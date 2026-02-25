Årsrapport 2025: Resultat som forventet i et år med fokus på styrkelse af lønsomhed og vækstfundamentet

Selskabsmeddelelse nr. 04-2026

25. februar 2026

North Media koncern CEO Lasse Brodt siger om udviklingen i 2025:

”2025 var et år med fokus på at stabilisere flere af vores forretninger og på generelt at styrke fundamentet for øget lønsomhed og fremtidig vækst. På den baggrund leverede vi finansielle resultater som forventet og under fortsat udfordrende markedsvilkår i både Danmark og Sverige. Jeg er tilfreds med, at vi i Last Mile afsluttede udrulningen af maskinel pakning af tryksager til Sverige, som var en væsentlig milepæl i omstillingen af SDR til den samhandelsmodel, som FK Distribution anvender. Samtidig tilpassede vi forretningsmodellen i den danske distributionsforretning til at håndtere de ændringer, som vi forventer vil ske i produktmikset i de kommende år. I Digital Services leverede BoligPortal fortsat omsætningsvækst i et boligmarked, som har en historisk skævvridning mellem udbud og efterspørgsel, og både Dayli og Bekey reducerede driftstabet væsentligt vha. en række målrettede indsatser, som også vil have effekt i 2026.”

Finansielle nøgletal

Mio. kr 4. kvartal Helåret 2025 2024 2025 2024 Omsætning 356,8 340,0 1.296,0 1.301,4 EBITDA 53,5 32,6 124,6 153,5 EBIT 36,9 -134,1* 66,2 -74,9* Overskudsgrad 10,3% -39,4%* 5,1% -5,8%* Afkast værdipapirer - - 15,6 217,4 Årets resultat, ekskl. værdipapirafkast - - 54,0 -107,9 Pengestrømme fra driften - - 84,0 26,3 Frie pengestrømme - - 84,2 -109,2

* Påvirket af nedskrivning på 155 mio. kr. af værdien af aktiver i SDR.



Jf. selskabsmeddelelse nr. 13-2025 af 4. november 2025, var North Medias resultater for 2025 i tråd med seneste resultatudmeldinger. Det vil sige en omsætning på 1.270-1.305 mio. kr., EBITDA på 105-126 mio. kr., og EBIT på 50-70 mio. kr.

Udviklingen i forretningsområderne i 2025

I Last Mile (FK Distribution og SDR) faldt omsætningen 1%, drevet af volumennedgang i FK Distribution. Den nedgang kunne ikke opvejes af øget omsætning i SDR fra hjemtaget lokalsalg fra tidligere franchisetagere og prisstigninger på tryksager og lokale ugeaviser. EBITDA faldt 27% og var påvirket af fortsatte integrationsomkostninger i SDR og lavere omsætning i FK Distribution. EBIT steg 119 mio. kr. fra 2024, hvor den bogførte værdi af aktiver i SDR blev nedskrevet for 155 mio. kr.



I Digital Services (BoligPortal, Dayli og Bekey) steg omsætningen 1%, drevet af en underliggende vækst på 4% i BoligPortal fra flere indtægtsstrømme i et marked, som var præget af en historisk skævvridning mellem udbud og efterspørgsel af boliger. EBITDA steg 20 mio. kr., og skyldtes lavere omkostninger til drift, salg og marketing i Dayli samt effekterne af første del af Bekeys turnaround. De reducerede driftstab i Dayli og Bekey medførte en tilsvarende forbedring af EBIT.

Udbytte

På baggrund af koncernens driftsresultat, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen den 10. april 2026, at der udbetales et udbytte på 1,25 kr. pr. aktie. Det svarer til 46% af årets resultat ekskl. værdipapirafkast.

Forventninger til 2026

North Medias udmeldte forventninger til 2026 for koncernen uddybes nedenfor med de underliggende udviklinger i forretningsområderne:

Mio. kr. Omsætning EBITDA EBIT Koncernen 1.267-1.333 133-175 75-117 Last Mile (FK Distribution, SDR) 1.085-1.135 121-151 80-110 Digital Services (BoligPortal, Dayli, Bekey) 182-198 17-29 12-24 Ikke-fordelte omkostninger - -5 -17

Telekonference

Koncern CEO Lasse Ingemann Brodt og Martin Frandsen Tobberup, Koncerndirektør for digital drift og udvikling, præsenterer årsrapporten ved en telekonference på dansk på HC Andersen Capitals platform torsdag den 26. februar 2026 kl. 14:00. Tilmelding via dette link.

Yderligere oplysninger:

Koncern CEO Lasse Brodt, telefon +45 2024 3292



North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributør af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. MineTilbud er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.





