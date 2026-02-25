Mise à jour sur l’acquisition par ProAmpac Holdings Inc. des activités d’emballage de TC Transcontinental

MONTRÉAL, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (« TC Transcontinental ») (TSX : TCL.A, TCL.B) annonce que, dans le cadre de l’acquisition proposée par ProAmpac Holdings Inc. de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions des entités qui exercent les activités du secteur de l’emballage de TC Transcontinental (l’ « Opération »), les périodes d’attente applicables en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) et la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 (États-Unis), telles que modifiées, ont soit expiré ou, soit résilié.



La Société s’attend, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles, à ce que l’Opération se réalise le 6 mars 2026.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs quant à la date prévue de l’Opération formulés d’après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs.

Sauf exigence contraire des lois applicables, la Société n’a pas l’obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.

