Nova Klúbburinn hf.: Uppgjör 4. ársfjórðungs og ársuppgjörs 2025 verður birt eftir lokun markaða á morgun, 26. febrúar

Nova Klúbburinn hf. birtir uppgjör fjórða ársfjórðungs og ársuppgjör 2025 eftir lokun markaða á morgun, fimmtudaginn 26. febrúar.

Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn föstudaginn 27. febrúar, kl. 8:30, hjá Nova, Lágmúla 9, á 4. hæð.

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri, ásamt Þórhalli Jóhannssyni, fjármálastjóra, kynna uppgjör Nova Klúbbsins og svara fyrirspurnum.

Boðið verður uppá beint streymi sem hægt verður að nálgast ásamt kynningarefni á heimasíðu Nova.

Velkomið er að senda spurningar fyrir kynningarfundinn eða á meðan á honum stendur á netfangið fjarfestatengsl@nova.is.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálstjóri Nova, á  fjarfestatengsl@nova.is.


