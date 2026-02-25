Digital Realty ขยายเครือข่าย Innovation Lab ไปยังสิงคโปร์และญี่ปุ่น เพื่อเร่งการนำ AI และระบบไฮบริดคลาวด์มาใช้งานจริง

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะช่วยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงให้กับลูกค้าและพันธมิตรในการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานยุคถัดไป
สิงคโปร์, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Digital Realty (NYSE: DLR) แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ที่รองรับผู้ให้บริการรายใดก็ได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศในวันนี้ถึงการขยาย Digital Realty Innovation Lab (DRIL) ไปยังสิงคโปร์และญี่ปุ่น นับเป็นการขยายเครือข่าย DRIL ระดับโลกของบริษัทเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรก หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัว DRIL แห่งแรกในเวอร์จิเนียตอนเหนือ เมื่อเดือนกันยายน 2025 ซึ่งได้รับการเยี่ยมชมมากกว่า 120 ครั้งจากลูกค้าองค์กรของเรา
สถานที่ตั้ง DRIL แห่งใหม่จะมอบสภาพแวดล้อมการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้รับการสนับสนุนครบวงจรให้แก่ระบบนิเวศของพันธมิตรและลูกค้า โดยสามารถนำเวิร์กโหลดของตนเองมาทดสอบหรือใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งและตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนำ AI และระบบไฮบริดคลาวด์ไปใช้งานจริงก่อนที่จะขยายไปสู่การใช้งานจริงในระดับขนาดใหญ่ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีการนำ AI มาใช้งานเพิ่มขึ้น และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านจากขั้นทดลองไปสู่การใช้งานจริงในระดับขนาดใหญ่
การเปิดตัวครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Digital Realty ในการสนับสนุนบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรม AI อย่างต่อเนื่องของสิงคโปร์และญี่ปุ่น ในสิงคโปร์ การนำ AI มาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน 18.6% ของ GDP รวมทั้งหมด ขณะเดียวกัน ในญี่ปุ่นมีแผนที่จะลงทุนกว่า 10 ล้านล้านเยนในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ AI ภายในปี 2030 โดยทั้งสองแห่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้ลูกค้าและพันธมิตรใช้งานได้ภายในปีนี้
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน AI ยุคถัดไป
DRIL ในสิงคโปร์ได้รับการออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล โดยมุ่งเชื่อมโยงลูกค้า พันธมิตร และสถาบันวิจัยในประเทศเข้ากับผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนา ทดสอบ และนำโซลูชัน AI และระบบไฮบริดคลาวด์มาใช้งานในสิงคโปร์
ในญี่ปุ่น DRIL จะตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล NRT12 ของบริษัทในเขตมหานครโตเกียว โดยได้รับการออกแบบเพื่อรองรับกรณีการใช้งาน AI ขั้นสูงและการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย 20 ตู้แร็ค พร้อมความสามารถในการระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรง (DLC) เพื่อรองรับเวิร์กโหลดที่มีความหนาแน่นและใช้พลังงานสูง
"การรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงแค่พร้อมรองรับ AI เท่านั้น แต่ยังต้องมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และเชื่อถือได้" Serene Nah กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Digital Realty กล่าว
"นับตั้งแต่เปิดตัว DRIL ในสหรัฐอเมริกา เราได้เห็นความต้องการที่เด่นชัดจากลูกค้าและพันธมิตรทั่วเอเชียแปซิฟิกที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ใช้สำหรับองค์กรเดียวในการตรวจสอบความถูกต้องของ AI และสถาปัตยกรรมไฮบริดคลาวด์ก่อนนำไปใช้งานจริงในระดับขนาดใหญ่ การชยายขีดความสามารถนี้ไปยังสิงคโปร์และญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทางดิจิทัลของตลาดเหล่านี้ และบทบาทสำคัญในการกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระยะยาวของภูมิภาค โดยการสร้างพื้นที่ให้องค์กรสามารถทดสอบ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI เรากำลังเร่งการนำไปใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ และเสริมความแข็งแกร่งให้เอเชียแปซิฟิกในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ"
โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ AI และไฮบริดคลาวด์
สถานที่ตั้ง DRIL แห่งใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจในสิงคโปร์และญี่ปุ่นสามารถทดสอบประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตั้งและตั้งค่า และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการคลาวด์และเครือข่ายได้อย่างราบรื่นผ่าน ServiceFabric® ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันและประสานการทำงานระดับโลกของ Digital Realty
ด้วยการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ระดับโลกของ Digital Realty ในการนำโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับ AI ไปใช้งานและวิธีการ Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว DRIL สิงคโปร์จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถทดสอบ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ และตรวจสอบความถูกต้องในการนำ AI มาใช้งานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ลดความซับซ้อน และเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโครงการนำร่องไปสู่การใช้งานจริงได้อย่างมาก
โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับเครือข่ายระดับโลกของ DRIL คุณสมบัติหลักจะประกอบด้วย:
- การทดสอบ AI และ HPC ความหนาแน่นสูง – รองรับเวิร์กโหลดด้าน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงพร้อมบริการเช่าพื้นที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ความหนาแน่นสูง รองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง 150kW ต่อตู้
- การทดสอบพลังงานและระบบระบายความร้อน – ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินประสิทธิภาพของ AI ความหนาแน่นของพลังงาน และความสมดุลด้านประสิทธิภาพก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงเต็มรูปแบบ
- การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน AI – ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ความต้องการในการใช้พลังงาน ระบบระบายความร้อน และทรัพยากร GPU สำหรับ AI โดยเฉพาะภายในสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเวิร์กโหลด AI
- การตรวจสอบความถูกต้องระบบไฮบริดคลาวด์ – การเชื่อมต่อระบบคลาวด์โดยตรงช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ไฮบริดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้อย่างราบรื่นผ่าน ServiceFabric® แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันและประสานการทำงานของ Digital Realty
- การจัดการเวิร์กโหลด AI – ลูกค้าสามารถจัดการเวิร์กโหลด AI ผ่าน Private AI Exchange (AIPx) ของ Digital Realty เพื่อรองรับการผสานรวมที่ปลอดภัยและมีค่าความหน่วงต่ำในสภาพแวดล้อมแบบกระจาย
- การทดสอบค่าความหน่วงระหว่างสถานที่ตั้ง – องค์กรสามารถทดสอบสถานะค่าความหน่วงเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ราบรื่นทั่วทุกสถานที่ตั้งหลายแห่งและคลาวด์ปลายทาง
เครือข่าย DRIL ระดับโลกรองรับระบบนิเวศของลูกค้าและพันธมิตรที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง AMD, Cisco และ Lenovo โดยมุ่งเน้นการขยายขนาด AI และสถาปัตยกรรมไฮบริดคลาวด์
_________________
เกี่ยวกับ Digital Realty
Digital Realty เชื่อมโยงบริษัทและข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยมอบบริการโซลูชันศูนย์ข้อมูล บริการเช่าพื้นที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันอย่างครบวงจร PlatformDIGITAL® เป็นแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลระดับโลกของบริษัทที่ให้บริการศูนย์กลางข้อมูลซึ่งมีความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า พร้อมด้วยวิธีการโซลูชัน Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อเป็นขุมพลังให้แก่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตั้งแต่การใช้งานคลาวด์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไปจนถึงเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงการจัดการกับความท้าทายเรื่องแรงดึงดูดของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ Digital Realty ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงชุมชนข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างทรงพลังผ่านโครงข่ายศูนย์ข้อมูลระดับโลกที่มีกว่า 300 แห่ง ในพื้นที่เมืองใหญ่กว่า 55 เมือง ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Realty โปรดไปที่ digitalrealty.com หรือติดตามเราได้บน LinkedIn และ X
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อด้านสื่อ
Joyce Ng
Digital Realty
jong@digitalrealty.com
นักลงทุนสัมพันธ์
Jordan Sadler / Jim Huseby
Digital Realty
+1 (214) 231-1350
InvestorRelations@digitalrealty.com
แถลงการณ์ข้อยกเว้นความรับผิด
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากความคาดหวัง การคาดการณ์ และสมมติฐานในปัจจุบัน ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดแล้วเสร็จที่คาดการณ์ไว้ เทคโนโลยีเกิดใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ ServiceFabric® ความต้องการของลูกค้า และกลยุทธ์ของบริษัท สำหรับรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ สามารถดูได้จากรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา บริษัทขอปฏิเสธเจตนาหรือความรับผิดชอบใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือกรณีอื่นใดก็ตาม