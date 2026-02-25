IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 25 février 2026, 18:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 13 février 2026.

Dans sa notification, Premier Miton Group plc a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 4% a été franchi à la baisse par Premier Fund Managers Ltd, une entité contrôlée par Premier Miton Group plc, le 10 février 2026.

Contenu de la notification

  • Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil
  • Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personne(s) tenue(s) à la notification :


NameAddress (for legal entities)
Premier Fund Managers Ltd (100% owned by Premier Miton Group plc)Eastgate Court, High Street, Guildford, GU1 3DE, United Kingdom
Premier Miton Group plcEastgate Court, High Street, Guildford, GU1 3DE, United Kingdom
  • Date du dépassement du seuil : 10-02-2026
  • Seuil franchi (en %) : 4%
  • Dénominateur : 40.514.366
  • Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)


A) Voting rightsPrevious notificationAfter the transaction
 # of voting rights# of voting rights% of voting rights
Holders of voting rights Linked to securitiesNot linked
to the securities		Linked to securitiesNot linked to the securities
Premier Miton Group plc00000
Premier Fund Managers Ltd (100% owned by Premier Miton Group plc)01.609.96003,97%0
Subtotal01.609.96003,97%0
TOTAL1.609.96003,97%0,00%


B) Equivalent financial instrumentsAfter the transaction
Holders of equivalent financial instrumentsType of financial instrumentExpiration dateExercise period or date# of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised% of voting rightsSettlement
       
TOTAL00,00% 


 

TOTAL (A & B)		 

# of voting rights		 

% of voting rights
 1.609.9603,97%
  • Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Premier Fund Managers Ltd


À propos d’IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale. 

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Elena De Landy
Paralegal: Corporate Affairs and Insurance 
legal@iba-group.com

