Nexity - résultats annuels 2025

RÉSULTATS ANNUELS 2025

BILAN DÉRISQUÉ ET DÉSENDETTÉ

CONSOLIDATION DE LA POSITION DE LEADER

POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE ET DU RATIO DE LEVIER SUR 2026

Nexity prêt au rebond : dynamique opérationnelle engagée et discipline financière reflétées dans les résultats 2025

Bilan dérisqué et désendetté : Dette financière nette avant montée au capital d’Angelotti à 278 M€, soit un désendettement de 52 M€ (vs. Dette financière nette 2024 de 330 M€) ; Dette financière nette du Groupe à fin 2025 à 328 M€, soit un endettement du Groupe réduit de moitié sur 2 ans Cash-flow libre positif sur l’année, dont 107 M€ de cash-flow libre d’exploitation Arbitrages opportunistes avec des impacts comptables sur le résultat net reflétés dans la génération du cash-flow libre de l’année



ROC1 positif à 25 M€ vs. (118) M€ en 2024 : Un retour à la rentabilité opérationnelle comme attendu grâce à la recomposition des marges de l’activité aménagement et promotion, intégrant les effets du plan d’économies, et l’amélioration de la rentabilité des services (sur l’exploitation avec un taux de marge à ~13% et un retour à l’équilibre sur la distribution)

Ratio de levier à 4,9x, en avance sur la trajectoire 2 Liquidité solide à 588 M€ Après 321 M€ de remboursements obligataires 2025 réalisés principalement via les produits de cession de 2024 Part non tirée de la ligne de crédit : 475 M€ Financements sécurisés jusqu’en 2028



Consolidation de la position de leader dans le nouvel environnement de marché

Résidentiel : > 12 000 réservations ; part de marché consolidée à 13%, +10 pdb

Performances commerciales supérieures au marché sur tous les segments pour le 2 ème trimestre consécutif Leader sur le segment des accédants : +19% vs. 2024 à près de 2 600 lots (vs. +4% pour le marché) 7 450 ventes en bloc (62% du mix) ; 26% de part de marché sur le T4 Une offre commerciale à ~5 400 lots, adaptée au marché et de qualité

réservations ; part de marché consolidée à 13%, +10 pdb Performances commerciales supérieures au marché sur tous les segments pour le 2 trimestre consécutif Forte dynamique de l’activité Terrains à bâtir (+32% à ~1 400 lots)

Accélération de la diversification de l’activité tertiaire : prises de commandes de 75 M€ sur 2025

Backlog à 3,9 Md€ et potentiel3 de ~42 000 logements (soit un pipeline de ~5 ans d’activité)





Perspectives

Une montée en puissance sur 2026 du New Nexity, organisation territoriale, simplifiée, multiproduits recentrée sur le modèle d’aménageur-promoteur-exploitant,

permettant de capter le rebond avec une offre de logement abordable, bas carbone et de qualité.

recentrée sur le permettant de capter le rebond avec une offre de logement abordable, bas carbone et de qualité. Guidance Amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity 1 en hausse sur 2026 Poursuite de la baisse du ratio de levier 2 avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à 3,5x au plus tard en 2027



COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE BÉDAGUE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

« L’ensemble des actions volontaristes menées en 2024 et 2025, combinées au maintien d’une discipline financière rigoureuse, ont permis de dérisquer le profil financier du Groupe comme attendu : résultats robustes et retour à la rentabilité opérationnelle ; poursuite de la trajectoire de désendettement, avec une dette nette réduite de moitié sur 2 ans, et maintien d’une liquidité très solide à 588 M€. Le ratio de levier ressort à fin 2025 à 4,9x ; en avance sur notre trajectoire.

Nous consolidons notre position de leader sur le marché immobilier résidentiel. L’amélioration continue de nos performances commerciales montre que le New Nexity – notre nouvelle organisation territoriale et multiproduits – porte ses fruits. La pertinence de cette nouvelle organisation se traduit notamment par les succès commerciaux d’envergure en régions qui combinent les différentes expertises métier comme le projet MAN à Nantes, un projet mixte de 28 000 m² ou le projet de l’ilot St Paul à Tour qui intègrera une résidence étudiante exploitée par notre filiale Studéa.

Grâce à une offre attractive, alignée avec les besoins et le pouvoir d’achat de nos clients, et à la montée en puissance du New Nexity, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de gagner des parts de marché en résidentiel et d’augmenter nos prises de commandes en tertiaire, soutenus par le PTZ en faveur des primo accédants et demain le statut du bailleur privé très attendu par la profession.

Fort d’une liquidité solide et sécurisée, le Groupe aborde 2026 avec une organisation simplifiée, un modèle recentré, et la capacité de capter pleinement le rebond du cycle lorsqu’il se matérialisera, tout en poursuivant la hausse de nos marges et la baisse du ratio de levier. »

Le Conseil d’administration de Nexity, réuni ce jour, a pris acte de la démission de Jean-Claude Bassien de ses fonctions de Directeur Général Délégué ainsi que de l’ensemble de ses mandats au sein du Groupe Nexity.

Véronique Bédague déclare :« Je remercie chaleureusement Jean-Claude Bassien, dont l’engagement a été décisif pour donner forme au New Nexity. Il a remarquablement accompagné la mise en œuvre opérationnelle de la transformation du Groupe, supervisé la trajectoire financière, et a ainsi contribué à nous préparer au nouveau cycle immobilier. Le Comex s’associe à moi, pour lui témoigner notre reconnaissance et saluer la contribution déterminante qu’il a apporté à Nexity. »

CHIFFRES CLÉS 2025

Activité commerciale - France 2024 2025 Var. vs. 2024 Réservations Immobilier résidentiel Parts de marché 12,9% 13,0% +10 pdb Volume 13 387 lots 12 008 lots -10% Valeur 2 718 M€ 2 492 M€ -8% Backlog Aménagement et Promotion



30-sept-25 31-déc-25 Var. vs. 30-sept-25 3,9 Md€ 3,9 Md€ +1% Promotion immobilier résidentiel 3,8 Md€ 3,8 Md€ -0,3% Promotion immobilier tertiaire 23 M€ 63 M€ +40 M€ Potentiel d'activité (1) (en eq logements) 39 000 42 000 +3 000 La communication financière est alignée avec le référentiel IFRS depuis le 01/01/2025. Résultats financiers (En millions d'euros) 2024 2025 Var. vs. 2024 Chiffre d’affaires « New Nexity » (2) 3 205 2 743 -14% Résultat opérationnel courant « New Nexity » (2) (118) 25 +144 M€ Marge opérationnelle (en % du chiffre d’affaires) -4% 1% +4,6 pts Résultat net part du Groupe (62) (188) (x3) Endettement net (3)



31-déc-24 31-déc-25 Var. vs. 31-déc-24 330 328 (2) M€

(1) Hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive)

(2) Endettement net avant obligations locatives

Suite aux cessions des activités Administration de biens et Nexity Property Management, finalisées en 2024, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant 2024 de ces activités sont isolés dans les tableaux de ce document sur une ligne « activités cédées ».

Par ailleurs, suite à la finalisation sur 2025 du plan de cession des métiers de gestion :

La ligne « activités cédées » intègre également les contributions des filiales d’hospitality Week’in, et Accessite cédées respectivement au T3 et au T4 2025.

Des reclassements ont été effectués afin d’améliorer la lisibilité des états financiers. Ils sont individuellement non significatifs.

I – Performances Aménagement et Promotion

Performances financières 2025

En millions d'euros

(Hors activités cédées et à l’international) 2024 2025 Variation vs. 2024 Chiffre d'affaires 2 767 2 326 -16% Résultat opérationnel courant (100) 20 +120 M€ Marge opérationnelle (en % du CA) -3,6% 0,9% +4,5 pts

Aménagement et Promotion - Immobilier Résidentiel

L’offre commerciale à fin décembre 2025 s’élève à 5 447 lots. Elle est en légère hausse de 3% sur le second semestre.

Avec un ratio offre commerciale / marché total4 au niveau de 2019, le niveau de l’offre commerciale reflète l’adaptation du Groupe aux nouvelles conditions de marché :

Le délai d’écoulement à 5 mois (identique à celui observé en 2019) sécurise la rotation de l’offre et permet un nombre de logements achevés invendus toujours non significatif (~100 lots)

L’offre commerciale en cours de travaux représente 48% de l’offre totale, dont plus de 80% des projets ont une date de livraison à plus de 6 mois et 64% à plus d’un an.

Enfin, la part de l’offre commerciale en zones tendues est en hausse de 15 pts vs. 2022 à 91% avec une contribution des zones A/Abis en hausse de +17 points. A noter également que la part éligible au PTZ est désormais de 100% depuis le 1er avril.





Dans le cadre de la revue permanente de l’offre commerciale en cours de projet, l’analyse ciblée de l’offre sur le S2 2025 a notamment amené le Groupe, au regard du contexte, à procéder à l’abandon de 19 programmes conçus avant fin 2023, entrainant l’annulation de notre fait de 927 réservations (bloc) enregistrées antérieurement à 2024.

Activité commerciale

Dans un marché du logement toujours impacté par la fin du dispositif Pinel fin 2024 et l’environnement politique dégradé sur le second semestre de l’année 2025, Nexity consolide sa position de leader en enregistrant un total de 12 008 réservations sur la période, soit une part de marché de 13% qui se consolide de +10 pdb vs. 2024. C’est une baisse de -10% dans un marché en baisse de -11% sur l’année.

Avec une amélioration continue de la tendance sur 2025 notamment soutenue par la dynamique des accédants et les ventes en bloc sur le S2, Nexity affiche sur chacun de ses marchés des performances commerciales supérieures au marché pour le 2ème trimestre consécutif.

Les réservations au détail enregistrées sur l'année s'élèvent à 4 558 lots soit 38% des réservations logements du Groupe, une baisse de -13 % en volume et -10% en valeur démontrant la bonne tenue des prix de vente après le recalibrage mené en 2024. Cette évolution reflète les 2 dynamiques suivantes : La baisse des investisseurs particuliers comme attendu du fait notamment de la fin du dispositif Pinel fin 2024, qui représentait pour mémoire 80% des réservations d'investisseurs particuliers et 18% du total des réservations 2024. La poursuite de la forte dynamique sur les accédants à +19% sur l'année, à près de 2 600 réservations (+23% pour les primo accédants), notamment portée par : L'efficacité des offres produits et campagnes marketing intégrant des solutions de financement innovantes et attractives visant à favoriser l'accès au crédit et à la propriété pour les primo accédants et les jeunes, en permettant notamment pour un locataire d'aligner au maximum les mensualités de crédit à son niveau de loyer. Une bonne dynamique dans les lancements commerciaux : 106 lancements commerciaux avec de la vente au détail répartis sur 101 communes reflétant une offre adaptée. Le taux moyen de pré-commercialisation avant le lancement des travaux s'élève à 75%. Les conditions de financement avec la stabilisation des taux d'emprunt sur l'année, l'extension du dispositif PTZ (Prêt à taux zéro) à l'ensemble du territoire et l'appétit des banques (nombre de prêts accordés en hausse de +34,9% sur 12 mois glissants en janvier 2026).

enregistrées sur l’année s’élèvent à 4 558 lots soit 38% des réservations logements du Groupe, une baisse de -13 % en volume et -10% en valeur démontrant la bonne tenue des prix de vente après le recalibrage mené en 2024. Cette évolution reflète les 2 dynamiques suivantes :

Les ventes en bloc représentent 7 450 réservations sur l’année 2025 (62% du mix), en baisse de

-9% en volume et -7% en valeur. Plus de la moitié de ces réservations ont été effectuées sur le T4 confirmant la forte saisonnalité des ventes en bloc sur la fin de l’année.





représentent 7 450 réservations sur l’année 2025 (62% du mix), en baisse de -9% en volume et -7% en valeur. Plus de la moitié de ces réservations ont été effectuées sur le T4 confirmant la forte saisonnalité des ventes en bloc sur la fin de l’année. Par ailleurs, l’activité aménagement a représenté plus de 1 400 réservations de terrains à bâtir sur l’année, en hausse de +32% en volume, une dynamique amplifiée par l’extension du PTZ aux maisons individuelles depuis le 1 er avril 2025.



Indicateurs avancés :



Le backlog s’élève à 3,9 Md€ , stable par rapport au 30 septembre 2025, soit l’équivalent de 1,5 année d’activité. Il est sécurisé à 48% par des ventes actées. Le potentiel d’activité hors aménagement représente l’équivalent de 42 000 logements .

Ce volume n’intègre pas encore les premières contributions du partenariat Carrefour dont les premiers permis de construire ont été déposés sur le T4 2024 et sont en cours d’instruction (pour rappel, le chiffre d’affaires à terminaison sur une dizaine d’années d’activité à venir est estimé à plus de 2 Md€). Une dizaine d’autres permis sont en train d’être travaillés mais ont été ralentis par le contexte des municipales de mars 2026.Une accélération est attendue à l’issue des élections locales.





avril 2025.

Nous avons obtenu environ 14 000 permis de construire sur 2025, un volume tout à fait satisfaisant qui nourrira le développement rentable de 2026

Performances financières 2025

En millions d'euros (hors activités à l’international) 2024 2025 Variation vs. 2024 Chiffre d'affaires 2 393 2 277 -5% Résultat opérationnel courant (119) 13 +132 M€ Marge opérationnelle (en % du CA) -5,0% 0,6% + 5,5 pts

Le chiffre d’affaires de l’activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel s’élève à

2 277 M€ sur 2025, en diminution de -5% vs. 2024, reflétant principalement la baisse embarquée de l’activité.

de l’activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel s’élève à 2 277 M€ sur 2025, en diminution de -5% vs. 2024, reflétant principalement la baisse embarquée de l’activité. Le résultat opérationnel courant est positif à 13 M€ vs. (119) M€ en 2024 et reflète comme attendu la recomposition des marges avec principalement la contribution à l’avancement en hausse des mises en production de nouvelles opérations aux marges d’engagement cibles5 depuis début 2024.

Aménagement et Promotion - Immobilier Tertiaire

Dans un contexte de marché toujours en bas de cycle, Nexity enregistre un niveau stable de prises de commande sur l’année 2025 par rapport à 2024 (75 M€ au total).

La démarche du Groupe en matière de diversification des actifs tertiaires est toujours bien engagée, avec une bonne dynamique dans les appels à projets, couvrant une large typologie de biens : hôtels, cinémas, hôpitaux, centres régionaux, etc. et également l’activité de contractant général avec la sélection de NCG (Nexity Contractant général) par Schneider Electric pour les travaux d’aménagement de son nouveau siège de à Nanterre.

Le backlog s’élève à fin décembre à 63 M€.

Performances financières 2025

En millions d'euros (hors activités cédées) 2024 2025 Variation vs. 2024 Chiffre d'affaires 374 50 -87% Résultat opérationnel courant 19 7 (12) M€ Marge opérationnelle (en % du CA) 5,1% 13,9% + 8,8 pts

Le chiffre d'affaires de l'activité aménagement et promotion tertiaire s'élève à 50 M€ en 2025, une baisse de 87% par rapport à 2024 qui s'explique par la livraison des projets tertiaires d'envergure (LGC, Reiwa et Carré Invalides) en 2024, représentant pour rappel une surface de 175 000 m², et au rechargement limité du backlog sur les deux derniers exercices. Le résultat opérationnel courant atteint 7 M€.

175 000 m², et au rechargement limité du backlog sur les deux derniers exercices.

de l’activité aménagement et promotion tertiaire s’élève à 50 M€ en 2025, une baisse de 87% par rapport à 2024 qui s’explique par la livraison des projets tertiaires d’envergure (LGC, Reiwa et Carré Invalides) en 2024, représentant pour rappel une surface de 175 000 m², et au rechargement limité du backlog sur les deux derniers exercices. Le résultat opérationnel courant atteint 7 M€.

II – Performances Services

Suite à la finalisation sur 2025 du plan de cession des métiers de gestion avec la cession des filiales Accessite et d’hospitality Week’in, et au reclassement de l’activité d’expertise sur la ligne Autres, le pôle Services ne comprend plus que les activités d’exploitation et de distribution.

Le chiffre d’affaires des Services, s’élève à 412 M€ en 2025, en baisse contenue de 5%, toujours tiré par l’exploitation à +9%.

Performances financières de l’année 2025

En millions d’euros (hors activités cédées) 2024 2025 Variation vs. 2024 Chiffre d’affaires 433 412 -5% Exploitation 276 301 +9% Distribution 157 111 -30% Résultat opérationnel courant 24 38 +15 M€ Exploitation 27 38 +12 M€ Distribution (3) 0 +3 M€ Marge opérationnelle (en % du CA) 5,5% 9,3% + 3,8 pts

Les activités d'exploitation (résidences étudiantes, espaces de coworking) affichent un chiffre d'affaires en hausse de +9%, à 301 M€, porté par : L'ouverture de 4 nouvelles résidences étudiantes en 2025, soit un parc en exploitation de plus de 17 000 lots dans 54 villes à la fin de l'année 2025. La dynamique de croissance du parc des activités de coworking avec un total de près de 170 000 m² gérés 6 . Ainsi que par des taux d'occupation toujours élevés tant sur les résidences étudiantes (98%) que les espaces de coworking (83% 7 ).

(résidences étudiantes, espaces de coworking) affichent un chiffre d’affaires en hausse de +9%, à 301 M€, porté par :

La baisse du chiffre d’affaires des activités de distribution de -30% est le reflet de l’évolution du mix produit : forte contribution du Pinel en 2024 et repositionnement sur des investissements de plus petite taille tels que les résidences étudiantes en 2025 avec un effet à la baisse sur le prix moyen.





Le résultat opérationnel courant des activités de Services, hors activités cédées s’élève à 38 M€, en amélioration de 15 M€ tirée principalement par les métiers d’exploitation (taux de marge en hausse de

3 pts à 12,7%) dont 5 M€ d’indemnité d’éviction non récurrente, ainsi que par le retour à l’équilibre des activités de distribution.

III – Résultats consolidés – IFRS

Suite à la décision d’aligner la communication financière avec le reporting IFRS à compter du 1er janvier 2025, les indicateurs et données financières dans le présent communiqué sont tous issus du reporting IFRS. Pour rappel ; la communication financière était basée jusqu’au 31 décembre 2024 sur le reporting opérationnel avec la présentation des coentreprises en intégration proportionnelle.

En millions d'euros 2024 2025 Variation vs. 2024 Chiffre d’affaires consolidé 3 333 2 821 -15% Résultat opérationnel courant New Nexity (118) 25 +144 M € Résultat opérationnel courant activités à l’international (32) (13) +19 M € Résultat opérationnel courant activités cédées 10 3 (7) M€ Résultat opérationnel courant (140) 15 +155 M € Résultat non courant 132 (128) (260) M€ Résultat opérationnel (8) (113) (105) M€ Quote-part dans les résultats d’entreprises mises en équivalence 5 (38) (43) M€ Résultat opérationnel après quote-part dans les résultats d’entreprises mises en équivalence (4) (151) (148) M€ Résultat financier (130) (89) +40 M € Impôts sur les bénéfices 73 65 (9) M€ Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence (1) (7) (6) M€ Résultat net (61) (184) (122) M€ Participations ne donnant pas le contrôle (1) (5) (4) M€ Résultat net part du Groupe (62) (188) (126) M€

Chiffre d’affaires

En millions d'euros







2024*



2025



Variation vs. 2024



Aménagement et Promotion 2 767 2 326 -16% Immobilier résidentiel 2 393 2 277 -5% Immobilier tertiaire 374 50 -87% Services 433 412 -5% Exploitation 276 301 +9% Distribution 157 111 -30% Autres activités 5 5 +0% Chiffre d'affaires New Nexity 3 205 2 743 -14% Chiffres d’affaires activités à l’international 3 67 na Chiffre d'affaires activités cédées 125 10 na Chiffre d'affaires 3 333 2 821 -15%

* Des reclassements inter – activités ont été effectués afin d’améliorer la lisibilité des états financiers. Ils sont individuellement non significatifs et détaillés en annexes.

Le chiffre d’affaires de 2025 s’établit à 2 821 M€, en retrait de -15% et de -14% sur le périmètre New Nexity (hors activités cédées et activités à l’international en gestion extinctive).

Le chiffre d’affaires de l’activité aménagement et promotion est en baisse de 16% sous l’effet principalement du ralentissement embarqué de l’activité en résidentiel et de la baisse de la contribution de l’activité tertiaire (-87%) du fait de l’effet de base lié à l’avancement des projets tertiaires significatifs livrés en 2024.

Le chiffre d'affaires des services est en baisse de -5% à 412 M€, impacté par la baisse du chiffre d'affaires des activités de distribution de -30% lié au repositionnement produit mais toujours porté par la bonne tenue des activités d'exploitation qui ressortent à +9%. Le chiffre d'affaires des autres activités ressort à 5 M€, stable sur un an. La ligne intègre notamment le reclassement de l'activité d'expertise Costame-Moreau précédemment reportée sur la ligne gestion.



est en baisse de -5% à 412 M€, impacté par la baisse du chiffre d’affaires des activités de distribution de -30% lié au repositionnement produit mais toujours porté par la bonne tenue des activités d’exploitation qui ressortent à +9%.

Résultat opérationnel

2024* 2025 En millions d'euros



Résultat opérationnel



Taux de

marge



Résultat opérationnel



Taux de

marge



Aménagement et Promotion (100) -3,6% 20 0,9% Immobilier résidentiel (119) -5,0% 13 0,6% Immobilier tertiaire 19 5,1% 7 13,9% Services 24 5,5% 38 9,3% Autres activités (42) na (33) Na Résultat opérationnel courant New Nexity (118) -3,7% 25 0,9% Activités à l’international (1) (32) na (13) na Activités cédées (2) 10 na 3 na Résultat opérationnel courant (140) -4% 15 0,5% Résultat opérationnel non courant 132 na (128) na Résultat opérationnel (8) -0,3% (113) -4,0%



* Des reclassements inter – activités ont été effectués afin d’améliorer la lisibilité des états financiers. Ils sont individuellement non significatifs et détaillés en annexes. (1) Activités à l'International en Gestion extinctive (Allemagne, Italie et Belgique) (2) Activités cédées ADB et NPM en 2024 et Accessite et Week'In en 2025

Résultat opérationnel courant :

Le résultat opérationnel courant « New Nexity », hors activités à l’international et hors activités cédées s’élève à 25 M€, vs. (118) M€ en 2024, soit une progression de +144 M€. Ce retour à la rentabilité opérationnelle comme attendu provient notamment des effets suivants :

La recomposition des marges de l’activité résidentielle grâce à la contribution à l’avancement, au rythme prévu des mises en production de nouvelles opérations aux marges d’engagement depuis début 2024

Les bénéfices du plan d’économies de 100 M€ à horizon 2026, dont 92% activés dès 2025

L’amélioration de la rentabilité des services portée par les activités d’exploitation

(12,7% de marge) et un retour à l’équilibre pour les activités de distribution.





Résultat non courant :

Le résultat opérationnel non courant s’élève sur 2025 à (128) M€. Il reflète la traduction comptable des actions volontaristes engagées sur l’exercice, visant à dérisquer le bilan et à poursuivre la trajectoire de désendettement.

Finalisation du plan de cession sur les métiers de gestion et approche opportuniste principalement sur des projets tertiaires dans un marché dégradé ayant conduit à des arbitrages (cessions finalisées ou non)

Poursuite de l’approche prudente dans le développement : Abandons d’opérations de notre fait (coûts d’abandon liés aux frais d’études)

Coûts de réorganisation dans le cadre d’une stratégie adaptée et différenciante de marque par territoire





En millions d'euros







2024



2025



Plus ou moins-value de cession et dépréciation de terrains 201 (109) Abandons d’opérations (23) (10) Coûts de réorganisation



(46)



(9) Résultat non courant 132 (128)

Les décisions reflétées comptablement dans le résultat non courant ont représenté sur l’année un volume de cash-in de 54 M€, participant au désendettement et à la liquidité du groupe.

Le résultat non courant intégrait en 2024 les plus-values relatives aux cessions réalisées sur 2024 pour un montant total de 216 M€.

Autres éléments du compte de résultat

Le résultat financier ressort en nette amélioration de +40 M€ à (89) M€ en 2025 vs. (130) M€ en 2024. Il intègre notamment : Un coût de l’endettement à (34) M€ en amélioration de +26 M€ par rapport à 2024 du fait de la baisse de la dette brute moyenne de -26% d’une part (~-50% par rapport à la dette brute moyenne 2019-2023), et du redimensionnement de la ligne de crédit corporate début 2025 d’autre part.

Le coût moyen de la dette ressort à 2,8 8 % au 31 décembre 2025 vs. 3,2% au 31 décembre 2024.

ressort en nette amélioration de +40 M€ à (89) M€ en 2025 vs. (130) M€ en 2024. Il intègre notamment :

Des charges d’intérêt sur obligations locatives pour (34) M€, en très légère hausse (1) M€ en lien avec le bail de Reiwa (notre nouveau siège) et la croissance du parc des exploitants.

Des autres produits et charges financières pour (22) M€, en baisse de 15 M€ vs. 2024.

Le produit d’impôt s’élève à +65 M€ en 2025 (contre un produit de +73 M€ en 2024) compte tenu de la créance d’impôt constatée au titre du déficit sur l’exercice. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 31,8% en 2025. Le résultat des sociétés mises en équivalence intègre cette année un montant de dépréciation reflet d’un arbitrage sur un projet tertiaire co-détenu avec un investisseur institutionnel. Le résultat net part du Groupe de l’année 2025 s’élève donc à (188) M€ vs. (62) M€ en 2024.







s’élève à +65 M€ en 2025 (contre un produit de +73 M€ en 2024) compte tenu de la créance d’impôt constatée au titre du déficit sur l’exercice. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 31,8% en 2025.

IV – Structure financière

Endettement et Liquidité

L’endettement net du Groupe avant obligations locatives s’élève à 328 M€ au 31 décembre 2025 vs.

330 M€ à fin 2024 et intègre la montée au capital d’Angelotti qui a eu lieu le 30 septembre 2025 pour un montant de 50 M€. Hors montée au capital d’Angelotti, l’endettement net est de 278 M€ au

31 décembre 2025, en baisse de 52 M€ vs. 31 décembre 2024, reflet de la poursuite soutenue du désendettement :

Cash-flow libre positif porté par le retour à la rentabilité, la poursuite de l’optimisation du BFR et des arbitrages opportunistes sur des projets tertiaires avec contrepartie désendettement

Bonne maîtrise des charges financières

Pour rappel, l’endettement net du Groupe a été réduit de moitié sur 2 ans.

En millions d'euros 31-déc-24 31-déc-25 Variation vs. 2024 Emprunts obligataires et autres

Dettes bancaires et billets de trésorerie



796 512 (283) 300 402 102 Dette brute 1 096 914 (182) Trésorerie nette et autres9 (767) (587) 180 Endettement financier net avant obligations locatives 330 328 (2)

Remboursement des échéances obligataires sur le premier semestre pour 321 M€ : Le Groupe a remboursé le 2 mars dernier la totalité de l’ORNANE 2018 pour un montant de 200 M€ et a également procédé, dans le cadre de son emprunt obligataire de type Euro PP au remboursement de la tranche de 121 M€ à 8 ans (échéance juin 2025 conformément à la documentation publiée. Ces 2 remboursements ont été réalisés en grande partie grâce aux produits de cession de 2024.

La dette à taux fixe ou bénéficiant d’une couverture de taux est de 76% de la dette brute, limitant ainsi l’exposition du Groupe à la hausse des taux d’intérêt.





Le Groupe dispose d’une liquidité solide au 31 décembre 2025 à 588 M€ : La trésorerie mobilisable au 31 décembre 2025 intègre la part non tirée de la ligne de crédit pour 475 M€.





Adaptation du financement bancaire et des covenants

Le Groupe a renégocié sur le premier semestre de l’année une trajectoire de ratio de levier financier avec ses partenaires bancaires et porteurs obligataires Europ PP, adaptée au nouveau cycle immobilier et à l’amélioration attendue de la rentabilité du Groupe.

Pour rappel, le Groupe a revu durant le premier trimestre 2025 son financement bancaire à moyen terme avec une ligne de crédit ajustée à 625 M€, et a revu le niveau de ratio de levier d’endettement intégré dans les covenants comme suit : <8,5x à fin 2025, <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027.

Au 31 décembre 2025, le ratio de levier du groupe est de 4,9x en avance sur la trajectoire de levier financier qui intégrait naturellement des marges de manœuvre.

La prochaine période de test est prévue à la fin de l’année 2026 avec une fréquence de revue annuelle jusqu’à la maturité de la ligne de crédit en février 2028. A noter que le ratio de couverture de frais financiers (ICR) a été exclu des covenants 10 .

. Par ailleurs, les porteurs obligataires Euro PP ont voté favorablement et à l’unanimité à la consultation ayant eu lieu durant le premier semestre portant notamment sur l’adaptation des covenants décrits ci-dessus des souches Euro PP 2026 et Euro PP 2027 11.

Besoin en fonds de roulement

En millions d'euros 31-déc-24 31-déc-25 Variation vs. 2024 Aménagement et promotion 749 588 (161) Immobilier résidentiel 805 646 (159) Immobilier tertiaire (56) (58) (2) Services 16 (17) (33) Exploitation (64) (75) (10) Distribution 80 57 (23) Autres activités (37) (51) (14) Total BFR New Nexity hors impôt 728 520 (208) BFR Activité à l'international 99 83 (17) BFR Activité cédées 2 0 (2) Total BFR hors impôt 830 603 (227) Impôts sur les sociétés 2 3 1 Besoin en fonds de roulement (BFR) 832 606 (226)

Le BFR ressort à 606 M€ au 31 décembre 2025 en baisse de ~-30% (226) M€ vs. 31 décembre 2024.

Le BFR de l’activité aménagement et promotion est en baisse de (161) M€ grâce à la poursuite des actions de maitrise : Sélectivité accrue dans les achats terrains ; optimisation de la durée entre l’acquisition des terrains et les premiers appels de fonds

(via la concomitance entre les achats terrain, les actes et les appels de fonds) et accélération du recouvrement, ainsi qu’aux arbitrages réalisés fin 2025 principalement sur des projets tertiaires dans un marché en bas de cycle.

(via la concomitance entre les achats terrain, les actes et les appels de fonds) et accélération du recouvrement, ainsi qu’aux arbitrages réalisés fin 2025 principalement sur des projets tertiaires dans un marché en bas de cycle. La baisse du BFR des activités de Services porte essentiellement sur l’activité de Distribution suite principalement au déstockage et à la baisse de l’activité opérateur.

V –RSE : Ambition environnementale accrue et résultats bien orientés à fin 2025

Nexity a poursuivi tout au long de l’année 2025 le déploiement de sa stratégie environnementale ambitieuse. Réhaussée en 2022 pour le carbone et la biodiversité, elle a été revue en 2024 pour donner naissance à un plan de transition « Impact 2030 » avec des objectifs à horizon 2030 et intégrant les enjeux d’adaptation, d’eau, de sobriété et de circularité. Un rapport dédié a été publié en mai 2025 :

Lien vers le rapport de transition environnementale 2024

S’agissant du volet atténuation : L’ambition carbone du Groupe est de diminuer de 42% le poids carbone par m² des livraisons entre 2019 et 2030. Ce poids carbone des opérations du Groupe au stade du permis de construire au cours de l’année 2025 représente un niveau 35% inférieur au poids carbone des livraisons 2019, et un niveau plus de 10% plus performant que la RE2020 seuil 2025, en ligne avec la trajectoire carbone du groupe. Cela passe par un travail sur l’existant, des opérations de réhabilitation et de régénération urbaine, et par le développement d’un immobilier bas carbone qui s’appuie sur nos expertises techniques et notre capacité à recourir à des procédés constructifs à faible impact.

Conformément à la réglementation en vigueur, le DEU 2025 intègrera pour la deuxième année un État de durabilité en application de la directive CSRD.

VI – Gouvernance

Le Conseil d’administration de Nexity, réuni ce jour autour de sa Présidente-Directrice générale, Véronique Bédague, a pris acte de la démission de Jean-Claude Bassien de ses fonctions de Directeur Général Délégué ainsi que de l’ensemble de ses mandats au sein du Groupe Nexity.

Ce départ prendra effet à l’issue de l’Assemblée générale du 21 mai 2026. D’ici là, Jean-Claude Bassien demeurera pleinement engagé aux côtés de Véronique Bédague et travaillera à assurer une transition fluide.

Le Conseil d’administration tient à exprimer ses remerciements à Jean-Claude Bassien pour son engagement au service du Groupe Nexity depuis son arrivée en 2019 : D’abord pour l’accélération du développement des services en qualité de Président du pôle des services immobiliers. Ensuite pour le pilotage réussi en qualité de Directeur Général Délégué de la transformation du groupe pour l’adapter à la nouvelle donne de marché dans un environnement de crise historique du secteur de la promotion immobilière.

Jean-Claude Bassien déclare « Je remercie le conseil d’administration, et sa Présidente Madame Véronique Bédague, pour leur confiance. J’adresse aux collaborateurs du Groupe ma profonde gratitude pour le professionnalisme et l’énergie mis en œuvre au quotidien pour déployer l’offre de Nexity dans tous les territoires, quelles que soient les difficultés. Je quitte le Groupe au terme de son processus de transformation, avec la conviction que Nexity est désormais prêt à accélérer son développement rentable en saisissant toutes les opportunités du nouveau cycle qui se dessine ».

VII – PERSPECTIVES

Un an après son lancement, le New Nexity, avec son organisation territoriale, simplifiée, multiproduits et recentrée sur le modèle d’aménageur-promoteur-exploitant est pleinement opérationnel.

Des premiers succès commerciaux en région sur 2025 illustrant notamment la complémentarité des expertises métiers avec le projet MAN à Nantes ou l’ilot St Paul à Tour confirment la pertinence de cette nouvelle organisation qui poursuit sur 2026 sa montée en puissance.

Guidance :

Amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity 12 en hausse sur 2026

avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026 Poursuite de la baisse du ratio de levier 13 avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à 3,5x au plus tard en 2027

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d'euros en 2025, Nexity agit sur tout le territoire comme opérateur urbain au service de la régénération urbaine et des besoins des territoires et de ses clients. En nous appuyant sur notre double expertise d’aménageur-promoteur et de promoteur-exploitant, nous déployons une offre territoriale multiproduits. Engagés historiquement pour l’accès au logement pour tous et leader de la décarbonation dans notre secteur, nous nous mobilisons pour un immobilier abordable et durable, neuf et réhabilité. Alignés avec notre raison d’être « la vie ensemble », nous nous mettons au service d’une ville où l’on vit mieux ensemble, accueillante et abordable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète. En 2025, Nexity a été classée 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la septième année consécutive et 5e au palmarès relation clients HCG – Les Échos. Nexity est cotée au SRD, au Compartiment B d’Euronext et au SBF 120 et fait partie de l’indice Euronext FAS IAS.

ANNEXES

1. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles





2023







2024







2025 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Logements neufs (France) 2 811 3 274 3 128 5 389 2 005 3 055 3 049 5 278 1 434 2 844 2 828 4 902 Terrains à bâtir 288 359 186 217 221 218 267 362 278 406 313 410 Total nombre 3 099



3 633



3 314



5 606



2 226



3 273



3 316



5 640



1 712



3 250



3 141



5 312



de réservations France 2023 2024



2025 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Logements neufs (France) 575 685 605 1 099 446 614 630 1 028 312 618 585 977 Terrains à bâtir 28 28 25 20 18 17 24 36 26 32 34 41 Total montant 604



713



630



1 119



464



631



654



1 064



339



650



619



1 018



de réservations France

2. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées





2023



2024







2025 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Logements neufs (France) 2 811 6 085 9 213 14 602 2 005 5 060 8 109 13 387 1 434 4 278 7 106 12 008 Terrains à bâtir 288 647 833 1 050 221 439 706 1 068 278 684 997 1 407 Total nombre de 3 099



6 732



10 046



15 652



2 226



5 499



8 815



14 455



1 712



4 962



8 103



13 415



de réservations France 2023 2024



2025 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Logements neufs (France) 575 1 260 1 865 2 964 446 1 060 1 690 2 718 312 930 1 515 2 492 Terrains à bâtir 28 56 81 101 18 35 58 95 26 58 92 133 Total nombre 604



1 316



1 946



3 065



464



1 095



1 748



2 812



339



988



1 607



2 625



de réservations France

3. Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients





En nombre de lots



2024



2025



Variation vs. 2024 Clients accédants 2 160 16% 2 568 21% +19% dont : - primo-accédants 1 850 14% 2 267 19% +23% - autres accédants 310 2% 301 3% -3% Investisseurs individuels 3 075 23% 1 990 17% -35% Bailleurs professionnels 8 152 61% 7 450 62% -9% dont : - investisseurs institutionnels 2 404 18% 2 671 22% +11% - bailleurs sociaux 5 748 43% 4 779 40% -17% Total 13 387 100% 12 008 100% -10%

4. Backlog – Carnet de commandes





2023



2024 2025 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Backlog Promotion Immobilier résidentiel France 5 225 5 168 5 041 5 019 4 845 4 699 4 411 4 354 4 036 4 022 3 844 3 833 Promotion Immobilier tertiaire 659 536 445 349 248 208 43 38 41 27 23 63 Total France 5 884 5 704 5 486 5 368 5 093 4 907 4 454 4 392 4 077 4 048 3 867 3 896

5. Services





Exploitation 31-déc-24 31-déc-25 Variation Résidences étudiantes Nombre de résidences en exploitation 134 138 + 4 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) 97,3% 97,6% + 0,3 pts Bureaux partagés Nombre de sites ouverts Morning 50 53 + 3 Nombre de sites ouverts Hiptown 41 38 - 3 Nombre de sites ouverts 91 91 0 Surfaces gérées (en m²) Morning 118 982 140 386 + 21 404 Surfaces gérées (en m²) Hiptown 29 870 26 757 - 3 113 Surfaces gérées (en m²) 148 852 167 143 + 18 291 Taux d'occupation (12 mois glissants) Morning 82% 80% -2 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) Hiptown 81% 78% - 3 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) 82% 80% - 2 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Morning 86% 84% - 2 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Hiptown 91% 79% - 12 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) 87% 83% - 4 pts Distribution FY 2024 FY 2025 Variation Réservations totales (1) 2 251 2 448 + 9% Dont réservations pour compte de tiers (1) 1 511 2 022 + 34% (1) Dont réservations pour le compte de Nexity

6. Chiffre d’affaires - Série trimestrielle





2023 2024 2025 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Aménagement et Promotion 626 825 643 964 556 745 715 752 484 611 525 706 Immobilier résidentiel (1) 516 695 552 857 452 667 547 728 470 594 513 700 Immobilier tertiaire (2) 110 131 91 107 104 78 168 24 15 17 12 6 Services 100 111 111 152 85 87 115 145 101 96 103 113 Exploitation 60 66 66 67 63 65 72 76 74 71 81 75 Distribution 40 45 45 85 22 22 44 70 27 25 22 38 Autres activités (3) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Chiffre d'affaires New Nexity 727 937 755 1 117 642 833 831 899 586 708 629 820 Activités à l'international (4) 1 29 0 2 0 3 1 -1 0 0 0 67 Chiffre d'affaires activités cédées (5) 92 106 103 96 87 17 16 5 3 3 4 0 Chiffre d'affaires 819 1 072 857 1 216 729 852 848 904 590 712 633 887 Dont NPM 12 13 14 14 12 12 14 -1 0 0 0 0 Dont l'ADB 54 55 58 55 52 0 0 0 0 0 0 0 Dont International (Allemagne, Belgique & Italie) 1 29 0 2 0 3 1 -1 0 0 0 67

7. Chiffre d’affaires - Série semestrielle





2023 2024 2025 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 S2 12M Aménagement et Promotion 1 451 1 607 3 058 1 301 1 467 2 767 1 095 1 231 2 326 Immobilier résidentiel 1 211 1 409 2 620 1 119 1 274 2 393 1 064 1 213 2 277 Immobilier tertiaire (1) 240 198 438 182 192 374 31 18 50 Services 210 263 473 172 261 433 197 216 412 Exploitation 126 133 259 128 147 276 145 156 301 Distribution 85 129 214 44 114 157 51 59 111 Autres activités 2 2 4 2 3 5 2 3 5 Chiffre d'affaires New Nexity 1 663 1 872 3 535 1 475 1 731 3 205 1 294 1 449 2 743 International (Gestion extinctive) (2) 30 2 32 3 0 3 0 67 67 Chiffre d'affaires activités cédées (3) 198 199 397 104 21 125 7 4 10 Chiffre d'affaires 1 892 2 073 3 964 1 581 1 752 3 333 1 302 1 519 2 821 Dont NPM 25 28 53 24 13 37 0 0 0 Dont l'ADB Client Particulier 110 113 222 53 0 53 0 0 0 Dont International (Allemagne, Belgique & Italie) 30 2 32 3 0 3 0 67 67

8. Résultat opérationnel – Série semestrielle





2023 2024 2025 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 S2 12M Aménagement et Promotion 58 100 158 (48) (52) (100) 5 15 20 Immobilier résidentiel 39 82 121 (55) (64) (119) 3 10 13 Immobilier tertiaire (1) 19 19 37 8 12 19 1 6 7 Services 11 31 41 (2) 25 24 14 25 38 Exploitation 10 12 21 8 19 27 18 20 38 Distribution 1 19 20 (10) 7 (3) (4) 4 0 Autres activités (8) (42) (49) (5) (37) (42) (12) (21) (33) Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 61 90 150 (55) (64) (118) 6 19 25 International (Gestion extinctive) (2) (3) (0) (3) (16) (16) (32) (6) (7) (13) Résultat opérationnel activités cédées (3) 12 19 31 6 3 10 0 3 3 Résultat opérationnel courant 69 109 178 (64) (76) (140) 0 15 15 Résultat opérationnel non courant (4) - 40 40 117 15 132 (10) (118) (128) Résultat opérationnel 69 149 218 53 (61) (8) (10) (103) (113) Dont NPM 0 2 2 0 2 2 0 0 0 Dont l'ADB Client Particulier 8 10 18 5 4 9 0 0 0 Dont International (Allemagne, Belgique & Italie) (3) (0) (3) (16) (16) (32) (6) (7) (13)

9. Détail des reclassements effectués sur 2025





En millions d'euros

(Hors international) 2024 IFRS (1) Cession

Accessite et Week'In Reclassement

Costame Reclassement

NCG Reclassement

Retail 2024 IFRS (2) Aménagement et promotion - Immobilier résidentiel CA 2 391 3 2 393 ROC (120) 1 (119) Aménagement et promotion - Immobilier tertiaire CA 362 12 374 ROC 19 (0) 19 Services - Gestion CA 23 (16) (4) (3) - ROC (1) 2 (1) (1) - Services - Exploitation CA 288 (12) 276 ROC 27 0 27 Services - Distribution CA 157 157 ROC (3) (3) Services – Total CA 468 433 ROC 23 24 Autres activités CA 1 4 5 ROC (43) 1 (42) Activités cédées CA 109 16 125 ROC 12 (2) 10 (1) Equivalent aux chiffres publiés en reporting opérationnel retraités en IFRS (2) Ouverture 2024 après reclassement

10. Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2025





(En millions d'euros) 31/12/2025

IFRS 31/12/2024

IFRS Chiffre d'affaires 2 821,0 3 333,0 Charges opérationnelles (2 589,2) (3267,3) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 15,9 22,9 EBITDA ajusté 247,7 88,6 Loyers (180,5) (177,4) EBITDA ajusté après loyers 67,1 (88,8) Retraitement des loyers* 180,5 177,4 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (154,7) (159,5) Amortissement et dépréciation des immobilisations (37,7) (42,2) Dotations nettes aux provisions (22,2) (3,4) Paiements en actions (2,2) (0,9) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (15,9) (22,9) Résultat opérationnel courant 15,0 (140,3) Résultat non courant (128,4) 131,9 Résultat opérationnel (113,4) (8,4) Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence (37,9) 4,9 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence (151,3) (3,5) Coût de l'endettement financier net (33,9) (60,1) Autres charges et produits financiers (21,8) (37,2) Charges d'intérêts sur obligations locatives (33,6) (32,3) Résultat financier (89,3) (129,6) Résultat des activités courantes avant impôts (240,6) (133,1) Impôts sur les bénéfices 64,5 73,2 Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (7,5) (1,2) Résultat net de l'ensemble consolidé (183,5) (61,1) Dont participations ne donnant pas le contrôle 4,8 1,1 Dont part des actionnaires de la société mère (188,4) (62,2) (en euros) Résultat net par action -3,40 -1,12

11. Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2025





ACTIF

(En millions d'euros) 31/12/2025

IFRS 31/12/2024

IFRS Goodwills 1 145,7 1 151,7 Autres immobilisations 970,0 1 006,7 Titres mis en équivalence 61,5 123,4 Impôts différés nets 119,6 49,7 Total actifs non courants 2 296,8 2 331,5 BFR net 606,0 831,6 Total de l'actif 2 902,8 3 163,1 PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2025

IFRS 31/12/2024

IFRS Capital et Réserves 1 797,8 1 873,3 Résultat de la période (188,4) (62,2) Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1 609,4 1 811,1 Participations ne donnant pas le contrôle 9,8 59,7 Capitaux propres de l'ensemble 1 619,2 1 870,8 Endettement net hors obligations locatives 327,8 329,6 Obligations locatives 856,6 885,5 Provisions 99,2 77,3 Total du passif 2 902,8 3 163,1

12. Endettement net au 31 décembre 2025







(En millions d'euros) 31/12/2025

IFRS 31/12/2024

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 468,0 771,4 Options de ventes accordées à des minoritaires 44,5 24,4 Emprunts sur établissements de crédit et autres 402,0 300,0 Emprunts sur établissements de crédit et autres 914,4 1 095,8 Autres dettes et autres créances financières (185,1) (229,9) Trésorerie et équivalents de trésorerie (421,5) (667,6) Banques créditrices (découverts bancaires) 19,9 131,3 Trésorerie nette et autres (401,6) (536,3) Total endettement financier net avant obligations locatives 327,8 329,6 Obligations locatives 856,6 885,5 Total obligations locatives 856,6 885,5 Total endettement net 1 184,4 1 215,1 Total endettement net 1 184,4 1 215,1

13. Tableau des flux de trésorerie simplifié au 31 décembre 2025





(En millions d'euros) 31/12/2025

IFRS 31/12/2024

IFRS Résultat net des sociétés intégrées (183,5) (61,1) Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 280,1 (39,6) Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 96,5 (100,8) Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 67,5 92,4 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) (66,2) (74,3) Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 97,9 (82,7) Remboursement des obligations locatives (180,2) (177,4) Capacité d'autofinancement après loyers avant coût du financement et impôts (82,4) (260,1) Incidence de la variation du BFR liée à l'activité 145,0 371,9 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 15,9 22,9 Intérêts versés (29,4) (63,1) Impôts payés (6,8) (17,5) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 42,3 54,0 Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (45,2) (46,1) Cash-flow libre (2,9) 7,9 Acquisitions de filiales et autres variations du périmètre 0,5 372,0 Autres investissements financiers nets 0,5 (9,6) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 0,9 362,5 Augmentation de capital - 0,0 Dividendes payés aux actionnaires de la société mère 0,0 0,0 Autres flux avec les actionnaires minoritaires (16,2) (5,3) Acquisition et cession d'actions propres (1,9) (1,8) Variation des dettes et créances financières (nets) (114,7) (477,4) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (132,8) (484,6) Incidence de la variation des taux de change 0,0 (0,0) Variation de trésorerie (134,7) (114,2) Trésorerie d'ouverture 536,3 650,5 Trésorerie de clôture 401,6 536,3

14. Capitaux engagés





En millions d'euros 2025 Actifs immobilisés BFR Goodwill Total

hors droits d'utilisation des actifs Droits d'utilisation des actifs loués Total

yc droits d'utilisation des actifs Aménagement et Promotion 72 646 718 28 746 Services 96 -17 78 644 723 Autres activités et non affectés 249 -23 1 146 1 371 63 1 434 Capitaux engagés Groupe 417 606 1 146 2 168 735 2 903





En millions d'euros 2024 Actifs immobilisés BFR Goodwill Total

hors droits d'utilisation des actifs Droits d'utilisation des actifs loués Total

yc droits d'utilisation des actifs Aménagement et Promotion 62 1 034 1 097 40 1 136 Services 91 20 112 656 767 Autres activités et non affectés 195 -13 1 152 1 334 73 1 407 Capitaux engagés Groupe 349 1 042 1 152 2 542 768 3 310



GLOSSAIRE

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des coûts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier tertiaire, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier tertiaire : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier tertiaire, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

1 ROC New Nexity – hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive)

2 Niveau de ratio de levier d’endettement intégré dans les covenants bancaires : <8,5x à fin 2025, <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027

3 Potentiel Promotion hors Aménagement et hors partenariat Carrefour

4 Données FPI

5 Marges d’engagements cibles : Détail : 9,5% / Bloc : 8% / Social : 6,5%

6 Surface totale nette des entrées / sorties

7 Méthode de calcul du taux d’occupation actualisée au 1er janvier 2024 visant à intégrer l’environnement inflationniste et l’impact de l’indexation des loyers ; sur 12 mois glissants – Taux d’occupation sur les sites matures – ouverts depuis plus de 12 mois.

8 Incluant les produits financiers et hors waiver fees

9 Intègre les lignes Trésorerie et équivalents de trésorerie, Banques créditrices (découverts bancaires) et Autres dettes et autres créances financières

10 Tous les détails sur les covenants sont précisés dans le DEU 2024

11 Revue du niveau de ratio de levier d’endettement avec une fréquence de revue annuelle : < 8,5x à fin 2025, < 7x à fin 2026 et suppression de l’ICR

12 ROC New Nexity – hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive)

13 Niveau de ratio de levier d’endettement intégré dans les covenants bancaires : <8,5x à fin 2025, <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027

Pièce jointe