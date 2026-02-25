Digital Realty, AI 및 하이브리드 클라우드 구축 가속화를 위해 혁신 연구소 네트워크를 싱가포르와 일본으로 확장

아시아태평양에서 고객과 파트너를 위한 차세대 인프라 테스트 및 최적화용 실제 환경 제공

싱가포르, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 클라우드 및 통신사 중립 데이터센터 플랫폼 기업인 Digital Realty (NYSE: DLR)는 Digital Realty Innovation Lab(DRIL)을 싱가포르와 일본으로 확장한다고 밝혔다. 이는 2025년 9월 미국 버지니아주 북부에 첫 DRIL 시설을 성공적으로 개소한 이후 아시아태평양 지역으로의 첫 확장으로, 해당 시설은 기업 고객으로부터 120건 이상의 방문을 기록했다.

새롭게 개설되는 DRIL 거점은 파트너 및 고객 생태계를 대상으로 완전한 지원이 제공되는 실제 환경 기반 테스트 공간을 제공한다. 이를 통해 고객은 자체 워크로드를 적용하거나 사전 구성된 인프라를 활용해 AI 및 하이브리드 클라우드 구축을 실제 운영 환경으로 확장하기 전에 검증할 수 있다. 이는 AI 도입이 확대되는 가운데, 인프라 준비 상태가 실험 단계에서 대규모 실제 운영 단계로 전환하는 데 있어 중요한 장애 요소로 떠오르고 있다는 점에서 특히 중요한 의미를 갖는다.

이번 출시는 싱가포르와 일본이 AI 혁신 분야에서 지속적인 선도적 위치를 유지할 수 있도록 지원하려는 Digital Realty의 의지를 보여준다. 싱가포르에서는 AI 도입 확대가 디지털 경제 성장의 주요 동력으로 작용하고 있으며, 현재 디지털 경제는 국내총생산(GDP)의 18.6%를 차지 하고 있다. 동시에 일본은 2030년까지 반도체와 AI 분야에 10조엔 이상을 투자할 계획이다. 두 지역의 DRIL 시설은 올해 중 고객과 파트너가 이용할 수 있을 것으로 예상된다.

차세대 AI 인프라 구축 지원

싱가포르 DRIL은 디지털 혁신 허브로 설계되어, 현지 고객, 파트너, 연구기관과 글로벌 기술 기업 및 산업 참여자들을 연결해 싱가포르에서 AI 및 하이브리드 클라우드 솔루션의 개발, 테스트 및 구축을 지원할 예정이다.

일본에서는 DRIL이 도쿄 수도권에 위치한 회사의 NRT12 데이터센터에 들어설 예정이다. 이 시설은 첨단 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 활용 사례를 지원하도록 설계되었으며, 직접 액체 냉각(DLC) 기능을 갖춘 20개의 랙을 통해 고전력 밀도 워크로드를 처리할 수 있도록 지원한다.

Digital Realty 아시아태평양 총괄 매니징 디렉터 세린 나(Serene Nah)는 “급속히 성장하는 디지털 경제를 지속적으로 지원하기 위해서는 AI에 대응할 수 있을 뿐만 아니라 효율적이고 회복력이 있으며 신뢰할 수 있는 인프라를 기반으로 한 혁신 생태계가 필요하다”고 말했다.

그는 이어 “미국에서 DRIL을 출범한 이후, 아시아태평양 전역의 고객과 파트너들로부터 AI 및 하이브리드 클라우드 아키텍처를 대규모로 구축하기 전에 검증할 수 있는 전용 환경에 대한 높은 수요를 확인했다”며 “이러한 역량을 싱가포르와 일본으로 확장하는 것은 이들 시장의 디지털 성숙도와 장기적인 지역 디지털 경쟁력 형성에 있어 중요한 역할을 반영하는 것”이라고 밝혔다. 또한 “기업들이 AI 인프라를 테스트하고 최적화하며 위험을 최소화할 수 있는 환경을 제공함으로써, 책임 있는 AI 구축을 가속화하고 아시아태평양을 신뢰할 수 있는 디지털 혁신의 중심지로 강화하고 있다”고 덧붙였다.

AI 및 하이브리드 클라우드 검증을 위한 전용 인프라

새롭게 개설되는 DRIL 시설은 싱가포르와 일본의 기업들이 성능을 테스트하고 구성 최적화를 수행하며, Digital Realty의 글로벌 상호연결 및 오케스트레이션 플랫폼인 ServiceFabric®를 통해 클라우드 및 네트워크 사업자와 원활하게 연결할 수 있도록 지원한다.

또한 Digital Realty의 글로벌 AI 대응 인프라 구축 경험과 검증된 Pervasive Datacenter Architecture(PDx®) 방법론을 활용해, 싱가포르 DRIL은 고객이 실제 환경에서 AI 구축을 테스트, 최적화 및 검증할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 복잡성을 줄이고 파일럿 단계에서 실제 운영 단계로의 전환을 크게 가속화할 수 있다.

글로벌 DRIL 네트워크와 동일하게, 주요 기능은 다음과 같다:

고밀도 AI 및 HPC 테스트 – 고밀도 코로케이션 환경에서 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 지원하며, 캐비닛당 최대 150kW 규모의 구축을 수용할 수 있다.

고밀도 코로케이션 환경에서 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 지원하며, 캐비닛당 최대 150kW 규모의 구축을 수용할 수 있다. 에너지 및 냉각 최적화 테스트 – 기업이 본격적인 구축에 앞서 AI 성능, 전력 밀도, 효율성 간의 균형을 평가할 수 있도록 지원한다.

기업이 본격적인 구축에 앞서 AI 성능, 전력 밀도, 효율성 간의 균형을 평가할 수 있도록 지원한다. AI 인프라 최적화 – AI 워크로드에 최적화된 환경에서 전력, 냉각, GPU 자원 등 AI 전용 인프라 요구사항을 테스트하고 최적화할 수 있도록 지원한다.

AI 워크로드에 최적화된 환경에서 전력, 냉각, GPU 자원 등 AI 전용 인프라 요구사항을 테스트하고 최적화할 수 있도록 지원한다. 하이브리드 클라우드 검증 – Digital Realty의 상호연결 및 오케스트레이션 플랫폼인 ServiceFabric®를 통한 직접적인 클라우드 연결로 기업이 하이브리드 전략을 정교화하고 원활하게 도입할 수 있도록 한다.

Digital Realty의 상호연결 및 오케스트레이션 플랫폼인 ServiceFabric®를 통한 직접적인 클라우드 연결로 기업이 하이브리드 전략을 정교화하고 원활하게 도입할 수 있도록 한다. AI 워크로드 오케스트레이션 – 고객은 Digital Realty의 Private AI Exchange(AIPx)를 통해 AI 워크로드를 오케스트레이션하여 분산 환경 전반에서 안전하고 낮은 지연(latency)의 통합을 구현할 수 있다.

다중 지역 간 지연 시간 테스트 – 기업은 여러 지역 및 클라우드 환경 간 원활한 성능을 보장하기 위해 다양한 지연 시간 시나리오를 테스트할 수 있다.

글로벌 DRIL 네트워크는 이미 AMD, Cisco, Lenovo를 포함한 다양한 고객과 파트너 생태계를 지원하고 있으며, 이들은 AI 및 하이브리드 클라우드 아키텍처의 확장을 추진하고 있다.

Digital Realty 소개

Digital Realty는 데이터센터, 코로케이션, 상호연결 솔루션 전반을 제공함으로써 기업과 데이터를 연결하고 있다. 회사의 글로벌 데이터센터 플랫폼인 PlatformDIGITAL®은 고객에게 안전한 데이터 교류 환경을 제공하며, 클라우드와 디지털 전환부터 인공지능(AI)과 같은 신기술에 이르기까지 혁신을 지원하고 데이터 중력(Data Gravity) 과제를 효율적으로 관리할 수 있도록 검증된 Pervasive Datacenter Architecture(PDx®) 방법론을 제공한다. Digital Realty는 전 세계 6개 대륙, 30개국 이상, 55개 이상의 주요 도시에서 300개 이상의 데이터센터를 운영하며, 고객이 필요로 하는 연결된 데이터 생태계에 접근할 수 있도록 지원한다. 자세한 내용은 digitalrealty.com에서 확인하거나 LinkedIn및 X에서 Digital Realty를 팔로우하면 된다.

