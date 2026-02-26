Jaarresultaten 2025: recordprestatie zet 150 jaar realisaties in de verf

Hoogtepunten
- Recordresultaten
- De omzet van de groep bedroeg 4,2 miljard euro, tegenover 4,1 miljard euro een jaar geleden
- EBITDA was 931 miljoen euro tegenover 764 miljoen euro een jaar geleden, een stijging van 22% met een EBITDA-marge van 22,4%, tegenover 18,6% in 2024
- De nettowinst was 346 miljoen euro, tegenover 288 miljoen euro een jaar geleden, een stijging van 20%
- Voorstel voor een brutodividend van 4,5 euro per aandeel, tegenover 3,8 euro een jaar geleden
- Het orderboek bedroeg aan het einde van het jaar 7,6 miljard euro, wat hoger is dan in de helft van het jaar en in het derde kwartaal van 2025, maar lager dan de 8,2 miljard euro van een jaar geleden
- Na de overname van Havfram heeft DEME twee offshore installatieschepen van de volgende generatie - Norse Wind en Norse Energi - in ontvangst genomen waarvoor de eerste projectwerkzaamheden gepland staan voor 2026
- DEME viert zijn 150e verjaardag in 2026
Bijlage