Orange: Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

Communiqué de presse

Paris, le 25 février 2026

Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

Orange annonce avoir procédé à l'acquisition d'actions propres dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

Cette acquisition est destinée à honorer des obligations liées aux plans conditionnés de rémunération variable pluriannuelle des dirigeants mandataires sociaux et des cadres dirigeants (long term incentive plan). Ces plans ont été mis en place avec pour objectif d’associer les dirigeants mandataires sociaux et les cadres dirigeants, sous conditions de présence et de performance, à la réussite de son plan stratégique.

Dénomination sociale de l'émetteur : Orange (LEI : 969500MCOONR8990S771)

Références du programme : Le descriptif du programme autorisé par l'Assemblée générale du 21 mai 2025 (13ème résolution) figure dans le Document d’enregistrement universel 2024 d’Orange (section 6.5)

Code identifiant de l’instrument financier : Actions ordinaires (ISIN : 0000133308), cotées sur Euronext Paris / Compartiment A

Date de début du programme : La 13ème résolution de l'Assemblée générale du 21 mai 2025 a été activée par le Conseil d'administration du 21 mai 2025

Opérations réalisées au comptant le 25 février 2026 :

Jour de la transaction Nature de la transaction Quantité achetée Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Montant (€) 25 février 2026 Achat 300 000 18,0836€ 5 425 080,00€ Total Achat 300 000 18,0836€ 5 425 080,00€

Aucun de ces titres n'a été acheté dans le cadre d'un contrat de liquidité. Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet d’Orange (Médiathèque Investisseurs (orange.com)).

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen Orient. Le Groupe est leader Européen de la fibre avec 100m de foyers connectables et les offres convergeant. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseaux mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et Moyen Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financier à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, où il dispose d’une infrastructure mondiale de premier plan et de capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contact presse :

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

Pièce jointe