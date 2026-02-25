mitú nombra a Vanessa Vigil como presidenta

LOS ÁNGELES, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- mitú, la compañía de medios y entretenimiento que llega a más de 15 millones de latinos bilingües y biculturales, anunció el nombramiento de Vanessa Vigil como presidenta, encargada de supervisar la dirección estratégica, el desempeño operativo, el crecimiento de ingresos y la visión de marca de la compañía. Vigil se desempeñó recientemente como directora de marca (Chief Brand Officer) de mitú y ha ocupado diversos puestos de liderazgo dentro de la empresa desde su incorporación en 2019.

Antes de unirse a mitú, Vigil ocupó cargos directivos en agencias independientes y globales como Essence y OMD, donde se especializó en estrategias de marketing multicultural para empresas Fortune 500.

“mitú siempre ha representado creatividad, audacia e innovación, reflejando con precisión a la generación de latinos nacidos y criados en Estados Unidos. Me siento profundamente honrada de asumir este cargo como presidenta y guiar a mitú hacia su próxima etapa”, afirmó Vanessa Vigil.

Durante su gestión, Vigil supervisó alianzas de marca y la estrategia de contenidos, además de liderar iniciativas clave que generaron niveles de interacción líderes en la industria y un portafolio de redes sociales con un crecimiento interanual significativo. También encabezó el relanzamiento de la marca digital culinaria de la compañía, Hispanic Kitchen, e instituyó el exitoso programa plurianual de mentoría para cineastas de mitú.

Hugo Gamino la sucederá como vicepresidente de Estrategia de Marca y Contenido, tras haber sido jefe de Hispanic Kitchen, la marca digital culinaria de mitú.

“Vanessa Vigil es una líder respetada en el sector de medios y entretenimiento, y su capacidad para desenvolverse en un entorno en rápida transformación será invaluable a medida que continuamos evolucionando”, señaló Hugo Gamino. “He visto de primera mano la profundidad de su influencia y su compromiso inquebrantable con esta marca, impulsando constantemente nuevos límites y apoyando a creativos en todos los niveles. El año 2026 marcará un salto decisivo para nuestro negocio. Entraremos al mercado con mayor visibilidad, una ejecución más precisa y una experiencia audaz y elevada para nuestras audiencias, reforzando nuestra posición como una autoridad confiable en medios no solo para los latinos, sino para toda una generación”.

“Este nombramiento es un momento poderoso no solo para mí, sino también para las mujeres y los latinos en toda la industria de los medios. Cuando el liderazgo refleja a las comunidades a las que servimos, el trabajo es más sólido, la perspectiva más clara y el impacto real, tanto para nuestros socios de negocios como para la próxima generación”, añadió Vigil.

La promoción de Vigil representa una evolución natural para la marca de medios. Sus años de dedicación y compromiso la posicionan como la líder que guiará a mitú hacia su próxima fase de crecimiento, honrando al mismo tiempo la misión de la compañía como una fuerza cultural respetada dentro de la industria.

Acerca de mitú

mitú es la empresa líder de medios y entretenimiento que llega a los latinos en Estados Unidos, nativos digitales cuyo primer idioma es el inglés. A través de su portafolio de marcas —wearemitu, Somos mitú, FIERCE, crema, Hispanic Kitchen y Things That Matter— mitú conecta con más de 15 millones de seguidores mediante contenidos que abarcan entretenimiento, gastronomía, estilo de vida, identidad y humor.

Mediante narrativas sociales virales, video premium, propiedad intelectual original, curaduría de talento y programación experiencial, mitú refleja la voz de una generación que está moldeando la cultura dominante. El resultado es un nivel de interacción líder en la industria y una lealtad duradera de la audiencia.

Para sus socios de marca, mitú combina experiencia creativa con fluidez cultural para ofrecer conexiones auténticas y a escala a través de redes sociales, video, creadores, eventos y soluciones de medios escalables. Síganos en @wearemitu, y sisite,wearemitu.com.

