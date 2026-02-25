CGS Nexus duplica el tamaño de su operación BPO en Colombia

NUEVA YORK, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGS Nexus, socio global de transformación empresarial y outsourcing, continúa acelerando su expansión en América Latina para responder a la demanda de sus clientes y anunció hoy que ha duplicado el tamaño de sus operaciones en Colombia. A menos de dos años de haber inaugurado sus oficinas en Bogotá, la compañía más que duplicó su facturación en 2025, impulsada por nuevos contratos en los sectores de telecomunicaciones, retail, salud, entretenimiento y tecnología. Esta expansión fortalece la presencia de CGS Nexus en América Latina con operaciones escalables potenciadas con inteligencia artificial en Colombia y Chile, dos de los mercados de prestación de servicios más maduros y estratégicamente alineados de la región.

“Nuestro rápido crecimiento en Colombia demuestra cómo CGS Nexus está respondiendo a la demanda de soluciones de centros de contacto de clase mundial en la región. Estamos ayudando a nuestros clientes a mejorar la eficiencia, fortalecer la calidad del servicio y elevar la experiencia del cliente mediante la combinación óptima de talento, procesos y tecnología de IA”, afirmó Phil Friedman, presidente ejecutivo de CGS Group.

La expansión en Colombia refleja la estrategia más amplia de CGS Nexus de construir una red integrada de prestación de servicios nearshore que complemente sus operaciones en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia, lo que permite a los clientes equilibrar eficiencia de costos, cobertura multilingüe, alineación cultural y cumplimiento normativo dentro de un modelo operativo unificado. Con capacidades multilingües tanto humanas como impulsadas por IA, Colombia y Chile se posicionan como opciones sólidas para empresas globales con sede en Estados Unidos que buscan mejorar la experiencia del cliente de manera eficiente mediante socios nearshore culturalmente alineados.

Colombia alberga uno de los mercados de centros de contacto más maduros de la región, con más de 750.000 personas empleadas en el sector. Según Statista, se espera que el mercado BPO colombiano genere 749 millones de dólares en ingresos en 2025, con un crecimiento anual sostenido proyectado en los próximos años.

La inversión de CGS Nexus para ampliar su operación en Colombia también estuvo influenciada por cambios en el mercado laboral de América del Norte. La demanda de talento bilingüe ha aumentado, elevando las expectativas salariales por hora y reforzando el valor de las operaciones nearshore de alta calidad. Chile y Colombia ofrecen un nivel competitivo de inglés y un servicio de nivel superior, lo que permite a CGS respaldar a un número creciente de clientes globales con sede en Estados Unidos.



“Colombia se ha convertido rápidamente en un centro estratégico para CGS, permitiéndonos duplicar la capacidad de producción en Bogotá y apoyar una cartera creciente de clientes en América Latina y Estados Unidos”, señaló Pablo Rossel Estay, vicepresidente senior de CGS Nexus LATAM. “Nuestros equipos multilingües y altamente técnicos continúan superando expectativas mientras escalamos para satisfacer la creciente demanda de soluciones nearshore de experiencia del cliente de nivel superior”.

Además de las ventajas del talento nearshore, la innovación tecnológica se está acelerando dentro de las operaciones de CGS Nexus en América Latina. Se han implementado capacidades avanzadas de IA, incluidos sistemas de desvío inteligente de llamadas, copilotos para agentes, análisis automatizado y aseguramiento de calidad inteligente, con el objetivo de mejorar la eficiencia, elevar la calidad del servicio y respaldar un modelo de Experiencia Total (TX) que armoniza la experiencia del cliente (CX), del empleado (EX) y del socio (PX) en cada interacción.

Desde su ingreso al mercado colombiano, CGS ha construido una sólida estructura organizativa respaldada por equipos multidisciplinarios y un modelo operativo flexible diseñado para combinar eficiencia operativa con una prestación de servicios excepcional. Actualmente, CGS Nexus respalda a algunas de las principales marcas mundiales desde sus operaciones en Chile y Colombia, abarcando los sectores de Tecnología/SaaS, Servicios Financieros, Productos de Consumo, Salud y Healthtech, Telecomunicaciones y Medios.

Acerca de CGS Nexus

CGS Nexus, la marca de transformación empresarial y outsourcing de CGS Global Technology Services Inc., ofrece servicios integrales que incluyen atención al cliente, soporte técnico, ventas, renovaciones, servicios profesionales, operaciones financieras y habilitación de canales. Sus operaciones potenciadas con IA combinan automatización avanzada, analítica y flujos de trabajo guiados con equipos multilingües especializados para optimizar procesos, aumentar la eficiencia y elevar las experiencias de clientes, empleados y socios mediante un enfoque de Experiencia Total (TX). Con una red global de prestación de servicios en Estados Unidos, Rumanía, Israel, India, Chile y Colombia, CGS Nexus respalda programas en más de 22 idiomas, ayudando a sus clientes a equilibrar alineación cultural, requisitos regulatorios, cobertura horaria y eficiencia de costos bajo estándares consistentes de gobernanza y desempeño. Para más información visite, www.cgsnexus.com.