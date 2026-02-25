RAPPEL : Boralex dévoilera ses résultats financiers du 4e trimestre de l’exercice financier 2025 le 27 février, à 11 h

MONTRÉAL, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce que la divulgation des résultats financiers du quatrième trimestre de l’exercice financier 2025 aura lieu le vendredi, 27 février 2026, à 11 h.

Les analystes financiers et investisseurs sont invités à assister à une conférence téléphonique au cours de laquelle ces résultats seront présentés.

Date et heure

Vendredi, 27 février 2026, à 11 h (HE)

Pour assister à la conférence

Sur le web : https://edge.media-server.com/mmc/p/fy2onfs6

Par téléphone : Cliquez ici afin de procéder à votre enregistrement pour assister à l’appel investisseur par téléphone. Une fois votre enregistrement complété, vous recevrez un courriel de confirmation contenant le lien et le mot de passe (« PIN ») pour vous connecter à l’appel. Si vous perdez ce lien et votre mot de passe, vous pourrez vous enregistrer à nouveau. Vous devez absolument vous enregistrer si vous désirez vous connecter à l’appel par téléphone.

Les médias et toutes personnes intéressées par ces résultats sont invités à écouter la conférence et à visualiser la présentation qui sera diffusée en direct. La rediffusion complète de la conférence sera disponible sur le site web de Boralex jusqu’au 27 février 2027.

Les informations financières seront diffusées par voie de communiqué et sur le site web de Boralex le

27 février 2026, à 7 h.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % atteignant 3 303 MW au 30 septembre 2025. Depuis cette date, la Société a mis en service un nouveau parc éolien d’une capacité de 100 MW, portant ainsi la puissance installée totale à 3 403 MW à ce jour. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.ca. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère principale, affaires publiques et communications externes

Boralex inc.

438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Coline Desurmont

Directrice, relations avec les investisseurs

Boralex inc.

+33 7 85 37 75 10

coline.desurmont@boralex.com

