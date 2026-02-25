INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions
Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 25 février 2026, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de nouvelles actions le 20 février 2026.
- Capital : EUR 6.511.048,19
- Nombre total de titres avec droits de vote : 43.662.403 (tous des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 43.662.403 (tous liés aux actions ordinaires)
- Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis : 3.416.319 (tous des droits de souscription octroyés; ce nombre exclut 462.677 droits de souscription émis mais pas encore octroyés)
- Nombre total d’obligations convertibles : 225 obligations convertibles d’une valeur nominale de 91.500 EUR par obligation
- Nombre total de droits de vote pouvant être obtenus en cas de conversion des 225 obligations convertibles au prix de conversion actuel de 5,00 EUR par action : 4.117.500
Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com
Pièce jointe