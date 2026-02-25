Hampiðjan hf. – Afkomuviðvörun: Afkoma fjórða ársfjórðungs 2025 undir væntingum

Á vettvangi félagsins er nú unnið að uppgjöri fjórða ársfjórðungs 2025 og gerð ársreiknings.
Drög að uppgjöri benda til að velta samstæðu Hampiðjunnar hafi numið tæpum 360 m€ á árinu 2025 sem er aukning um 15% á milli ára.
Félagið áætlar að EBITDA í ársreikningi félagsins fyrir árið 2025 nemi á bilinu 39 til 40 m€. EBITDA hefur því aukist um rúm 5% á milli ára sem er minni aukning en árshlutauppgjör Hampiðjunnar hafa sýnt til þessa. Sé leiðrétt fyrir einskiptisliðum þá hækkar ofangreind EBITDA um tæpar 0,8 m€.
Líkt og komið hefur fram í tilkynningum félagsins með árshlutauppgjörum 2025 þá hafa verið töluverðar sveiflur milli ára á gengismun og fjáreignatekjum félagsins. Til að mynda er búist við að gengismunur sveiflist neikvætt um tæpar 4 m€ milli ára frá því að vera jákvæður um 2 m€ í neikvæðar 2 m€.
Fjáreignatekjur lækka milli ára úr um 4,6 m€ í um 1,6 m€ og kemur það til vegna þess að inneign í ISK var notuð til að greiða að hluta fyrir kaupin á 75,1% hlut í Kohinoor á Indlandi í byrjun ársins.
Fjármagnsgjöld lækka nokkuð á milli ára og fara úr um 13,5 m€ í um 11,3 m€.
Fyrirliggjandi upplýsingar benda því til að þessir liðir ásamt fjármagnsgjöldum séu um 6,5 m€ hærri en á fyrra ári.
Þessu til viðbótar kemur inn í uppgjör félagsins einskiptiskostnaður við að loka starfsemi í Póllandi og Danmörku að fjárhæð um 2,9 m€. Þessi kostnaður er liður í að hagræða í rekstri félagsins og samþætta framleiðslu innan samstæðunnar og flytja stóran hluta grunnframleiðslunnar til Kohinoor á Indlandi.
Eins og félagið kom inn á í tilkynningu með 9 mánaða uppgjöri 2025 þá hafa ytri þættir, samdráttur í kvóta í Barentshafi ásamt auknum viðskiptaþvingunum á rússneskar útgerðir sem landað hafa í Noregi, haft neikvæð áhrif á uppgjör dótturfélaga Hampiðjunnar. Búist er við að þorskkvóti í Barentshafi verði aukinn aftur á árinu 2027.
Einnig hefur fyrirhuguð kvótaminnkun í makríl og kolmunna á þessu ári haft áhrif á kaupvilja útgerða í veiðarfærum og setti það mark sitt á fjórða ársfjórðung.
Þessir þættir höfðu neikvæð áhrif á fjórða ársfjórðung ársins og fyrir liggur að EBITDA ársfjórðungsins mun ekki ná EBITDA sama ársfjórðungs í fyrra. Búist er við að EBITDA ársfjórðungsins nemi milli 6 - 7 m€ samanborið við 8,9 m€ á sama ársfjórðungi í fyrra.
Þessi lækkun ásamt fyrrgreindum sveiflum í gengismun, fjáreignatekjum og fjármagnsgjöldum leiða til þess að fjórði ársfjórðungur verður slakari en við var búist og má búast við að lítils háttar tap verði á ársfjórðungnum.
Búast má við að hagnaður ársins verði í kringum 5,5 - 6 m€ samanborið við 14 m€ á fyrra ári.
Niðurstaðan hefur þó ekki áhrif á langtímaáætlun félagsins, enda einkennist afkoma ársins að verulegu leyti af einskiptisliðum og tímabundnum ytri þáttum.
Markvisst hefur verið unnið að hagræðingaraðgerðum undanfarna mánuði m.a. með sameiningu allrar fiskeldisþjónustu og sölu til fiskeldis innan samstæðunnar í fyrirtækinu Eldi og undirbúningi að uppbyggingu framleiðslu á Indlandi.
Þar er hafin bygging á um 60.000 m2 verksmiðjuhúsnæði til að hýsa framleiðslu á fiskeldiskvíum og annarri framleiðslu sem nú er staðsett í Evrópu. Verksmiðjuhúsin eiga að vera tilbúin til notkunar í lok sumars og þá er hægt að hefja framleiðslu á fiskeldiskvíum í meira mæli en nú er hægt og síðan mun taka fram á árið 2027 að flytja aðra framleiðslu til Indlands.
Vinna við ársuppgjör og endurskoðun þess er enn í gangi og því geta lykiltölur tekið breytingum fram að birtingu.
Hampiðjan mun birta niðurstöðu ársins þann 5. mars næstkomandi í samræmi við fjárhagsdagatal.
Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Erlendsson, forstjóri, í síma 664-3361.
Þessar upplýsingar eru birtar í opinberlega samræmi við upplýsingaskyldu Hampiðjunnar hf. skv. reglugerð Evrópusambandsins um markaðssvik nr. 596/2014 (MAR), sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum. Upplýsingarnar varða afkomu félagsins á fjórða ársfjórðungi 2025 sem töldust fela í sér innherjaupplýsingar í skilningi 7. gr. MAR. Tilkynning þessi er gerð opinber af Emil Viðar Eyþórssyni, fjármálastjóra Hampiðjunnar hf., í samræmi við upplýsingaskyldu félagsins samkvæmt MAR og 2. gr. framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2016/1055. Upplýsingarnar voru opinberlega birtar kl.20:15 þann 25. febrúar 2026.