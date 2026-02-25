Nova Klúbburinn hf.: Uppgjör 4. ársfjórðungs og ársuppgjörs 2025 verður birt eftir lokun markaða á morgun, 26. febrúar

Nova Klúbburinn hf. birtir uppgjör fjórða ársfjórðungs og ársuppgjör 2025 eftir lokun markaða á morgun, fimmtudaginn 26. febrúar.
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn föstudaginn 27. febrúar, kl. 8:30, hjá Nova, Lágmúla 9, á 4. hæð.
Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri, ásamt Þórhalli Jóhannssyni, fjármálastjóra, kynna uppgjör Nova Klúbbsins og svara fyrirspurnum.
Boðið verður uppá beint streymi sem hægt verður að nálgast ásamt kynningarefni á heimasíðu Nova.
Velkomið er að senda spurningar fyrir kynningarfundinn eða á meðan á honum stendur á netfangið fjarfestatengsl@nova.is.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálstjóri Nova, á fjarfestatengsl@nova.is.