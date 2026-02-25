Yanik Guillemette annonce une initiative Accolad pour moderniser la reconnaissance des employés dans l’industrie aéronautique canadienne





BOISBRIAND, Québec, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yanik Guillemette , entrepreneur technologique canadien et Président du Comité consultatif externe en technologies et innovation d’Accolad, annonce aujourd’hui le déploiement d’une initiative spécialisée visant à soutenir l’attraction et la rétention des talents dans l’industrie aéronautique grâce à des programmes modernes de reconnaissance des employés entièrement automatisés.

Cette initiative intervient alors que l’aéronautique canadienne entre dans une nouvelle phase d’expansion industrielle. Le gouvernement fédéral anticipe la création de plus de 125 000 emplois au cours de la prochaine décennie , intensifiant la compétition mondiale pour une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Selon Accolad, la capacité des entreprises à attirer et retenir ces talents repose désormais autant sur l’expérience employé que sur l’innovation technologique ou la capacité de production.

Une industrie avancée… avec des pratiques RH parfois restées au sol

Alors que les manufacturiers aéronautiques investissent massivement dans l’automatisation, l’intelligence artificielle et les chaînes d’approvisionnement avancées, plusieurs programmes de reconnaissance des employés demeurent encore hérités d’une autre époque.

Dans de nombreuses organisations industrielles, les initiatives reposent encore sur des approches ponctuelles ou symboliques — cadeaux standardisés, récompenses physiques génériques ou programmes difficiles à administrer à grande échelle.

« L’industrie aéronautique construit certaines des technologies les plus avancées au monde, mais ses outils de reconnaissance des talents n’ont pas toujours évolué au même rythme », explique Yanik Guillemette . « Aujourd’hui, les entreprises réalisent qu’il est temps de remplacer les solutions improvisées par des programmes structurés, mesurables et réellement engageants. »

Transformer la reconnaissance des employés en infrastructure stratégique

La solution développée par Accolad permet aux entreprises aéronautiques d’intégrer la reconnaissance directement dans leurs opérations quotidiennes, plutôt que de la traiter comme une initiative occasionnelle.

La plateforme permet notamment :

L’automatisation des reconnaissances d’années de service et des jalons de carrière



et des jalons de carrière La récompense d’objectifs liés à la sécurité, à la performance et aux projets critiques



La gestion centralisée d’équipes multi-sites et manufacturières



La distribution instantanée de récompenses numériques sécurisées



Une traçabilité complète assurant conformité et gouvernance organisationnelle





Ces programmes peuvent être déployés rapidement tout en évoluant avec la croissance des effectifs, sans alourdir les opérations RH.

Le capital humain devient le véritable avantage concurrentiel

Dans un secteur où l’expertise technique se développe sur plusieurs années et où la perte d’un employé expérimenté peut ralentir des cycles de production complets, la stabilité des équipes devient un facteur économique majeur.

Les entreprises aéronautiques adoptent ainsi progressivement des programmes de reconnaissance modernes afin de :

renforcer l’engagement des employés spécialisés



améliorer la rétention dans les rôles critiques



soutenir la culture organisationnelle dans un contexte d’expansion rapide



accroître l’attractivité auprès de la nouvelle génération de travailleurs industriels





« Pendant longtemps, la reconnaissance était perçue comme un geste symbolique. Elle devient aujourd’hui un outil stratégique de compétitivité industrielle », ajoute Guillemette. « Les organisations qui réussissent comprennent que fidéliser les talents est aussi important que moderniser leurs installations. »

Une transition déjà amorcée dans l’écosystème aéronautique

Plusieurs acteurs de l’industrie ont déjà entrepris la modernisation de leurs programmes internes afin d’offrir une expérience employé cohérente avec les standards technologiques actuels.

Selon Accolad, cette évolution marque la fin progressive des approches traditionnelles basées sur des récompenses uniformes ou peu personnalisées, au profit de programmes numériques flexibles adaptés aux réalités d’une main-d’œuvre moderne et mobile.

« Il n’est jamais trop tard pour faire évoluer ses pratiques. L’objectif est d’offrir aux organisations une solution efficace qui reconnaît réellement la contribution des personnes derrière chaque innovation aéronautique », conclut Yanik Guillemette.

À propos d’Accolad

Accolad est une plateforme technologique canadienne spécialisée dans l’automatisation des programmes de reconnaissance des employés, des récompenses numériques et des incitatifs organisationnels. Sa technologie permet aux entreprises industrielles et technologiques de déployer des initiatives de reconnaissance modernes, sécurisées et évolutives favorisant l’engagement, la rétention et la performance organisationnelle à grande échelle.

