Sýn hf.: Ársuppgjör 2025 og fjárfestakynning

 | Source: Sýn hf. Sýn hf.

Sýn hf. birtir uppgjör 4. ársfjórðungs og ársuppgjör 2025 eftir lokun markaða fimmtudaginn 26. febrúar nk.

Fjárfestafundur verður haldinn föstudaginn 27. febrúar 2026 kl. 08:30 í húsnæði félagsins að Suðurlandsbraut 8, Reykjavík.

Herdís Dröfn Fjeldsted, forstjóri, ásamt Eðvaldi Inga Gíslasyni, fjármálastjóra, kynna uppgjör félagsins og svara fyrirspurnum.

Ekki verður boðið upp á streymi frá fundinum að þessu sinni, en hvatt er til þess að sem flestir mæti á staðinn.

Einnig er tekið er á móti fyrirspurnum á fjarfestatengsl@syn.is


GlobeNewswire

Recommended Reading