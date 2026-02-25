AlayaCare lance les Prix Momentum des soins à domicile pour reconnaître les leaders et innovateurs de première ligne

TORONTO, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare, un important fournisseur de solutions infonuagiques pour les soins à domicile et en milieu communautaire, annonce aujourd’hui le lancement des Prix Momentum des soins à domicile, un programme annuel de reconnaissance destiné aux personnes qui font progresser les soins à domicile à travers l’Amérique du Nord.

Les prix mettent en lumière les agents de changement derrière une prestation de soins exceptionnelle, notamment les préposées et préposés de première ligne, les responsables des opérations, les cadres et les innovatrices et innovateurs qui améliorent l’offre de services.

« Chez AlayaCare, nous croyons que la technologie n’est aussi puissante que les personnes qui l’utilisent, affirme Rhonda Bosch, chef de l’expérience client chez AlayaCare. Les Prix Momentum des soins à domicile célèbrent le côté humain de l’innovation : les gestes de défense des intérêts, la résolution de problèmes au quotidien et le dévouement qui fait avancer les soins à domicile. Ce programme est notre façon d’offrir à ces héros et héroïnes de l’ombre la reconnaissance qu’ils et elles méritent. »

Des catégories pour honorer de multiples contributions

Les Prix Momentum des soins à domicile comprennent quatre catégories distinctes :

Soins de première ligne : reconnaît des préposées et préposés de première ligne d’exception

Excellence opérationnelle : souligne un rendement opérationnel et une efficacité remarquables

Leadership exécutif : récompense un leadership visionnaire et un impact stratégique

Impact et innovation : reconnaît une innovation marquante et un impact mesurable





Les mises en candidature sont ouvertes aux personnes employées par des organisations admissibles de soins à domicile offrant des services en milieu domiciliaire ou communautaire, y compris les services de soins à domicile, de soins à domicile de type « home health », de soins palliatifs à domicile, de perfusion à domicile et des services connexes à travers l’Amérique du Nord.

Calendrier du programme

17 février au 13 avril 2026 : période de mise en candidature

1er mai au 1er juin 2026 : période de vote du public

8 juin au 22 juin 2026 : évaluation par un jury d’expert·e·s de l’industrie

20 juillet 2026 : annonce des lauréates et lauréats





Le processus de sélection combine la participation de la communauté, par le vote du public, et l’évaluation d’un jury composé d’expert·e·s du secteur, afin de garantir que les lauréates et lauréats incarnent à la fois la reconnaissance populaire et l’excellence professionnelle.

Les mises en candidature sont ouvertes du 17 février au 13 avril 2026. Pour en savoir plus ou pour proposer une personne qui fait bouger les choses, visitez le site https://awards.alayacare.com/?lang=fr .

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme de bout en bout conçue pour les organisations publiques, privées et sans but lucratif qui offrent des services de soins à domicile et de soins communautaires. Elle permet de gérer l’ensemble du cycle de vie du client, y compris l’évaluation des besoins, les plans de soins, la planification des horaires, l’optimisation des visites et des routes ainsi que la vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant aujourd’hui plus de 600 employé·e·s, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de soins à domicile et de télésanté qui permettent aux fournisseurs de soins de réduire les coûts et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d’information, visitez https://alayacare.com/fr-ca/ .

Personne-ressource pour les médias :

Monica Szalajko

monica.szalajko@alayacare.com

647-293-5213

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf1c1bc3-e149-4762-a022-1ad3afff6475/fr