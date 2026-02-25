Ålandsbanken Abp
Årsredovisning
25.2.2026 kl. 18.40 EET
Ålandsbankens årsredovisning för 2025 har publicerats
Ålandsbankens årsredovisning 2025 har i dag publicerats på svenska och engelska. Samtidigt publicerades Ersättningsrapporten och Kapital- och riskhanteringsrapporten som separata dokument.
De finansiella rapporterna på svenska publiceras i enlighet med rapporteringskraven för European Single Electronic Format (ESEF). I linje med ESEF-kraven har de primära delarna i koncernbokslutet markerats med XBRL-taggar.
Revisionsbyrån KPMG Oy Ab har tillhandahållit en oberoende revisors försäkran med rimlig säkerhet om Ålandsbanken Abps ESEF-bokslut.
Årsredovisningen, Ersättningsrapporten och Kapital- och riskhanteringsrapporten finns att ladda ner på vår webbplats:
Årsredovisning
https://assets.alandsbanken.com/pdf/result/7437006WYM821IJ3MN73-2025-12-31-1-sv.zip
https://assets.alandsbanken.com/pdf/arsredovisn2025sv.pdf
Ersättningsrapport
https://assets.alandsbanken.com/pdf/result/ersattningsrapport2025sv.pdf
Kapital- och riskhanteringsrapport
https://assets.alandsbanken.com/pdf/result/capital-and-risk-management-report_2025en.xlsx
Ålandsbanken Abp
