Digital Realty Memperluas Jaringan Innovation Lab ke Singapura dan Jepang untuk Mempercepat Implementasi AI dan Cloud Hibrida

Asia Pasifik akan menyediakan lingkungan dunia nyata bagi pelanggan dan mitra yang ingin menguji dan mengoptimalkan infrastruktur generasi berikutnya

SINGAPURA, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Digital Realty (NYSE: DLR), platform pusat data terbesar di dunia yang tidak terikat secara ekseklusif dengan satu cloud maupun operator tertentu, hari ini mengumumkan ekspansi Digital Realty Innovation Lab (DRIL) miliknya ke Singapura dan Jepang. Langkah ini menandai ekspansi pertama jaringan DRIL global perusahaan tersebut ke Asia Pasifik, menyusul keberhasilan peluncuran fasilitas DRIL perdana di Virginia Utara pada bulan September 2025, yang telah menerima lebih dari 120 kunjungan dari pelanggan perusahaan kami.

Lokasi DRIL yang baru akan menyediakan lingkungan pengujian dunia nyata yang didukung sepenuhnya kepada ekosistem mitra dan pelanggan kami. Di fasilitas ini, mereka dapat membawa beban kerja sendiri atau menggunakan infrastruktur yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memvalidasi penerapan AI dan cloud hibrida sebelum meningkatkan secara langsung. Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya adopsi AI, karena kesiapan infrastruktur kerap menjadi kendala utama dalam mendorong peralihan dari tahap uji coba ke produksi dalam skala besar.

Peluncuran ini mencerminkan komitmen Digital Realty untuk memperkuat kepemimpinan Singapura dan Jepang dalam hal inovasi AI. Di Singapura, adopsi AI mendorong pertumbuhan berkelanjutan pada ekonomi digital nasional, yang kini menyumbang 18,6% dari total PDB. Pada saat yang sama, Jepang berencana menginvestasikan 10 triliun yen atau lebih di sektor semikonduktor dan AI paling lambat pada tahun 2030. Keduanya dijadwalkan mulai tersedia untuk digunakan oleh pelanggan dan mitra pada tahun ini.

Mendorong Infrastruktur AI Generasi Berikutnya

DRIL Singapura dirancang untuk berfungsi sebagai pusat inovasi digital yang mempertemukan pelanggan, mitra, dan institusi riset lokal dengan penyedia teknologi global serta pelaku industri yang ingin mengembangkan, menguji, dan menerapkan solusi AI dan cloud hibrida di Singapura.

Di Jepang, DRIL akan berlokasi di pusat data NRT12 milik perusahaan di kawasan Tokyo Raya. Fasilitas yang dirancang untuk mendukung penerapan AI tingkat lanjut dan komputasi berkinerja tinggi juga akan memiliki 20 rak dengan kemampuan pendinginan cair langsung (DLC) sehingga mampu menangani beban kerja dengan kepadatan daya tinggi.

“Untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi digital, dibutuhkan ekosistem inovasi yang dibangun di atas infrastruktur yang tidak hanya siap untuk AI, tetapi juga efisien, tangguh, dan tepercaya,” ujar Serene Nah, Direktur Pelasana dan Kepala Digital Realty cabang Asia Pasifik.

“Sejak DRIL diluncurkan di Amerika Serikat, kami melihat permintaan yang kuat dari pelanggan dan mitra di seluruh Asia Pasifik yang mencari lingkungan khusus untuk memvalidasi arsitektur AI dan cloud hibrida sebelum melakukan penerapan dalam skala besar. Perluasan kapabilitas ini ke Singapura dan Jepang menunjukkan kematangan digital kedua pasar tersebut serta peran penting keduanya dalam membentuk daya saing digital jangka panjang di kawasan ini. Dengan menciptakan ruang bagi perusahaan untuk menguji, mengoptimalkan, dan memitigasi risiko infrastruktur AI mereka, kami mempercepat penerapan yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat posisi kami di Asia Pasifik sebagai pusat inovasi digital yang tepercaya.”

Infrastruktur yang dirancang khusus untuk validasi AI dan cloud hibrida

Lokasi DRIL yang baru akan memungkinkan pelaku usaha di Singapura dan Jepang untuk menguji kinerja, mengoptimalkan konfigurasi, serta terhubung secara lancar dengan penyedia cloud dan jaringan melalui ServiceFabric®, platform interkoneksi dan orkestrasi global milik Digital Realty.

Dengan memanfaatkan pengalaman global Digital Realty dalam menerapkan infrastruktur yang siap mendukung AI serta metodologi Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) yang telah teruji, DRIL Singapura memungkinkan pelanggan untuk menguji, mengoptimalkan, dan memvalidasi penerapan AI dalam kondisi dunia nyata sehingga mengurangi kompleksitas dan secara signifikan mempercepat perjalanan dari tahap uji coba ke produksi.

Sejalan dengan jaringan DRIL global, beberapa fitur utama yang akan tersedia mencakup:

Pengujian AI dan HPC berkepadatan tinggi – Dukungan untuk beban kerja AI dan komputasi berkinerja tinggi dengan kolokasi berkepadatan tinggi, yang mengakomodasi penerapan hingga 150kW per kabinet.

– Dukungan untuk beban kerja AI dan komputasi berkinerja tinggi dengan kolokasi berkepadatan tinggi, yang mengakomodasi penerapan hingga 150kW per kabinet. Pengujian berbasis efisiensi energi dan pendinginan – Memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja AI, kepadatan daya, serta kompromi efisiensi sebelum penerapan dalam skala penuh.

– Memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja AI, kepadatan daya, serta kompromi efisiensi sebelum penerapan dalam skala penuh. Pengoptimalan infrastruktur AI – Memungkinkan pelaku usaha untuk mengeksplorasi kebutuhan daya, pendinginan, dan sumber daya GPU yang spesifik untuk AI dalam lingkungan yang dioptimalkan bagi beban kerja AI.

– Memungkinkan pelaku usaha untuk mengeksplorasi kebutuhan daya, pendinginan, dan sumber daya GPU yang spesifik untuk AI dalam lingkungan yang dioptimalkan bagi beban kerja AI. Validasi cloud hibrida – Konektivitas langsung ke cloud memungkinkan perusahaan menyempurnakan strategi hibrida mereka serta melakukan orientasi dengan lancar melalui ServiceFabric®, platform interkoneksi dan orkestrasi milik Digital Realty.

– Konektivitas langsung ke cloud memungkinkan perusahaan menyempurnakan strategi hibrida mereka serta melakukan orientasi dengan lancar melalui ServiceFabric®, platform interkoneksi dan orkestrasi milik Digital Realty. Orkestrasi beban kerja AI – Pelanggan dapat mengorkestrasi beban kerja AI melalui Private AI Exchange (AIPx) milik Digital Realty untuk memungkinkan integrasi yang aman dan berlatensi rendah di berbagai lingkungan terdistribusi.

– Pelanggan dapat mengorkestrasi beban kerja AI melalui Private AI Exchange (AIPx) milik Digital Realty untuk memungkinkan integrasi yang aman dan berlatensi rendah di berbagai lingkungan terdistribusi. Pengujian latensi di berbagai lokasi – Perusahaan dapat menguji berbagai skenario latensi guna memastikan kinerja yang lancar di berbagai lokasi maupun destinasi cloud.

Jaringan DRIL global saat ini telah mendukung ekosistem pelanggan dan mitra yang terus berkembang, termasuk AMD, Cisco, dan Lenovo, yang berfokus pada peningkatann arsitektur AI dan cloud hibrida.

_________________

Tentang Digital Realty

Digital Realty menggabungkan perusahaan dan data dengan menyediakan rangkaian lengkap solusi pusat data, kolokasi, dan interkoneksi. PlatformDIGITAL®, platform pusat data global milik perusahaan, menyediakan tempat pertemuan data yang aman bagi pelanggan serta metodologi solusi Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) yang terbukti untuk mendukung inovasi, mulai dari cloud dan transformasi digital hingga teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan secara efisien menangani tantangan Data Gravity. Digital Realty memberi pelanggannya akses ke komunitas data yang terhubung dan relevan bagi mereka, dengan jaringan pusat data global yang mencakup lebih dari 300 fasilitas di lebih dari 55 kota besar, tersebar di lebih dari 30 negara di enam benua. Untuk mempelajari Digital Realty lebih lanjut, kunjungi digitalrealty.com atau ikuti kami di LinkedIn dan X.

Untuk Informasi Tambahan

Kontak Media

Joyce Ng

Digital Realty

jong@digitalrealty.com

Hubungan Investor

Jordan Sadler / Jim Huseby

Digital Realty

+1 (214) 231-1350

InvestorRelations@digitalrealty.com

Pernyataan Tindakan Perlindungan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang didasarkan pada ekspektasi, perkiraan, dan asumsi saat ini, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil dan capaian sebenarnya berbeda secara signifikan, termasuk pernyataan terkait kemitraan perusahaan dan manfaat yang diharapkan, perkiraan tanggal penyelesaian, teknologi yang sedang berkembang, kecerdasan buatan, ServiceFabric®, permintaan pelanggan, serta strategi perusahaan. Untuk daftar dan keterangan mengenai risiko serta ketidakpastian, silakan lihat laporan dan dokumen lain yang telah diserahkan perusahaan kepada Securities and Exchange Commission (SEC) AS. Perusahaan tidak bermaksud dan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan, baik karena informasi baru, peristiwa mendatang, maupun alasan lainnya.