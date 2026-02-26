Inbanki 2025. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aastal kasvas Inbanki konsolideeritud puhaskasum 19,2 miljoni euroni, suurenedes aastatagusega võrreldes 57%. Omakapitali tootlus (ROE) paranes aastases arvestuses 12,3%-ni. 2025. aasta neljandas kvartalis teenis Inbank 6,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 339% rohkem kui aasta varem, ning ROE ulatus 14,7%-ni.

2025. aastal ulatus Inbanki netotulu 85,1 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 13%, samas kui tegevuskulud püsisid 46,3 miljoni euro tasemel. Selle tulemusena kasvas puhaskasum 57% ehk 19,2 miljoni euroni ning ROE tõusis 12,3%-ni. Kulude ja tulude suhe paranes 54,4%-ni.

2025. aastal kasvas Inbanki müügimaht 10% ning ulatus rekordilise 770 miljoni euroni. Kasvu vedas tugev tulemus Kesk- ja Ida-Euroopas, kus müügimaht suurenes 23% ehk 309 miljoni euroni, samal ajal kui Balti riikides kasvas müügimaht 3% ehk 462 miljoni euroni.

Inbanki suurimaks segmendiks jäid kaupmeeste finantseerimislahendused, mille maht ulatus 272 miljoni euroni ning kasvas 7% võrreldes aastatagusega. Seda toetas eelkõige „osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) toodete suur nõudlus Balti riikides. 2025. aasta tugevaimaks müügimootoriks oli rohefinantseerimine Poolas, mis kasvas 63% ja ulatus 146 miljoni euroni. Väikelaenude maht kasvas 33% ja ulatus 119 miljoni euroni. Autode finantseerimise müügimaht vähenes 15% ehk 178 miljoni euroni, samas kui renditeenuste maht püsis stabiilselt 54 miljoni euro juures. Nii autode finantseerimise kui ka renditeenuste mahtusid mõjutas oluliselt Eestis 2025. aasta alguses kehtestatud automaks.

Aasta lõpu seisuga kasvas laenude ja renditeenuse portfell 11% ehk 1,28 miljardi euroni ning klientide hoiuste maht suurenes 11% ehk 1,3 miljardi euroni. Varade maht ulatus 2025. aasta lõpus 1,28 miljardi euroni.

Krediidikvaliteet püsis kogu aasta jooksul seatud sihttaseme piires, aastased krediidikulud moodustasid 1,59% keskmisest laenu- ja rendiportfellist.

Inbanki kapitalipositsioon püsis tugevana. 31. detsembri 2025 seisuga oli kogukapitali suhtarv 18,81% ning esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarv 14,13%.

2025. aasta lõpus oli Inbankil 900 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 6000 kaupmehest koostööpartneri.

4. kvartali tulemused

Neljanda kvartali tulemusi mõjutasid Poola maksuvarade ümberhindamise ühekordne positiivne mõju ja eelmise aasta madal võrdlusbaas. Ilma Poola maksumõjuta oleks neljanda kvartali puhaskasum olnud 4,5 miljonit eurot ja ROE 10,8%.

2025. aasta neljandas kvartalis ulatus Inbanki netotulu 21,8 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 5%. Tegevuskulud suurenesid 12,2 miljoni euroni, peegeldades jätkuvaid investeeringuid kasvu ja platvormi arendamisse. Kulud kasvasid eelmise kvartaliga võrreldes 7% ning vähenesid aastatagusega võrreldes 14%.

Viimases kvartalis ulatus Inbanki müügimaht 203 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 8%. Kaupmeeste lahendused jäid suurimaks segmendiks, mille müügimaht ulatus 77 miljoni euroni ja kasvas aastases võrdluses 22%, seda „osta kohe, maksa hiljem“ toodete tugeva nõudluse toel Balti riikides.

Rohefinantseerimise müügimaht kasvas aastatagusega võrreldes 48% ja ulatus 37 miljoni euroni. Väikelaenude müügimaht oli 30 miljonit eurot ning kasvas aastatagusega võrreldes 29%. Autode finantseerimise müügimaht oli 42 miljonit eurot ja see langes aastases võrdluses 25%. Renditeenuste müük ulatus neljandas kvartalis 17 miljoni euroni, langedes aastases võrdluses 18%. Mõlemat segmenti mõjutasid oluliselt Eestis 2025. aasta alguses kehtestatud mootorsõidukimaks ning 2024. aasta neljanda kvartali kõrge võrdlusbaas.

Laenude ja nõuete allahindlused moodustasid neljandas kvartalis 1,64% keskmisest laenude ja renditeenuste portfellist.

Oktoobris emiteeris Inbank 8 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju intressimääraga 6,25%. Detsembris viis Inbank läbi ka 5,3 miljoni euro suuruse aktsiaemissiooni, tugevdades sellega ettevõtte kapitalibaasi.

Detsembris suurendas Inbank oma osalust Mobire Groupis 100%-ni, saades Baltikumi juhtiva autode täisteenusrendi ettevõtte ainuomanikuks.

Tulemusi kommenteerib Inbanki tegevjuht Priit Põldoja:

„2025. aasta jagunes paljuski kaheks ning lõppes korraliku kasvuga. Esimeses kvartalis taastusime veel 2024. aasta kõrgematest intressimääradest ja aeglasemast kasvust. Kevadel otsustasime oma kasvueesmärke hoogustada ning suurendasime müüki enamikul turgudel ja tooterühmades. Selle tulemusel kasvas müügimaht 10% rekordilise 770 miljoni euroni ning puhaskasum suurenes aastatagusega võrreldes 57%. Tegutseme kasumlikult juba 14. aastat järjest.

Kesk- ja Ida-Euroopa ärimahtude kiireneva kasvu ning turu intressimäärade languse taustal parandasime marginaale ja hoidsime tegevuskulud kontrolli all, samal ajal kui krediidikulud jäid seatud eesmärgi piiresse. Neljanda kvartali tulemusi mõjutasid ühekordne positiivne maksuefekt Poolas ja madal võrdlusbaas. Tugev müük põhitoodetes, paranenud kasumlikkus ning jätkuv edasiminek nii tootearenduses kui uute partnerluste loomisel annavad Inbankile 2026. aastaks hea lähtepositsiooni.“



Olulised finantsnäitajad 31.12.2025 seisuga

Varade maht: 1,58 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell: 1,28 miljardit eurot

Hoiuseportfell: 1,3 miljardit eurot

Omakapital: 171 miljonit eurot

Puhaskasum: 19,2 miljonit eurot

Omakapitali tootlus: 12,3%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) IV kvartal 2025 IV kvartal 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 32 604 32 495 127 646 121 441 Intressikulu - 13 618 - 13 662 - 53 404 - 53 949 Neto intressitulu 18 986 18 833 74 242 67 492 Komisjoni- ja teenustasutulu 161 51 216 366 Komisjoni- ja teenustasukulu - 1 178 - 1 053 - 4 586 - 4 690 Neto teenustasutulu/kulu - 1 017 - 1 002 - 4 370 - 4 324 Tulu renditeenustest 10 706 9 004 39 418 32 478 Eelnevalt klientidele renditud varade müük 3 542 3 735 16 015 15 849 Muud põhitegevusega seotud tulud - 77 - 762 0 0 Amortisatsioonikulu rendivaradelt - 4 927 - 4 076 - 18 438 - 14 471 Muud põhitegevusega seotud kulud - 2 130 - 1 653 - 7 - 7 Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu - 3 352 - 3 558 - 15 045 - 15 243 Neto renditeenusega seotud tulud/kulud 3 762 2 690 14 737 11 977 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 31 186 337 9 Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid 54 - 17 193 365 Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt 85 169 530 374 Netotulud kokku 21 816 20 690 85 139 75 519 Tööjõukulud - 5 609 - 5 260 - 22 472 - 19 986 Turunduskulud - 1 041 - 885 - 3 983 - 3 071 Halduskulud - 3 602 - 5 263 - 12 670 - 14 547 Põhivara kulum - 1 966 - 2 807 - 7 202 - 8 513 Tegevuskulud kokku - 12 218 - 14 215 - 46 327 - 46 117 Kasum sidusettevõtetelt 0 0 0 663 Laenude ja nõuete allahindluse kulu - 5 253 - 5 197 - 19 338 - 16 355 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 4 345 1 278 19 474 13 710 Tulumaksu kulu 1 709 100 - 317 - 1 497 Aruandeperioodi kasum 6 054 1 378 19 157 12 213 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerimata kursivahed 55 - 16 - 180 - 288 Aruandeperioodi koondkasum 6 109 1 362 18 977 11 925





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 12/31/25 12/31/24 Varad Raha ja raha ekvivalendid 144 541 153 191 Kohustuslikud reservid keskpankades 28 859 25 156 Nõuded teistele pankadele

10 004 0 Investeeringud võlakirjadesse 59 393 46 724 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 94 27 Laenud ja nõuded 1 152 136 1 041 542 Muud finantsvarad 3 610 4 569 Materiaalsed varad 113 835 98 069 Vara kasutusõigus 20 469 20 551 Immateriaalsed varad 33 492 31 560 Muud varad 6 300 9 718 Edasilükkunud tulumaksu vara 7 299 4 707 Varad kokku 1 580 032 1 435 814 Kohustised Klientide hoiused 1 301 052 1 171 359 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 265 503 Muud finantskohustised 51 601 58 137 Tulumaksukohustis 193 62 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 1 350 533 Muud kohustised 5 735 5 618 Allutatud võlaväärtpaberid 48 866 52 046 Kohustised kokku 1 409 062 1 288 258 Omakapital Aktsiakapital 1 178 1 152 Ülekurss 60 166 54 849 Kohustuslik reservkapital 115 109 Muud reservid 1 153 1 329 Jaotamata kasum 108 358 90 117 Omakapital kokku 170 970 147 556 Kohustised ja omakapital kokku 1 580 032 1 435 814



Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 900 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

