0,3 Y compris 360.2 367,2 6,9 1,2 389,2 404,5 15,3 0,3 No. Forage De (m) À (m) Intervalle (m) Au (g/t Au) DQ25-02 240,0 282,8 42,8 0,23 Y compris 276,5 280,8 4,3 0,7 315,6 317,6 2,0 1,1 377,8 384,8 7,0 0,6



Ce communiqué de presse a été rédigé par David Christie, géologue professionnel, président et chef de l'exploitation chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée », conformément au Règlement NC 43-101.

