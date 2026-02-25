Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða skiptiútboðs 25. febrúar 2026

Eik fasteignafélag hf. („Eik“) lauk skiptiútboði á skuldabréfum miðvikudaginn 25. febrúar 2026, þar sem boðinn var til sölu skuldabréfaflokkurinn EIK 120266.
|Flokkur
|EIK 120266
|Greiðslu- og uppgjörsdagur
|04.03.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|1.200
|Samþykkt (ávöxtunarkrafa)
|3,80%
|Fjöldi innsendra tilboða
|2
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|1.200
|Fjöldi samþykktra tilboða
|2
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (ávöxtunarkrafa)
|3,78%
|Boðhlutfall
|1,00
Alls bárust gild tilboð að nafnverði 1.200 m.kr., og var ákveðið að taka tilboðum að nafnverði 1.200 m.kr. á 3,80% ávöxtunarkröfu.
Þetta var annað útboðið í skuldabréfaflokknum og er heildarstærð flokksins 3.700 m.kr. að nafnverði eftir útboðið.
Í skiptiútboðinu voru afhent skuldabréf í flokknum EIK 050726 að nafnverði 1.000 m.kr. Greiðsla fyrir skuldabréf í flokknum fer fram með afhendingu ofangreindra skuldabréfa og verður uppgjörsmismunur greiddur með reiðufé við uppgjör.
EIK 120266 er verðtryggt jafngreiðslubréf (e. annuity) með tveimur afborgunum á ári. Lokagjalddagi er í febrúar 2066.
Markaðsviðskipti Arion banka höfðu umsjón með útboðinu.
Nánari upplýsingar veitir:
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is, s. 590-2200
Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980