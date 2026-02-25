Selskabsmeddelelse nr. 1/2026 - Bankens forventninger til 2026

Selskabsmeddelelse nr. 1/2026
LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65
Bankens forventninger til 2026
I forbindelse med offentliggørelse af bankens årsrapport for 2025 udsendes særskilt selskabsmeddelelse om bankens forventninger til 2026.
Om forventningerne til 2026
Møns Bank forventer et resultat før skat i intervallet 40–60 mio. kr.
For bankens basisdrift forventet et resultat i intervallet 35-55 mio. kr.
For en beskrivelse af forudsætningerne henvises der til bankens årsrapport for 2026, selskabsmeddelelse nr. 2/2026.
Venlig hilsen
Møns Bank
Per Sjørup Christiansen
Bankdirektør
Vedhæftet fil