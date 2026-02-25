SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 260/2025

Tvis, 25. februar 2026

TCM Group offentliggør finansielle forventninger for 2026.

Ser vi frem mod 2026, vurderer vi, at der er gode grunde til at forvente en moderat positiv udvikling på de markeder, hvor TCM Group opererer. Forbrugertilliden synes gradvist at være i bedring, om end fra et meget lavt niveau, og salget på boligmarkedet er fortsat stærkt. Forbrugerne er dog stadig tilbageholdende med at foretage større investeringer, og der forventes derfor kun beskeden vækst i B2C-segmentet på køkkenmarkedet. B2B-markedet viser visse tegn på forbedring, men vil sandsynligvis forblive under historiske niveauer. Markedet for større byggeprojekter forventes at drage fordel af lavere renter, som gradvist vil føre til øget aktivitet i boligbyggeriet.

I 2026 vil vi fuldt ud integrere Celebert ApS i vores drift, maksimere værdien af vores nye lakeringsanlæg og påbegynde udrulningen af vores nye ERP-platform. Sammen med vores stærke markedspositioner og velafprøvede brands vurderer vi, at initiativerne i 2026 vil positionere TCM Group solidt til fortsat profitabel vækst.

Vores prioriteter for 2026 omfatter at vinde yderligere markedsandele i B2C-segmentet samt i B2B2C-elementerne af B2B-segmentet, at drive fortsatte operationelle effektiviseringer på tværs af vores fabrikker og at fastholde vores førende position inden for bæredygtighed. Vi vil forblive agile og lydhøre over for markedsudviklingen, samtidig med at vi holder fast i vores langsigtede strategiske retning.

På baggrund af ovenstående forventer vi følgende nøgletal for regnskabsåret 2026:

TCM Group forventer en omsætning for regnskabsåret 2026 i intervallet DKK 1.400–1.500 mio.

Justeret EBITA* for 2026 forventes at udgøre DKK 120–140 mio. (*EBITA eksklusiv engangsposter).

TCM Group har besluttet fremadrettet at guide på justeret EBITA, da vi vurderer, at dette nøgletal i højere grad afspejler den underliggende indtjening i forretningen.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO, TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste køkkenproducent med hovedsæde i Danmark og salg gennem cirka 220 salgspunkter i Skandinavien. Størstedelen af forretningen er koncentreret i Danmark, hvor Norge er det primære eksportmarked. Produktsortimentet omfatter køkkener, bademøbler og opbevaringsløsninger. Produktionen foregår i vid udstrækning internt på fire produktionssites beliggende i Tvis og Aulum (i den vestlige del af Danmark).

TCM Group følger en multibrand-strategi, hvor hovedbrandet er Svane Køkkenet, og de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline, AUBO samt private label. Samlet dækker brandporteføljen hele prisspektret. Produkterne markedsføres primært gennem et netværk af franchiseforretninger og uafhængige køkkenforhandlere.

Derudover fungerer TCM Group som leverandør af udvalgte varer, der sælges af Celebert, som er 100 % ejet af TCM Group. Celebert opererer primært som e-handelsvirksomhed under brandene Kitchn.dk, Billigskabe.dk, Celebert og Just Wood, men har også tre udstillingsshowrooms, hvor der tilbydes designrådgivning og gennemføres kundebestillinger.

Denne delårsrapport indeholder fremadrettede udsagn, herunder udsagn om TCM Groups fremtidige driftsresultater, finansielle stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og planer for fremtiden. Udsagnene er baseret på ledelsens rimelige forventninger og prognoser på tidspunktet for offentliggørelsen af rapporten.

Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder, og en række forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for TCM Groups kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt i denne delårsrapport. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold.

