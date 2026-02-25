Digital Realty 把創新實驗室網絡擴展至新加坡和日本，旨在加快人工智能及混合雲端的部署

亞太區會為客戶及合作夥伴提供真實環境，以助測試及完善新一代基礎設施

新加坡, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Digital Realty (NYSE: DLR) 是全球最大的雲端與電訊商中立數據中心平台，今日宣佈將其 Digital Realty 創新實驗室 (DRIL) 的版圖拓展至新加坡及日本。 此乃公司首次將全球 DRIL 網絡引進亞太區。此前，首個 DRIL 設施已於 2025 年 9 月在 北維珍尼亞州成功啟用，並錄得企業客戶超過 120 次的到訪紀錄。

全新的 DRIL 據點將為我們的合作夥伴及客戶生態圈提供完整支援的實境測試環境，他們可帶同自家工作負載或利用預先配置的基建，在正式大規模應用前先行驗證人工智能 (AI) 及混合雲端的部署安排。 隨著 AI 應用日益普及，基建是否準備就緒，已成為企業從試驗階段邁向大規模生產的一大關鍵障礙，因此這項服務更顯重要。

是次擴展體現 Digital Realty 支持新加坡及日本持續引領 AI 創新的堅定承諾。 在新加坡，AI 應用持續帶動當地數碼經濟增長，現時已佔該國國內生產總額 (GDP) 的 18.6%。 與此同時，日本計劃於 2030 年前，在半導體及 AI 領域投資至少 10 萬億日圓。 預料兩地的新實驗室將於今年內開放予客戶及合作夥伴使用。

驅動新一代 AI 基建

新加坡 DRIL 定位為數碼創新樞紐，旨在連繫本地客戶、合作夥伴及研究機構，與全球頂尖的科技供應商及行業參與者攜手，共同在新加坡研發、測試和部署 AI 及混合雲端方案。

日本的 DRIL 將座落於公司在東京都會區的 NRT12 數據中心。 此實驗室專為應對先進 AI 及高效能運算的需求而設，配備 20 個採用直接液體冷卻 (DLC) 技術的機架，為高功率密度的工作負載提供強大支援。

Digital Realty 董事總經理兼亞太區主管 Serene Nah 表示：「為了支撐急速增長的數碼經濟，必須建立相應的創新生態圈，而其基建不但要為 AI 作好準備，更要高效可靠而值得信賴。」

「自美國的 DRIL 啟用以來，我們發現亞太區內客戶及合作夥伴的需求殷切，他們都希望能在專屬環境中，於大規模部署前驗證其 AI 及混合雲端架構。 這項能力得以引進新加坡及日本，足證這兩個市場的數碼發展經已成熟，並在塑造亞太區長遠數碼競爭力的過程中，發揮舉足輕重的作用。 我們期望透過創造專屬空間，讓企業得以測試、完善 AI 基建並減低其風險，從而加快負責任的部署步伐，並鞏固亞太區作為值得信賴數碼創新樞紐的地位。」

專為驗證 AI 及混合雲端而設的基礎設施

全新的 DRIL 據點將讓新加坡與日本的企業，能夠藉着 Digital Realty 的全球互連及編排平台 ServiceFabric®，進行效能測試、配置優化，並無縫連接至各大雲端及網絡供應商。

新加坡 DRIL 將結合 Digital Realty 在全球部署 AI 就緒基建的豐富經驗，與其屢經驗證的普及數據中心架構 (PDx®) 方法，讓客戶能在真實環境中測試、優化及驗證 AI 部署方案，大大簡化複雜流程，並顯著縮短從試點到正式投產的時間。

沿襲全球 DRIL 網絡的理念，其主要功能亮點如下：



高密度 AI 及 HPC 測試 – 透過高密度主機代管服務，支援 AI 及高效能運算工作負載，每個機櫃可支援部署功率最高達 150kW。

– 透過高密度主機代管服務，支援 AI 及高效能運算工作負載，每個機櫃可支援部署功率最高達 150kW。 能源及冷卻效能測試 – 讓企業在全面部署前，先行評估 AI 效能、功率密度及能源效益的平衡取捨。



讓企業在全面部署前，先行評估 AI 效能、功率密度及能源效益的平衡取捨。 AI 基建完善 – 讓企業可在專為 AI 工作負載而設的完善環境中，深入探究 AI 對電力、冷卻及 GPU 資源的特殊需求。

– 讓企業可在專為 AI 工作負載而設的完善環境中，深入探究 AI 對電力、冷卻及 GPU 資源的特殊需求。 混合雲端驗證 – 透過直接連接雲端，企業可藉 Digital Realty 的互連及編排平台 ServiceFabric® 完善其混合策略，並實現無縫接入。

– 透過直接連接雲端，企業可藉 Digital Realty 的互連及編排平台 ServiceFabric® 完善其混合策略，並實現無縫接入。 AI 工作負載編排 – 客戶可透過 Digital Realty 的 Private AI Exchange (AIPx) 平台，在不同分佈式環境編排 AI 工作負載，實現低延遲的安全整合。



– 客戶可透過 Digital Realty 的 Private AI Exchange (AIPx) 平台，在不同分佈式環境編排 AI 工作負載，實現低延遲的安全整合。 跨地域延遲測試 – 企業可模擬不同延遲場景，確保在跨越多個據點及雲端平台的環境下，仍能保持無縫效能表現。

全球 DRIL 網絡已成功凝聚日益壯大的客戶與合作夥伴生態圈，成員包括 AMD、Cisco 及 Lenovo 等，共同聚焦於推動 AI 及混合雲端架構的規模拓展。

_________________

關於 Digital Realty

Digital Realty 致力提供全面的數據中心、主機代管及互連解決方案，連繫企業與數據。 PlatformDIGITAL® 作為公司全球數據中心平台，不僅為客戶締造安全的數據交匯點，更以行之有效的普及式數據中心架構 (PDx®) 解決方案為方法，在雲端與數碼轉型以至人工智能等新興科技方面推動創新，並高效駕馭數據引力的挑戰。 憑藉橫跨六大洲、30 個以上國家/地區、逾 55 個都市區、超過 300 處設施的全球數據中心佈局，Digital Realty 使客戶得以接入對其重要無比的互連數據社群。 如欲進一步了解 Digital Realty，請瀏覽 digitalrealty.com，或在 LinkedIn 及 X 上關注我們。

更多資訊

媒體聯絡人

Joyce Ng

Digital Realty

jong@digitalrealty.com

投資者關係

Jordan Sadler / Jim Huseby

Digital Realty

+1 (214) 231-1350

InvestorRelations@digitalrealty.com

安全港聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述，該等陳述基於當前的預期、預測及假設而作出，涉及風險及不確定因素，可能令實際結果出現重大偏差。這些陳述包括與公司合作關係及預期效益、預計完成日期、新興技術、人工智能、ServiceFabric®、客戶需求以及公司策略等相關內容。 有關風險及不確定因素的列表及描述，請參閱公司向美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 提交的報告及其他文件。 公司特此聲明，無論基於新資訊、未來事件或任何其他原因，概無意圖亦無義務對任何前瞻性陳述作出更新或修訂。