Ipsos: Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote - Janvier 2026

25 février 2026

PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Date



Nombre d’actions composant le capital



Nombre total de droits de vote théoriques* exerçables** 31 janvier 2026 43 203 225 49 277 034 49 203 359

* Ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.

** A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d’Ipsos, rubrique « Information Réglementée » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

