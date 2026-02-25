„Artea“ banko grupės 2025 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

- Strategija. „Artea“ banko grupė sėkmingai įgyvendina strateginę transformaciją – 2025 m. pakeitė pavadinimą ir ruošiasi šiemet įdiegti naują pagrindinę bankininkystės platformą.
- Pelnas. Per metus grupė uždirbo 60,7 mln. eurų grynojo pelno.
- Pelno paskirstymas. Planuojama akcininkams siūlyti paskirstyti iki 70 proc. 2025 m. grynojo pelno.
- Turtas. Bendrasis banko turtas per metus išaugo 23 proc. ir viršijo 6 mlrd. eurų.
- Indėlių portfelis. Indėlių portfelis per metus išaugo 17 proc. ir pasiekė 3,96 mlrd. eurų.
- Paskolų portfelis. Paskolų portfelis viršijo 3,71 mlrd. eurų ir per metus padidėjo 8 proc.
- Paslaugų ir komisinių pajamos. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus augo 6 proc. ir viršijo 30,9 mln. eurų.
„2025 metais išlaikėme tvarų augimo tempą. Nors praėjusius metus ambicingai pradėjusi Lietuvos ekonomika antrą pusmetį kiek sulėtino apsukas, bendrai vartotojų ir verslo lūkesčiai, o kartu vartojimas ir investicijos, augo.
Tai atsispindi ir mūsų veiklos rezultatuose – klientams aktyviau naudojantis kasdienės bankininkystės paslaugomis, taupymo bei investavimo produktais, toliau augo grynosios paslaugų ir komisinių pajamos. Taip pat didėjo finansavimo portfelis, ypač būsto paskolų, kurias paskatino paskolų refinansavimo pokyčiai bei vartotojams palankios bazinių palūkanų tendencijos.
Bankas pernai pakeitė pavadinimą ir tapo „Artea“ – naujasis prekių ženklas sėkmingai įsitvirtino rinkoje ir, naujausiais duomenimis, jau atpažįstamas daugiau nei 60 proc. vartotojų. Tai teikia pagrįsto optimizmo, jog ši strateginė iniciatyva sustiprino banko įvaizdį ir augimo potencialą.
Banko strateginę kryptį būti arčiau kliento dar labiau sustiprins nauja bankininkystės platforma, kurią baigsime diegti šiemet – tai atvers daugiau galimybių mūsų klientams.
Nepaisant reikšmingų investicijų į mūsų strategines iniciatyvas, išlaikėme aiškų dėmesį akcininkų vertės kūrimui ir praėjusiais metais ją vėl padidinome daugiau nei 20 %. Taip pat ir toliau stipriname grąžą akcininkams, taikydami subalansuotą akcijų supirkimo ir dividendų mokėjimo strategiją“, – sako „Artea“ banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.
„Artea“ banko grupė per 2025 metus uždirbo 60,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 23 proc. mažiau nei 2024 metais. Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį siekė 78,1 mln. eurų – 27 proc. mažiau, palyginti su 2024 metais, kai veiklos pelnas siekė 107,3 mln. eurų.
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per 2025 metus, palyginti su 2024 metais, augo 6 proc. ir viršijo 30,9 mln. eurų, o grynosios palūkanų pajamos mažėjo 14 proc. ir siekė 138,3 mln. eurų.
Nors paskutinįjį 2025 m. ketvirtį naujų paskolų apimtys neaugo, o bendras paskolų portfelis nekito, per visus metus paskolų portfelis bendrai padidėjo 8 proc. arba 279 mln. eurų. Per 2025 metus pasirašyta 1,6 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, 4 proc. daugiau nei per 2024 metus (1,5 mlrd. eurų).
Paskolų portfelio kokybė išlieka gera – paskutinįjį 2025 m. ketvirtį suformuota 0,7 mln. eurų vertės sumažėjimo sąnaudų, o per visus 2025 metus iš viso suformuota 4,6 mln. eurų atidėjinių paskoloms (2024 m. 11,3 mln. eurų). Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) 2025 m. siekė 0,13 proc. (2024 m. – 0,35 proc.).
Klientų indėlių portfelis per metus išaugo 17 proc. (564 mln. eurų) ir metų pabaigoje viršijo 3,96 mlrd. eurų. Per metus indėlių iki pareikalavimo išaugo 30 proc. (474 mln. eurų) ir jų suma siekė 2,07 mlrd. eurų, terminuotųjų indėlių portfelis augo 5 proc. (88 mln. eurų) iki 1,88 mlrd. eurų.
„Artea“ banko valdyba, atsižvelgdama į dividendų politiką, stiprią kapitalo poziciją ir prognozuojamą veiklos aplinką, ketina svarstyti ir eiliniam visuotiniam banko akcininkų susirinkimui teikti tvirtinti sprendimą paskirstyti ik 70 proc. 2025 m. grynojo pelno – 50 proc. dividendais ir iki 20 proc. savoms akcijoms įsigyti, kad sumažintų kapitalą bei suteiktų akcijų, kaip dalį atidėto kintamojo atlygio, darbuotojams.
Grupės išlaidų ir pajamų santykis metų pabaigoje siekė 58,8 proc. (2024 m. – 47,1 proc.), o nuosavo kapitalo grąža – 10,4 proc. (2024 m. – 14,0 proc.).
Kapitalo ir likvidumo padėtis išlieka stabili ir tvirta. Bankas užtikrina, kad visi riziką ribojantys normatyvai vykdomi ne tik laikantis nustatytų reikalavimų, bet ir su reikšminga atsarga, užtikrinančia atsparumą galimiems rinkos svyravimams – bendrasis kapitalo rodiklis (TCR) – 21,2%1, o likvidumo padengimo koeficientas (LCR) – 208%1.
|Pajamų / išlaidų santrauka (mln. €)
|2025 12 mėn.
|2024 12 mėn.
|% ∆
|Palūkanų pajamos
|138.3
|160.2
|-14%
|Paslaugų ir komisinių pajamos
|31.0
|29.1
|6%
|Kitos pajamos
|20.5
|13.7
|50%
|Visos pajamos
|189.8
|203.0
|-6%
|Atlyginimai ir susijos išlaidos
|-55.1
|-49.5
|11%
|Kitos veiklos išlaidos
|-56.6
|-46.1
|23%
|Visos veiklos išlaidos
|-111.7
|-95.6
|17%
|Veiklos pelnas
|78.1
|107.3
|-27%
|Atidėjiniai
|-3.9
|-10.9
|-64%
|Pelno mokesčio sąnaudos
|-13.6
|-17.7
|-23%
|Grynasis pelnas
|60.7
|78.8
|-23%
|Balanso santrauka (mln. €)
|2025.12.31
|2024.12.31
|% ∆
|Paskolų portfelis
|3 714
|3 435
|8%
|Indėlių portfelis
|3 961
|3 397
|17%
|Nuosavybės kapitalas
|603
|585
|3%
|Klientų valdomas turtas2
|2 151
|1 977
|9%
|Klientų saugomas turtas
|2 046
|1 936
|6%
|Pagrindiniai rodikliai
|2025 12 mėn.
|2024 12 mėn.
|∆
|Grynoji palūkanų marža (NIM)
|2.6%
|3.7%
|-113bp
|Išlaidų ir pajamų santykis (C/I)
|58.8%
|47.1%
|+1172bp
|Nuosavo kapitalo grąža (RoE)
|10.4%
|14.0%
|-359bp
|Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR)
|0.1%
|0.4%
|-23bp
|Bendrasis kapitalo rodiklis (TCR)1
|21.2%
|22.8%
|-162bp
Verslo segmentų apžvalga
Verslo klientų segmentas
Per metus verslo paskolų portfelis augo 6 proc. (108 mln. eurų) ir viršijo 1,9 mlrd. eurų. Naujų verslo finansavimo sutarčių apimtys per metus sumažėjo 6 proc. ir per 2025 metus siekė 0,9 mlrd. eurų (2024 m. – 0,96 mlrd. eurų). Išlaikoma aukšta paskolų portfelio kokybė – 2025 m. verslo paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) sudarė 0,002 proc.
Didžiausią įtaką portfelio augimui turėjo atsinaujinančios energetikos sektorius, transporto sektorius bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorius. Bankas kryptingai stiprino pozicijas prioritetinėse ekonomikos šakose ir didino dėmesį didesnėms įmonėms, kurių metinė apyvarta viršija 10 mln. eurų.
2025 m. „Artea“ pritraukė 18 proc. daugiau naujų verslo klientų nei 2024 m., o bendras verslo klientų skaičius išaugo 2 proc. Augimą skatino įgyvendintos naujos nuotolinio klientų aptarnavimo galimybės – daugiau nei 30 proc. naujų verslo klientų sąskaitas atsidarė internetu.
Klientų aktyvumas ir lojalumas išliko svarbia strategine kryptimi – aktyviausių klientų dalis pasiekė 52 proc., o NPS (angl. Net Promoters Score) rodiklis išaugo nuo 80 iki 85. Didėjantis klientų aktyvumas palankiai veikė indėlių portfelį – nefinansinių įmonių indėliai banke išaugo 37 proc. iki 1,1 mlrd. eurų.
2026 metais bankas planuoja tęsti verslo finansavimo plėtrą gamybos, prekybos, atsinaujinančios energetikos ir transporto sektoriuose. Taip pat parengtas specializuotas kredito produktas smulkioms įmonėms iki 200 tūkst. eurų, kuris leis greičiau ir paprasčiau gauti finansavimą be papildomo užstato.
Privačių klientų segmentas
2025 metais privačių klientų paskolų portfelis augo 12 proc. ir atspindėjo nuoseklią mažmeninės bankininkystės plėtrą. Naujų būsto paskolų sutarčių apimtys išaugo 14 proc. iki 242 mln. eurų, o būsto paskolų portfelis augo 14 proc. (126 mln. eurų) ir viršijo 1 mlrd. eurų. Būsto finansavimo sritis patiria sumažėjusių palūkanų normų spaudimą, kurį lemia bazinių palūkanų tendencijos ir refinansavimo taisyklių pokyčiai, paskatinę klientus aktyviau derėtis dėl palankesnių sąlygų.
Su nauju „Artea“ prekių ženklu į grupę sėkmingai integruotos turto valdymo ir gyvybės draudimo veiklos. Ši integracija apėmė ne tik bendrą prekių ženklą, bet ir klientų aptarnavimo infrastruktūrą, organizacinę struktūrą bei vidines sistemas, kad grupė užtikrintų vieningą ir unikalią klientų patirtį bei sustiprintų kryžminių pardavimų galimybes.
Strateginė partnerystė su Kauno „Žalgiriu“, vienu labiausiai atpažįstamų prekės ženklų Lietuvoje, sustiprino „Artea“ kaip kiekvienam artimo banko įvaizdį ir pristatė banką naujiems klientų segmentams.
Investuojančiųjų klientų segmentas
„Artea Asset Management“ 2025 m. dėmesį sutelkė į procesų optimizavimą. Fondų verčių skaičiavimams pasitelktas debesijos sprendimas. Išplėsta produktų pasiūla – sukurtas „Pasaulio akcijų Index Plus“ fondas, o „Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas“ tapo pirmuoju Lietuvoje, siūlančių fondo vienetų klasę, mokančią kuponus kas ketvirtį.
Per 2025 metus „Artea Asset Management“ II pakopos pensijų fondų valdomas turtas (AuM – angl. Assets under Management) augo 11 proc. ir pasiekė 1,3 mlrd. eurų. III pakopos pensijų fondų turtas taip pat didėjo reikšmingai – 24 proc. per metus, atspindėdamas stiprėjantį privačių investuotojų aktyvumą. „Artea“ III pakopos pensijų fondas „Artea Ambicingas Active 16+“ pelnė „Rising Star“ apdovanojimą „IPE European Pension Fund Awards“.
Obligacijų platinimo srityje „Artea“ bankas išlaikė vienas lyderiaujančių pozicijų Baltijos kapitalo rinkose. 2025 m. bankas išplatino 240 mln. eurų vertės viešų ir privačių obligacijų emisijų tuo sustiprindama banko pozicijas rinkoje, augindama investuojančiųjų klientų ratą bei nepalūkaninių pajamų bazę.
1 preliminarūs duomenys
2 apima turto valdymo ir modernizavimo fondų valdomą turtą
