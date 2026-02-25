IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 25 février 2026, 18:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 13 février 2026.

Dans sa notification, Premier Miton Group plc a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 4% a été franchi à la baisse par Premier Fund Managers Ltd, une entité contrôlée par Premier Miton Group plc, le 10 février 2026.

Contenu de la notification

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil

Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à la notification :





Name Address (for legal entities) Premier Fund Managers Ltd (100% owned by Premier Miton Group plc) Eastgate Court, High Street, Guildford, GU1 3DE, United Kingdom Premier Miton Group plc Eastgate Court, High Street, Guildford, GU1 3DE, United Kingdom

Date du dépassement du seuil : 10-02-2026

10-02-2026 Seuil franchi (en %) : 4%

4% Dénominateur : 40.514.366

40.514.366 Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)





A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights Holders of voting rights Linked to securities Not linked

to the securities Linked to securities Not linked to the securities Premier Miton Group plc 0 0 0 0 0 Premier Fund Managers Ltd (100% owned by Premier Miton Group plc) 0 1.609.960 0 3,97% 0 Subtotal 0 1.609.960 0 3,97% 0 TOTAL 1.609.960 0 3,97% 0,00%





B) Equivalent financial instruments After the transaction Holders of equivalent financial instruments Type of financial instrument Expiration date Exercise period or date # of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised % of voting rights Settlement TOTAL 0 0,00%









TOTAL (A & B)



# of voting rights



% of voting rights 1.609.960 3,97%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Premier Fund Managers Ltd





À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Elena De Landy

Paralegal: Corporate Affairs and Insurance

legal@iba-group.com

Pièce jointe