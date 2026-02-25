Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða skiptiútboðs 25. febrúar 2026

Eik fasteignafélag hf. („Eik“) lauk skiptiútboði á skuldabréfum miðvikudaginn 25. febrúar 2026, þar sem boðinn var til sölu skuldabréfaflokkurinn EIK 120266.

FlokkurEIK 120266
Greiðslu- og uppgjörsdagur04.03.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)1.200
Samþykkt (ávöxtunarkrafa)3,80%
Fjöldi innsendra tilboða2
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)1.200
Fjöldi samþykktra tilboða2
Vegið meðaltal innsendra tilboða (ávöxtunarkrafa)3,78%
Boðhlutfall1,00


Alls bárust gild tilboð að nafnverði 1.200 m.kr., og var ákveðið að taka tilboðum að nafnverði 1.200 m.kr. á 3,80% ávöxtunarkröfu.

Þetta var annað útboðið í skuldabréfaflokknum og er heildarstærð flokksins 3.700 m.kr. að nafnverði eftir útboðið.

Í skiptiútboðinu voru afhent skuldabréf í flokknum EIK 050726 að nafnverði 1.000 m.kr.  Greiðsla fyrir skuldabréf í flokknum fer fram með afhendingu ofangreindra skuldabréfa og verður uppgjörsmismunur greiddur með reiðufé við uppgjör.

EIK 120266 er verðtryggt jafngreiðslubréf (e. annuity) með tveimur afborgunum á ári. Lokagjalddagi er í febrúar 2066.

Markaðsviðskipti Arion banka höfðu umsjón með útboðinu.

Nánari upplýsingar veitir:

Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is, s. 590-2200

Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980


