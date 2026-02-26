Tartumaal hooldekodu „Tartu Südamekodu“ laiendamine

25.02.2026 jõudsid fondi tütarettevõte EfTEN Ermi OÜ ja Tartu Südamekodu OÜ kokkuleppele Tartumaal, Tartu vallas, Tila külas, aadressil Ermi tn 13 asuva hooldekodu laiendamises, mille tulemusel lisandub 72 täiendavat voodikohta.

Varasemalt poolte koostöös rajatud „Tartu Südamekodu“ hooldekodus osutatakse klientidele teenuseid alates 2024. aasta augustist ning hoones on praegu 180 voodikohta. Hooldekodu saavutas eelmise aasta lõpuks maksimaalse täituvuse.

Juurdeehituse rajamiseks on plaanis taotleda ehitusluba 2026. aasta II kvartalis ning seejärel viia läbi ehitushange eesmärgiga saavutada laienduse valmimine 2027. aasta juuniks. Pärast valmimist võtab Tartu Südamekodu ehitatava hoone osa täiendavalt kogu mahus üürile. Juurdeehituse eeldav maksumus on ligikaudu 2,75 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

