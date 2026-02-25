



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 25 février 2026, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de nouvelles actions le 20 février 2026.

Capital : EUR 6.511.048,19

Nombre total de titres avec droits de vote : 43.662.403 (tous des actions ordinaires)

Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 43.662.403 (tous liés aux actions ordinaires)

Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis : 3.416.319 (tous des droits de souscription octroyés; ce nombre exclut 462.677 droits de souscription émis mais pas encore octroyés)

Nombre total d’obligations convertibles : 225 obligations convertibles d’une valeur nominale de 91.500 EUR par obligation

Nombre total de droits de vote pouvant être obtenus en cas de conversion des 225 obligations convertibles au prix de conversion actuel de 5,00 EUR par action : 4.117.500

