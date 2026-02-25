Communiqué de presse
Paris, le 25 février 2026
74Software : Relèvement des objectifs porté par une discipline opérationnelle rigoureuse et une forte amélioration des marges
- Chiffre d’affaires 2025 de 707,2 M€, en croissance organique de 3,8 %, avec une contribution positive d’Axway (337,9 M€, +4,6 %) et de SBS (371,2 M€, +3,0 %).
- Nouvelle progression de l’ARR, en hausse de 11,8 % chez Axway et de 8,9 % chez SBS, renforçant la visibilité et la solidité du modèle économique.
- Forte progression du résultat opérationnel d’activité, avec une marge portée à 15,2 % (+160 pb), soit
107,3 M€ ; intégration de SBS et plan d’amélioration de la rentabilité en ligne avec les objectifs.
- Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier par action a atteint un record de 2,75 €, soutenu par les progrès opérationnels et une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement en 2025.
- La transformation induite par l’IA renforce le positionnement de 74Software dans les environnements complexes et régulés, où des résultats déterministes demeurent essentiels.
- Relèvement de l’objectif de croissance organique du chiffre d’affaires à un CAGR de 3 %–5 % sur les trois prochaines années, soutenu par une visibilité accrue et une dynamique produit solide.
Le Conseil d’administration de 74Software, présidé par Pierre Pasquier, a examiné ce jour les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025. En conséquence, 74Software annonce :
|Principaux éléments du compte de résultat
|2025
|2024
Proforma
12M AXW + 12M SBS
|Variation
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|CHIFFRE D'AFFAIRES
|707,2
|690,0
|+ 17,2
|+ 2,5%
|MARGE BRUTE
|476,1
|67,3%
|448,8
|65,0%
|+ 27,3
|+ 6,1%
|RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE
|107,3
|15,2%
|94,0
|13,6%
|+ 13,3
|+ 14,1%
|RÉSULTAT OPERATIONNEL
|73,3
|10,4%
|56,9
|8,2%
|+ 16,4
|+ 28,8%
|RÉSULTAT NET
|40,8
|5,8%
|29,0
|4,2%
|+ 11,8
|+ 40,7%
|RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION
|1,39 €
|0,99 €
|+ 0,40 €
|+ 40,4%
Patrick Donovan, Directeur Général, a déclaré :
« 2025 a été une année de croissance organique solide et d’exécution rigoureuse pour 74Software, marquée par des progrès tangibles dans l’ensemble du Groupe. Nous avons enregistré une progression du chiffre d’affaires, une amélioration significative des marges et un renforcement de la qualité et de la prévisibilité de notre base de revenus, tout en maintenant un cadre strict d’allocation du capital. Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier et le bénéfice par action ont fortement progressé, portés par une meilleure conversion du résultat, une maîtrise rigoureuse des coûts et la poursuite de la normalisation des charges de restructuration. L’intégration de SBS avance conformément au plan, avec des gains de rentabilité clairs et mesurables.
Notre modèle de portefeuille confirme sa pertinence. Les forces complémentaires d’Axway et de SBS apportent à la fois stabilité et croissance, en conjuguant visibilité des revenus et relations clients profondes et durables. Cet équilibre nous permet d’investir de manière ciblée dans l’innovation produit et les talents, tout en préservant notre résilience financière. À mesure que l’intelligence artificielle passe de l’expérimentation à l’industrialisation, notre positionnement à l’intersection des flux de données d’entreprise et des systèmes cœur de métier nous permet d’accompagner une adoption sécurisée et à l’échelle de l’IA dans des environnements hautement régulés.
En ce début d’année 2026, nous entrons dans une nouvelle phase marquée par une rentabilité et une génération de trésorerie structurellement plus élevées. Forts d’une visibilité accrue et d’une dynamique opérationnelle soutenue, nous fixons désormais notre ambition de croissance organique entre 3 % et 5 % par an sur les trois prochaines années. Sur cette trajectoire, nous sommes confiants dans notre capacité à approcher 800 M€ de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 20 % d’ici à fin 2028, tout en maintenant une allocation du capital disciplinée. »
Commentaires sur l’activité en 2025
74Software a délivré en 2025 une année d’exécution opérationnelle solide et d’avancées stratégiques significatives, démontrant la scalabilité et la capacité bénéficiaire de son portefeuille dans les logiciels d’infrastructure et le core banking. La croissance a été soutenue par une demande durable pour des environnements de production complexes, régulés et à forte exigence de confiance, ainsi que par la poursuite de la transition vers des modèles récurrents, cloud et enrichis en capacités d’intelligence artificielle. Le modèle opérationnel fondé sur des General Managers disposant d’une pleine responsabilité de P&L est désormais pleinement déployé au niveau Groupe, renforçant la discipline d’allocation du capital, la rapidité d’exécution et la création de valeur à long terme. La structuration des Corporate Chapters de 74Software consolide par ailleurs la coordination transversale et l’efficacité opérationnelle des deux marques.
Les faits marquants de l’exercice incluent :
- Axway a délivré une performance solide sur l’ensemble de son portefeuille d’intégration, avec un taux de pénétration du cloud atteignant 29 % des prises de commande et une adoption initiale soutenue d’Amplify Fusion, qui a conquis 27 nouveaux clients sur l’exercice. L’innovation s’est accélérée avec le lancement de l’AI Gateway et le déploiement d’améliorations fondées sur l’IA dans les offres MFT et B2B, tandis qu’Axway a continué de bénéficier d’une reconnaissance de premier plan de la part des analystes du secteur pour la qualité de ses capacités en gestion d’API.
- SBS a exécuté avec discipline son plan d’amélioration de la rentabilité, avec une gestion financière rigoureuse de ses plateformes core banking, de ses solutions réglementaires et de ses offres de financement spécialisées, tout en maintenant un bon équilibre entre projets complexes à cycle long et activités à cycle plus court. La dynamique commerciale a été forte sur le core banking intégré et les solutions de finance spécialisée, avec 17 nouveaux logos signés sur l’exercice. La dynamique produit s’est poursuivie sur les composants bancaires et les paiements instantanés, avec une expansion continue des services réglementaires en mode SaaS. Le Net Promoter Score a atteint un niveau historique de 38 (contre 7 en 2024), reflétant l’amélioration continue de la qualité de service, du delivery et de la modernisation produit.
Le Groupe aborde 2026 avec une visibilité commerciale renforcée, un profil de revenus récurrents structurellement renforcé, un levier opérationnel accru et une ambition claire d’accélérer les déploiements cloud et les capacités d’IA sur les marchés de l’infrastructure logicielle et du core banking.
Commentaires sur la performance opérationnelle en 2025
|Chiffre d'affaires par marque du portefeuille
|2025
|2024
Proforma
|2024
Retraité
|Croissance
Totale
|Croissance
Organique
|M€ / %
|Périmètre Axway
|337,9
|329,8
|323,0
|2,5%
|4,6%
|Périmètre SBS
|371,2
|362,0
|360,3
|2,6%
|3,0%
|Consolidation
|-1,9
|-1,7
|-1,7
|-
|-
|74Software
|707,2
|690,0
|681,6
|2,5%
|3,8%
En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 707,2 M€, en progression de 2,5 % en données publiées et de
3,8 % en croissance organique par rapport à l’exercice précédent. Cette performance a été portée par les deux marques : Axway a contribué à hauteur de 337,9 M€, enregistrant une croissance organique de 4,6 %, tandis que SBS a généré 371,2 M€ de chiffre d’affaires, en croissance organique de 3,0 %.
Les variations de change ont eu un impact négatif de 8,4 M€ sur l’exercice, reflétant l’appréciation de l’euro face au dollar américain et, dans une moindre mesure, face à la livre sterling par rapport à 2024.
|Chiffre d'affaires par type
|2025
|2024
Proforma
|2024
Retraité
|Croissance
Totale
|Croissance
Organique
|M€ / %
|Produits logiciels
|575,5
|544,1
|537,0
|5,8%
|7,2%
|Chiffre d'affaires récurrent
|531,1
|496,8
|490,1
|6,9%
|8,4%
|dont Maintenance & Support
|175,8
|194,8
|192,3
|-9,7%
|-8,6%
|dont Souscription Customer-managed
|213,0
|183,4
|181,3
|16,1%
|17,5%
|dont Revenus initiaux
|128,5
|116,5
|115,2
|10,2%
|11,5%
|dont Revenus récurrents
|84,5
|66,9
|66,1
|26,4%
|27,9%
|dont Souscription Own-managed
|142,3
|118,6
|116,5
|20,0%
|22,1%
|Licences
|44,4
|47,3
|46,9
|-6,1%
|-5,3%
|Services
|131,7
|146,0
|144,6
|-9,8%
|-8,9%
|Total
|707,2
|690,0
|681,6
|2,5%
|3,8%
Les revenus Produits ont progressé de 7,2 % organiquement pour atteindre 575,5 M€, traduisant une demande soutenue sur l’ensemble du portefeuille logiciel du Groupe. Les revenus récurrents ont augmenté de 8,4 % en organique et représentaient désormais 92 % des revenus Produits, confirmant le degré avancé de transformation du modèle vers les souscriptions. Les revenus Produits ont représenté 81 % du chiffre d’affaires total du Groupe.
Les revenus Produits d’Axway ont affiché une croissance organique de 5,1 %. Les revenus récurrents ont enregistré une progression de 6,7 %, portés par la dynamique des souscriptions en gestion client (+17,4 %) et en gestion propre (+13,6 %). En parallèle, les revenus de maintenance et support ainsi que les licences ont reculé (respectivement
-24,5 % et -41,0 % en organique), reflétant la poursuite de la transition vers un modèle fondé sur les souscriptions. Le chiffre d’affaires upfront reconnu selon IFRS 15 au titre des souscriptions en gestion client a été de 118,1 M€.
Les revenus Produits de SBS ont été en croissance organique de 9,7%, soutenus par une progression de 10,6 % des revenus récurrents. Les souscriptions en gestion client ont augmenté de 23,0 % et celles en gestion propre de
28,5 %, illustrant la traction continue des offres en souscription dans les domaines du core banking et des solutions réglementaires. Les revenus de licences ont progressé de 4,3 % en organique. Le chiffre d’affaires upfront reconnu selon IFRS 15 s’est établi à 10,3 M€.
À l’échelle du Groupe, les revenus Services se sont établis à 131,7 M€, en recul de 8,9 % organiquement, soit 19 % du chiffre d’affaires total. Les revenus Services d’Axway sont demeurés globalement stables en organique (+1,0 %) et représentaient 10 % de son chiffre d’affaires, tandis que ceux de SBS ont reculé de 12,2 %, soit 26 % de son chiffre d’affaires, reflétant la poursuite d’un repositionnement volontaire du modèle vers des revenus logiciels récurrents, à plus forte contribution.
Commentaires sur la performance des marques en 2025
|ARR par ligne de produits
|ARR par ligne de produits
|AXWAY
|T4 2024
|T4 2025
|SBS
|T4 2024
|T4 2025
|MFT
|42%
|43%
|Produits integrés
|42%
|41%
|B2B integration
|23%
|23%
|Composants bancaires
|21%
|20%
|APIM
|18%
|18%
|Produits modulaires
|10%
|13%
|Autres
|17%
|16%
|Produits de financement
|27%
|26%
Axway a clôturé l’exercice 2025 avec un ARR de 273,0 M€, en progression organique de 11,8 % sur un an, confirmant le renforcement du profil récurrent de son portefeuille d’intégration. La croissance a été largement répartie entre les différentes lignes de produits. L’activité B2B a enregistré une progression soutenue à deux chiffres de son ARR, tandis que l’API Management a accéléré au cours de l’année, traduisant une pénétration continue auprès des grands comptes. L’activité MFT a fait preuve de résilience malgré une base de comparaison exigeante, soulignant la solidité de son parc installé et son rôle central dans les environnements critiques de ses clients. À mesure que les entreprises font passer leurs initiatives d’intelligence artificielle du stade de pilote à des déploiements en production, la sécurisation des flux de données, la gouvernance des API et le contrôle des accès aux systèmes de référence deviennent de plus en plus critiques, renforçant la pertinence structurelle des capacités d’intégration et de gouvernance d’Axway. Dans l’ensemble, la performance d’Axway reflète un portefeuille de solutions critiques, positionné au cœur des flux de données d’entreprise, où l’exécution déterministe, l’auditabilité et la conformité réglementaire apportent une fiabilité opérationnelle et une valeur stratégique durable aux clients.
SBS a porté son ARR à 243,8 M€, en progression organique de 8,9 % sur un an, confirmant le renforcement progressif de son modèle orienté produits. Les Produits modulaires sont restés le principal moteur de croissance, avec une progression soutenue de l’ARR sur l’exercice. Les Composants bancaires ont continué de gagner en traction, notamment dans les domaines des paiements et du crédit, tandis que les Produits de financement ont maintenu une croissance récurrente solide sur les segments spécialisés. Les Produits intégrés sont restés globalement stables, soutenus par un niveau élevé de rétention et par des relations contractuelles de long terme dans le core banking. À l’avenir, les capacités d’IA seront intégrées de manière croissante aux processus bancaires afin d’améliorer la performance opérationnelle, au bénéfice des utilisateurs internes comme des clients finaux. Elles évolueront dans des environnements critiques, où la confiance, la traçabilité et l’exécution déterministe constituent des prérequis indispensables. Les chaînes de décision devront demeurer pleinement auditables et dans ce cadre, le positionnement de SBS au cœur des systèmes de référence, combiné à sa profondeur réglementaire, constitue un socle solide pour industrialiser les cas d’usage IA, tout en garantissant conformité et résilience opérationnelle.
L’intelligence artificielle est de plus en plus intégrée aux workflows de production des deux marques, plutôt que positionnée comme une couche technologique autonome. Chez Axway, les capacités d’IA sont intégrées aux principaux schémas d’intégration, et le lancement d’AI Gateway étend Fusion en une couche de gouvernance et de médiation pour les écosystèmes intégrant l’IA, répondant aux préoccupations croissantes des entreprises en matière de shadow AI, de complexité des API et de contrôle des accès aux modèles. Chez SBS, l’adoption de l’IA s’appuie sur la logique métier et sur les fondations de données structurées déjà intégrées à ses plateformes de core banking. En interne, des outils d’IA sont également déployés dans les fonctions R&D, delivery client et support, améliorant la productivité dans des domaines tels que l’assistance au développement, les tests, la documentation et les processus de réponse aux appels d’offres. Bien qu’encore à un stade précoce, ces initiatives devraient soutenir progressivement le levier opérationnel. Cette approche centrée sur la gouvernance et orientée production renforce le positionnement du Groupe comme fournisseur de confiance d’infrastructures hybrides sécurisées dans des secteurs régulés, où la profondeur d’intégration, l’expertise protocolaire et les exigences de conformité demeurent des éléments de différenciation durables.
Commentaires sur le résultat opérationnel d’activité en 2025
|Résultat opérationnel d'activité
|2025
|2024
Proforma
|Variation
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|M€
|Points de base
|Produits logiciels
|575,5
|81,4%
|544,1
|78,8%
|+ 31,5
|+ 254
|Services
|131,7
|18,6%
|146,0
|21,2%
|- 14,4
|- 254
|Chiffre d'affaires total
|707,2
|690,0
|+ 17,2
|Coût des ventes
|232,1
|241,3
|- 9,2
|MARGE BRUTE
|476,1
|67,3%
|448,8
|65,0%
|+ 27,3
|+ 228
|dont Marge brute des Produits
|451,3
|78,4%
|420,4
|77,3%
|+ 31,0
|+ 115
|dont Marge brute des Services
|24,8
|18,8%
|28,4
|19,4%
|- 3,6
|- 63
|Charges opérationnelles
|308,4
|43,6%
|295,3
|42,8%
|+ 13,1
|+ 81
|dont Frais de Recherche & Développement
|182,8
|25,8%
|174,9
|25,4%
|+ 7,9
|+ 50
|dont Frais Commerciaux
|125,6
|17,8%
|120,4
|17,4%
|+ 5,2
|+ 31
|CONTRIBUTION DE LA MARQUE
|167,7
|23,7%
|153,4
|22,2%
|+ 14,3
|+ 148
|dont Frais Généraux
|60,4
|8,5%
|59,4
|8,6%
|+ 1,0
|- 6
|RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE
|107,3
|15,2%
|94,0
|13,6%
|+ 13,2
|+ 154
|Capitalisation nette de la R&D
|16,0
|2,3%
|19,4
|2,8%
|- 3,4
|- 55
|en % de la R&D brute
|8,0%
|10,0%
|-1,9%
En 2025, le résultat opérationnel d’activité s’est établi à 107,3 M€, soit une marge de 15,2 % du chiffre d’affaires, contre 94,0 M€ et 13,6 % en base proforma 2024. Cette amélioration est principalement liée à la progression de la marge brute, partiellement compensée par une hausse des charges opérationnelles.
La marge brute a progressé à 476,1 M€, soit 67,3 % du chiffre d’affaires, contre 65,0 % en base proforma 2024, portée par la contribution croissante des revenus Produits à plus forte marge. Les charges opérationnelles ont augmenté, principalement sous l’effet de la hausse des amortissements de R&D capitalisée, d’investissements produits additionnels liés à l’IA et d’une hausse des dépenses commerciales liée à l’activité soutenue.
Commentaires sur le résultat net en 2025
La rentabilité s’est significativement améliorée sur l’ensemble des agrégats en 2025, portée par la performance opérationnelle et une gestion financière disciplinée, se traduisant par une hausse des marges, une meilleure conversion du résultat en trésorerie et un renforcement du profil financier global par rapport à l’exercice précédent.
|Résultat net
|2025
|2024
Proforma
12M AXW + 12M SBS
|Variation
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE
|107,3
|15,2%
|94,0
|13,6%
|+13,3
|+1,6%
|Charges liées aux stocks options et assimilés
|-9,6
|-5,8
|-3,8
|Amortissement des actifs incorporels affectés
|-12,3
|-13,7
|+1,4
|RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT
|85,4
|12,1%
|74,6
|10,8%
|+10,8
|+1,3%
|Autres produits et charges opérationnels
|-12,1
|-17,7
|+5,6
|RÉSULTAT OPERATIONNEL
|73,3
|10,4%
|56,9
|8,2%
|+16,4
|+2,2%
|Coût de l'endettement financier net
|-16,7
|-18,3
|+1,6
|Autres produits et charges financiers
|-3,6
|-5,9
|+2,3
|Charge d'impôt
|-12,2
|-3,7
|-8,5
|RÉSULTAT
|40,8
|5,8%
|29,0
|4,2%
|+11,8
|+1,6%
|Résultat de base par action
|1,39 €
|0,99 €
|+ 0,40 €
Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 85,4 M€, soit 12,1 % du chiffre d’affaires, contre 74,6 M€ et 10,8 % en base proforma 2024. Cette progression reflète une hausse des charges liées aux paiements en actions (9,6 M€), notamment consécutive à l’intégration de SBS dans les plans d’incitation long terme du Groupe, ainsi qu’une augmentation des charges patronales en France. Elle intègre également un niveau plus faible d’amortissement des actifs incorporels affectés, s’élevant à 12,3 M€ en 2025. À des fins de comparabilité, les chiffres proforma 2024 relatifs aux amortissements ont été retraités à la suite de la finalisation des ajustements d’allocation du prix d’acquisition, comme indiqué au S1 2025.
Après prise en compte de 12,1 M€ d’autres produits et charges opérationnels, principalement constitués de coûts de restructuration, le résultat opérationnel s’est établi à 73,3 M€, soit une marge de 10,4 %, contre 56,9 M€ et 8,2 % en 2024.
Le résultat net de l’exercice s’est élevé à 40,8 M€, représentant une marge de 5,8 %, contre 29,0 M€ (4,2 %) en base proforma 2024. Le bénéfice net par action s’est établi à 1,39 €, contre 0,99 € en 2024. Les charges financières ont bénéficié à la fois d’un environnement de taux plus favorable et des effets du désendettement. La charge d’impôt a significativement augmenté, en raison notamment de la consolidation intégrale de filiales SBS opérant actuellement sous une structure fiscale moins efficiente. Aucun actif d’impôt différé n’a été reconnu pour SBS dans l’attente de la mise en œuvre d’initiatives d’optimisation fiscale appropriées.
Situation financière au 31 décembre 2025
En 2025, 74Software a renforcé son profil financier, soutenu par une amélioration significative de la génération de trésorerie. Le flux de trésorerie d’exploitation a atteint 110,9 M€, contre 31,7 M€ en 2024, reflétant la consolidation de SBS sur une année pleine, la progression de la performance opérationnelle et une optimisation significative du besoin en fonds de roulement.
Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier s’est élevé à 80,4 M€, soit 11,4 % du chiffre d’affaires, contre
26,3 M€ l’année précédente. L’exercice 2025 a bénéficié de la mise en place, pour la première fois, d’un programme d’affacturage sans recours d’un montant total de 40 M€, dont 21,3 M€ étaient utilisés au 31 décembre 2025. Cette génération de trésorerie robuste a permis le remboursement de 47,5 M€ de dette et a contribué à une réduction de 57,3 M€ de la dette nette.
En conséquence, la dette nette s’établissait à 193,0 M€ à fin décembre 2025, contre 250,4 M€ en 2024. Le ratio de levier, défini comme la dette nette rapportée à l’EBITDA ajusté, s’est amélioré à 1,92x, contre 2,87x l’année précédente, reflétant l’engagement du Groupe en faveur d’un désendettement rapide à la suite de l’acquisition de SBS. La flexibilité financière du Groupe s’en trouve ainsi significativement renforcée, permettant une allocation du capital plus opportuniste, notamment en matière de croissance externe et de rachats d’actions.
Plans d’incitation à long terme
Le Groupe à l’intention de racheter jusqu’à 800 000 actions afin de financer ses plans d’incitation à long terme destinés aux collaborateurs, dans la continuité des exercices précédents.
Évolution des effectifs
Au 31 décembre 2025, le Groupe comptait 4 571 collaborateurs en équivalent temps plein, contre 4 787 à fin 2024. Cette réduction de 4,5 % reflète la poursuite d’une gestion disciplinée des effectifs au sein d’Axway et de SBS, en cohérence avec l’objectif d’efficacité opérationnelle du Groupe.
Objectifs & Ambitions
Fort de l’exécution solide réalisée en 2025, 74Software entre dans une phase d’expansion durable de sa rentabilité et de renforcement de sa génération de trésorerie. Le Groupe se fixe désormais pour ambition une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % par an sur les trois prochaines années, traduisant la montée en puissance continue de son modèle centré sur les produits et les souscriptions.
Pour 2026, à taux de change constants, 74Software anticipe une croissance organique du chiffre d’affaires comprise dans cette fourchette, une marge de résultat opérationnel d’activité comprise entre 15 % et 17 %, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible sans effet de levier de l’ordre de 10 % du chiffre d’affaires. La poursuite du désendettement est attendue, avec un ratio dette nette / EBITDA approchant 1,5x, hors opérations potentielles de croissance externe.
Dans cette trajectoire, le Groupe vise, à fin 2028, un chiffre d’affaires proche de 800 M€, une marge opérationnelle d’environ 20 % et une amélioration continue de la conversion du résultat en trésorerie. Cette dynamique reposera sur le renforcement de la rentabilité de SBS, l’amélioration du mix de portefeuille et la gestion active du besoin en fonds de roulement. À moyen terme, avec des acquisitions sélectives et disciplinées, 74Software maintient son ambition d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Aujourd’hui, mercredi 25 février 2026, 18h30 (CET) :
RÉSULTATS ANNUELS 2025 – CONFÉRENCE ANALYSTES VIRTUELLE
- Inscrivez-vous ici ou rejoignez la réunion par téléphone en composant l'un des numéros ci-dessous :
- France : +33 1 70 91 87 04
- USA : +1 718 705 8796
- UK : +44 121 281 8004
- International : +39 02 802 09 11
Veuillez noter que la réunion se tiendra en anglais.
Calendrier financier
Mardi 24 mars 2026 : Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2025
Jeudi 30 avril 2026, avant bourse : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
Mardi 19 mai 2026, 14h30 (UTC+2) : Assemblée Générale 2026
Glossaire et indicateurs alternatifs de performance
ARR Axway : Annual Recurring Revenue - Montants de facturation annuelle prévus pour tous les contrats de maintenance et de souscription actifs.
ARR SBS : Annual Recurring Revenue - Revenus récurrents mensuels pour le dernier mois de la période couverte par le rapport, multipliés par 12. Lorsque les contrats sont affectés par la saisonnalité ou par des éléments basés sur le volume contractuel, les 12 derniers mois de revenus sont agrégés pour déterminer l’ARR. Les recettes récurrentes attendues des contrats signés mais non encore actifs ne sont pas incluses dans l'ARR.
Contribution des marques : contributions au résultat opérationnel des deux marques (Axway et SBS) avant frais généraux et administratifs, qui seront, à l’avenir, comptabilisées dans un segment « Corporate ».
NPS : Net Promoter Score – Indicateur de satisfaction et de recommandation des clients pour une entreprise.
Croissance organique : Croissance du chiffre d'affaires entre la période considérée et la période précédente, retraitée des effets du périmètre de consolidation et des taux de change.
Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge sans impact sur les liquidités liée aux stock-options et assimilés, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.
Proforma : Les mesures proforma supposent que l'acquisition de SBS a eu lieu au début de la période de référence respective.
Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d'affaires de l'année précédente, ajusté en fonction du périmètre de consolidation et des taux de change de l'année en cours.
Flux de trésorerie disponible sans effet de levier : Flux de trésorerie disponible avant éléments exceptionnels et avant charges d'intérêt nettes.
A propos de 74Software
74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr
Contacts – Relations Investisseurs :
Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 - acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 - cchouard@74software.com
Recevez les dernières actualités de 74Software IR dans votre boîte mail en vous inscrivant à notre liste de diffusion ici.
Annexes (1/5) – Chiffres Groupe
|Variation des taux de change
|Pour 1€
|Taux Moyen
2025
|Taux Moyen
2024
|Variation
|Dollar US
|1,130
|1,082
|- 4,2%
|Livre Sterling
|0,857
|0,847
|- 1,1%
|Roupie Indienne
|98,524
|90,556
|- 8,1%
|Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par marque du portefeuille
|T1 2025
|T2 2025
|T3 2025
|T4 2025
|2025
|M€
|Périmètre Axway
|82,5
|78,3
|82,6
|94,6
|337,9
|Périmètre SBS
|88,3
|95,8
|90,8
|96,2
|371,2
|Consolidation
|-0,4
|-0,5
|-0,5
|-0,4
|-1,9
|74Software
|170,4
|173,6
|172,8
|190,4
|707,2
|Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type
|T1 2025
|T2 2025
|T3 2025
|T4 2025
|2025
|M€ / %
|Produits logiciels
|139,0
|141,0
|140,1
|155,4
|575,5
|Chiffre d'affaires récurrent
|129,5
|128,4
|129,2
|144,0
|531,1
|dont Maintenance & Support
|47,0
|44,5
|43,7
|40,6
|175,8
|dont Souscription Customer-managed
|48,1
|49,7
|50,4
|64,8
|213,0
|dont Revenus initiaux
|28,2
|28,2
|29,6
|42,5
|128,5
|dont Revenus récurrents
|19,9
|21,5
|20,8
|22,3
|84,5
|dont Souscription Own-managed
|34,5
|34,2
|35,1
|38,5
|142,3
|Licences
|9,5
|12,5
|10,9
|11,4
|44,4
|Services
|31,3
|32,6
|32,7
|35,0
|131,7
|Total
|170,4
|173,6
|172,8
|190,4
|707,2
|Chiffre d'affaires par région
|2025
|2024
Proforma
|2024
Retraité
|Croissance
Totale
|Croissance Organique
|M€
|% du CA
|Europe
|425,7
|60,2%
|418,6
|416,6
|1,7%
|2,2%
|dont France
|213,8
|30,2%
|194,6
|194,6
|9,8%
|9,8%
|dont UK
|97,1
|13,7%
|93,3
|92,2
|4,1%
|5,3%
|Amériques
|159,9
|22,6%
|150,2
|143,9
|6,5%
|11,1%
|Moyen Orient & Afrique
|90,9
|12,9%
|85,4
|85,4
|6,4%
|6,5%
|Asie & Pacifique
|30,8
|4,4%
|35,8
|35,8
|-14,1%
|-13,9%
|74Software
|707,2
|690,0
|681,6
|2,5%
|3,8%
Annexes (2/5) – Chiffres Groupe
|Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires
|M€ / %
|2025
|2024
Consolidé IFRS
|Croissance
|Chiffre d'affaires
|707,2
|461,9
|+ 53,1%
|Variations de change
|-7,9
|Chiffre d'affaires à taux de change constants
|707,2
|454,0
|+ 55,8%
|Variations de périmètre
|+227,5
|Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants
|707,2
|681,6
|+ 3,8%
|Compte de Résultat
|2024
Proforma
12m AXW + 12m SBS
|2024
Proforma
12m AXW + 12m SBS
|2024
Consolidé IFRS
12m AXW + 4M SBS
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|CHIFFRE D'AFFAIRES
|707,2
|690,0
|461,9
|Coût des ventes
|232,1
|241,3
|141,7
|MARGE BRUTE
|476,1
|67,3%
|448,8
|65,0%
|320,2
|69,3%
|Charges opérationnelles
|368,8
|354,7
|233,1
|RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE
|107,3
|15,2%
|94,0
|13,6%
|87,7
|19,0%
|Charges liées aux stocks options et assimilés
|-9,6
|-5,8
|-6,1
|Amortissement des actifs incorporels affectés
|-12,3
|-13,7
|-6,6
|RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT
|85,4
|12,1%
|74,6
|10,8%
|75,0
|16,2%
|Autres produits et charges opérationnels
|-12,1
|-17,7
|-11,7
|RÉSULTAT OPERATIONNEL
|73,3
|10,4%
|56,9
|8,2%
|63,3
|13,7%
|Coût de l'endettement financier net
|-16,7
|-18,3
|-10,2
|Autres produits et charges financiers
|-3,6
|-5,9
|-4,6
|Charge d'impôt
|-12,2
|-3,7
|-7,9
|RÉSULTAT NET
|40,8
|5,8%
|29,0
|4,2%
|40,7
|8,8%
|Résultat de base par action
|1,39 €
|0,99 €
|1,73 €
|Bilan Simplifié
|en M€
|2025
|2024
Consolidé IFRS
|Variation
|en M€
|2025
|2024
Consolidé IFRS
|Variation
|Clients et comptes rattachés
|279,9
|293,5
|- 13,6
|Trésorerie et équivalents
|-48,4
|-41,4
|- 7,0
|Autres actifs courants
|104,0
|101,9
|+ 2,0
|Dette financière
|241,4
|291,8
|- 50,4
|Comptes fournisseurs
|-32,7
|-28,7
|- 4,0
|Dette nette
|193,0
|250,4
|- 57,4
|Produits constatés d'avance
|-95,4
|-88,6
|- 6,8
|Capitaux propres
|553,5
|532,4
|+ 21,1
|Autres passifs courants
|-156,1
|-158,0
|+ 1,9
|CAPITAL EMPLOYÉ
|746,5
|782,8
|- 36,3
|Besoin en fonds de roulement
|99,6
|120,1
|- 20,5
|Actifs corporels
|24,9
|25,0
|- 0,1
|Ecarts d'acquisition
|523,2
|497,4
|+ 25,8
|S1 2025 Consolidé IFRS
|2024
Publié Axway
|Variation
|Autres actifs incorporels
|133,5
|192,3
|- 58,8
|Actifs immobilisés
|681,6
|714,7
|- 33,1
|Ratios
|Autres actifs
|84,1
|78,1
|+ 6,0
|DSO (jours)
|135
|145
|-10
|Autres passifs courants
|-118,8
|-130,1
|+ 11,3
|Dette nette / Capital total
|25,9%
|32,0%
|- 6,1%
|Autres actifs - passifs
|-34,7
|-52,0
|+ 17,3
|Capitaux propres / Capital total
|74,1%
|68,0%
|+ 6,1%
|ACTIFS INVESTIS
|746,5
|782,8
|- 36,4
Annexes (3/5) – Chiffres Groupe
|Flux de trésorerie
|2025
|2024
|Variation Axway
2025 vs. 2024
|in €m
|74Software
|SBS
|Axway
|Axway
|Flux de trésorerie d'exploitation
|110,9
|33,6
|77,3
|39,0
|+ 38,3
|dont Variation du BFR
|11,0
|12,4
|-1,4
|-24,5
|+ 23,1
|dont Autres flux de trésorerie d'exploitation
|99,9
|21,2
|78,6
|63,5
|+ 15,1
|Flux de trésorerie d'investissement
|-26,4
|-21,6
|-4,8
|-312,1
|+ 307,3
|dont "PP&E" & autres
|-8,3
|-3,5
|-4,8
|-4,7
|- 0,1
|dont R&D capitalisée
|-18,1
|-18,1
|0,0
|0,0
|0,0
|Flux de trésorerie de financement
|-76,0
|0,7
|-76,7
|291,0
|- 367,7
|dont Remboursement de la dette
|-47,5
|0,0
|-47,5
|-68,2
|+ 20,7
|dont Autres flux de trésorerie de financement
|-28,5
|0,7
|-29,2
|359,2
|- 388,4
|VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE
|7,9
|12,7
|-4,8
|17,9
|- 22,7
|FTD sans effet de levier
|80,4
|17,3
|63,2
|37,2
|+ 26,0
|en % du chiffre d'affaires
|11,4%
|4,7%
|18,7%
|11,3%
|+ 7,4%
|Effectifs
|31/12/2025
|31/12/2024
|Variation
|Europe
|2 965
|3 090
|-125
|Amériques
|360
|378
|-18
|Asie - Pacifique
|824
|882
|-58
|Moyen Orient - Afrique
|422
|437
|-15
|TOTAL
|4 571
|4 787
|-216
Annexes (4/5) – Chiffres Axway
|Chiffre d'affaires par type - Axway
|2025
|2024
Proforma
|2024
Retraité
|Croissance
Totale
|Croissance
Organique
|M€ / %
|Produits logiciels
|302,5
|293,9
|288,0
|2,9%
|5,1%
|Chiffre d'affaires récurrent
|296,7
|283,7
|278,1
|4,6%
|6,7%
|dont Maintenance & Support
|50,0
|68,4
|66,3
|-26,8%
|-24,5%
|dont Souscription Customer-managed
|189,5
|163,6
|161,5
|15,9%
|17,4%
|dont Revenus initiaux
|118,1
|103,9
|102,6
|13,6%
|15,1%
|dont Revenus récurrents
|71,4
|59,6
|58,9
|19,7%
|21,3%
|dont Souscription Own-managed
|57,1
|51,7
|50,3
|10,4%
|13,6%
|Licences
|5,8
|10,2
|9,9
|-42,9%
|-41,0%
|Services
|35,4
|35,8
|35,0
|-1,2%
|1,0%
|Total - Axway
|337,9
|329,8
|323,0
|2,5%
|4,6%
|Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - Axway
|T1 2025
|T2 2025
|T3 2025
|T4 2025
|2025
|M€ / %
|Produits logiciels
|73,4
|69,8
|73,9
|85,4
|302,5
|Chiffre d'affaires récurrent
|72,1
|69,5
|71,4
|83,7
|296,7
|dont Maintenance & Support
|14,4
|12,8
|11,8
|11,0
|50,0
|dont Souscription Customer-managed
|43,7
|43,3
|45,7
|56,8
|189,5
|dont Revenus initiaux
|26,7
|25,1
|28,2
|38,1
|118,1
|dont Revenus récurrents
|17,0
|18,2
|17,5
|18,7
|71,4
|dont Souscription Own-managed
|14,0
|13,4
|13,9
|15,9
|57,1
|Licences
|1,3
|0,4
|2,5
|1,6
|5,8
|Services
|9,0
|8,5
|8,7
|9,2
|35,4
|Total Axway
|82,5
|78,3
|82,6
|94,6
|337,9
|Résultat opérationnel d'activité - Axway
|2025
Axway
|2024
Publié
Axway
|Variation
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|M€
|Points de base
|Produits logiciels
|302,5
|89,5%
|293,9
|89,1%
|+ 8,6
|+ 39
|Services
|35,4
|10,5%
|35,8
|10,9%
|- 0,4
|- 39
|Chiffre d'affaires total
|337,9
|329,8
|+ 8,1
|Coût des ventes
|79,4
|88,0
|- 8,6
|MARGE BRUTE
|258,6
|76,5%
|241,8
|73,3%
|+ 16,8
|+ 319
|dont Marge brute des Produits
|255,2
|84,3%
|240,8
|81,9%
|+ 14,4
|+ 242
|dont Marge brute des Services
|3,4
|9,6%
|1,0
|2,8%
|+ 2,4
|+ 685
|Charges opérationnelles
|150,7
|44,6%
|143,6
|43,5%
|+ 7,1
|+ 105
|dont Frais de Recherche & Développement
|64,1
|19,0%
|61,2
|18,6%
|+ 2,9
|+ 42
|dont Frais Commerciaux
|86,6
|25,6%
|82,4
|25,0%
|+ 4,2
|+ 63
|CONTRIBUTION DE LA MARQUE
|107,9
|31,9%
|98,2
|29,8%
|+ 9,7
|+ 214
Annexes (5/5) – Chiffres SBS
|Chiffre d'affaires par type - SBS
|2025
|2024
Proforma
|2024
Retraité
|Croissance
Totale
|Croissance
Organique
|M€ / %
|Produits logiciels
|274,9
|251,7
|250,6
|9,2%
|9,7%
|Chiffre d'affaires récurrent
|236,3
|214,7
|213,7
|10,1%
|10,6%
|dont Maintenance & Support
|125,8
|127,1
|126,8
|-1,1%
|-0,8%
|dont Souscription Customer-managed
|25,3
|20,6
|20,6
|23,0%
|23,0%
|dont Revenus initiaux
|10,3
|12,6
|12,6
|-17,9%
|-17,9%
|dont Revenus récurrents
|15,0
|8,0
|8,0
|87,5%
|87,5%
|dont Souscription Own-managed
|85,2
|66,9
|66,3
|27,3%
|28,5%
|Licences
|38,6
|37,1
|37,0
|4,0%
|4,3%
|Services
|96,3
|110,2
|109,6
|-12,6%
|-12,2%
|Total - SBS
|371,2
|362,0
|360,3
|2,6%
|3,0%
|Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - SBS
|T1 2025
|T2 2025
|T3 2025
|T4 2025
|2025
|M€ / %
|Produits logiciels
|66,0
|71,7
|66,8
|70,4
|274,9
|Chiffre d'affaires récurrent
|57,9
|59,5
|58,4
|60,7
|236,3
|dont Maintenance & Support
|32,5
|31,7
|31,9
|29,6
|125,8
|dont Souscription Customer-managed
|4,9
|6,9
|5,3
|8,4
|25,3
|dont Revenus initiaux
|1,5
|3,1
|1,4
|4,4
|10,3
|dont Revenus récurrents
|3,4
|3,8
|3,9
|4,0
|15,0
|dont Souscription Own-managed
|20,5
|20,9
|21,2
|22,6
|85,2
|Licences
|8,2
|12,2
|8,4
|9,8
|38,6
|Services
|22,3
|24,2
|24,0
|25,8
|96,3
|Total SBS
|88,3
|95,8
|90,8
|96,2
|371,2
|Résultat opérationnel d'activité - SBS
|2025
SBS
|2024
Proforma
SBS
|Variation
|M€
|% du CA
|M€
|% du CA
|M€
|Points de base
|Produits logiciels
|274,9
|74,1%
|251,7
|69,5%
|+ 23,2
|+ 451
|Services
|96,3
|25,9%
|110,2
|30,5%
|- 13,9
|- 451
|Chiffre d'affaires total
|371,2
|362,0
|+ 9,2
|Coût des ventes
|153,7
|155,0
|- 1,3
|MARGE BRUTE
|217,5
|58,6%
|207,0
|57,2%
|+ 10,6
|+ 142
|dont Marge brute des Produits
|196,2
|71,4%
|179,6
|71,3%
|+ 16,6
|+ 2
|dont Marge brute des Services
|21,4
|22,2%
|27,4
|24,9%
|- 6,0
|- 268
|Charges opérationnelles
|157,7
|42,5%
|151,7
|41,9%
|+ 6,0
|+ 56
|dont Frais de Recherche & Développement
|118,7
|32,0%
|113,7
|31,4%
|+ 4,9
|+ 55
|dont Frais Commerciaux
|39,0
|10,5%
|38,0
|10,5%
|+ 1,0
|+ 1
|CONTRIBUTION DE LA MARQUE
|59,9
|16,1%
|55,3
|15,3%
|+ 4,6
|+ 86
Pièce jointe