Ålandsbankens årsredovisning för 2025 har publicerats

Ålandsbanken Abp
Årsredovisning
25.2.2026 kl.  18.40 EET

Ålandsbankens årsredovisning 2025 har i dag publicerats på svenska och engelska. Samtidigt publicerades Ersättningsrapporten och Kapital- och riskhanteringsrapporten som separata dokument.

De finansiella rapporterna på svenska publiceras i enlighet med rapporteringskraven för European Single Electronic Format (ESEF). I linje med ESEF-kraven har de primära delarna i koncernbokslutet markerats med XBRL-taggar.

Revisionsbyrån KPMG Oy Ab har tillhandahållit en oberoende revisors försäkran med rimlig säkerhet om Ålandsbanken Abps ESEF-bokslut.

Årsredovisningen, Ersättningsrapporten och Kapital- och riskhanteringsrapporten finns att ladda ner på vår webbplats:

Årsredovisning

https://assets.alandsbanken.com/pdf/result/7437006WYM821IJ3MN73-2025-12-31-1-sv.zip

https://assets.alandsbanken.com/pdf/arsredovisn2025sv.pdf

Ersättningsrapport
https://assets.alandsbanken.com/pdf/result/ersattningsrapport2025sv.pdf

Kapital- och riskhanteringsrapport 

https://assets.alandsbanken.com/pdf/result/capital-and-risk-management-report_2025en.xlsx


Ålandsbanken Abp

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, vd och koncernchef Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

