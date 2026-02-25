WSP annonce de solides résultats T4 2025 et publie ses perspectives financières 2026

MONTRÉAL, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025.

En 2025, les produits des activités ordinaires nets et le BAIIA ajusté de WSP ont atteint ou dépassé la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle révisée de la direction1). Au cours de l’année, plusieurs autres indicateurs de la performance de la Société ont également atteint des records historiques, notamment le carnet de commandes de 17 G$, les flux de trésorerie disponibles2) de 1,7 G$, soit 1,8 fois le résultat net attribuable aux actionnaires3), le délai de recouvrement3) de 63 jours et le financement ferme relatif aux acquisitions réalisées et annoncées en 2025 de 5,2 G$.

(en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données par action, le délai de recouvrement et les ratios)

Quatrièmes trimestres clos les

Exercices clos les

31 décembre

2025

31 décembre

2024

31 décembre

2025

31 décembre

2024

Produits des activités ordinaires 4 854,1 $ 4 664,9 $ 18 285,0 $ 16 166,8 $ Produits des activités ordinaires nets4) 3 672,7 $ 3 394,0 $ 13 959,1 $ 12 172,2 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt (BAII) 397,0 $ 345,4 $ 1 532,6 $ 1 268,6 $ BAIIA ajusté2) 694,1 $ 634,3 $ 2 561,2 $ 2 185,7 $ Marge du BAIIA ajusté2) 18,9 % 18,7 % 18,3 % 18,0 % Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 256,3 $ 166,9 $ 964,3 $ 681,4 $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,96 $ 1,28 $ 7,38 $ 5,40 $ Résultat net ajusté2) 346,7 $ 305,3 $ 1 251,2 $ 1 014,9 $ Résultat net ajusté par action2) 2,65 $ 2,34 $ 9,58 $ 8,05 $ Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 984,0 $ 773,3 $ 2 246,0 $ 1 381,9 $ Flux de trésorerie disponibles2) 826,7 $ 642,5 $ 1 714,1 $ 884,5 $ Aux 31 décembre

2025

31 décembre

2024

Carnet de commandes 17 145,8 $ 15 604,0 $ Nombre approximatif d’employés 74 400 72 800 Délai de recouvrement3) 63 jours 72 jours Aux 31 décembre

2025

31 décembre

2024

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté3) 0,9 1,8





(1) Prévisions révisées publiées le 5 novembre 2025. (2) Mesures financières ou ratios non conformes aux IFRS, qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour un rapprochement quantitatif avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. Se reporter à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, intégré par renvoi dans le présent communiqué de presse et publié sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, pour connaître les explicitations de la composition et l'utilité des mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS. (3) Se reporter à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, intégré par renvoi dans le présent communiqué de presse et publié sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, pour connaître la composition des mesures financières supplémentaires, ainsi que l'utilité du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, qui est une mesure de gestion du capital qui correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur 12 mois continus. La dette nette, définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, exception faite de l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie, s’établissait à 2,27 G$ au 31 décembre 2025. (4) Total des mesures sectorielles. Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » ci-dessous pour obtenir des rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires.





Faits saillants financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025

Pour le trimestre, les produits des activités ordinaires ont atteint 4,85 G$, et les produits des activités ordinaires nets, 3,67 G$, en hausse respectivement de 4,1 % et de 8,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2024. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets 1 ) s’est établie à environ 5,9 % pour le trimestre, compte non tenu de l’incidence de la diminution de la demande de services d’intervention d’urgence aux États-Unis et des révisions de l’estimation des produits tirés de contrats pour des projets importants au Canada au cours de la période précédente.

s’est établie à environ 5,9 % pour le trimestre, compte non tenu de l’incidence de la diminution de la demande de services d’intervention d’urgence aux États-Unis et des révisions de l’estimation des produits tirés de contrats pour des projets importants au Canada au cours de la période précédente. Le BAIIA ajusté a atteint 694,1 M$ pour le trimestre, en hausse de 9,4 %, par rapport à 634,3 M$ au quatrième trimestre de 2024 et la marge du BAIIA ajusté s’est établie à 18,9 % au cours du trimestre, comparativement à 18,7 % pour le quatrième trimestre de 2024.

Le BAII pour le trimestre s’est élevé à 397,0 M$, en hausse de 51,6 M$, ou 14,9 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse du BAIIA ajusté.

Le résultat net ajusté s’est chiffré à 346,7 M$ pour le trimestre, ou 2,65 $ par action, en hausse respectivement de 13,6 % et de 13,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2024. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté.

Le résultat net attribuable aux actionnaires pour le trimestre s’est établi à 256,3 M$, ou 1,96 $ par action, en hausse respectivement de 53,6 % et de 53,1 %, comparativement à 166,9 M$, ou 1,28 $ par action, au quatrième trimestre de 2024. L’augmentation s’explique essentiellement par la hausse du BAIIA ajusté et par les profits latents sur les instruments financiers dérivés, par rapport à des pertes pour les périodes correspondantes.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation et les flux de trésorerie disponibles se sont respectivement élevées à 984,0 M$ et à 826,7 M$ pour le trimestre.

Le dividende déclaré pour le trimestre s’est établi à 0,375 $ par action, ou 50,6 M$. Ce dividende a été versé le 15 janvier 2026, soit après la clôture de l’exercice.

Faits saillants financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Les produits des activités ordinaires se sont établis à 18,29 G$, et les produits des activités ordinaires nets, à 13,96 G$, en hausse respectivement de 13,1 % et de 14,7 %, par rapport à 2024. Les produits des activités ordinaires nets ont atteint la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle révisée de la direction pour l’exercice, qui allait de 13,80 G$ à 14,00 G$. L’augmentation d’un exercice à l’autre découle surtout de la croissance interne des produits des activités ordinaires nets d’environ se situant dans le milieu de la fourchette à un chiffre, compte non tenu de l’incidence de la diminution de la demande de services d’intervention d’urgence aux États-Unis. Sur cette base, la performance des secteurs Canada, Amériques et EMOIA a été robuste, leur croissance interne totale s’établissant entre le milieu et l'extrémité supérieure de la fourchette à un chiffre, tandis que le secteur Asie-Pacifique s’est amélioré au deuxième semestre de 2025. POWER Engineers, Incorporated (« POWER Engineers ») a connu une excellente performance avec une croissance des produits des activités ordinaires nets de 13,4 % par rapport à 2024, incluant la période précédant l’acquisition par WSP.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 a atteint un nouveau record de 17,1 G$, ce qui correspond à 11,0 mois de produits des activités ordinaires 2 ) , une hausse de 9,9 % sur l’exercice.

, une hausse de 9,9 % sur l’exercice. Le BAIIA ajusté s’est établi à 2,561 G$, en hausse de 17,2 %, par rapport à 2,186 G$ en 2024, ce qui dépasse la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle révisée de la direction pour l’exercice, qui allait de 2,540 G$ à 2,560 G$.

La marge du BAIIA ajusté a augmenté à 18,3 %, en hausse de 39 points de base (« pb ») par rapport à 2024, essentiellement en raison de l’attention soutenue portée à la productivité, qui a plus que compensé les coûts non récurrents engagés en 2025.

Le BAII s’est élevé à 1,53 G$, en hausse de 20,8 % par rapport à 2024, ce qui est attribuable surtout à la hausse du BAIIA ajusté.

Le résultat net ajusté s’est établi à 1,25 G$, ou 9,58 $ par action, en hausse de 236,3 M$, ou 1,53 $ par action, par rapport à 2024. Les augmentations respectives de 23,3 % et de 19,0 % de ces valeurs sont principalement attribuables à l’augmentation du BAIIA ajusté.

Le résultat net attribuable aux actionnaires s’est chiffré à 964,3 M$, ou 7,38 $ par action, en hausse de 282,9 M$, ou 1,98 $ par action, par rapport à 2024. L’augmentation s’explique essentiellement par la hausse du BAIIA ajusté, ainsi que par les profits latents sur les instruments financiers dérivés, par rapport à des pertes pour les périodes correspondantes.

Le délai de recouvrement a atteint un nouveau record au 31 décembre 2025, soit 63 jours, un niveau beaucoup plus bas que la partie inférieure de la fourchette cible établie par la direction de 67 à 73 jours. La diminution par rapport au délai de 72 jours au 31 décembre 2024 s’explique notamment par la vente de créances clients admissibles conformément à une entente d’affacturage de 150 M$ US.

Les entrées de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont augmenté pour atteindre 2,25 G$ pour 2025, en comparaison de 1,38 G$ pour 2024. Les flux de trésorerie disponibles sont montés à un sommet historique de 1,71 G$ pour l’exercice, soit 1,8 fois le résultat net attribuable aux actionnaires, contre 884,5 M$ en 2024. L’amélioration des flux de trésorerie disponibles est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté et du fonds de roulement net à la suite, notamment, de la vente de certaines créances clients admissibles conformément à une entente d’affacturage de 150 M$ US, facteurs contrebalancés par la hausse de l’impôt payé.

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté s’établit à 0,9 fois, ce qui est légèrement inférieur à la fourchette cible de la Société, qui va de 1,0 à 2,0 fois. Le faible ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté est surtout attribuable à la hausse du solde de trésorerie par suite de l’émission d’actions ordinaires liée au financement d’une partie du prix d’achat de l’acquisition de TRC Companies (« TRC ») en 2026.

Le dividende déclaré pour l’exercice complet s’établit à 1,50 $ par action, ou 197,4 M$.





1) Mesures financières supplémentaires. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets» s’est établie à 3,3% et 3,5% pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, respectivement. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets représente la variation d’une période à l’autre des produits des activités ordinaires nets, à l’exclusion des produits des activités ordinaires nets des entreprises acquises ou cédées dans les 12 mois suivant l’acquisition ou précédant la cession, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison et ajustée pour exclure les produits des activités ordinaires nets des entreprises cédées. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions correspond aux produits des activités ordinaires nets de la période considérée des entreprises acquises dans les 12 mois suivant l’acquisition, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. 2) Établi d’après les produits des activités ordinaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, en incluant les produits des activités ordinaires sur une période complète de 12 mois de toutes les acquisitions. 3) Ratio non conforme aux IFRS qui n’a aucune signification normalisée selon les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Le ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net attribuable aux actionnaires s’est établi à 1,3 pour la période de 12 mois continus close le 31 décembre 2024. Se reporter à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, intégré par renvoi dans le présent communiqué de presse et publié sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, pour des explications sur la composition et l’utilité de ce ratio non conforme aux IFRS.





« Alors que nous concluons la première année de notre cycle stratégique 2025‑2027, je suis fier de notre solide performance, portée par une exécution disciplinée, notamment des gains de productivité et une forte génération de flux de trésorerie, qui ont renforcé encore davantage nos fondations. Tournés vers l’avenir, la solide fin d’exercice 2025, conjuguée à une demande soutenue sur l’ensemble de notre plateforme diversifiée, nous apporte une visibilité et une confiance accrues quant à notre trajectoire pour l’année à venir. Nous sommes ravis d’accueillir Ricardo et TRC au sein de WSP, ce qui élargit notre portée dans des secteurs hautement stratégiques et crée d’importantes occasions de création de valeur à mesure que nous rapprochons nos équipes. Nous amorçons 2026 avec optimisme et détermination, résolus à saisir les occasions et à générer une valeur durable pour nos parties prenantes », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Perspectives financières 2026

Les perspectives financières présentées en date du 25 février 2026 visent à aider les analystes et les actionnaires à officialiser leurs visions respectives de l’exercice qui se clôturera le 31 décembre 2026. Le lecteur est averti que l’utilisation de ces renseignements à d’autres fins peut être inappropriée. Il s’agit là d’information prospective en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, fondée sur plusieurs estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Ces perspectives sont également assujetties à divers risques et autres incertitudes ainsi qu’aux hypothèses importantes présentées dans le présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Veuillez lire attentivement la section entière ci-dessous intitulée : « Énoncés prospectifs ».

La Société met en garde le lecteur que les hypothèses et les estimations sur lesquelles sont fondées les perspectives financières 2026 pourraient s’avérer erronées ou inexactes. Par conséquent, les résultats réels de WSP pourraient grandement différer des attentes précisées par la Société dans le présent communiqué de presse.

Les fourchettes cibles ont été établies en fonction de la volatilité actuelle des taux de change et de notre évaluation annuelle, qui tient compte, entre autres facteurs, de notre programme de couverture de change. La Société n’a pas tenu compte de l’incidence financière des cessions, fusions, regroupements d’entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou réalisés après la publication du présent communiqué de presse. Pour établir les fourchettes cibles 2026, la Société a pris en considération de nombreuses hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence, le contexte politique et la performance économique de chaque région où elle exerce ses activités.

La direction s'attend à ce que les résultats de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2026 se situent dans les fourchettes suivantes:

Fourchettes cibles 2026 * Résultats financiers 2025 Produits des activités ordinaires Non applicable 18,29 G$ Produits des activités ordinaires nets Entre 16 G$ et 17 G$ 13,96 G$ Croissance interne des produits des activités ordinaires nets Entre 4,0% et 7,0% Non applicable BAIIA ajusté Entre 3 G$ et 3,18 G$ 2,561 G$ Résultat avant charges de financement nettes et impôt Non applicable 1,53 G$ Délai de recouvrement 63 jours à 70 jours 63 jours





* Ces informations constituent des énoncés prospectifs, fondés sur de multiples estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Il est conseillé au lecteur de ne pas les utiliser à d'autres fins. Les résultats réels peuvent différer et ces différences peuvent être importantes. Veuillez consulter l'avertissement relatif aux « Énoncés prospectifs » ci-dessous.





Hypothèses

Les fourchettes cibles pour 2026 sont fondées sur les hypothèses et facteurs suivants:

Une croissance interne des produits des activités ordinaires nets du milieu à l’extrémité supérieure de la fourchette à un chiffre par secteur pour ses secteurs à présenter du Canada et des Amériques, une croissance interne des produits des activités ordinaires nets du milieu de la fourchette à un chiffre pour le segment EMOIA et une croissance interne stable des produits des activités ordinaires nets pour son secteur à présenter de l’Asie-Pacifique.

Pour le premier trimestre de 2026, les produits des activités ordinaires nets sont attendus dans une fourchette de 3,575 milliards de dollars à 3,775 milliards de dollars, et le BAIIA ajusté dans une fourchette de 590 millions de dollars à 630 millions de dollars.

Le premier trimestre de 2026 devrait être impacté par un ajustement du nombre de jours facturables avec un impact sur la croissance interne d’environ 1,5 %, laquelle devrait être compensée par un effet correspondant aux deuxième et quatrième trimestres de 2026.

Les services d’intervention d’urgence du secteur des Amériques devraient être conformes à la moyenne historique.

Le dessaisissement des activités de stockage souterrain aux États‑Unis a été conclue en janvier 2026.

Dépenses d’investissement nettes entre 250 millions et 280 millions de dollars.

Des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation entre 210 millions de dollars et 230 millions de dollars.

Des coûts de mise en œuvre du progiciel de gestion intégré (« PGI ») entre 50 millions de dollars et 65 millions de dollars.

L’amortissement des droits d'utilisation des actifs, des immobilisations corporelles et l'amortissement des logiciels entre 570 millions de dollars et 610 millions de dollars en 2026.

La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions entre 285 millions de dollars et 305 millions de dollars.

Des charges du siège social entre 165 millions et 185 millions de dollars.

Un taux d'imposition effectif se situant entre 26 % et 29 % en 2026.

Un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté entre 1,0 et 2,0 à la fin de l'exercice.

Les fourchettes cibles pour 2026 tiennent compte de la contribution anticipée de l’acquisition de TRC, conclue le 24 février 2026.

Il n'y aura pas de changements défavorables significatifs dans la concurrence, l'environnement politique et réglementaire affectant les activités de la Société et les conditions économiques de chaque région où elle opère, l'état des conditions générales du marché et l'accès aux marchés mondiaux et locaux des capitaux et du crédit restant substantiellement stables.



Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations financières trimestrielles et prospectives présentées dans le présent communiqué de presse reposent sur des données non auditées.



Dividende

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 avril 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 31 décembre 2025.



Rapports financiers

Ce communiqué de presse intègre par renvoi les rapports financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, y compris les états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025 disponibles sur le site de la Société à www.wsp.com . Ces documents sont aussi disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca .

Conférence téléphonique et webdiffusion

WSP tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion de 8 h 00 à 9 h 00 (heure de l'Est) le 26 février 2026 afin de commenter ces résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez vous pré-inscrire en utilisant ce lien . Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion. Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique est accessible en utilisant ce lien . Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, une rediffusion sera disponible dans les 24 heures suivant l'appel dans la section « Investisseurs » du site Web.

Une présentation des faits saillants et des résultats du quatrième trimestre sera accessible le 25 février 2026 après la clôture des marchés dans la section « Investisseurs » du site Web de WSP à l'adresse www.wsp.com .

Résultats d'exploitation

Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 31 décembre

2025 31 décembre

2024 Produits des activités ordinaires 4 854,1 $ 4 664,9 $ 18 285,0 $ 16 166,8 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 181,4 $ 1 270,9 $ 4 325,9 $ 3 994,6 $ Produits des activités ordinaires nets 3 672,7 $ 3 394,0 $ 13 959,1 $ 12 172,2 $ BAII 397,0 $ 345,4 $ 1 532,6 $ 1 268,6 $ Charges de financement nettes 46,4 $ 118,3 $ 222,3 $ 340,6 $ Résultat avant impôt 350,6 $ 227,1 $ 1 310,3 $ 928,0 $ Charge d’impôt sur le résultat 94,5 $ 60,2 $ 346,5 $ 246,6 $ Résultat net 256,1 $ 166,9 $ 963,8 $ 681,4 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 256,3 $ 166,9 $ 964,3 $ 681,4 $ Participations ne donnant pas le contrôle (0,2) $ — $ (0,5) $ — $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,96 $ 1,28 $ 7,38 $ 5,40 $ Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires 1,95 $ 1,28 $ 7,36 $ 5,38 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 131 005 501 130 208 732 130 651 229 126 104 722 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 131 279 216 130 630 308 130 989 729 126 539 101





États consolidés de la situation financière

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés audités de la période concernée.

Aux 31 décembre 2025 2024 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 28) 1 561,4 623,5 Créances clients et autres créances (note 14) 3 083,2 3 390,7 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation (note 15) 2 308,1 2 390,8 Charges payées d’avance 277,6 396,7 Autres actifs financiers (note 16) 161,9 168,0 Actifs d’impôt exigible 38,6 39,2 7 430,8 7 008,9 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation (note 17) 1 022,1 1 066,6 Immobilisations incorporelles (note 18) 1 377,3 1 539,3 Immobilisations corporelles (note 19) 537,6 493,4 Goodwill (note 20) 9 730,7 9 451,5 Actifs d’impôt différé (note 12) 484,5 404,1 Autres actifs (note 21) 257,0 235,4 13 409,2 13 190,3 Total de l’actif 20 840,0 20 199,2 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer (note 22) 3 196,7 3 261,2 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (note 15) 1 520,8 1 652,7 Passifs d’impôt exigible (note 12) 196,1 206,3 Provisions (note 23) 231,7 121,4 Dividendes à payer aux actionnaires (note 27) 50,6 48,9 Partie courante des obligations locatives (note 17) 278,1 285,0 Partie courante de la dette à long terme (note 24) 389,4 704,9 5 863,4 6 280,4 Passifs non courants Dette à long terme (note 24) 3 441,8 3 894,5 Obligations locatives (note 17) 867,4 907,2 Provisions (note 23) 405,3 466,3 Obligations au titre des prestations de retraite (note 9) 214,1 202,1 Passifs d’impôt différé (note 12) 206,5 176,2 5 135,1 5 646,3 Total du passif 10 998,5 11 926,7 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 9 842,0 8 272,5 Participations ne donnant pas le contrôle (0,5 ) — Total des capitaux propres 9 841,5 8 272,5 Total du passif et des capitaux propres 20 840,0 20 199,2





États consolidés des flux de trésorerie

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés audités de la période concernée.

Exercices clos les 31 décembre 2025 2024 $ $ Activités d’exploitation Résultat net 963,8 681,4 Ajustements (note 28) 767,5 594,6 Charges de financement nettes (note 11) 222,3 340,6 Charge d’impôt sur le résultat (note 12) 346,5 246,6 Impôt payé (379,6 ) (285,4 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 28) 325,5 (195,9 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 2 246,0 1 381,9 Activités de financement Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission (note 25) 949,0 1 115,8 Émission de billets de premier rang non garantis — 995,5 Variation nette des montants prélevés sur les facilités de crédit et autres passifs financiers (718,2 ) (9,3 ) Paiements de loyers (note 17) (384,7 ) (375,7 ) Charges de financement nettes payées, exception faite des intérêts sur les obligations locatives (236,5 ) (231,4 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (195,7 ) (187,1 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (586,1 ) 1 307,8 Activités d’investissement Décaissements nets liés aux acquisitions et aux cessions d’entreprises (473,7 ) (2 340,0 ) Remboursement de la dette à long terme à la suite d’une acquisition d’entreprise (169,7 ) — Entrées d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (141,1 ) (148,3 ) Entrées d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (11,8 ) (15,5 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 5,7 42,1 Autres 37,6 25,1 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (753,0 ) (2 436,6 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 18,9 4,3 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 925,8 257,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à l’ouverture de l’exercice 619,3 361,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la clôture de l’exercice (note 28) 1 545,1 619,3





Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations trimestrielles divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Les états financiers audités de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i. les mesures financières non conformes aux IFRS; ii. les ratios non conformes aux IFRS; iii. le total des mesures sectorielles; iv. les mesures de gestion du capital; et v. les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes qui peuvent être utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; les flux de trésorerie disponibles; le ratio des flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois sur le résultat net attribuable aux actionnaires des 12 derniers mois; la croissance interne (diminution de la croissance interne) des produits des activités ordinaires nets; la croissance des produits des activités ordinaires nets provenant des acquisitions; l’incidence du désinvestissement sur les produits des activités ordinaires nets; la croissance interne (diminution de la croissance interne) du carnet de commandes; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS se trouvent à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025. Ce rapport est publié sur le site Web de WSP à l'adresse suivante: www.wsp.com, et déposé sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets

Le tableau qui suit présente un rapprochement du produit des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 31 décembre

2025 31 décembre

2024 Produits des activités ordinaires 4 854,1 $ 4 664,9 $ 18 285,0 $ 16 166,8 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 181,4 $ 1 270,9 $ 4 325,9 $ 3 994,6 $ Produits des activités ordinaires nets* 3 672,7 $ 3 394,0 $ 13 959,1 $ 12 172,2 $ * Total des mesures sectorielles.





Rapprochement du BAIIA ajusté

Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 31 décembre

2025 31 décembre

2024 BAII 397,0 $ 345,4 $ 1 532,6 $ 1 268,6 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 91,9 $ 67,5 $ 185,4 $ 133,8 $ Coûts de mise en place du PGI 12,5 $ 21,7 $ 65,2 $ 66,8 $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 87,8 $ 81,9 $ 335,9 $ 310,3 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 56,6 $ 71,6 $ 264,7 $ 239,2 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 41,0 $ 36,0 $ 150,9 $ 135,8 $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées et des coentreprises 3,5 $ 4,3 $ 16,5 $ 16,4 $ Produits d’intérêts 3,8 $ 5,9 $ 10,0 $ 14,8 $ BAIIA ajusté* 694,1 $ 634,3 $ 2 561,2 $ 2 185,7 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.







Rapprochement du résultat net ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars, sauf les données par action) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 31 décembre

2025 31 décembre

2024 Résultat net attribuable aux actionnaires 256,3 $ 166,9 $ 964,3 $ 681,4 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 40,8 $ 59,2 $ 211,0 $ 194,6 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 91,9 $ 67,5 $ 185,4 133,8 $ Coûts de mise en place du PGI 12,5 $ 21,7 $ 65,2 $ 66,8 $ Profits sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée (3,3) $ (0,4) $ (18,6) $ (17,8) $ (Profits) pertes latent(e)s sur instruments financiers dérivés (26,6) $ 35,9 $ (58,9) $ 65,5 $ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (24,9) $ (45,5) $ (97,2) $ (109,4) $ Résultat net ajusté* 346,7 $ 305,3 $ 1 251,2 $ 1 014,9 $ Résultat net ajusté par action* 2,65 $ 2,34 $ 9,58 $ 8,05 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 31 décembre

2025 31 décembre

2024 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 984,0 $ 773,3 $ 2 246,0 $ 1 381,9 $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (100,0) $ (101,9) $ (384,7) $ (375,7) $ Dépenses d’investissement nettes* (57,3) $ (28,9) $ (147,2) $ (121,7) $ Flux de trésorerie disponibles** 826,7 $ 642,5 $ 1 714,1 $ 884,5 $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus. ** Mesure financière non conforme aux IFRS.





Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas fondées sur des faits historiques ou actuels, et peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des conseils, des points de vue ou d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses.

Les énoncés prospectifs faits par la Société dans ce communiqué de presse comprennent des énoncés quant à, notamment, nos perspectives financières révisées pour 2026, y compris ses hypothèses sous-jacentes; nos ambitions, notre croissance et notre potentiel futurs, notre rentabilité, au versement de dividendes, notre stratégie proposée et notre performance opérationnelle, notre objectif de saisir les opportunités du marché et créer une valeur durable pour nos actionnaires.

Les énoncés prospectifs de la Société sont fondés sur des hypothèses relatives aux activités d’exploitation et sur d’autres hypothèses que cette dernière considère comme étant raisonnables à la date à laquelle les énoncés sont faits, y compris les hypothèses présentées dans le présent communiqué de presse, et incluant, sans toutefois s’y limiter, les principales hypothèses à propos de ce qui suit : la conjoncture économique et politique; les attentes de croissance interne; les hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où la Société exerce des activités; l’état des marchés de capitaux et de crédit mondiaux et locaux, et l’accès à ces marchés; les taux d’intérêt; les besoins en fonds de roulement; le recouvrement de créances clients; l’obtention de nouveaux contrats par la Société; le type de contrats conclus par la Société; les marges anticipées relativement aux nouveaux contrats obtenus; l’utilisation de la main-d’œuvre par la Société; la capacité de la Société d’attirer de nouveaux clients; la capacité de la Société de retenir ses clients, les changements dans l’exécution des contrats; la réalisation des projets; la concurrence; la capacité de la Société de réussir l’intégration des entreprises; l’acquisition et l’intégration futures d’entreprises; la capacité de la Société de gérer la croissance; les facteurs externes qui touchent les activités internationales de la Société; l’état du carnet de commandes de la Société et le nombre d’opportunités dans nos différents secteurs à présenter; les ententes de partenariats en cours ou celles que la Société conclura; les immobilisations par les secteurs public et privé; les relations avec les fournisseurs et les sous-consultants; les relations avec la direction, les professionnels clés et les autres employés de la Société; le maintien en vigueur d’assurances suffisantes; la gestion des risques environnementaux et sociaux et des risques en matière de santé et de sécurité; le caractère suffisant des systèmes d’information, de la technologie de communication et des autres éléments technologiques actuels et planifiés de la Société; la conformité aux lois et aux règlements; les poursuites judiciaires futures; le caractère adéquat des mécanismes internes de contrôle et de divulgation; le cadre réglementaire; la dépréciation du goodwill; la fluctuation des devises étrangères; les avantages et les synergies attendus des acquisitions; les lois et les règlements en matière de fiscalité auxquels la Société est assujettie et l’état des régimes d’avantages sociaux de la Société ; ainsi que les hypothèses sous-jacentes au plan d’action stratégique mondial 2025-2027 présentées en date du 12 février 2025.

Toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse et constituant des perspectives financières ou de l’information financière prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable vise à informer les investisseurs sur la Société, notamment quant à son évaluation des plans financiers futurs, sans garantie de convenir à d’autres fins. Les perspectives financières, y compris les hypothèses relatives à des événements futurs tels que la situation économique et les actions envisagées, fondées sur les renseignements pertinents dont dispose actuellement la Société, ainsi que les déclarations prospectives en général, reposent sur des estimations, des attentes et des hypothèses actuelles et sont assujetties à des incertitudes, à des risques inhérents et à d’autres facteurs.

Bien que WSP croit que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces hypothèses s'avéreront exactes. Pour évaluer les énoncés prospectifs, les investisseurs doivent spécifiquement prendre en compte divers facteurs de risque qui, s’ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment : la complexité croissante du paysage géopolitique et des développements macroéconomiques; l’incapacité à maintenir notre positionnement concurrentiel sur un marché concurrentiel en évolution rapide; l’incapacité à adopter, à intégrer et à exploiter efficacement les technologies existantes et émergentes dans nos opérations ; l’incapacité à mettre en œuvre des initiatives d’affaires et d’entreprise suffisantes; l’augmentation des coûts immobiliers; la détérioration de notre situation financière ou de notre position nette de trésorerie; nos besoins en fonds de roulement; nos créances clients; notre endettement accru et notre mobilisation de capitaux; la dépréciation des actifs à long terme; notre exposition aux monnaies étrangères; nos impôts sur le revenu; nos obligations au titre des prestations définies sous-financées, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents que la Société rend publics, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans nos énoncés prospectifs sont décrits plus en détail à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, lequel peut être consulté sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles à cause des risques associés aux secteurs d’activités et à l’industrie de la Société de même qu’à l’économie mondiale et à cause des hypothèses avancées relativement à ces risques. De ce fait, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux résultats décrits dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la Société en date du présent communiqué de presse, de sorte qu’ils sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si elle y est tenue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse, en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visés dans leur ensemble par la présente mise en garde. La Société peut également formuler verbalement des énoncés prospectifs à l’occasion. La Société recommande de lire les paragraphes précédents et les facteurs de risque énoncés à la rubrique 20, « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, pour obtenir une description de certains facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif verbal. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

