Audacia enregistre une forte dynamique d’activité en 2025 portée par la montée en puissance de la DeepTech

Chiffre d’affaires 2025 en hausse de +14% à 15,4 M€ et de +20% à 15,7 M€ hors éléments non-courants

Accélération du chiffre d’affaires Capital Innovation, en hausse +53% à 8,8 M€ et de +58% à 9,1 M€ hors éléments non-courants, tirée par le succès des fonds Quantonation 2 et Expansion

Montée en puissance continue des fonds thématiques qui représentent désormais 67% du chiffre d’affaires total

Actifs sous gestion (AUM)1 en forte hausse à 932 M€ à date, contre 705 M€ à fin 2024, confirmant la trajectoire vers le milliard d’euros d’AUM mi-2026

Paris, le 25 février 2026, 18h00 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2025 (données consolidées non auditées).

« Ces performances nous rapprochent sensiblement de notre objectif du milliard d’actifs sous gestion à mi-année 2026. De plus, notre récente augmentation de capital de 8 M€ nous procure une flexibilité financière accrue pour accompagner avec agilité les entrepreneurs et les futurs champions européens des technologies souveraines. » déclare Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia.

Données consolidées non auditées Capital Développement 1,0 1,1 -9% 7% Capital Immobilier 0,4 0,4 +0,5% 3% Capital Innovation 8,8 5,7 +53% 57% Sous-total : Fonds Thématiques 10,2 7,3 +40% 67% Activité ISF 5,1 6,2 -18% 33% TOTAL 15,4 13,5 +14% 100%

En 2025, Audacia enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 15,4 M€, en hausse de +14%. Après retraitement de 0,3 M€ correspondant aux avoirs liés à des coûts de lancement (« launch costs ») du fonds Expansion facturés en 2024, le chiffre d’affaires courant 2025 ressort à 15,7 M€, soit une progression de +20% par rapport à un chiffre d’affaires courant 2024 de 13,0 M€2.

Chiffre d’affaires 2025 porté par les Fonds Thématiques

La croissance de l’exercice 2025 est principalement portée par les revenus des Fonds Thématiques, qui progressent de +40% à 10,2 M€ et représentent désormais 67% du chiffre d’affaires du Groupe (contre 54% en 2024), confirmant la transformation du mix d’activités au profit des thèses d’investissement d’avenir :

Le Capital Innovation avec ses verticales DeepTech constitue le moteur principal de la croissance, générant 8,8 M€ de chiffre d’affaires (+53%), soit 57% des revenus 2025, porté par les performances de : Quantonation Ventures qui enregistre une progression marquée (+62%) pour atteindre 6,2 M€, grâce notamment à la montée en puissance de Quantonation 2 en 2025 et l’élargissement de l’assiette de fees associée. Expansion Ventures contribue de manière significative, avec 2,7 M€ de chiffre d’affaires désormais consolidés à 100% (avant retraitement de 0,3 M€ de frais facturés en 2024), sur une montant total souscrit de 136 M€.





avec ses verticales DeepTech constitue le moteur principal de la croissance, générant 8,8 M€ de chiffre d’affaires (+53%), soit 57% des revenus 2025, porté par les performances de : Le Capital Développement ressort en léger retrait (-9%) à 1,0 M€, principalement du fait d’un effet de base lié à la liquidation de Constellation I en 2025, réduisant mécaniquement la base de frais de gestion récurrents par rapport à 2024.





ressort en léger retrait (-9%) à 1,0 M€, principalement du fait d’un effet de base lié à la liquidation de Constellation I en 2025, réduisant mécaniquement la base de frais de gestion récurrents par rapport à 2024. Le Capital Immobilier génère 0,4 M€, niveau stable (+0,5%) qui reflète la fin de contribution de certains projets arrivés à maturité, compensée par la contribution progressive de nouveaux projets, notamment autour de solutions d’habitat partagé serviciel (« coliving ») et de stratégies d’achat d’usufruit.





L’activité ISF s’élève à 5,1 M€, en retrait attendu de -18% reflétant la stabilité des holdings ISF et la baisse progressive des mandats ISF (-35%), activité qui incluait, en 2024, 482 K€ de chiffre d’affaires non-courant issu des exercices antérieurs. Cette évolution s’inscrit dans la trajectoire de réduction graduelle de l’ISF dans le mix de revenus (33% en 2025 contre 46% en 2024), 2025 correspondants notamment à la dernière année de génération de chiffre d’affaires pour les holdings ISF.

« En 2025, Audacia confirme la montée en puissance des fonds thématiques, et en particulier de l’activité DeepTech. La forte progression de nos revenus reflète le succès des levées au sein de nos verticales Quantique et Spatial. Cette dynamique sera accentuée au cours de 2026 avec le closing du fonds Quantonation 2, sursouscrit à 220 M€, et la progression des fonds lancés dans le domaine de la Défense et de la Transition énergétique. » conclut Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia.

Actifs sous gestion à fin 2025 en forte progression à 882 M€

Au 31.12.2025, les actifs sous gestion (AUM) d’Audacia ont atteint 882 M€, contre 705 M€ au 31.12.2024. Cette forte progression résulte de l'effet combiné de levées et de revalorisations, deux moteurs de croissance puissants, en tenant compte de plus de 50 M€ de restitutions.

Evènements majeurs post-clôture

Succès de l’augmentation de capital avec DPS de 8 M€





Début février, Audacia a levé 8 M€ dans le cadre d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission de 1 975 308 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,05€. Les fonds levés permettront de soutenir l’expansion d’Audacia et d’activer une nouvelle phase de croissance.

Clôture réussie du fonds Quantonation 2 qui atteint 220 M€





Mi-février 2026, Quantonation Ventures, société de gestion partenaire et premier fonds de capital-risque mondial dédié aux technologies quantiques et aux technologies issues de la physique, a annoncé la clôture de son deuxième fonds phare, Quantonation 2, à hauteur de 220 M€, au-delà de son montant cible de 200 M€. Avec cette clôture, Quantonation devient le plus grand investisseur dédié au quantique au monde en termes d’actifs sous gestion.

Stratégie & perspectives

Capitalisant sur le succès dans les fonds thématiques, Audacia cumule à date, via ses participations directes et ses sociétés de gestions partenaires, 932 M€ d’actifs sous gestion, en forte progression et en phase avec son objectif d’un milliard d’euros d’AUM visés vers mi-2026, permettant de finaliser son 1er cycle d’investissement.

Bénéficiant d’une structure financière renforcée, Audacia entend ainsi activer un deuxième cycle de croissance, fondé sur l’accélération du développement de ses fonds thématiques, la poursuite de sa politique de spécialisation via le lancement de nouveaux véhicules, ainsi que l’évaluation sélective d’opportunités de croissance externe.

Cette feuille de route s’appuiera notamment sur la montée en puissance des verticales de Capital Innovation (en direct ou via Quantonation Ventures et Expansion Ventures) et sur le développement des initiatives en Capital Développement (fonds Défense sur les PME de la Base industrielle et technologique de défense - BITD, fonds tourisme) et Capital Immobilier (coliving et ingénierie immobilière), ainsi que le FCPI Audacia Capital innovation avec l’ambition de devenir l’un des acteurs clés du financement des technologies et thématiques souveraines.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

1 Encours revalorisés et montants souscrits non appelés.

2 Chiffre d’affaires 2024 courant, retraité de 0,5 M€ de revenus d’exercices antérieurs sur les mandats ISF. Pour plus de détails, merci de vous référer au Rapport financier annuel 2024 d’Audacia.

