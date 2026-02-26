Geschäftsjahr 2025: deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr, Restrukturierungsmassnahmen mit ersten Erfolgen

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

26. Februar 2026 – 06:30 Uhr



Die Geschäftsentwicklung der Feintool-Gruppe im Berichtsjahr 2025 spiegelt ein nach wie vor schwieriges Marktumfeld wider, das sich je nach Region und Technologie unterschiedlich entwickelt. Der globale Automobilmarkt wächst mit einer niedrigen einstelligen Rate, während Änderungen in der Klimapolitik und bei Subventionsprogrammen – insbesondere in den Vereinigten Staaten – Investitionsentscheidungen und das Tempo der Elektrifizierung beeinflussen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach industriellen Anwendungen weiterhin gedämpft.



Vor diesem Hintergrund hat Feintool seine Kostenstruktur konsequent an die vorherrschenden Marktbedingungen angepasst und gleichzeitig eine grosse operative Flexibilität und eine solide finanzielle Basis aufrechterhalten. So bleibt die Gruppe auch in einem volatilen Umfeld ein verlässlicher und etablierter Partner für ihre Kunden.



Die strukturellen Verlagerungen in Richtung Asien setzen sich fort und werden immer ausgeprägter. Feintool ist strategisch gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren, insbesondere im wichtigen Bereich der Elektromobilität und mit unseren Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion von Elektromotorkernen. Während sich das Tempo der Elektrifizierung in den USA und Europa verlangsamt hat, bleibt der langfristige Wandel hin zu Elektroantrieben unverändert. Kurzfristig spielen Hybrid- und Verbrennungsmotoren in diesen Regionen weiterhin eine wichtige Rolle. In Asien unterscheidet sich die Marktdynamik je nach Land: In Japan dominieren Fahrzeuge mit Hybridantrieb, in China batterieelektrische Antriebe und in Indien Verbrennungsmotoren. In sämtlichen Märkten bleibt das Elektroblechstanzen eine Schlüsseltechnologie für Elektro- und Hybridantriebe und ein Kernbestandteil einer Vielzahl elektrifizierter Antriebssysteme in industriellen Anwendungen.



Insgesamt war die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr 2025 durch eine weitgehend gesättigte Nachfragesituation in allen Regionen geprägt. In diesem Umfeld konnte Feintool seine Position im Kernmarkt Automobilindustrie verteidigen, in den Segmenten Industrie und grüne Energie selektiv Marktanteile gewinnen und die strategische Positionierung für die nächste Wachstumsphase weiter stärken.



Die Feintool-Strategie bewährt sich

Im aktuellen Umfeld bewährt sich die Strategie von Feintool, sich auf drei Kerntechnologien und eine globale Fertigungspräsenz zu konzentrieren. Feintool ist im Bereich der Feinschneid- und Umformtechnologien hervorragend positioniert und profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit konventionellen und hybriden Antrieben. In diesem traditionellen Kerngeschäft nimmt die Gruppe führende Marktpositionen ein und hat ihre Rentabilität durch eine effizientere Kostenstruktur verbessert. Gleichzeitig setzt sich der weltweite Übergang zu elektrifizierten Antrieben und umweltfreundlichen Energielösungen fort, wenn auch langsamer als ursprünglich erwartet. Das Elektroblechstanzen bleibt weiterhin eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft, ergänzt durch FEINforming für Bipolarplatten, die in Wasserstoff-Brennstoffzellen und -Elektrolyseuren zum Einsatz kommen.



Die strategische Bedeutung des Elektroblechstanzens wird durch den aktuellen Auftragseingang untermauert: Rund 60 % der Neuaufträge in Europa und Asien entfallen auf Projekte für Elektromotorkerne. Dazu gehören unter anderem ein Grossauftrag für Elektromotorkerne von einem der grössten chinesischen Nutzfahrzeughersteller sowie ein bedeutendes neues Projekt in Europa für E-Stanzanwendungen. Unsere technologische Vorreiterrolle wird durch den wachsenden Einsatz von glulock® bei unseren Kunden weiter bekräftigt. Diese von Feintool entwickelte Verbindungstechnologie für Elektromotorkerne ermöglicht eine höhere Motoreffizienz, verbesserte Leistung und kompaktere Designs. Gleichzeitig ist sie eine skalierbare und energieeffiziente Fertigungslösung für Anwendungen in der Elektromobilität und im Bereich der industriellen Antriebe.



Während Feinschneiden und Umformen vorwiegend im Automobilbereich zum Einsatz kommen, wächst die Bandbreite der Anwendungen für das Elektroblechstanzen: Etwa ein Drittel des Volumens wird für Automobilanwendungen genutzt und etwa zwei Drittel für industrielle Anwendungen wie Pumpen, Lüftermotoren und Wärmetauscher, darunter auch Kühlsysteme für Rechenzentren. Diese Diversifizierung spiegelt sich auch in den jüngsten Projekterfolgen mit führenden Industriekunden in den Bereichen Lüftung, Antriebe und Stromerzeugung wider und bestätigt die Attraktivität des Elektroblechstanzen für leistungsstarke, skalierbare Anwendungen ausserhalb der Automobilindustrie. Mit einer geografisch diversifizierten Fertigungspräsenz, die einen konsequenten „Local for Local”-Ansatz ermöglicht, ist die Gruppe gut positioniert, um ihre Kunden marktnah zu bedienen und flexibel auf regionale Nachfragemuster einzugehen. Diese globale Präsenz stärkt auch die Resilienz von Feintool gegenüber geopolitischen Entwicklungen und Handelsbarrieren.



Die 2024 eingeleiteten Restrukturierungs- und Standortoptimierungsmassnahmen wurden im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen. Die Verlagerung der Grossserienproduktion von Lyss (Schweiz) in das moderne europäische Werk in Most (Tschechien) ist vollzogen. Der Standort Lyss wird als Kompetenzzentrum für Feinschneidwerkzeugtechnologie und Wasserstoffanwendungen weiter ausgebaut und unterstützt selektiv mittelgrosse Programme mit hohen technischen Anforderungen, insbesondere für anspruchsvolle Hybridanwendungen. Parallel dazu wurde auch die Restrukturierung der Business Unit Stamping Europe, einschliesslich der Standorte Sachsenheim (Deutschland) und Tokod (Ungarn), zum Abschluss gebracht. Der volle jährliche Ertragsbeitrag aus diesen Massnahmen wird voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2026 realisiert, mit damit verbundenen jährlichen Einsparungen von rund CHF 12 Millionen.



Die Gewinnschwelle wurde weiter gesenkt

In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld erzielte Feintool im Geschäftsjahr 2025 eine resiliente operative Leistung. Der Konzernumsatz belief sich auf CHF 661,4 Millionen gegenüber CHF 719,6 Millionen im Vorjahr, was einem Rückgang von 8,1 % in Schweizer Franken und 4,7 % in lokalen Währungen entspricht. Trotz des geringeren Volumens erzielte Feintool ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 4,7 Millionen, verglichen mit einem ausgewiesenen EBIT von CHF –49,3 Millionen im Jahr 2024 (bereinigtes EBIT vor Restrukturierung und anderen Einmaleffekten: CHF –2,2 Millionen). Dies spiegelt die Wirksamkeit der gruppenweit umgesetzten Restrukturierungs- und Effizienzmassnahmen wider, durch die die Gewinnschwelle deutlich gesenkt werden konnte. Die Ertragsqualität verbesserte sich, unterstützt durch eine strukturell gestärkte Kostenbasis und selektive Preiserhöhungen im Bereich Feinschneiden und Umformen. Im Berichtsjahr fielen einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten und operativen Anpassungen in den USA an.



Die Investitionsausgaben im Jahr 2025 betrugen CHF 54 Millionen (2024: CHF 58 Millionen) und spiegeln die letzte Phase des jüngsten Expansionszyklus der Gruppe wider, wobei sich die Investitionen auf Elektroblechstanzkapazitäten, Hybridanwendungen und die Weiterentwicklung der Standorte Tokod und USA konzentrierten. Zukünftig wird sich der Schwerpunkt der Investitionen, nachdem der Grossteil der wachstumsbezogenen Ausgaben getätigt wurde, auf Instandhaltungs- und Effizienzsteigerungsprojekte sowie ausgewählte Kapazitätserweiterungen insbesondere in Nordamerika und Asien verlagern, was zu einer strukturellen Verbesserung des Free-Cash-Flow-Profils führen dürfte. Aufgrund von Restrukturierungsausgaben in Höhe von CHF 9,4 Millionen war der Free Cash Flow für das Jahr mit CHF -0,4 Millionen leicht negativ (2024: CHF 4,4 Mio.). Mit einer Eigenkapitalquote von 55,6 % (2024: 55,7 %) verfügt Feintool weiterhin über eine solide Finanzbasis.



Europa: Herausfordernder Markt für Elektrofahrzeuge, Restrukturierungsmassnahmen zeigen erste Erfolge

In Europa erzielte die Feintool-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von CHF 383,5 Millionen, was einem Rückgang von 12,4 % (10,8 % in lokalen Währungen) gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF 437,5 Millionen). Der Rückgang war hauptsächlich auf den starken Einbruch der Nachfrage nach Elektroblechkomponenten für Elektrofahrzeuge zurückzuführen. Überkapazitäten auf dem Markt führten zur Verschiebung, Verkleinerung oder Streichung von Fahrzeugprogrammen.



Im Laufe des Jahres zeigten die Fokussierung auf die Stabilisierung des Geschäfts und die Restrukturierungsmassnahmen in Europa erste Wirkung. Während der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 17,5 % zurückging, schwächte sich der Rückgang im zweiten Halbjahr auf 6,1 % ab. Obwohl das Marktumfeld weiterhin schwierig war, deutet der langsamere Umsatzrückgang in der zweiten Jahreshälfte darauf hin, dass sich der rückläufige Trend in Europa im Laufe des Jahres abgeschwächt hat.



USA: Aufwärtstrend in der zweiten Jahreshälfte, gestützt durch Marktanteilsgewinne

In den USA wurden 2025 Umsätze in Höhe von CHF 199,8 Millionen erzielt, gegenüber CHF 194,3 Millionen im Vorjahr – dies entspricht einem Anstieg von 2,8 % (9,6 % in Landeswährung). Der gemeldete Rückgang im ersten Halbjahr 2025 war in erster Linie auf niedrigere Rohstoffpreise, die etwa die Hälfte der Produktpreise ausmachen, sowie auf die Schwäche des US-Dollars zurückzuführen, während die Verkaufsmengen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher waren.



Im Laufe des Jahres zeigte das US-Geschäft eine deutliche Verbesserung. Während der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7,3 % zurückging, stieg er in der zweiten Jahreshälfte um 15,0 % gegenüber dem Vorjahr. Dies spiegelt die stärkere zugrunde liegende Nachfrage, den Start neuer Programme und die Vorteile der marktführenden Position von Feintool im Bereich Feinstanzen und Umformen wider, insbesondere bei Anwendungen für Fahrzeuge mit konventionellem und Hybridantrieb.



Asien: Herausforderungen durch Wettbewerb, verlangsamter Rückgang in der zweiten Jahreshälfte

In Asien erzielte die Feintool-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von CHF 80,7 Millionen, was einem Rückgang von 10,3 % (5,2 % in lokalen Währungen) gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF 90,0 Millionen). Der Rückgang ist auf den verschärften Wettbewerb auf dem Automobilmarkt in China zurückzuführen, der zu Marktanteilsverlusten bei den von Feintool belieferten Endkunden führte.



Im Laufe des Jahres schwächte sich der Rückgang ab. Während die Umsätze im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 % zurückgingen, verlangsamte sich der Rückgang in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 8,3 %. Obwohl das Marktumfeld in Asien weiterhin schwierig war, spiegelt diese Abschwächung vor allem wider, dass bereits in der Pipeline befindliche Projekte später und langsamer als erwartet anliefen, was zu einer allmählicheren Verbesserung der Volumen in der zweiten Jahreshälfte führte.



In Indien erweist sich der Zeitpunkt für den Bau des neuen Produktionsstandorts in Pune als günstig. Die Eröffnung ist für Juni 2026 geplant und die Gruppe verzeichnet grosses Interesse und zahlreiche Anfragen für die Produktion im neuen Werk.



Anträge an die Generalversammlung

Angesichts der schwierigen Ertragslage schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2026 vor, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten.



Heinz Loosli wird nach insgesamt 28 Jahren im Dienste der Feintool-Gruppe an der Generalversammlung vom 29. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat dankt Heinz Loosli für sein langjähriges, ausserordentliches Engagement und seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Gruppe und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.



Europa beeinflusst die kurzfristigen Aussichten, wobei eine gestärkte operative Plattform besteht; optimistische mittelfristige Aussichten unverändert

Der Ausblick für 2026 bleibt vorsichtig. Feintool rechnet mit einer uneinheitlichen Entwicklung in seinen Märkten, wobei das schwierige Umfeld in Europa anhalten dürfte, während die Gruppe in den USA und Asien auf der positiven Dynamik der zweiten Jahreshälfte 2025 aufbauen will, wenn auch in Asien in einem moderateren Tempo. Feintool geht daher von einer weiteren Verbesserung der EBIT-Margen in lokalen Währungen aus. Im Jahr 2026 werden konzernweit neue umsatzrelevante und grossvolumige Programme anlaufen.



Die strukturellen Verschiebungen in Richtung Asien dürften sich fortsetzen und verstärken. Der neue Produktionsstandort in Indien, dessen Eröffnung für 2026 geplant ist, wird daher die Positionierung der Gruppe im Laufe der Zeit stärken. Mit Blick auf die Zukunft ist Feintool weiterhin zuversichtlich, dass die globalen Megatrends hin zu kohlenstoffarmer Energieerzeugung, -speicherung und -mobilität bestehen bleiben und weiterhin attraktives Wachstumspotenzial für die Technologien des Unternehmens bieten. Vor diesem Hintergrund bekräftigt Feintool das mittelfristige Ziel, eine EBIT-Marge von mehr als 6 % zu erreichen.



Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen

2025

in CHF Mio. 2024

in CHF Mio. Veränderung Veränderung

in lokaler Währung Nettoumsatz Feintool-Gruppe 661.4 719.6 -8.1% -4.7% System Parts Europa 383.5 437.5 -12.4% -10.8% System Parts USA 199.8 194.3 2.8% 9.6% System Parts Asien 80.7 90.0 -10.3% -5.2% Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) 56.6 23.9 136.3% 149.3% Betriebsergebnis (EBIT) 4.7 -49.3 N/A N/A System Parts Europa 3.2 -52.1 N/A N/A System Parts USA 11.2 10.2 10.8% 18.0% System Parts Asien 6.2 8.3 -25.6% -21.1% Konzernergebnis -8.0 -44.7 N/A N/A Free Cash Flow -0.4 4.4 N/A Bilanzsumme 770.5 810.7 -5.0% Eigenkapital 428.1 451.6 -5.2% Nettoverschuldung 57.7 42.7 35.2% Mitarbeitende 2851 3096 -245 Lernende 89 98 -9



Alle Informationen zum Jahresergebnis 2025 von Feintool finden Sie im Geschäftsbericht 2025, der als PDF-Datei unter folgender Adresse verfügbar ist: https://www.feintool.com/de/geschaeftsergebnisse/



Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.



Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.



Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit 2851 Mitarbeitenden und 89 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.



