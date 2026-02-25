Artea panga 2025. aasta majandusaasta tulemused

Strateegia

Artea grupp täidab edukalt oma strateegilist ümberkujundamist: 2025. aastal õnnestus panga brändi uuendamine ning sellel aastal on kavas juurutada uus põhipanganduse platvorm.

Artea grupp täidab edukalt oma strateegilist ümberkujundamist: 2025. aastal õnnestus panga brändi uuendamine ning sellel aastal on kavas juurutada uus põhipanganduse platvorm. Kasum

Artea grupp teenis 2025. aastal 60,7 miljonit eurot puhaskasumit.

Artea grupp teenis 2025. aastal 60,7 miljonit eurot puhaskasumit. Kasumi jaotamine

Juhtkond plaanib teha ettepaneku jaotada kuni 70% 2025. aasta puhaskasumist aktsionäridele.

Juhtkond plaanib teha ettepaneku jaotada kuni 70% 2025. aasta puhaskasumist aktsionäridele. Varade maht

Varade kogumaht kasvas aastaga 23% ja ulatub 6 miljardi euroni.

Varade kogumaht kasvas aastaga 23% ja ulatub 6 miljardi euroni. Hoiused

Hoiuste maht kasvas aastaga 17%, ulatudes 3,96 miljardi euroni.

Hoiuste maht kasvas aastaga 17%, ulatudes 3,96 miljardi euroni. Laenuportfell

Laenuportfell kasvas aastaga 8% ja ulatub 3,71 miljardi euroni.

Laenuportfell kasvas aastaga 8% ja ulatub 3,71 miljardi euroni. Teenus- ja vahendustasud

Teenus- ja vahendustasu puhastulu kasvas aastaga 6% ja ületas 30,9 miljoni euro piiri.

„2025. aastal säilitasime jätkusuutliku kasvutempo. Kuigi Leedu majandus alustas aastat tugevalt ja aeglustus teisel poolaastal mõnevõrra, kasvas nii tarbijate kui ka ettevõtete kindlustunne, mida toetasid suurem tarbimine ja investeeringud.

See kajastub ka meie majandustulemustes. Kliendid kasutasid aktiivsemalt pangandus-, säästmis- ja investeerimistooteid ning kasvasid ka teenus- ja vahendustasud. Samuti laienes laenuportfell, eelkõige eluasemelaenud, millele aitasid kaasa refinantseerimise muutused ja soodsad baasintressimäärad.

Möödunud aastal muutsime oma nime Artea pangaks – uus kaubamärk on turul edukalt kanda kinnitanud ning viimaste andmete järgi tunneb seda juba üle 60% tarbijatest. See tagab põhjendatud optimismi, et strateegiline muudatus on tugevdanud panga kuvandit ja kasvupotentsiaali.

Meie pühendumust olla klientidele lähemal kinnitab sel aastal uue pangandusplatvormi kasutuselevõtt, mis avab klientidele uusi võimalusi.

Tehes märkimisväärseid investeeringuid strateegilistesse algatustesse, oleme säilitanud selge fookuse aktsionäride väärtuse kasvatamisel, ületades möödunud aastal taas 20% taseme. Jätkame aktsionäridele väärtuse loomist tasakaalustatud lähenemise kaudu, kombineerides aktsiate tagasiostu ja dividendimakseid,“ ütles Artea panga tegevjuht Vytautas Sinius.

Artea pank teenis 60,7 miljonit eurot auditeerimata puhaskasumit, mis on 2024. aastaga võrreldes 23% vähem. Ärikasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas 78,1 miljonit eurot, mis on 27% vähem kui 2024. aastal (107,3 miljonit eurot).

Teenus- ja vahendustasude netotulu kasvas aastaga 6%, ulatudes 30,9 miljoni euroni. Intresside netotulu vähenes samal perioodil 14%, moodustades 138,3 miljonit eurot.

Kuigi 2025. aasta viimases kvartalis uute laenude maht ei kasvanud ja laenuportfell jäi stabiilseks, kasvas portfell kogu aasta lõikes 8% (279 miljoni euro võrra). 2025. aastal sõlmiti uusi krediidilepinguid 1,6 miljardi euro väärtuses, mis on 4% rohkem kui 2024. aastal (1,5 miljardit eurot).

Laenuportfelli kvaliteet püsib kõrge. 2025. aastal viimases kvartalis tagastati 0,7 miljoni euro ulatuses väärtuse langusest tingitud kahjumeid ning kogu aasta jooksul moodustasid laenukahjumi vahendustasud kokku 4,6 miljonit eurot (2024. aastal 11,3 miljonit eurot). Laenuportfelli riskikulu määr (CoR) oli 0,13% (2024. aastal 0,35%).

Hoiuste maht kasvas 17% (564 miljonit eurot) ja ületas aasta lõpuks 3,96 miljardi euro piiri. Nõudehoiuste maht kasvas 30% (474 miljoni euro võrra), ehk üle 2,07 miljardi euroni, samal ajal kui tähtajaliste hoiuste portfell kasvas 5% (88 miljoni euro võrra), üle 1,88 miljardi euroni.

Võttes arvesse dividendipoliitikat, kindlat kapitalipositsiooni ja soodsat tegevuskeskkonna väljavaadet, otsustas panga juhatus teha aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks ettepaneku jaotada kuni 70% 2025. aasta puhaskasumist: 50% dividendidena ja kuni 20% aktsiate tagasiostuks, et jaotada üleliigset kapitali ja aktsiaid osana panga töötajatele edasilükatud muutuvtasust.

Grupi kulude ja tulude suhe oli 2025. aasta lõpus 58,8% (2024. aastal 47,1%), omakapitali tootlus (ROE) oli 10,4% (2024. aastal 14,0%). Kapitali- ja likviidsuspositsioon püsis tugev ning kõiki regulatiivseid nõudeid ja usaldatavusnormatiive ületatakse suure varuga, mis tagab vastupidavuse turukõikumistele. Kapitali adekvaatsuse määr (TCR) oli 21,2%¹ ning likviidsuse kattekordaja (LCR) 208%¹.

Kasumiaruanne (miljonites eurodes) 12 kuud

2025. aasta 12 kuud 2024. aasta % ∆ muutus Intressi netotulu 138,3 160,2 -14% Teenus- ja vahendustasu netotulu 31,0 29,1 6% Muud tulud 20,5 13,7 50% Kogutulu 189,8 203,0 -6% Palgakulu -55,1 -49,5 11% Muud tegevuskulud -56,6 -46,1 23% Tegevuskulud kokku -111,7 -95,6 17% Ärikasum 78,1 107,3 -27% Eraldised -3,9 -10,9 -64% Tulumaksukulu -13,6 -17,7 -23% Puhaskasum 60,7 78,8 -23% Bilansi näitajad (miljonites eurodes) 31.12.2025 31.12.2024 % ∆ muutus Laenuportfell 3714 3435 8% Hoiused 3961 3397 17% Omakapital 603 585 3% Hallatava vara maht2 2151 1977 9% Hoiustatava vara maht 2046 1936 6% Põhinäitajad 12 kuud

2025. aasta 12 kuud 2024. aasta ∆ muutus Netointressimarginaal (NIM) 2,6% 3,7% -113bp Kulude ja tulude suhe (C/I) 58,8% 47,1% +1172bp Omakapitali tootlus (RoE) 10,4% 14,0% -359bp Riskikulu (CoR) 0,1% 0,4% -23bp Kapitali adekvaatsuse määr (TCR)1 21,2% 22,8% -162bp

Ülevaade ärisegmentidest

Ärikliendid

Ärilaenuportfell kasvas 6% (108 miljoni euro võrra), ületades 1,9 miljardit eurot. Uute ettevõtete finantseerimise maht vähenes 2025. aastal 6%, 0,9 miljardit eurot (2024. aastal 0,96 miljardit eurot). Portfelli kvaliteet püsis jätkuvalt kõrge, ärilaenude riskikulu (CoR) oli 0,002%.

Kasvu vedasid peamiselt finantseerimistehingud taastuvenergia-, transpordi- ja jaekaubandussektoris. Pank tugevdas oma positsiooni prioriteetsetes sektorites ning suunas fookuse suurettevõtetele, mille aastakäive ületab 10 miljonit eurot.

2025. aastal kaasas Artea 18% rohkem uusi ärikliente kui 2024. aastal, samas kasvas ettevõtete klientide koguarv 2%. Rohkem kui 30% uutest äriklientidest avas konto veebis tänu täiustatud kaugidentimise ja -liitumise protsessile.

Kliendiaktiivsus ja -lojaalsus püsisid strateegilises fookuses. Kõige aktiivsemate klientide osakaal ulatus 52%-ni ning soovitusindeks (NPS) tõusis 80-lt 85-le. Suurenenud aktiivsus mõjus positiivselt hoiuste mahule – mittefinantsettevõtete hoiused kasvasid 37%, ulatudes 1,1 miljardi euroni.

Pank plaanib 2026. aastal laiendada ettevõtete laenutegevust tootmise, kaubanduse, taastuvenergia ja transpordi sektoris. Tootevalikusse lisatakse kuni 200 000 euro suurune spetsiaalne krediiditoode VKEdele (väike- ja keskmistele ettevõtetele), et võimaldada kiiremat ja lihtsamat tagatiseta finantseerimist.

Erakliendid

Jaelaenuportfell kasvas 2025. aastal 12%, peegeldades jätkuvat fookust jaepangandusele. Uute eluasemelaenulepingute maht kasvas 14%, ulatudes 242 miljoni euroni, ning eluasemelaenude maht suurenes samuti 14% (126 miljonit eurot), ületades 1 miljardi euro piiri. Madalamad baasintressimäärad ja refinantseerimise regulatsiooni muudatused julgustasid kliente pidama läbirääkimisi soodsamate tingimuste üle.

Varahaldus ja elukindlustus integreeriti edukalt uue Artea kaubamärgi alla, hõlmates ühtset brändingut, klienditeeninduse taristut, täiustatud organisatsioonistruktuuri ja sisemisi süsteeme, et pakkuda järjepidevat kliendikogemust ning tugevdada ristmüügi võimalusi.

Strateegiline partnerlus korvpallitiimiga Žalgiris Kaunas – ühe Leedu tuntuima spordibrändiga – tugevdas Artea kuvandit pangana, mis on kõigile lähemal, ning tutvustas brändi uutele kliendisegmentidele.

Investeerimiskliendid

2025. aastal keskendus Artea Varahaldus protsesside optimeerimisele. Fondide puhasväärtuse arvutamiseks juurutati pilvelahendus ning tootevalikut laiendati uue fondiga Global Equity Index Plus. Lisaks sai Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bondi alamfondist esimene Leedus, mis pakub fondiosakute klassi kvartaalselt makstavate kupongimaksetega.

II samba pensionifondide hallatavad varad kasvasid 11%, ulatudes 1,3 miljardi euroni, samas kui III samba pensionifondide varad suurenesid 24%, peegeldades 2025. aastal erainvestorite aktiivsuse kasvu. III samba pensionifond Artea Ambitious Active 16+ pälvis auhinna „Rising Star” IPE European Pension Fund Awardsi konkursil.

Artea pank säilitas 2025. aastal juhtpositsiooni Balti kapitaliturgudel: emiteeris avalikke ja eravõlakirju kogumahus 240 miljonit eurot, tugevdas oma turupositsiooni, laiendas investorite kliendibaasi ning suurendas finants- ja muud tegevustulu.

1 esialgsed andmed

2 sisaldab varahaldust ja moderniseerimisfondide hallatavat vara

Artea pank kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ja kõiki huvilisi veebiseminarile, kus tutvustatakse 2025. aasta majandustulemusi ning tipphetki. Veebiseminar algab 26. veebruaril 2026 kell 8.30 (EET) ja toimub inglise keeles. Palun registreeruge siin.

Kui olete huvitatud Artea panga uudistest investoritele, tellige meie uudiskiri.

Lisateave:

Tomas Varenbergas

Finantsjuht

tomas.varenbergas@artea.lt

+370 6104 4447

Manused