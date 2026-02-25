Selskabsmeddelelse nr. 1/2026 - Bankens forventninger til 2026

Selskabsmeddelelse nr. 1/2026

LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65


Bankens forventninger til 2026

I forbindelse med offentliggørelse af bankens årsrapport for 2025 udsendes særskilt selskabsmeddelelse om bankens forventninger til 2026.


Om forventningerne til 2026


Møns Bank forventer et resultat før skat i intervallet 40–60 mio. kr.

For bankens basisdrift forventet et resultat i intervallet 35-55 mio. kr.

For en beskrivelse af forudsætningerne henvises der til bankens årsrapport for 2026, selskabsmeddelelse nr. 2/2026.


Venlig hilsen
Møns Bank

Per Sjørup Christiansen
Bankdirektør

Selskabsmeddelelse nr. 1-2026 Forventninger til 2026
