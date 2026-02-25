Sýn hf.: Ársuppgjör 2025 og fjárfestakynning

Sýn hf. birtir uppgjör 4. ársfjórðungs og ársuppgjör 2025 eftir lokun markaða fimmtudaginn 26. febrúar nk.
Fjárfestafundur verður haldinn föstudaginn 27. febrúar 2026 kl. 08:30 í húsnæði félagsins að Suðurlandsbraut 8, Reykjavík.
Herdís Dröfn Fjeldsted, forstjóri, ásamt Eðvaldi Inga Gíslasyni, fjármálastjóra, kynna uppgjör félagsins og svara fyrirspurnum.
Ekki verður boðið upp á streymi frá fundinum að þessu sinni, en hvatt er til þess að sem flestir mæti á staðinn.
Einnig er tekið er á móti fyrirspurnum á fjarfestatengsl@syn.is