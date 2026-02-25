Digital Realty 将创新实验室网络扩展至新加坡和日本，助力 AI 与混合云的加速部署

亚太地区将为客户及合作伙伴提供真实环境，以测试和优化新一代基础设施

新加坡, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的云中立和运营商中立数据中心平台 Digital Realty (NYSE: DLR) 今日宣布，将其 Digital Realty Innovation Lab (DRIL) 扩展至新加坡和日本。 这标志着该公司的全球 DRIL 网络首次扩展至亚太地区。此前，首个 DRIL 设施于 2025 年 9 月在北弗吉尼亚成功启动，并接待了逾 120 次企业客户的访问。

新的 DRIL 站点将为我们的合作伙伴和客户生态系统提供受到全方位支持的真实测试环境。无论是利用自有的工作负载还是预配置的基础设施，用户都能于大规模上线前，在此验证 AI 与混合云的部署方案。 随着 AI 采用率不断提高，基础设施就绪度已成为从实验迈向大规模生产的关键障碍，这使此类测试环境显得尤为重要。

此次发布体现了 Digital Realty 致力于支持新加坡和日本持续保持其在 AI 创新领域的领导地位。 在新加坡，AI 的应用正推动该国数字经济持续增长，目前数字经济已占其 GDP 总量的 18.6%。 与此同时，日本也制定了宏大计划，拟于 2030 年前在半导体和 AI 领域投入 10 万亿日元或以上。 预计新加坡和日本两地的 DRIL 均将于今年面向客户及合作伙伴开放使用。

助力构建新一代 AI 基础设施

新加坡 DRIL 旨在成为一个数字创新中心，将本地客户、合作伙伴及科研机构，与致力于在新加坡开发、测试和部署 AI 及混合云解决方案的全球技术提供商和行业参与者汇聚在一起。

日本的 DRIL 则选址于大东京地区，坐落在公司旗下的 NRT12 数据中心内。 该设施专为支持先进 AI 和高性能计算应用场景而设计，将配备 20 个具备直接液冷 (DLC) 功能的机柜，以支持高功率密度的工作负载。

Digital Realty 亚太区董事总经理兼负责人 Serene Nah 指出：“要支撑飞速发展的数字经济，需要构建一个强大的创新生态系统，其底层基础设施不仅要为 AI 做好准备，更需兼备高效、韧性与可信度。

自 DRIL 在美国启动后，亚太市场的客户与合作伙伴反响热烈，他们迫切需要一个专用环境，以便在大规模部署前对 AI 及混合云架构进行充分验证。 将此类服务能力引入新加坡和日本，不仅反映了这两大市场的数字成熟度，更凸显了它们在影响该地区长期数字竞争力中的关键地位。 通过打造一个让企业能够测试、优化并降低 AI 基础设施风险的环境，我们正在加速负责任的部署进程，并加强亚太地区作为可信数字创新枢纽的地位。”

专为 AI 和混合云验证打造的基础设施

新设的 DRIL 站点将助力新加坡和日本两地企业测试性能、优化配置，并借助 Digital Realty 的全球互连与编排平台 ServiceFabric®，无缝连接云和网络提供商。

依托 Digital Realty 在全球部署 AI 就绪基础设施的经验及其久经验证的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) 方法论，新加坡的 DRIL 让客户得以在真实条件下对 AI 部署进行测试、优化与验证，在降低复杂度的同时，大幅缩短从试点到落地的周期。

秉承 DRIL 的全球网络一贯标准，其主要功能将包括：



高密度 AI 与 HPC 测试 – 支持通过高密度托管部署运行 AI 和高性能计算工作负载，单机柜最高支持 150 kW 的部署需求。

– 支持通过高密度托管部署运行 AI 和高性能计算工作负载，单机柜最高支持 150 kW 的部署需求。 能耗与冷却感知测试 – 助力企业在全面部署前评估 AI 性能、功率密度及能效之间的平衡点。



助力企业在全面部署前评估 AI 性能、功率密度及能效之间的平衡点。 AI 基础设施优化 – 使企业能够在针对 AI 工作负载进行优化的环境中，探索 AI 特有的电力、冷却和 GPU 资源需求。



– 使企业能够在针对 AI 工作负载进行优化的环境中，探索 AI 特有的电力、冷却和 GPU 资源需求。 混合云验证 – 借助云直连功能，企业可以完善混合策略，并通过 Digital Realty 的互连与编排平台 ServiceFabric ® 实现无缝接入。



– 借助云直连功能，企业可以完善混合策略，并通过 Digital Realty 的互连与编排平台 ServiceFabric 实现无缝接入。 AI 工作负载编排 – 客户可借助 Digital Realty 的 Private AI Exchange (AIPx) 对 AI 工作负载进行统一编排，从而在分布式环境中实现安全且低延迟的集成。



– 客户可借助 Digital Realty 的 Private AI Exchange (AIPx) 对 AI 工作负载进行统一编排，从而在分布式环境中实现安全且低延迟的集成。 跨站点延迟测试 – 企业可开展延迟场景测试，确保跨多个站点以及在云端连接中的流畅性能。

全球 DRIL 网络已汇聚包括 AMD、 Cisco 和 Lenovo 在内的庞大客户与合作伙伴生态系统，共同致力于实现 AI 与混合云架构的规模化扩展。

关于 Digital Realty

Digital Realty 通过提供涵盖数据中心、托管与互联的全方位解决方案，将企业与数据紧密连接。 PlatformDIGITAL® 作为公司的全球数据中心平台，为客户提供安全的数据汇聚空间，并通过经验证的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) 解决方案方法论，支持客户在云计算、数字化转型和人工智能 (AI) 等新兴技术领域开展创新，同时高效应对数据引力 (Data Gravity) 带来的挑战。 Digital Realty 通过其遍布六大洲、30 多个国家、超 55 个都市区及 300 多处设施的全球数据中心网络，使客户能够接入对其至关重要的互联数据社区。 如需了解更多关于 Digital Realty 的信息，请访问 digitalrealty.com，或在 LinkedIn 与 X 上关注我们。

