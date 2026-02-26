Inbanki 2025. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aastal kasvas Inbanki konsolideeritud puhaskasum 19,2 miljoni euroni, suurenedes aastatagusega võrreldes 57%. Omakapitali tootlus (ROE) paranes aastases arvestuses 12,3%-ni. 2025. aasta neljandas kvartalis teenis Inbank 6,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 339% rohkem kui aasta varem, ning ROE ulatus 14,7%-ni.
- 2025. aastal ulatus Inbanki netotulu 85,1 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 13%, samas kui tegevuskulud püsisid 46,3 miljoni euro tasemel. Selle tulemusena kasvas puhaskasum 57% ehk 19,2 miljoni euroni ning ROE tõusis 12,3%-ni. Kulude ja tulude suhe paranes 54,4%-ni.
- 2025. aastal kasvas Inbanki müügimaht 10% ning ulatus rekordilise 770 miljoni euroni. Kasvu vedas tugev tulemus Kesk- ja Ida-Euroopas, kus müügimaht suurenes 23% ehk 309 miljoni euroni, samal ajal kui Balti riikides kasvas müügimaht 3% ehk 462 miljoni euroni.
- Inbanki suurimaks segmendiks jäid kaupmeeste finantseerimislahendused, mille maht ulatus 272 miljoni euroni ning kasvas 7% võrreldes aastatagusega. Seda toetas eelkõige „osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) toodete suur nõudlus Balti riikides. 2025. aasta tugevaimaks müügimootoriks oli rohefinantseerimine Poolas, mis kasvas 63% ja ulatus 146 miljoni euroni. Väikelaenude maht kasvas 33% ja ulatus 119 miljoni euroni. Autode finantseerimise müügimaht vähenes 15% ehk 178 miljoni euroni, samas kui renditeenuste maht püsis stabiilselt 54 miljoni euro juures. Nii autode finantseerimise kui ka renditeenuste mahtusid mõjutas oluliselt Eestis 2025. aasta alguses kehtestatud automaks.
- Aasta lõpu seisuga kasvas laenude ja renditeenuse portfell 11% ehk 1,28 miljardi euroni ning klientide hoiuste maht suurenes 11% ehk 1,3 miljardi euroni. Varade maht ulatus 2025. aasta lõpus 1,28 miljardi euroni.
- Krediidikvaliteet püsis kogu aasta jooksul seatud sihttaseme piires, aastased krediidikulud moodustasid 1,59% keskmisest laenu- ja rendiportfellist.
- Inbanki kapitalipositsioon püsis tugevana. 31. detsembri 2025 seisuga oli kogukapitali suhtarv 18,81% ning esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarv 14,13%.
- 2025. aasta lõpus oli Inbankil 900 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 6000 kaupmehest koostööpartneri.
4. kvartali tulemused
- Neljanda kvartali tulemusi mõjutasid Poola maksuvarade ümberhindamise ühekordne positiivne mõju ja eelmise aasta madal võrdlusbaas. Ilma Poola maksumõjuta oleks neljanda kvartali puhaskasum olnud 4,5 miljonit eurot ja ROE 10,8%.
- 2025. aasta neljandas kvartalis ulatus Inbanki netotulu 21,8 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 5%. Tegevuskulud suurenesid 12,2 miljoni euroni, peegeldades jätkuvaid investeeringuid kasvu ja platvormi arendamisse. Kulud kasvasid eelmise kvartaliga võrreldes 7% ning vähenesid aastatagusega võrreldes 14%.
- Viimases kvartalis ulatus Inbanki müügimaht 203 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 8%. Kaupmeeste lahendused jäid suurimaks segmendiks, mille müügimaht ulatus 77 miljoni euroni ja kasvas aastases võrdluses 22%, seda „osta kohe, maksa hiljem“ toodete tugeva nõudluse toel Balti riikides.
- Rohefinantseerimise müügimaht kasvas aastatagusega võrreldes 48% ja ulatus 37 miljoni euroni. Väikelaenude müügimaht oli 30 miljonit eurot ning kasvas aastatagusega võrreldes 29%. Autode finantseerimise müügimaht oli 42 miljonit eurot ja see langes aastases võrdluses 25%. Renditeenuste müük ulatus neljandas kvartalis 17 miljoni euroni, langedes aastases võrdluses 18%. Mõlemat segmenti mõjutasid oluliselt Eestis 2025. aasta alguses kehtestatud mootorsõidukimaks ning 2024. aasta neljanda kvartali kõrge võrdlusbaas.
- Laenude ja nõuete allahindlused moodustasid neljandas kvartalis 1,64% keskmisest laenude ja renditeenuste portfellist.
- Oktoobris emiteeris Inbank 8 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju intressimääraga 6,25%. Detsembris viis Inbank läbi ka 5,3 miljoni euro suuruse aktsiaemissiooni, tugevdades sellega ettevõtte kapitalibaasi.
- Detsembris suurendas Inbank oma osalust Mobire Groupis 100%-ni, saades Baltikumi juhtiva autode täisteenusrendi ettevõtte ainuomanikuks.
Tulemusi kommenteerib Inbanki tegevjuht Priit Põldoja:
„2025. aasta jagunes paljuski kaheks ning lõppes korraliku kasvuga. Esimeses kvartalis taastusime veel 2024. aasta kõrgematest intressimääradest ja aeglasemast kasvust. Kevadel otsustasime oma kasvueesmärke hoogustada ning suurendasime müüki enamikul turgudel ja tooterühmades. Selle tulemusel kasvas müügimaht 10% rekordilise 770 miljoni euroni ning puhaskasum suurenes aastatagusega võrreldes 57%. Tegutseme kasumlikult juba 14. aastat järjest.
Kesk- ja Ida-Euroopa ärimahtude kiireneva kasvu ning turu intressimäärade languse taustal parandasime marginaale ja hoidsime tegevuskulud kontrolli all, samal ajal kui krediidikulud jäid seatud eesmärgi piiresse. Neljanda kvartali tulemusi mõjutasid ühekordne positiivne maksuefekt Poolas ja madal võrdlusbaas. Tugev müük põhitoodetes, paranenud kasumlikkus ning jätkuv edasiminek nii tootearenduses kui uute partnerluste loomisel annavad Inbankile 2026. aastaks hea lähtepositsiooni.“
Olulised finantsnäitajad 31.12.2025 seisuga
Varade maht: 1,58 miljardit eurot
Laenude ja renditeenuste portfell: 1,28 miljardit eurot
Hoiuseportfell: 1,3 miljardit eurot
Omakapital: 171 miljonit eurot
Puhaskasum: 19,2 miljonit eurot
Omakapitali tootlus: 12,3%
|Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
|IV kvartal 2025
|IV kvartal 2024
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Intressitulu sisemise intressimäära meetodil
|32 604
|32 495
|127 646
|121 441
|Intressikulu
|- 13 618
|- 13 662
|- 53 404
|- 53 949
|Neto intressitulu
|18 986
|18 833
|74 242
|67 492
|Komisjoni- ja teenustasutulu
|161
|51
|216
|366
|Komisjoni- ja teenustasukulu
|- 1 178
|- 1 053
|- 4 586
|- 4 690
|Neto teenustasutulu/kulu
|- 1 017
|- 1 002
|- 4 370
|- 4 324
|Tulu renditeenustest
|10 706
|9 004
|39 418
|32 478
|Eelnevalt klientidele renditud varade müük
|3 542
|3 735
|16 015
|15 849
|Muud põhitegevusega seotud tulud
|- 77
|- 762
|0
|0
|Amortisatsioonikulu rendivaradelt
|- 4 927
|- 4 076
|- 18 438
|- 14 471
|Muud põhitegevusega seotud kulud
|- 2 130
|- 1 653
|- 7
|- 7
|Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu
|- 3 352
|- 3 558
|- 15 045
|- 15 243
|Neto renditeenusega seotud tulud/kulud
|3 762
|2 690
|14 737
|11 977
|Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt
|31
|186
|337
|9
|Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid
|54
|- 17
|193
|365
|Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt
|85
|169
|530
|374
|Netotulud kokku
|21 816
|20 690
|85 139
|75 519
|Tööjõukulud
|- 5 609
|- 5 260
|- 22 472
|- 19 986
|Turunduskulud
|- 1 041
|- 885
|- 3 983
|- 3 071
|Halduskulud
|- 3 602
|- 5 263
|- 12 670
|- 14 547
|Põhivara kulum
|- 1 966
|- 2 807
|- 7 202
|- 8 513
|Tegevuskulud kokku
|- 12 218
|- 14 215
|- 46 327
|- 46 117
|Kasum sidusettevõtetelt
|0
|0
|0
|663
|Laenude ja nõuete allahindluse kulu
|- 5 253
|- 5 197
|- 19 338
|- 16 355
|Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu
|4 345
|1 278
|19 474
|13 710
|Tulumaksu kulu
|1 709
|100
|- 317
|- 1 497
|Aruandeperioodi kasum
|6 054
|1 378
|19 157
|12 213
|Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse
|Realiseerimata kursivahed
|55
|- 16
|- 180
|- 288
|Aruandeperioodi koondkasum
|6 109
|1 362
|18 977
|11 925
|Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)
|12/31/25
|12/31/24
|Varad
|Raha ja raha ekvivalendid
|144 541
|153 191
|Kohustuslikud reservid keskpankades
|28 859
|25 156
|Nõuded teistele pankadele
|10 004
|0
|Investeeringud võlakirjadesse
|59 393
|46 724
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|94
|27
|Laenud ja nõuded
|1 152 136
|1 041 542
|Muud finantsvarad
|3 610
|4 569
|Materiaalsed varad
|113 835
|98 069
|Vara kasutusõigus
|20 469
|20 551
|Immateriaalsed varad
|33 492
|31 560
|Muud varad
|6 300
|9 718
|Edasilükkunud tulumaksu vara
|7 299
|4 707
|Varad kokku
|1 580 032
|1 435 814
|Kohustised
|Klientide hoiused
|1 301 052
|1 171 359
|Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|265
|503
|Muud finantskohustised
|51 601
|58 137
|Tulumaksukohustis
|193
|62
|Edasilükkunud tulumaksu kohustis
|1 350
|533
|Muud kohustised
|5 735
|5 618
|Allutatud võlaväärtpaberid
|48 866
|52 046
|Kohustised kokku
|1 409 062
|1 288 258
|Omakapital
|Aktsiakapital
|1 178
|1 152
|Ülekurss
|60 166
|54 849
|Kohustuslik reservkapital
|115
|109
|Muud reservid
|1 153
|1 329
|Jaotamata kasum
|108 358
|90 117
|Omakapital kokku
|170 970
|147 556
|Kohustised ja omakapital kokku
|1 580 032
|1 435 814
Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 900 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
Lisainfo:
Styv Solovjov
AS Inbank
investorsuhete juht
5645 9738
styv.solovjov@inbank.ee
