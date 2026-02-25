Fnac Darty : Fnac Darty : Résultats annuels 2025

lvry-sur Seine, le 25 février 2026, 17h45 CET

CHIFFRE D’AFFAIRES LFL1 EN CROISSANCE DE +0,7% PORTÉ PAR LES SERVICES

PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE (+50 bps)

MARGE OPÉRATIONNELLE 2025 DE 2,0%2

DIVIDENDE PROPOSÉ DE 1,00€ PAR ACTION3

OBJECTIFS BEYOND EVERYDAY 2030 CONFIRMÉS

Chiffre d’affaires annuel 2025 à 10 330 M€ , en hausse de +0,7% LFL 1 par rapport à 2024 retraité 2

, en hausse de +0,7% LFL par rapport à 2024 retraité Activité online en croissance de près de 6%, avec un taux de Click & Collect proche de 50%

Taux de marge brute à 28,0% , en hausse de 50 points de base par rapport à 2024 retraité 2

, en hausse de 50 points de base par rapport à 2024 retraité Résultat opérationnel courant à 203 M€ , soit une marge opérationnelle de 2,0%

, soit une Résultat net part du Groupe des activités poursuivies ajusté 4 à 28 M€

Renforcement de la structure financière du Groupe avec un profil de maturité allongé

avec un profil de Beyond everyday : ambition stratégique à horizon 2030 pour accélérer le déploiement sur le marché européen

pour Dividende proposé de 1,00€ par action 3 : détachement le 3 juin 2026 pour un paiement le 5 juin 2026

: détachement le 3 juin 2026 pour un paiement le 5 juin 2026 Perspectives 2026 : progression du taux de marge opérationnelle courante et du cash-flow libre opérationnel





Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « 2025 a été marquée par le lancement de notre plan Beyond everyday, qui nous a permis de réaffirmer notre engagement en faveur d'un commerce qui a du sens, d'accélérer nos ambitions en matière d'omnicanalité, de circularité, de développement des services et d'expansion européenne. L'année écoulée a conforté notre modèle et confirmé la pertinence de notre trajectoire, malgré un contexte de consommation difficile en France. Unieuro, pour cette première année d'intégration, a réalisé de très bons résultats qui nous rendent optimistes pour l’avenir. La hausse du nombre d'abonnés à nos services, la progression des ventes sur le web, la croissance de nos ventes dans nos différentes géographies en Europe sont de vrais motifs de fierté pour cette année 2025. Je voudrais saluer l'engagement sans faille des équipes, en cette année exigeante, mais structurante pour le Groupe. Leur talent et leur esprit conquérant nous permettent d'aller saisir les opportunités de croissance et vont continuer à nous porter en 2026.»

CHIFFRES CLÉS À FIN 2025

(en millions d’euros) FY 2024 publié FY 2024

comparable5 FY 2024

retraité2 FY 2025 Chiffre d’affaires 8 253 10 496 10 324 10 330 Variation vs 2024 retraité +0,1% Variation LFL1 +0,7% Marge brute 2 481 2 934 2 840 2 892 En % du chiffre d’affaires 30,1% 28,0% 27,5% 28,0% EBITDA courant6 565 671 652 667 Résultat opérationnel courant 189 193 200 203 Taux de rentabilité opérationnelle 2,3% 1,8% 1,9% 2,0% Résultat net part du Groupe des activités poursuivies – ajusté4 n/a n/a n/a 28 Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 175 205 210 145

Le Groupe présente depuis début 2025 son information financière selon les 2 zones géographiques suivantes : France et Reste de l’Europe (incluant l’Italie, la Belgique, le Portugal, l’Espagne et la Suisse). Par ailleurs, l’acquisition d’Unieuro a engendré la comptabilisation d’un amortissement d’actifs reconnus dans le cadre du Purchase Price Allocation (PPA). Comme annoncé le 26 janvier 2026, Nature & Découvertes a été reclassée dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2025 conformément à la norme IFRS 5. À ce titre :

les contributions de Nature & Découvertes sont isolées et présentées en résultat net des activités abandonnées ;

les périodes comparatives du compte de résultat et du TFT seront retraitées afin d’assurer la cohérence entre les exercices. Les tableaux de réconciliation sont présentés en annexe ; et

les indicateurs financiers du Groupe seront présentés y compris Unieuro 12 mois, hors Billetterie et hors Nature & Découvertes, au titre des activités poursuivies.





Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 3 446 millions d’euros, en progression de +0,1% LFL7 par rapport au 4ème trimestre 2024 retraité2. La France, en recul de -0,6% LFL1, a été impactée par une activité commerciale décevante au mois de décembre. À l’inverse, le Reste de l’Europe a progressé de +1,0% LFL1, avec des performances LFL1 high single digit au Portugal et en Espagne.

En 2025, le chiffre d’affaires s’établit à 10 330 millions d’euros, en progression de + 0,7% LFL1 par rapport à 20242.

Le taux de marge brute s’élève à 28,0% (+50 pdb par rapport à 20242, et +60 pdb hors effet dilutif de la franchise) et résulte principalement de la contribution croissante des activités de services.

Les coûts opérationnels s’élèvent à 2 689 millions d’euros à fin 2025 contre 2 640 millions d’euros à fin 20242. L’évolution résulte notamment de coûts supplémentaires liés à l’indexation des loyers, la montée en puissance des activités de services et d’une augmentation des dotations et amortissements qui n’ont que partiellement été couverts par les plans de performance déclinés dans l’ensemble des directions du Groupe.

L’EBITDA courant s’élève à 667 millions d’euros et est en croissance de 15 millions d’euros par rapport à fin 20242.

Après prise en compte des dépréciations et amortissements, et notamment 304 millions d’euros au titre de l’application de la norme IFRS 16, le résultat opérationnel courant atteint 203 millions d’euros à fin 2025 contre 200 millions d’euros à fin 20242 soit une marge opérationnelle courante de 2,0%.

ÉVOLUTION PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Sur l’exercice 2025, les ventes en ligne progressent fortement (+5,8 % par rapport à 20242). Ces dernières représentent 22 % des ventes totales du Groupe, notamment portées par la dynamique de l’activité marketplace (directe et reverse). Le niveau des ventes omnicanales (Click & Collect) est stable par rapport à 20242 et représente près de 50% des ventes en ligne du Groupe alors que les ventes en magasins ralentissent. Ces résultats viennent confirmer, une nouvelle fois, la pertinence de la stratégie omnicanale adoptée par Fnac Darty.

ÉVOLUTION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

Les services continuent leur progression et affichent une croissance à deux chiffres dans la majorité des géographies. À fin 2025, le Groupe compte environ 2,4 millions d’abonnés tous services confondus.

La diversification est également marquée par une croissance à deux chiffres des catégories du jeu-jouet et de la papeterie. La literie et la cuisine affichent également de bonnes performances.

L’électroménager progresse par rapport à 2024 tiré par la poursuite de la croissance des ventes de petit électroménager, et notamment de la catégorie du traitement du sol. Les ventes de gros électroménager se stabilisent avec une très belle performance des réfrigérateurs et des climatiseurs, notamment sur la période estivale.

Les produits éditoriaux bénéficient de l’excellente performance du lancement de la console Switch 2 début juin 2025. Le livre est en léger recul dans un marché sans nouveautés particulières.



Enfin, les produits techniques reculent en raison de la baisse des ventes de télévision et de téléphones neufs. Les téléphones reconditionnés progressent fortement. Le marché du PC renoue avec la croissance, porté par l’arrêt du support de Windows 10 et le démarrage d’un nouveau cycle de renouvellement. Les tablettes, les lunettes connectées et la photo affichent de très belles dynamiques de croissance. En parallèle, le lancement des composants informatique sur Fnac.com a rencontré un fort succès.

ÉVOLUTION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

L’activité observée au mois de décembre en France a été décevante, notamment en magasins. Les chiffres publiés par la Banque de France8 confirment un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une tension forte sur le pouvoir d’achat des ménages.

Les difficultés rencontrées depuis plusieurs trimestres par Nature & Découvertes ont perduré malgré les mesures mises en place pour redresser l’activité. Un processus actif de recherche d’un partenaire a été lancé. En conséquence, le Groupe a reclassé Nature & Découvertes dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2025 conformément à la norme IFRS 5.

La zone France affiche ainsi sur l’exercice 2025, une légère progression de son chiffre d’affaires de +0,5% LFL9 par rapport à 202410. L’effet périmètre traduit principalement la fermeture définitive du magasin Champs-Elysées. Le résultat opérationnel courant de la zone France s’élève à 141 millions d’euros à fin décembre 2025, soit une marge opérationnelle courante de 2,3%.

La zone Reste de l’Europe affiche, à fin 2025, une très belle progression de son chiffre d’affaires LFL1 de +1,1% par rapport à fin 2024 :

En Italie, le chiffre d’affaires LFL 1 recule de 1,1%, en raison d’une forte intensité concurrentielle notamment sur le segment téléphonie et d’une base de comparaison élevée pour la télévision.

recule de 1,1%, en raison d’une forte intensité concurrentielle notamment sur le segment téléphonie et d’une base de comparaison élevée pour la télévision. La Belgique-Luxembourg enregistre une croissance LFL 1 de ses ventes de +1,8 % liée principalement à la progression des ventes en ligne, atténué par une baisse en magasins.

de ses ventes de +1,8 % liée principalement à la progression des ventes en ligne, atténué par une baisse en magasins. Le Portugal affiche une croissance LFL 1 de +7,3 % grâce au dynamisme des deux enseignes sur l’ensemble des canaux de distribution.

de +7,3 % grâce au dynamisme des deux enseignes sur l’ensemble des canaux de distribution. L’Espagne progresse LFL 1 de +6,6 % tirée par l’ensemble des catégories de produits. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux. Depuis novembre 2025, tous les magasins sont rouverts.

de +6,6 % tirée par l’ensemble des catégories de produits. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux. Depuis novembre 2025, tous les magasins sont rouverts. En Suisse, le chiffre d’affaires LFL1 est en progression de +5,2 % tiré par une très belle progression tant en ligne qu’en magasin et la croissance des services.





Le résultat opérationnel courant de la zone Reste de l’Europe s’élève à 62 millions d’euros à fin décembre 2025 soit une marge opérationnelle courante de 1,5%.

AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s’élève à -67 millions d’euros au 31 décembre 2025 contre +43 millions d’euros au 31 décembre 20243. Il intègre principalement :

un résultat non courant de -123 millions d’euros contre -27 millions d’euros à fin 2024 3 . L’évolution résulte principalement de la comptabilisation de dépréciations de goodwill et de marques et de mises à la juste valeur de divers projets informatiques sans impact sur la trésorerie du Groupe à hauteur de -96 millions d’euros ;

de -123 millions d’euros contre -27 millions d’euros à fin 2024 . L’évolution résulte principalement de la comptabilisation de dépréciations de goodwill et de marques et de mises à la juste valeur de divers projets informatiques sans impact sur la trésorerie du Groupe à hauteur de -96 millions d’euros ; un résultat financier de -118 millions d’euros contre -97 millions d’euros par rapport à fin 2024 3 . La variation est principalement liée à la progression du coût de l’endettement financier net (qui s’élève à -54 millions d’euros) du fait des nouvelles conditions de financement du Groupe et à l’augmentation des charges IFRS 16 qui s’élèvent à -59 millions d’euros ;

de -118 millions d’euros contre -97 millions d’euros par rapport à fin 2024 . La variation est principalement liée à la progression du coût de l’endettement financier net (qui s’élève à -54 millions d’euros) du fait des nouvelles conditions de financement du Groupe et à l’augmentation des charges IFRS 16 qui s’élèvent à -59 millions d’euros ; une charge d’impôt de -25 millions d’euros, contre -37 millions d’euros par rapport à 20243. En France, la contribution exceptionnelle temporaire sur l’IS à la charge des très grandes entreprises (art. 48) de la loi de finance 2025 à laquelle Fnac Darty est soumis s’élève à 10 millions d’euros.





Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies – ajusté11 des éléments non courants sans impact sur la trésorerie du Groupe s’élève à 28 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Le résultat des activités abandonnées de -78 millions d’euros au 31 décembre 2025 correspond au reclassement de Nature & Découvertes conformément à IFRS 5. Il comprend -18 millions d’euros au titre du résultat 2025 et -60 millions d’euros de dépréciation du goodwill.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 s’établit à 145 millions d’euros contre 210 millions d’euros à fin décembre 20241. L’évolution provient principalement d’une augmentation des investissements, notamment en Italie avec l’ouverture d’un nouvel entrepôt et en France avec des rénovations et des ouvertures de magasins. Pour mémoire, des cessions d’actifs avaient été réalisées en 2024 pour un montant total de 93 millions d’euros (notamment la cession-bail d’un entrepôt en France).

L’endettement financier hors IFRS 16 du Groupe s’élève à 958 millions d’euros au 31 décembre 2025 et est principalement composé d’une émission obligataire de 550 millions d’euros à échéance mars 2029 et d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance mars 2032.

Le Groupe affiche une position nette de trésorerie de 146 millions d’euros au 31 décembre 2025, à laquelle s’ajoutent une ligne de crédit RCF ainsi qu’un DDTL pour un total de 600 millions d’euros, non tirés au 31 décembre 2025, de maturité mars 2030 (avec deux options d’extension à mars 2031 et mars 2032).

Grâce à cette solide position de liquidité, le Groupe est confiant dans sa capacité à arbitrer de manière opportuniste l’allocation stratégique de ses moyens (retour à l’actionnaire, M&A, désendettement) tout en restant attentif à son niveau de ratio de levier.

Par ailleurs, le Groupe est noté par les agences de notation S&P Global, Scope Ratings et Fitch Ratings qui ont attribué respectivement les notations BB+, BBB- et BB+, assorties de perspectives « stable ».

INTÉGRATION UNIEURO

L’intégration d’Unieuro suit son cours, et les équipes françaises et italiennes travaillent ensemble pour déployer les initiatives stratégiques du plan Beyond everyday. La performance opérationnelle de l’Italie est très satisfaisante et contribue à elle seule pour plus de 60% de la progression du ROC de la zone Reste de l’Europe.

L’objectif d’au moins 20 millions d’euros de synergies d’ici fin 2026 est confirmé. Comme précédemment annoncé, la majeure partie de ces synergies sera réalisée sur l’année 2026 compte tenu de la mise en œuvre des actions concernées.

BEYOND EVERYDAY : AMBITION STRATÉGIQUE À HORIZON 2030

Avec le plan Everyday, Fnac Darty s’est transformé en développant massivement le modèle de services par abonnement, en ancrant la durabilité au cœur de sa vision, en innovant et en lançant de nouveaux relais de croissance, et enfin en élargissant son empreinte européenne avec l'intégration d’Unieuro.

Avec Beyond everyday, publié le 11 juin 2025, Fnac Darty s’appuie sur cette croissance rentable pour une nouvelle étape de son développement avec une ambition : consolider son modèle omnicanal et de services à l’échelle européenne. Pour cela, le Groupe mettra en œuvre les 3 piliers stratégiques complémentaires :

Devenir l’acteur de référence sur les produits à forte valeur ajoutée, et accélérer le déploiement des services par abonnement pour le foyer, avec la circularité comme axe central ;

Définir les standards du marché en matière d’expérience client sur tous les points de contact ;

Déployer les expertises du Groupe auprès des partenaires et dans toutes les géographies.





Sur la base de cette vision, en supposant qu'il n'y ait pas de changements majeurs dans l'environnement macro-économique, géopolitique et fiscal, Fnac Darty a annoncé des objectifs financiers pour la période 2025-2030 :

La marge opérationnelle devrait progresser pour atteindre au moins 3% en 2030 ;

devrait progresser pour atteindre au moins 3% en 2030 ; Le Groupe prévoit de générer un cash-flow libre opérationnel12 cumulé sur l’ensemble de la période d'au moins 1,2 milliard d’euros.

Avec un niveau d’endettement qui restera maîtrisé à long terme et un levier cible de 1,5x13 à moyen terme, Fnac Darty poursuivra une stratégie d’allocation du capital permettant de maximiser la valeur actionnariale. Le Groupe donnera la priorité au financement d’une croissance rentable organique, et au versement d’un dividende avec un taux de distribution d’au moins 40% et un dividende minimum de 1€ par action par an. Le Groupe pourra également réaliser des opérations de M&A ou verser un dividende spécial si ses résultats le permettent. Les objectifs sur les dimensions environnementales et sociales d’Everyday sont maintenus.

PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT DE EP GROUP SUR FNAC DARTY

Le 26 janvier 2026, Fnac Darty a indiqué qu’EP Group, société contrôlée par Daniel Křetínský, avait soumis au Conseil d’Administration de Fnac Darty un projet d’offre publique d’achat visant les actions et OCEANEs en circulation de Fnac Darty.

Vesa Equity Investment, filiale d'EP Group, détient 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty.

EP Group a par ailleurs indiqué qu’il n’entendait pas solliciter la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire à l’issue de l’offre. L’offre envisagée n’est soumise à aucun seuil de réussite autre que l’atteinte du seuil de caducité obligatoire de plus de 50% du capital ou des droits de vote.

Le Conseil d’administration a pris acte des intentions de l’initiateur de poursuivre les principales orientations stratégiques mises en œuvre par la Société et son équipe de direction telles que présentées dans son plan stratégique Beyond everyday, de maintenir son équipe de direction, de maintenir son siège en France et de modifier la composition de son Conseil d’Administration à l’issue de l’offre afin de refléter sa nouvelle structure actionnariale. EP Group n’a pas l’intention de modifier la politique de dividende de la Société.

Le Conseil d’administration a également constaté que la mise en œuvre de ce projet offrirait une opportunité de liquidité aux actionnaires qui le souhaitent à un prix de 36 € par action, représentant une prime de 19% sur le dernier cours de bourse de clôture avant l’annonce de l’offre14 et de 24% et 26% sur la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur 1 et 3 mois ; ainsi qu’aux porteurs d’OCEANEs à un prix de 81,09 € par OCEANE15.

Après examen approfondi de la proposition de l’Initiateur, le Conseil d’administration a unanimement accueilli favorablement l’opération envisagée, sans préjuger de l’avis motivé qui sera émis par le Conseil d’administration à la suite de la remise du rapport de l’expert indépendant ni de l’avis du Comité de groupe.

La Société a initié une procédure d’information et de consultation auprès du Comité de groupe en lien avec l’offre envisagée.

Conformément aux dispositions du Règlement général de l'AMF, le Conseil d’administration a constitué, en son sein, un Comité ad hoc composé majoritairement d’administrateurs indépendants au sens du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Le Comité est présidé par Madame Sandra Lagumina (administratrice indépendante, présidente du Comité d’Audit) et inclut également Monsieur Olivier Duha (administrateur indépendant, Président du Comité des nominations et rémunérations), Monsieur Jean-Marc Janaillac (administrateur indépendant, Président du Comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale) et de Monsieur Jacques Veyrat (Président du Conseil d’administration).

Le cabinet Ledouble, représenté par Madame Agnès Piniot, a été désigné par le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité ad hoc, en qualité d'expert indépendant afin d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre.

DIVIDENDE

Fnac Darty proposera à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 27 mai 2026, d’approuver la distribution d’un dividende de 1,00 euro par action, conforme aux années précédentes et à la politique de retour à l’actionnaire présentée dans le plan stratégique Beyond everyday. La date de détachement du dividende est fixée au 3 juin 2026 et la mise en paiement au 5 juin 2026.

PERSPECTIVES

Le Groupe anticipe pour 2026 une progression de son taux de marge opérationnelle courante et de son cash-flow opérationnel.

Le Groupe est confiant dans sa capacité à mettre en œuvre la feuille de route stratégique du plan Beyond everyday présenté le 11 juin 2025. Les objectifs communiqués à horizon 2030 sont confirmés.

CALENDRIER FINANCIER

23 avril 2026 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

27 mai 2026 : Assemblée générale

22 juillet 2026 (après Bourse) : Résultats semestriels 2026

21 octobre 2026 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

ANNEXES

Les procédures d’examen sur les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’administration du 25 février 2026 ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

RÉCONCILIATION ENTRE DONNÉES 2024 COMPARABLES16 ET DONNÉES 2024 RETRAITÉES17

en M€ 2024

comparable1 Nature & Découvertes

IFRS 5 PPA

Unieuro 2024

retraité2 Chiffre d’affaires 10 496 172 10 324 dont France 6 243 172 6 071 dont Reste de l’Europe 4 253 4 253 EBITDA courant3 671 14 (5) 652 Résultat opérationnel courant 193 (14) (6) 200 dont France 139 (14) 152 dont Reste de l’Europe 54 (6) 48 Taux de rentabilité opérationnelle 1,8% 1,9% Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 205 (5) 210

CHIFFRES CLÉS 2024 RETRAITÉS2

en M€ S1 S2 FY Chiffre d’affaires 4 429 5 895 10 324 Marge brute 1 238 1 603 2 840 En % du chiffre d’affaires 27,9% 27,2% 27,5% EBITDA courant18 189 463 652 Dotation aux amortissements (223) (228) (452) Résultat opérationnel courant (34) 234 200 Taux de rentabilité opérationnelle (0,8) % 4,0% 1,9% Résultat net part du Groupe des activités poursuivies (64) 106 43 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 (710) 920 210

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ T4 2024 comparable19



T4 2024 retraité20



T4 2025 publié



Variation vs T4 2024 retraité réelle LFL21 France 2 139,0 2 052,8 2 033,1 (1,0)% (0,6)% Reste de l’Europe 1 402,8 1 402,8 1 412,8 +0,7% +1,0% dont Italie 860,2 860,2 846,4 (1,6)% (2,1)% dont Belgique 184,2 184,2 191,7 +4,1% +3,9% dont Portugal 179,5 179,5 194,4 +8,3% +8,7% dont Espagne 104,0 104,0 103,5 (0,4)% +7,3% dont Suisse 74,9 74,9 76,8 +2,5% +4,1% Groupe 3 541,8 3 455,6 3 445,9 (0,3)% +0,1%





en M€ FY 2024 comparable1



FY 2024 retraité2



FY 2025 publié Variation vs FY 2024 retraité réelle LFL3 France 6 242,8 6 070,5 6 068,9 0,0% +0,5% Reste de l’Europe 4 253,1 4 253,1 4 260,9 +0,2% +1,1% dont Italie 2 607,6 2 607,6 2 583,7 (0,9)% (1,1)% dont Belgique 619,7 619,7 631,2 +1,9% +1,8% dont Portugal 507,3 507,3 539,0 +6,2% +7,3% dont Espagne 312,0 312,0 295,6 (5,3)% +6,6% dont Suisse 206,5 206,5 211,4 +2,4% +5,2% Groupe 10 495,9 10 323,6 10 329,8 +0,1% +0,7%





2024 RETRAITÉ2 T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 366,5 1 226,6 2 593,1 1 424,6 4 017,7 2 052,8 3 477,4 6 070,5 Reste de l’Europe 953,5 882,7 1 836,1 1 014,4 2 850,5 1 402,8 2 417,2 4 253,1 dont Italie 568,5 551,6 1 120,1 627,4 1 747,5 860,2 1 487,6 2 607,6 dont Belgique 158,9 126,5 285,4 150,1 435,5 184,2 334,3 619,7 dont Portugal 105,5 103,0 208,5 119,4 327,9 179,5 298,9 507,3 dont Espagne 73,4 61,7 135,1 72,9 208,0 104,0 176,9 312,0 dont Suisse 47,2 39,9 87,0 44,6 131,6 74,9 119,5 206,5 Chiffre d'affaires RETRAITÉ2 2 320,0 2 109,3 4 429,2 2 439,0 6 868,2 3 455,6 5 894,6 10 323,6



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

en M€ FY 2024

comparable22 % du CA FY 2024

retraité23 % du CA FY 2025 en % du CA France 138,5 2,2% 152,5 2,5% 140,9 2,3% Reste de l’Europe 54,0 1,3% 47,9 1,1% 62,2 1,5% Groupe 192,5 1,8% 200,4 1,9% 203,1 2,0%





2024 RETRAITÉ2 en M€ S1 en % du CA S2 en % du CA FY en % du CA France (15,1) (0,6)% 167,6 4,8% 152,5 2,5% Reste de l’Europe (18,7) (1,0)% 66,6 2,8% 47,9 1,1% Résultat opérationnel courant RETRAITÉ2 (33,8) (0,8)% 234,2 4,0% 200,4 1,9%

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Exercice clos le 31 décembre en M€ 2024

retraité² 2025 Var. Chiffres d'affaires 10 324 10 330 +6 Marge brute 2 840 2 892 +52 % Chiffre d'affaires 27,5% 28,0% Total coûts 2 640 2 689 +50 % Chiffre d'affaires 25,6% 26,0% Résultat opérationnel courant 200 203 +3 % Chiffre d'affaires 1,9% 2,0% Produits et charges opérationnels non courants (27) (123) Résultat opérationnel 174 80 (94) Charges financières nettes (97) (118) Impôt sur le résultat (37) (25) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies 39 (62) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies, part du Groupe 43 (67) (110) Résultat net des activités abandonnées (16) (78) Résultat net consolidé, part du Groupe 26 (146) (172) EBITDA courant24 652 667 +15 % Chiffre d'affaires 6,3% 6,5% +20pdb EBITDA courant hors IFRS 16 332 321 (11)



CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

Exercice clos le 31 décembre en M€ 2024

retraité25 2025



Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 635 640 Impact IFRS 16 334 346 Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 301 294 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 11 75 Impôts sur le résultat payés (46) (47) Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 265 321 Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels (56) (176) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 210 145



BILAN

Actif (en M€) Au 31 décembre 2024 Au 31 décembre 2025 Goodwill 2 009 1 794 Immobilisations incorporelles 615 753 Immobilisations corporelles 531 515 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 532 1 444 Participations dans les sociétés mises en équivalence 50 54 Actifs financiers non courants 31 29 Actifs d’impôts différés 91 11 Autres actifs non courants 23 16 Actifs non courants 4 882 4 616 Stocks 1 659 1 617 Créances clients 246 225 Créances d’impôts exigibles 13 21 Autres actifs financiers courants 30 12 Autres actifs courants 597 776 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 062 1 104 Actifs courants 3 606 3 754 Actifs détenus en vue de la vente - 173 Total actif 8 488 8 543 Passif (en M€) Au 31 décembre 2024 Au 31 décembre 2025 Capital social 30 30 Réserves liées au capital 1 040 1 042 Réserves de conversion (6) (3) Autres réserves 546 381 Capitaux propres part du Groupe 1 610 1 449 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 127 127 Capitaux propres 1 737 1 576 Emprunts et dettes financières à long terme 791 929 Dettes locatives à plus d’un an 1 295 1 267 Provisions non courantes 12 44 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 177 172 Autres passifs non-courants 255 220 Passifs d’impôts différés 135 87 Passifs non courants 2 665 2 719 Emprunts et dettes financières à court terme 46 29 Dettes locatives à moins d’un an 320 301 Autres passifs financiers courants 18 23 Dettes fournisseurs 2 658 2 909 Provisions 38 31 Dettes d’impôts exigibles 10 3 Autres passifs courants 996 829 Passifs courants 4 086 4 124 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente - 124 Total passif 8 488 8 543



PARC DE MAGASINS

31-déc.-24 Ouverture Fermeture 31-déc.-25 France1 828 4 36 796 Fnac intégrés 91 0 1 90 Fnac franchisés 142 1 14 129 Darty intégrés 218 1 0 219 Darty franchisés 273 2 14 261 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes2 103 0 7 96 Italie 522 15 26 511 Unieuro intégrés 268 9 8 269 Unieuro affiliés 254 6 18 242 Belgique 84 1 1 84 Fnac3 14 0 0 14 Darty (Vanden Borre) 70 1 1 70 Portugal 50 0 1 49 Fnac intégrés 36 0 0 36 Fnac franchisés 4 0 0 4 Darty Portugal 10 0 1 9 Espagne 36 0 0 36 Fnac intégrés 33 0 0 33 Fnac franchisés 3 0 0 3 Suisse4 8 0 0 8 Fnac intégrés 8 0 0 8 Groupe Fnac Darty 1 528 20 64 1 484 Fnac 331 1 15 317 Darty/Vanden Borre 571 4 16 559 Fnac/Darty 1 0 0 1 Unieuro 522 15 26 511 Nature & Découvertes 103 0 7 96 Dont magasins franchisés/affiliés 691 9 50 650

1 y compris 14 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 2 en Arabie Saoudite, 1 au Congo et 1 au Cameroun et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer.

2 y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 2 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal, 1 franchise en Espagne et 4 franchises dans les Outre-mer.

3 Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

4 Hors 13 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.



BEYOND EVERYDAY – CHIFFRES CLÉS 2030

Près de 4 millions d’abonnés tous services confondus en 2030 (vs 1,9 million en février 2025) ;

Contribution des services portée de 25 % à 30 % de la marge brute du Groupe et contribution des services par abonnement dans la marge brute des services B2C portée de >60% à >80% ;

Cash-flow libre opérationnel 26 cumulé 2025-2030 > 1,2Md€ ;

cumulé 2025-2030 > 1,2Md€ ; Marge opérationnelle ≥ 3 % en 2030 (+100 points de base vs 2024 27 ) ;

) ; Capex moyen 2025-2030 d’environ 200M€ par an (vs ~160M€ en 2024 2 ) ;

) ; Politique de retour aux actionnaires renforcée : Taux de distribution porté de 30 % à 40 % ; Dividende par action minimum de 1€ par an ;

Ratio d’endettement financier cible maintenu à 1,5x 28 ;

; Réduction de 50 % des émissions directes de CO₂ (scopes 1 et 2) d’ici à 2030 par rapport à 2019 ;

Taux de féminisation du leadership group (Top 200) de plus de 40% d’ici à 2030 ;

Actionnariat salarié : 5% du capital en 2030.



DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Libellé de l’indicateur Définition de l’indicateur Autres produits et charges opérationnels non courants Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » regroupent les éléments inhabituels et significatifs à l’échelle de l’ensemble consolidé, de nature à perturber le suivi de la performance économique du Groupe et exclus du résultat opérationnel courant : les coûts de restructurations et les coûts relatifs aux mesures d’adaptation des effectifs ;

les pertes de valeur sur actifs immobilisés constatées principalement dans le cadre des tests de dépréciations des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) et des goodwill ;

les plus ou moins-values liées à l’évolution du périmètre de consolidation (acquisition ou cession) ;

les litiges majeurs qui ne naissent pas de l’activité opérationnelle du Groupe. Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts relatifs aux loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles et aux flux nets de trésorerie des investissements opérationnels (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et la variation des dettes des fournisseurs d’immobilisations). L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative le cash-flow libre opérationnel du Groupe. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d’affaires détaillées ci-dessous. EBITDA courant Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

L’EBITDA courant n’est pas un indicateur prévu par les normes IFRS et ne figure pas dans les comptes consolidés du Groupe. L’EBITDA courant n’a pas de définition standard et par conséquent, la définition utilisée par le Groupe pourrait ne pas correspondre aux définitions données à ces mêmes termes par d’autres sociétés. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative L’EBITDA courant du Groupe. EBITDA courant hors IFRS 16 EBITDA courant incluant les charges de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16. Endettement financier net L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013, diminué de la trésorerie brute et des équivalents de trésorerie. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative l’endettement financier net du Groupe. Endettement financier net hors IFRS 16 Endettement financier net minoré de la dette locative Résultat financier hors IFRS 16 Résultat financier moins les intérêts financiers des dettes locatives Résultat opérationnel Le résultat opérationnel total de Fnac Darty inclut l’ensemble des produits et des coûts directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles. Résultat opérationnel courant Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».



Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l’entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière. Trésorerie nette La trésorerie nette est constituée de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie, diminués de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative la trésorerie nette du Groupe. Trésorerie nette hors IFRS 16 Trésorerie nette hors dette locative Variation du chiffre d’affaires

à taux de change constant La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Variation du chiffre d’affaires

à périmètre constant La variation du chiffre d’affaires à périmètre constant signifie que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l’échelle du Groupe). Variation du chiffre d’affaires à magasins constants La variation du chiffre d’affaires à magasins constants signifie que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d’affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.



APPLICATION DE LA NORME IFRS 16

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et ses interprétations. Cette norme, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, impose la comptabilisation d’un actif (le droit d’utilisation) et d’un passif (dette de loyers) calculé sur la base des loyers inévitables actualisés.

Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. Afin d’assurer la transition entre la norme IAS 17 et la norme IFRS 16, l’ensemble des contrats de location et l’ensemble des contrats de prestation rentrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 ont été analysés.

Pour le suivi de sa performance financière, le Groupe publie des indicateurs qui excluent l’application de la norme IFRS 16. Ces indicateurs sont l’EBITDA courant hors IFRS 16, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16, ainsi que l’endettement financier net hors IFRS 16.

Avec l’application de la norme IFRS 16 Retraitement IFRS 16 Sans l’application de la norme IFRS 16 EBITDA courant Loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16



EBITDA courant hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant EBITDA courant incluant les charges

de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Décaissement des loyers

entrant dans le champ d’application d’IFRS 16



Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant

les impacts relatifs aux loyers entrant

dans le champ d’application

de la norme IFRS 16 Endettement financier net Dette locative



Endettement financier net

hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net

minoré de la dette locative Résultat financier Intérêts financiers

des dettes locatives Résultat financier hors intérêts financiers sur la dette locative





1 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

2 Données retraitées : incluent l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de la billetterie dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prise en compte dès le 1er janvier 2024 des retraitements liés à l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) d’Unieuro constatés en 2025. Il est précisé que ces données retraitées incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

3 Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale du 27 mai 2026.

4 Ajusté des autres charges non récurrentes sans impact sur la trésorerie.

5 Données comparables : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de l’activité billetterie dès le 1er janvier 2024.

6 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

7 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

2 Données retraitées : incluent l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de la billetterie dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prise en compte dès le 1er janvier 2024 des retraitements liés à l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) d’Unieuro constatés en 2025. Il est précisé que ces données retraitées incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

1 Données marché publiées par Banque de France le 21 janvier 2026.

9 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

10 Données retraitées : incluent l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de la billetterie dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prise en compte dès le 1er janvier 2024 des retraitements liés à l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) d’Unieuro constatés en 2025. Il est précisé que ces données retraitées incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

11 Ajusté des autres charges non récurrentes sans impact sur la trésorerie (c. 96M€).

12 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16.

13 Dette nette sur EBITDA (IFRS 16) à fin décembre.

14 Soit le 23 janvier 2026.

15 Correspondant à leur valeur nominale de 81,03 € augmentée de 0,06 € d’intérêts courus, en prenant pour hypothèse une période d’intérêts courant du 23 mars 2026 au 15 juillet 2026, date indicative pour le règlement-livraison de la période initiale d’acceptation de l’offre. Le prix de l'offre par OCEANE 2027 sera ajusté en fonction de la date de règlement effective de la période d'acceptation initiale.

16 Données comparables : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de l’activité billetterie dès le 1er janvier 2024.

17 Données retraitées : incluent l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de la billetterie dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prise en compte dès le 1er janvier 2024 des retraitements liés à l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) d’Unieuro constatés en 2025. Il est précisé que ces données retraitées incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

18 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

19 Données 2024 comparable : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de l’activité billetterie dès le 1er janvier 2024.

20 Données 2024 retraité : incluent l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de la billetterie dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prise en compte dès le 1er janvier 2024 des retraitements liés à l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) d’Unieuro constatés en 2025. Il est précisé que ces données retraitées incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

21 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

22 Données 2024 comparable : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de l’activité billetterie dès le 1er janvier 2024.

23 Données 2024 retraitées : incluent l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de la billetterie dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prise en compte dès le 1er janvier 2024 des retraitements liés à l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) d’Unieuro constatés en 2025. Il est précisé que ces données retraitées incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

24 EBITDA courant : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

25 Données 2024 retraitées : incluent l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de la billetterie dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prise en compte dès le 1er janvier 2024 des retraitements liés à l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) d’Unieuro constatés en 2025. Il est précisé que ces données retraitées incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

26 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16.

27 Données 2024 comparable : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro (sur 12 mois) et la déconsolidation de l’activité billetterie dès le 1er janvier 2024.

28 Dette nette sur EBITDA (IFRS 16) à fin décembre.

