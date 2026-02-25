Communiqué de presse

Paris, le 25 février 2026

74Software : Relèvement des objectifs porté par une discipline opérationnelle rigoureuse et une forte amélioration des marges

Chiffre d’affaires 2025 de 707,2 M€, en croissance organique de 3,8 %, avec une contribution positive d’Axway (337,9 M€, +4,6 %) et de SBS (371,2 M€, +3,0 %).

Nouvelle progression de l’ARR, en hausse de 11,8 % chez Axway et de 8,9 % chez SBS, renforçant la visibilité et la solidité du modèle économique.

Forte progression du résultat opérationnel d’activité, avec une marge portée à 15,2 % (+160 pb), soit

107,3 M€ ; intégration de SBS et plan d’amélioration de la rentabilité en ligne avec les objectifs. Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier par action a atteint un record de 2,75 €, soutenu par les progrès opérationnels et une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement en 2025.

La transformation induite par l’IA renforce le positionnement de 74Software dans les environnements complexes et régulés, où des résultats déterministes demeurent essentiels.

Relèvement de l’objectif de croissance organique du chiffre d’affaires à un CAGR de 3 %–5 % sur les trois prochaines années, soutenu par une visibilité accrue et une dynamique produit solide.

Le Conseil d’administration de 74Software, présidé par Pierre Pasquier, a examiné ce jour les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025. En conséquence, 74Software annonce :

Principaux éléments du compte de résultat 2025 2024

Proforma

12M AXW + 12M SBS Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ % du CA CHIFFRE D'AFFAIRES 707,2 690,0 + 17,2 + 2,5% MARGE BRUTE 476,1 67,3% 448,8 65,0% + 27,3 + 6,1% RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 107,3 15,2% 94,0 13,6% + 13,3 + 14,1% RÉSULTAT OPERATIONNEL 73,3 10,4% 56,9 8,2% + 16,4 + 28,8% RÉSULTAT NET 40,8 5,8% 29,0 4,2% + 11,8 + 40,7% RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 1,39 € 0,99 € + 0,40 € + 40,4%

Patrick Donovan, Directeur Général, a déclaré :

« 2025 a été une année de croissance organique solide et d’exécution rigoureuse pour 74Software, marquée par des progrès tangibles dans l’ensemble du Groupe. Nous avons enregistré une progression du chiffre d’affaires, une amélioration significative des marges et un renforcement de la qualité et de la prévisibilité de notre base de revenus, tout en maintenant un cadre strict d’allocation du capital. Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier et le bénéfice par action ont fortement progressé, portés par une meilleure conversion du résultat, une maîtrise rigoureuse des coûts et la poursuite de la normalisation des charges de restructuration. L’intégration de SBS avance conformément au plan, avec des gains de rentabilité clairs et mesurables.

Notre modèle de portefeuille confirme sa pertinence. Les forces complémentaires d’Axway et de SBS apportent à la fois stabilité et croissance, en conjuguant visibilité des revenus et relations clients profondes et durables. Cet équilibre nous permet d’investir de manière ciblée dans l’innovation produit et les talents, tout en préservant notre résilience financière. À mesure que l’intelligence artificielle passe de l’expérimentation à l’industrialisation, notre positionnement à l’intersection des flux de données d’entreprise et des systèmes cœur de métier nous permet d’accompagner une adoption sécurisée et à l’échelle de l’IA dans des environnements hautement régulés.

En ce début d’année 2026, nous entrons dans une nouvelle phase marquée par une rentabilité et une génération de trésorerie structurellement plus élevées. Forts d’une visibilité accrue et d’une dynamique opérationnelle soutenue, nous fixons désormais notre ambition de croissance organique entre 3 % et 5 % par an sur les trois prochaines années. Sur cette trajectoire, nous sommes confiants dans notre capacité à approcher 800 M€ de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 20 % d’ici à fin 2028, tout en maintenant une allocation du capital disciplinée. »

Commentaires sur l’activité en 2025

74Software a délivré en 2025 une année d’exécution opérationnelle solide et d’avancées stratégiques significatives, démontrant la scalabilité et la capacité bénéficiaire de son portefeuille dans les logiciels d’infrastructure et le core banking. La croissance a été soutenue par une demande durable pour des environnements de production complexes, régulés et à forte exigence de confiance, ainsi que par la poursuite de la transition vers des modèles récurrents, cloud et enrichis en capacités d’intelligence artificielle. Le modèle opérationnel fondé sur des General Managers disposant d’une pleine responsabilité de P&L est désormais pleinement déployé au niveau Groupe, renforçant la discipline d’allocation du capital, la rapidité d’exécution et la création de valeur à long terme. La structuration des Corporate Chapters de 74Software consolide par ailleurs la coordination transversale et l’efficacité opérationnelle des deux marques.

Les faits marquants de l’exercice incluent :

Axway a délivré une performance solide sur l’ensemble de son portefeuille d’intégration, avec un taux de pénétration du cloud atteignant 29 % des prises de commande et une adoption initiale soutenue d’Amplify Fusion , qui a conquis 27 nouveaux clients sur l’exercice. L’innovation s’est accélérée avec le lancement de l’ AI Gateway et le déploiement d’améliorations fondées sur l’IA dans les offres MFT et B2B, tandis qu’Axway a continué de bénéficier d’une reconnaissance de premier plan de la part des analystes du secteur pour la qualité de ses capacités en gestion d’API.

a délivré une performance solide sur l’ensemble de son portefeuille d’intégration, avec un taux de pénétration du atteignant 29 % des prises de commande et une adoption initiale soutenue , qui a conquis 27 nouveaux clients sur l’exercice. L’innovation s’est accélérée avec le lancement de l’ et le déploiement d’améliorations fondées sur l’IA dans les offres MFT et B2B, tandis qu’Axway a continué de bénéficier d’une reconnaissance de premier plan de la part des analystes du secteur pour la qualité de ses capacités en gestion d’API. SBS a exécuté avec discipline son plan d’amélioration de la rentabilité, avec une gestion financière rigoureuse de ses plateformes core banking, de ses solutions réglementaires et de ses offres de financement spécialisées, tout en maintenant un bon équilibre entre projets complexes à cycle long et activités à cycle plus court. La dynamique commerciale a été forte sur le core banking intégré et les solutions de finance spécialisée, avec 17 nouveaux logos signés sur l’exercice. La dynamique produit s’est poursuivie sur les composants bancaires et les paiements instantanés, avec une expansion continue des services réglementaires en mode SaaS. Le Net Promoter Score a atteint un niveau historique de 38 (contre 7 en 2024), reflétant l’amélioration continue de la qualité de service, du delivery et de la modernisation produit.

Le Groupe aborde 2026 avec une visibilité commerciale renforcée, un profil de revenus récurrents structurellement renforcé, un levier opérationnel accru et une ambition claire d’accélérer les déploiements cloud et les capacités d’IA sur les marchés de l’infrastructure logicielle et du core banking.

Commentaires sur la performance opérationnelle en 2025

Chiffre d'affaires par marque du portefeuille 2025



2024

Proforma



2024

Retraité



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Périmètre Axway 337,9 329,8 323,0 2,5% 4,6% Périmètre SBS 371,2 362,0 360,3 2,6% 3,0% Consolidation -1,9 -1,7 -1,7 - - 74Software 707,2 690,0 681,6 2,5% 3,8%

En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 707,2 M€, en progression de 2,5 % en données publiées et de

3,8 % en croissance organique par rapport à l’exercice précédent. Cette performance a été portée par les deux marques : Axway a contribué à hauteur de 337,9 M€, enregistrant une croissance organique de 4,6 %, tandis que SBS a généré 371,2 M€ de chiffre d’affaires, en croissance organique de 3,0 %.

Les variations de change ont eu un impact négatif de 8,4 M€ sur l’exercice, reflétant l’appréciation de l’euro face au dollar américain et, dans une moindre mesure, face à la livre sterling par rapport à 2024.

Chiffre d'affaires par type 2025



2024

Proforma



2024

Retraité



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Produits logiciels 575,5 544,1 537,0 5,8% 7,2% Chiffre d'affaires récurrent 531,1 496,8 490,1 6,9% 8,4% dont Maintenance & Support 175,8 194,8 192,3 -9,7% -8,6% dont Souscription Customer-managed 213,0 183,4 181,3 16,1% 17,5% dont Revenus initiaux 128,5 116,5 115,2 10,2% 11,5% dont Revenus récurrents 84,5 66,9 66,1 26,4% 27,9% dont Souscription Own-managed 142,3 118,6 116,5 20,0% 22,1% Licences 44,4 47,3 46,9 -6,1% -5,3% Services 131,7 146,0 144,6 -9,8% -8,9% Total 707,2 690,0 681,6 2,5% 3,8%

Les revenus Produits ont progressé de 7,2 % organiquement pour atteindre 575,5 M€, traduisant une demande soutenue sur l’ensemble du portefeuille logiciel du Groupe. Les revenus récurrents ont augmenté de 8,4 % en organique et représentaient désormais 92 % des revenus Produits, confirmant le degré avancé de transformation du modèle vers les souscriptions. Les revenus Produits ont représenté 81 % du chiffre d’affaires total du Groupe.

Les revenus Produits d’Axway ont affiché une croissance organique de 5,1 %. Les revenus récurrents ont enregistré une progression de 6,7 %, portés par la dynamique des souscriptions en gestion client (+17,4 %) et en gestion propre (+13,6 %). En parallèle, les revenus de maintenance et support ainsi que les licences ont reculé (respectivement

-24,5 % et -41,0 % en organique), reflétant la poursuite de la transition vers un modèle fondé sur les souscriptions. Le chiffre d’affaires upfront reconnu selon IFRS 15 au titre des souscriptions en gestion client a été de 118,1 M€.

Les revenus Produits de SBS ont été en croissance organique de 9,7%, soutenus par une progression de 10,6 % des revenus récurrents. Les souscriptions en gestion client ont augmenté de 23,0 % et celles en gestion propre de

28,5 %, illustrant la traction continue des offres en souscription dans les domaines du core banking et des solutions réglementaires. Les revenus de licences ont progressé de 4,3 % en organique. Le chiffre d’affaires upfront reconnu selon IFRS 15 s’est établi à 10,3 M€.

À l’échelle du Groupe, les revenus Services se sont établis à 131,7 M€, en recul de 8,9 % organiquement, soit 19 % du chiffre d’affaires total. Les revenus Services d’Axway sont demeurés globalement stables en organique (+1,0 %) et représentaient 10 % de son chiffre d’affaires, tandis que ceux de SBS ont reculé de 12,2 %, soit 26 % de son chiffre d’affaires, reflétant la poursuite d’un repositionnement volontaire du modèle vers des revenus logiciels récurrents, à plus forte contribution.

Commentaires sur la performance des marques en 2025

ARR par ligne de produits ARR par ligne de produits AXWAY T4 2024 T4 2025 SBS T4 2024 T4 2025 MFT 42% 43% Produits integrés 42% 41% B2B integration 23% 23% Composants bancaires 21% 20% APIM 18% 18% Produits modulaires 10% 13% Autres 17% 16% Produits de financement 27% 26%

Axway a clôturé l’exercice 2025 avec un ARR de 273,0 M€, en progression organique de 11,8 % sur un an, confirmant le renforcement du profil récurrent de son portefeuille d’intégration. La croissance a été largement répartie entre les différentes lignes de produits. L’activité B2B a enregistré une progression soutenue à deux chiffres de son ARR, tandis que l’API Management a accéléré au cours de l’année, traduisant une pénétration continue auprès des grands comptes. L’activité MFT a fait preuve de résilience malgré une base de comparaison exigeante, soulignant la solidité de son parc installé et son rôle central dans les environnements critiques de ses clients. À mesure que les entreprises font passer leurs initiatives d’intelligence artificielle du stade de pilote à des déploiements en production, la sécurisation des flux de données, la gouvernance des API et le contrôle des accès aux systèmes de référence deviennent de plus en plus critiques, renforçant la pertinence structurelle des capacités d’intégration et de gouvernance d’Axway. Dans l’ensemble, la performance d’Axway reflète un portefeuille de solutions critiques, positionné au cœur des flux de données d’entreprise, où l’exécution déterministe, l’auditabilité et la conformité réglementaire apportent une fiabilité opérationnelle et une valeur stratégique durable aux clients.

SBS a porté son ARR à 243,8 M€, en progression organique de 8,9 % sur un an, confirmant le renforcement progressif de son modèle orienté produits. Les Produits modulaires sont restés le principal moteur de croissance, avec une progression soutenue de l’ARR sur l’exercice. Les Composants bancaires ont continué de gagner en traction, notamment dans les domaines des paiements et du crédit, tandis que les Produits de financement ont maintenu une croissance récurrente solide sur les segments spécialisés. Les Produits intégrés sont restés globalement stables, soutenus par un niveau élevé de rétention et par des relations contractuelles de long terme dans le core banking. À l’avenir, les capacités d’IA seront intégrées de manière croissante aux processus bancaires afin d’améliorer la performance opérationnelle, au bénéfice des utilisateurs internes comme des clients finaux. Elles évolueront dans des environnements critiques, où la confiance, la traçabilité et l’exécution déterministe constituent des prérequis indispensables. Les chaînes de décision devront demeurer pleinement auditables et dans ce cadre, le positionnement de SBS au cœur des systèmes de référence, combiné à sa profondeur réglementaire, constitue un socle solide pour industrialiser les cas d’usage IA, tout en garantissant conformité et résilience opérationnelle.

L’intelligence artificielle est de plus en plus intégrée aux workflows de production des deux marques, plutôt que positionnée comme une couche technologique autonome. Chez Axway, les capacités d’IA sont intégrées aux principaux schémas d’intégration, et le lancement d’AI Gateway étend Fusion en une couche de gouvernance et de médiation pour les écosystèmes intégrant l’IA, répondant aux préoccupations croissantes des entreprises en matière de shadow AI, de complexité des API et de contrôle des accès aux modèles. Chez SBS, l’adoption de l’IA s’appuie sur la logique métier et sur les fondations de données structurées déjà intégrées à ses plateformes de core banking. En interne, des outils d’IA sont également déployés dans les fonctions R&D, delivery client et support, améliorant la productivité dans des domaines tels que l’assistance au développement, les tests, la documentation et les processus de réponse aux appels d’offres. Bien qu’encore à un stade précoce, ces initiatives devraient soutenir progressivement le levier opérationnel. Cette approche centrée sur la gouvernance et orientée production renforce le positionnement du Groupe comme fournisseur de confiance d’infrastructures hybrides sécurisées dans des secteurs régulés, où la profondeur d’intégration, l’expertise protocolaire et les exigences de conformité demeurent des éléments de différenciation durables.

Commentaires sur le résultat opérationnel d’activité en 2025

Résultat opérationnel d'activité 2025 2024

Proforma Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points de base Produits logiciels 575,5 81,4% 544,1 78,8% + 31,5 + 254 Services 131,7 18,6% 146,0 21,2% - 14,4 - 254 Chiffre d'affaires total 707,2 690,0 + 17,2 Coût des ventes 232,1 241,3 - 9,2 MARGE BRUTE 476,1 67,3% 448,8 65,0% + 27,3 + 228 dont Marge brute des Produits 451,3 78,4% 420,4 77,3% + 31,0 + 115 dont Marge brute des Services 24,8 18,8% 28,4 19,4% - 3,6 - 63 Charges opérationnelles 308,4 43,6% 295,3 42,8% + 13,1 + 81 dont Frais de Recherche & Développement 182,8 25,8% 174,9 25,4% + 7,9 + 50 dont Frais Commerciaux 125,6 17,8% 120,4 17,4% + 5,2 + 31 CONTRIBUTION DE LA MARQUE 167,7 23,7% 153,4 22,2% + 14,3 + 148 dont Frais Généraux 60,4 8,5% 59,4 8,6% + 1,0 - 6 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 107,3 15,2% 94,0 13,6% + 13,2 + 154 Capitalisation nette de la R&D 16,0 2,3% 19,4 2,8% - 3,4 - 55 en % de la R&D brute 8,0% 10,0% -1,9%

En 2025, le résultat opérationnel d’activité s’est établi à 107,3 M€, soit une marge de 15,2 % du chiffre d’affaires, contre 94,0 M€ et 13,6 % en base proforma 2024. Cette amélioration est principalement liée à la progression de la marge brute, partiellement compensée par une hausse des charges opérationnelles.

La marge brute a progressé à 476,1 M€, soit 67,3 % du chiffre d’affaires, contre 65,0 % en base proforma 2024, portée par la contribution croissante des revenus Produits à plus forte marge. Les charges opérationnelles ont augmenté, principalement sous l’effet de la hausse des amortissements de R&D capitalisée, d’investissements produits additionnels liés à l’IA et d’une hausse des dépenses commerciales liée à l’activité soutenue.

Commentaires sur le résultat net en 2025

La rentabilité s’est significativement améliorée sur l’ensemble des agrégats en 2025, portée par la performance opérationnelle et une gestion financière disciplinée, se traduisant par une hausse des marges, une meilleure conversion du résultat en trésorerie et un renforcement du profil financier global par rapport à l’exercice précédent.

Résultat net 2025 2024

Proforma

12M AXW + 12M SBS Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ % du CA RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 107,3 15,2% 94,0 13,6% +13,3 +1,6% Charges liées aux stocks options et assimilés -9,6 -5,8 -3,8 Amortissement des actifs incorporels affectés -12,3 -13,7 +1,4 RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 85,4 12,1% 74,6 10,8% +10,8 +1,3% Autres produits et charges opérationnels -12,1 -17,7 +5,6 RÉSULTAT OPERATIONNEL 73,3 10,4% 56,9 8,2% +16,4 +2,2% Coût de l'endettement financier net -16,7 -18,3 +1,6 Autres produits et charges financiers -3,6 -5,9 +2,3 Charge d'impôt -12,2 -3,7 -8,5 RÉSULTAT 40,8 5,8% 29,0 4,2% +11,8 +1,6% Résultat de base par action 1,39 € 0,99 € + 0,40 €

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 85,4 M€, soit 12,1 % du chiffre d’affaires, contre 74,6 M€ et 10,8 % en base proforma 2024. Cette progression reflète une hausse des charges liées aux paiements en actions (9,6 M€), notamment consécutive à l’intégration de SBS dans les plans d’incitation long terme du Groupe, ainsi qu’une augmentation des charges patronales en France. Elle intègre également un niveau plus faible d’amortissement des actifs incorporels affectés, s’élevant à 12,3 M€ en 2025. À des fins de comparabilité, les chiffres proforma 2024 relatifs aux amortissements ont été retraités à la suite de la finalisation des ajustements d’allocation du prix d’acquisition, comme indiqué au S1 2025.

Après prise en compte de 12,1 M€ d’autres produits et charges opérationnels, principalement constitués de coûts de restructuration, le résultat opérationnel s’est établi à 73,3 M€, soit une marge de 10,4 %, contre 56,9 M€ et 8,2 % en 2024.

Le résultat net de l’exercice s’est élevé à 40,8 M€, représentant une marge de 5,8 %, contre 29,0 M€ (4,2 %) en base proforma 2024. Le bénéfice net par action s’est établi à 1,39 €, contre 0,99 € en 2024. Les charges financières ont bénéficié à la fois d’un environnement de taux plus favorable et des effets du désendettement. La charge d’impôt a significativement augmenté, en raison notamment de la consolidation intégrale de filiales SBS opérant actuellement sous une structure fiscale moins efficiente. Aucun actif d’impôt différé n’a été reconnu pour SBS dans l’attente de la mise en œuvre d’initiatives d’optimisation fiscale appropriées.

Situation financière au 31 décembre 2025

En 2025, 74Software a renforcé son profil financier, soutenu par une amélioration significative de la génération de trésorerie. Le flux de trésorerie d’exploitation a atteint 110,9 M€, contre 31,7 M€ en 2024, reflétant la consolidation de SBS sur une année pleine, la progression de la performance opérationnelle et une optimisation significative du besoin en fonds de roulement.

Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier s’est élevé à 80,4 M€, soit 11,4 % du chiffre d’affaires, contre

26,3 M€ l’année précédente. L’exercice 2025 a bénéficié de la mise en place, pour la première fois, d’un programme d’affacturage sans recours d’un montant total de 40 M€, dont 21,3 M€ étaient utilisés au 31 décembre 2025. Cette génération de trésorerie robuste a permis le remboursement de 47,5 M€ de dette et a contribué à une réduction de 57,3 M€ de la dette nette.

En conséquence, la dette nette s’établissait à 193,0 M€ à fin décembre 2025, contre 250,4 M€ en 2024. Le ratio de levier, défini comme la dette nette rapportée à l’EBITDA ajusté, s’est amélioré à 1,92x, contre 2,87x l’année précédente, reflétant l’engagement du Groupe en faveur d’un désendettement rapide à la suite de l’acquisition de SBS. La flexibilité financière du Groupe s’en trouve ainsi significativement renforcée, permettant une allocation du capital plus opportuniste, notamment en matière de croissance externe et de rachats d’actions.

Plans d’incitation à long terme

Le Groupe à l’intention de racheter jusqu’à 800 000 actions afin de financer ses plans d’incitation à long terme destinés aux collaborateurs, dans la continuité des exercices précédents.

Évolution des effectifs

Au 31 décembre 2025, le Groupe comptait 4 571 collaborateurs en équivalent temps plein, contre 4 787 à fin 2024. Cette réduction de 4,5 % reflète la poursuite d’une gestion disciplinée des effectifs au sein d’Axway et de SBS, en cohérence avec l’objectif d’efficacité opérationnelle du Groupe.

Objectifs & Ambitions

Fort de l’exécution solide réalisée en 2025, 74Software entre dans une phase d’expansion durable de sa rentabilité et de renforcement de sa génération de trésorerie. Le Groupe se fixe désormais pour ambition une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % par an sur les trois prochaines années, traduisant la montée en puissance continue de son modèle centré sur les produits et les souscriptions.

Pour 2026, à taux de change constants, 74Software anticipe une croissance organique du chiffre d’affaires comprise dans cette fourchette, une marge de résultat opérationnel d’activité comprise entre 15 % et 17 %, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible sans effet de levier de l’ordre de 10 % du chiffre d’affaires. La poursuite du désendettement est attendue, avec un ratio dette nette / EBITDA approchant 1,5x, hors opérations potentielles de croissance externe.

Dans cette trajectoire, le Groupe vise, à fin 2028, un chiffre d’affaires proche de 800 M€, une marge opérationnelle d’environ 20 % et une amélioration continue de la conversion du résultat en trésorerie. Cette dynamique reposera sur le renforcement de la rentabilité de SBS, l’amélioration du mix de portefeuille et la gestion active du besoin en fonds de roulement. À moyen terme, avec des acquisitions sélectives et disciplinées, 74Software maintient son ambition d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.



Calendrier financier

Mardi 24 mars 2026 : Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2025

Jeudi 30 avril 2026, avant bourse : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Mardi 19 mai 2026, 14h30 (UTC+2) : Assemblée Générale 2026

Glossaire et indicateurs alternatifs de performance

ARR Axway : Annual Recurring Revenue - Montants de facturation annuelle prévus pour tous les contrats de maintenance et de souscription actifs.

ARR SBS : Annual Recurring Revenue - Revenus récurrents mensuels pour le dernier mois de la période couverte par le rapport, multipliés par 12. Lorsque les contrats sont affectés par la saisonnalité ou par des éléments basés sur le volume contractuel, les 12 derniers mois de revenus sont agrégés pour déterminer l’ARR. Les recettes récurrentes attendues des contrats signés mais non encore actifs ne sont pas incluses dans l'ARR.

Contribution des marques : contributions au résultat opérationnel des deux marques (Axway et SBS) avant frais généraux et administratifs, qui seront, à l’avenir, comptabilisées dans un segment « Corporate ».

NPS : Net Promoter Score – Indicateur de satisfaction et de recommandation des clients pour une entreprise.

Croissance organique : Croissance du chiffre d'affaires entre la période considérée et la période précédente, retraitée des effets du périmètre de consolidation et des taux de change.

Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge sans impact sur les liquidités liée aux stock-options et assimilés, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Proforma : Les mesures proforma supposent que l'acquisition de SBS a eu lieu au début de la période de référence respective.

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d'affaires de l'année précédente, ajusté en fonction du périmètre de consolidation et des taux de change de l'année en cours.

Flux de trésorerie disponible sans effet de levier : Flux de trésorerie disponible avant éléments exceptionnels et avant charges d'intérêt nettes.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 - acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 - cchouard@74software.com

Annexes (1/5) – Chiffres Groupe

Variation des taux de change Pour 1€ Taux Moyen

2025 Taux Moyen

2024 Variation Dollar US 1,130 1,082 - 4,2% Livre Sterling 0,857 0,847 - 1,1% Roupie Indienne 98,524 90,556 - 8,1%





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par marque du portefeuille T1 2025



T2 2025



T3 2025



T4 2025



2025



M€ Périmètre Axway 82,5 78,3 82,6 94,6 337,9 Périmètre SBS 88,3 95,8 90,8 96,2 371,2 Consolidation -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -1,9 74Software 170,4 173,6 172,8 190,4 707,2





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type T1 2025



T2 2025



T3 2025



T4 2025



2025



M€ / % Produits logiciels 139,0 141,0 140,1 155,4 575,5 Chiffre d'affaires récurrent 129,5 128,4 129,2 144,0 531,1 dont Maintenance & Support 47,0 44,5 43,7 40,6 175,8 dont Souscription Customer-managed 48,1 49,7 50,4 64,8 213,0 dont Revenus initiaux 28,2 28,2 29,6 42,5 128,5 dont Revenus récurrents 19,9 21,5 20,8 22,3 84,5 dont Souscription Own-managed 34,5 34,2 35,1 38,5 142,3 Licences 9,5 12,5 10,9 11,4 44,4 Services 31,3 32,6 32,7 35,0 131,7 Total 170,4 173,6 172,8 190,4 707,2





Chiffre d'affaires par région 2025



2024

Proforma







2024

Retraité







Croissance

Totale







Croissance Organique M€ % du CA Europe 425,7 60,2% 418,6 416,6 1,7% 2,2% dont France 213,8 30,2% 194,6 194,6 9,8% 9,8% dont UK 97,1 13,7% 93,3 92,2 4,1% 5,3% Amériques 159,9 22,6% 150,2 143,9 6,5% 11,1% Moyen Orient & Afrique 90,9 12,9% 85,4 85,4 6,4% 6,5% Asie & Pacifique 30,8 4,4% 35,8 35,8 -14,1% -13,9% 74Software 707,2 690,0 681,6 2,5% 3,8%

Annexes (2/5) – Chiffres Groupe

Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires M€ / % 2025 2024

Consolidé IFRS Croissance Chiffre d'affaires 707,2 461,9 + 53,1% Variations de change -7,9 Chiffre d'affaires à taux de change constants 707,2 454,0 + 55,8% Variations de périmètre +227,5 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 707,2 681,6 + 3,8%





Compte de Résultat 2024

Proforma

12m AXW + 12m SBS 2024

Proforma

12m AXW + 12m SBS 2024

Consolidé IFRS

12m AXW + 4M SBS M€ % du CA M€ % du CA M€ % du CA CHIFFRE D'AFFAIRES 707,2 690,0 461,9 Coût des ventes 232,1 241,3 141,7 MARGE BRUTE 476,1 67,3% 448,8 65,0% 320,2 69,3% Charges opérationnelles 368,8 354,7 233,1 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 107,3 15,2% 94,0 13,6% 87,7 19,0% Charges liées aux stocks options et assimilés -9,6 -5,8 -6,1 Amortissement des actifs incorporels affectés -12,3 -13,7 -6,6 RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 85,4 12,1% 74,6 10,8% 75,0 16,2% Autres produits et charges opérationnels -12,1 -17,7 -11,7 RÉSULTAT OPERATIONNEL 73,3 10,4% 56,9 8,2% 63,3 13,7% Coût de l'endettement financier net -16,7 -18,3 -10,2 Autres produits et charges financiers -3,6 -5,9 -4,6 Charge d'impôt -12,2 -3,7 -7,9 RÉSULTAT NET 40,8 5,8% 29,0 4,2% 40,7 8,8% Résultat de base par action 1,39 € 0,99 € 1,73 €





Bilan Simplifié en M€ 2025 2024

Consolidé IFRS Variation en M€ 2025 2024

Consolidé IFRS Variation Clients et comptes rattachés 279,9 293,5 - 13,6 Trésorerie et équivalents -48,4 -41,4 - 7,0 Autres actifs courants 104,0 101,9 + 2,0 Dette financière 241,4 291,8 - 50,4 Comptes fournisseurs -32,7 -28,7 - 4,0 Dette nette 193,0 250,4 - 57,4 Produits constatés d'avance -95,4 -88,6 - 6,8 Capitaux propres 553,5 532,4 + 21,1 Autres passifs courants -156,1 -158,0 + 1,9 CAPITAL EMPLOYÉ 746,5 782,8 - 36,3 Besoin en fonds de roulement 99,6 120,1 - 20,5 Actifs corporels 24,9 25,0 - 0,1 Ecarts d'acquisition 523,2 497,4 + 25,8 S1 2025 Consolidé IFRS







2024

Publié Axway







Variation







Autres actifs incorporels 133,5 192,3 - 58,8 Actifs immobilisés 681,6 714,7 - 33,1 Ratios Autres actifs 84,1 78,1 + 6,0 DSO (jours) 135 145 -10 Autres passifs courants -118,8 -130,1 + 11,3 Dette nette / Capital total 25,9% 32,0% - 6,1% Autres actifs - passifs -34,7 -52,0 + 17,3 Capitaux propres / Capital total 74,1% 68,0% + 6,1% ACTIFS INVESTIS 746,5 782,8 - 36,4



Annexes (3/5) – Chiffres Groupe

Flux de trésorerie 2025 2024 Variation Axway

2025 vs. 2024



in €m 74Software SBS Axway Axway Flux de trésorerie d'exploitation 110,9 33,6 77,3 39,0 + 38,3 dont Variation du BFR 11,0 12,4 -1,4 -24,5 + 23,1 dont Autres flux de trésorerie d'exploitation 99,9 21,2 78,6 63,5 + 15,1 Flux de trésorerie d'investissement -26,4 -21,6 -4,8 -312,1 + 307,3 dont "PP&E" & autres -8,3 -3,5 -4,8 -4,7 - 0,1 dont R&D capitalisée -18,1 -18,1 0,0 0,0 0,0 Flux de trésorerie de financement -76,0 0,7 -76,7 291,0 - 367,7 dont Remboursement de la dette -47,5 0,0 -47,5 -68,2 + 20,7 dont Autres flux de trésorerie de financement -28,5 0,7 -29,2 359,2 - 388,4 VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 7,9 12,7 -4,8 17,9 - 22,7 FTD sans effet de levier 80,4 17,3 63,2 37,2 + 26,0 en % du chiffre d'affaires 11,4% 4,7% 18,7% 11,3% + 7,4%





Effectifs 31/12/2025 31/12/2024 Variation Europe 2 965 3 090 -125 Amériques 360 378 -18 Asie - Pacifique 824 882 -58 Moyen Orient - Afrique 422 437 -15 TOTAL 4 571 4 787 -216

Annexes (4/5) – Chiffres Axway

Chiffre d'affaires par type - Axway 2025



2024

Proforma



2024

Retraité



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Produits logiciels 302,5 293,9 288,0 2,9% 5,1% Chiffre d'affaires récurrent 296,7 283,7 278,1 4,6% 6,7% dont Maintenance & Support 50,0 68,4 66,3 -26,8% -24,5% dont Souscription Customer-managed 189,5 163,6 161,5 15,9% 17,4% dont Revenus initiaux 118,1 103,9 102,6 13,6% 15,1% dont Revenus récurrents 71,4 59,6 58,9 19,7% 21,3% dont Souscription Own-managed 57,1 51,7 50,3 10,4% 13,6% Licences 5,8 10,2 9,9 -42,9% -41,0% Services 35,4 35,8 35,0 -1,2% 1,0% Total - Axway 337,9 329,8 323,0 2,5% 4,6%





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - Axway T1 2025



T2 2025



T3 2025



T4 2025



2025



M€ / % Produits logiciels 73,4 69,8 73,9 85,4 302,5 Chiffre d'affaires récurrent 72,1 69,5 71,4 83,7 296,7 dont Maintenance & Support 14,4 12,8 11,8 11,0 50,0 dont Souscription Customer-managed 43,7 43,3 45,7 56,8 189,5 dont Revenus initiaux 26,7 25,1 28,2 38,1 118,1 dont Revenus récurrents 17,0 18,2 17,5 18,7 71,4 dont Souscription Own-managed 14,0 13,4 13,9 15,9 57,1 Licences 1,3 0,4 2,5 1,6 5,8 Services 9,0 8,5 8,7 9,2 35,4 Total Axway 82,5 78,3 82,6 94,6 337,9





Résultat opérationnel d'activité - Axway 2025

Axway 2024

Publié

Axway Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points de base Produits logiciels 302,5 89,5% 293,9 89,1% + 8,6 + 39 Services 35,4 10,5% 35,8 10,9% - 0,4 - 39 Chiffre d'affaires total 337,9 329,8 + 8,1 Coût des ventes 79,4 88,0 - 8,6 MARGE BRUTE 258,6 76,5% 241,8 73,3% + 16,8 + 319 dont Marge brute des Produits 255,2 84,3% 240,8 81,9% + 14,4 + 242 dont Marge brute des Services 3,4 9,6% 1,0 2,8% + 2,4 + 685 Charges opérationnelles 150,7 44,6% 143,6 43,5% + 7,1 + 105 dont Frais de Recherche & Développement 64,1 19,0% 61,2 18,6% + 2,9 + 42 dont Frais Commerciaux 86,6 25,6% 82,4 25,0% + 4,2 + 63 CONTRIBUTION DE LA MARQUE 107,9 31,9% 98,2 29,8% + 9,7 + 214



Annexes (5/5) – Chiffres SBS

Chiffre d'affaires par type - SBS 2025



2024

Proforma



2024

Retraité



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Produits logiciels 274,9 251,7 250,6 9,2% 9,7% Chiffre d'affaires récurrent 236,3 214,7 213,7 10,1% 10,6% dont Maintenance & Support 125,8 127,1 126,8 -1,1% -0,8% dont Souscription Customer-managed 25,3 20,6 20,6 23,0% 23,0% dont Revenus initiaux 10,3 12,6 12,6 -17,9% -17,9% dont Revenus récurrents 15,0 8,0 8,0 87,5% 87,5% dont Souscription Own-managed 85,2 66,9 66,3 27,3% 28,5% Licences 38,6 37,1 37,0 4,0% 4,3% Services 96,3 110,2 109,6 -12,6% -12,2% Total - SBS 371,2 362,0 360,3 2,6% 3,0%





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - SBS T1 2025



T2 2025



T3 2025



T4 2025



2025



M€ / % Produits logiciels 66,0 71,7 66,8 70,4 274,9 Chiffre d'affaires récurrent 57,9 59,5 58,4 60,7 236,3 dont Maintenance & Support 32,5 31,7 31,9 29,6 125,8 dont Souscription Customer-managed 4,9 6,9 5,3 8,4 25,3 dont Revenus initiaux 1,5 3,1 1,4 4,4 10,3 dont Revenus récurrents 3,4 3,8 3,9 4,0 15,0 dont Souscription Own-managed 20,5 20,9 21,2 22,6 85,2 Licences 8,2 12,2 8,4 9,8 38,6 Services 22,3 24,2 24,0 25,8 96,3 Total SBS 88,3 95,8 90,8 96,2 371,2





Résultat opérationnel d'activité - SBS 2025

SBS 2024

Proforma

SBS Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points de base Produits logiciels 274,9 74,1% 251,7 69,5% + 23,2 + 451 Services 96,3 25,9% 110,2 30,5% - 13,9 - 451 Chiffre d'affaires total 371,2 362,0 + 9,2 Coût des ventes 153,7 155,0 - 1,3 MARGE BRUTE 217,5 58,6% 207,0 57,2% + 10,6 + 142 dont Marge brute des Produits 196,2 71,4% 179,6 71,3% + 16,6 + 2 dont Marge brute des Services 21,4 22,2% 27,4 24,9% - 6,0 - 268 Charges opérationnelles 157,7 42,5% 151,7 41,9% + 6,0 + 56 dont Frais de Recherche & Développement 118,7 32,0% 113,7 31,4% + 4,9 + 55 dont Frais Commerciaux 39,0 10,5% 38,0 10,5% + 1,0 + 1 CONTRIBUTION DE LA MARQUE 59,9 16,1% 55,3 15,3% + 4,6 + 86





