ASi Tallinna Sadam 2025. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Sadam teenis 2025. aastal 119 miljonit eurot müügitulu. Korrigeeritud EBITDA oli ligi 57 miljonit eurot ja kasum enam kui 22 miljonit. Aasta kokkuvõttes müügitulu veidi kahanes –0,8%, kuid kasvasid korrigeeritud EBITDA +6% ja kasum +17%. IV kvartali müügitulu oli enam kui 29 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 11 miljonit eurot ja kasum 3,6 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvas kvartali müügitulu +1,3%, vähenesid korrigeeritud EBITDA –8% ja kasum –16%. 2025. aastal oli investeeringute maht veidi enam kui 33 miljonit eurot, millest 12 miljonit investeerisime IV kvartali jooksul.

2025. aasta IV kvartalis kasvasid reisijate arv +0,9% (aastane kasv +1,0%) ja kaubamahud +6% (aastane kasv +5%), laevakülastuste arv kahanes –4,8% võrra (aasta lõikes sama arv, mis 2024). Laevanduses näitasid reisiparvlaevadel kasvu sõidukite arv +7% (aastane kasv +3,5%), reisijate arv +4,5% (aastane kasv +1,2%) ja reiside arv +0,3% (aasta lõikes –0,6%). Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 53% ajast, mis on –3,9% vähem kui eelneval aastal (aasta lõikes –19%).

„Oleme lõppenud aastaga rahul, sest võrreldava aastaga sarnase käibe juures on kasvanud nii korrigeeritud EBITDA, korrigeeritud EBITDA marginaal kui ka kasum. Neljandas kvartalis kasvas müügitulu, kuid kasum vähenes. Tulemusi on mõjutanud suurenenud remondikulud seoses nende edasilükkumisega viimasesse kvartalisse. Aasta lõpu olulisemaks sündmuseks oli Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai valmimine, mis tänaseks on saanud kasutusloa. Head meelt valmistab ka edukas talvekruiiside hooaeg nii laevakülastuste kui reisijate arvu kasvu osas,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 26. veebruaril, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

IV kv IV kv +/– 12 kuud 12 kuud +/– 2025 2024 % 2025 2024 % Müügitulu 29,2 28,8 1,3 118,7 119,6 –0,8 Korrigeeritud EBITDA 11,2 12,2 –8,5 56,5 53,1 6,4 Korrigeeritud EBITDA marginaal 38,4% 42,5% –4,1 47,6% 44,4% 3,2 Ärikasum 4,8 5,9 –19,4 32,7 29,1 12,2 Tulumaks 0,0 0,0 0,0 –5,4 –3,1 73,3 Perioodi kasum 3,6 4,3 –16,3 22,5 19,2 17,3 Investeeringud 12,4 5,4 131 33,2 38,8 –14,4





31.12.2025 31.12.2024 +/– Varade maht 622,1 629,9 –1,2% Intressi kandvad võlakohustused 173,7 184,8 –6,1% Muud kohustused 67,5 67,4 0,1% Omakapital 380,9 377,6 0,9% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

Kruiisihooaeg jätkus talvekuudel

Valmis Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalne kai

Euroopa Liit toetab Tallinna Sadamat kaldaelektriühenduse rajamisel kruiisilaevadele

Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Sadama elektrienergia võrgutasude hinnakirja

MPG AgroProduction OÜ tagastas kinnistud Muuga sadamas

Tallinna ja Stockholmi sadamad sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi

Jäämurdja Botnica edukas töö Kanada arktilistes vetes

Muutus Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuse liikmete koosseis

Pikendati Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuse liikme volitusi

Müügitulu

Müügitulu langes 2025. aastal 0,9 mln eurot ehk –0,8% ja oli kokku 118,7 mln eurot. Müügitulu languse taga oli eelkõige laeva prahitasu langus (jäämurdja Botnica). Lisaks sellele langesid ka muude teenuste müük ja elektrienergia müük. Positiivne mõju müügituludele avaldus läbi suurenenud laeva- ja renditulude. Kasvasid ka reisija- ja kaubatasud ning tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest. Müügitulu liikide lõikes tõusis enim tulu laevatasudelt, mis kasvas 2,5 mln eurot (+8,0%) 34,1 mln euroni. Laevatasude kasvu põhjuseks on suurenenud tankerite ja konteinervedajate külastuste arv. Ühtlasi olid mõlemad laevatüübid keskmiselt suurema mahutavusega. Kuigi kaubasadamates reisilaeva külastuste arv vähenes, siis lahkunud laevade asemele tulnud laevad olid suurema mahutavusega, mis tähendas suuremat laevatasu tulu. Reisisadamates aitas kasvule kaasa suurenenud kruiisi- ja reisilaevade külastuste arv. Renditulud tõusid 0,4 mln eurot (+3,0%), kokku 14,6 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, välja arvatud segmendis muud. Suuremal määral oli kasv kauba- ja reisisadamate segmentides peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln euro võrra (+2,9%) 12,2 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas suurenenud reisijate arv (+1,0%) ja tasude indekseerimine aasta esimeses pooles. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,2 mln euro võrra (+0,6%) 36,4 mln euroni. Tulu kasvu mõjutas positiivselt tasude indekseerimine Eesti tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega ning vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks. Reiside arv võrreldes varasema aastaga oluliselt ei muutunud (–0,6%). Kasvasid ka kaubatasu tulud 0,2 mln eurot (+2,8%) 6,9 mln euroni seoses kaubamahtude tõusuga (+5,1%). Ülejäänud tulud liikide lõikes langesid. Oluliselt langesid laeva prahitasud - 4,0 mln euro võrra (–33,6%) 7,9 mln euroni. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli 42 võrra väiksem ning prahitasud langesid ka projektipõhiste tööde madalamate päevatasu tariifide tõttu. Tulu muudelt teenustelt kahanes 0,4 mln eurot tulenevalt jäämurdja Botnica lühemast prahiperioodist, mis ühtlasi vähendas tulu toitlustamis- ja majutusteenuste osutamisest. Muude teenuste kategoorias langesid ka tulud reklaami müügist. Elektrienergia müügist saadav tulu kahanes 0,2 mln eurot (–4,8%) 4,4 mln euroni. Tulud elektrienergiast langesid peamiselt võrguteenuste ja elektrienergia vähenenud müügikoguste tõttu ning ka elektrienergia börsihind langes. Muud tulud 2025. aastal suurenesid 0,6 mln euro võrra (+32,2%) 2,3 mln euroni. Muid tulusid mõjutas 2025. aastal toimunud maa võõrandamine Muuga sadamas Rail Baltica Muuga raudteejaama rajamiseks.

2025. aasta IV kvartalis suurenes müügitulu 1,3%, ulatudes 29,2 mln euroni. Vaatamata sellele, et laevakülastuste arv langes, siis laevatasu tulud kasvasid 10,3%. Laevatasusid kasvatas kaubasadamates suurte tankerite ja bulkerite külastatavuse suurenemine ning reisisadamates kruiisilaevade arvu kasvu. Müügitulud kasvasid ka üleveoteenuste müügist, kasutusrendi tuludest ja reisijatasudest. Kaubatasu tulu vähenes (–17,2%). Kuigi kaubamahud kasvasid, siis neljandas kvartalis mõjutas kaubatasusid IFRS15 nõuetest tulenevad korrigeerimised – 2024. aastal ei prognoositud aasta esimeses pooles osa operaatorite puhul täies mahus võimalikke leppetrahve. 2024. aasta neljandas kvartalis leppetrahvid siiski esitati, mille tulemusena kajastus kogu vastav tulu aasta lõpus. 2025. aastal arvestati laekumisega juba aasta alguses, mille tulemusel kajastus leppetrahvi tulu ühtlaselt kogu aasta jooksul. Müügitulu vähenes ka laeva prahitasust, kuna Botnica prahipäevade arv vähenes. Lisaks langes tulu muude teenuste ning elektrienergia müügist. Muid teenuseid mõjutas väiksem reklaamimüük reisisadamates.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 3,4 mln euro võrra (+6,4%) 56,5 mln euroni, kasvades kauba- ja reisisadamate segmentides. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasv oli eelkõige müügitulude kasvust ja finantsvarade väärtuse langusest. Reisisadamate korrigeeritud EBITDA kasvu panustas peamiselt müügitulude suurenemine, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. IV kvartalis langes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 1,0 mln eurot (–8,5%). Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes aasta lõike 44,4%-lt 47,6%-le ning langes IV kvartalis 42,5%-lt 38,4%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu kasvas 2025. aastal 5,6 mln eurot (+25,1%) 27,9 mln euroni. Kasum enne tulumaksu kasvas ärikasumist rohkem väiksemate finantskulude (neto) tõttu (–2,6 mln eurot). Finantskulude positiivset mõju tasandas 0,5 mln euro ulatuses sidusettevõtte Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahanenud tulemus. 2025. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem kui eelmisel aastal. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. Kontserni 2025. aasta kasumiks kujunes 22,5 mln eurot, mis tõusis 3,3 mln euro võrra (+17,3%). IV kvartali kasum oli 3,6 mln eurot (–0,7 mln eurot, –16,3%).

Investeeringud

2025. aastal investeeris kontsern 33,2 mln eurot, mis oli 5,6 mln eurot ehk 14% vähem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetamisesse ning olemasoleva taristu parendamisesse olid kokku 29,1 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud olid 0,5 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud 3,7 mln eurot. 2025. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadama uue multifunktsionaalse kai ja 10 ha suuruse tagala ala ehituse lõpetamine (väikeses mahus vaegtöid jäi 2026. aasta algusesse). Muuga sadamas olid suurimad investeeringud kaide tugevdamisse. Nendest olulisim oli seotud suurte konteinerlaevade häireteta vastuvõtmise ja tulevikus kaldaelektri pakkumise võimaldamisega (väiksemas mahus alustati investeerimist kaldaelektri lahendusse). Jätkati investeerimist hooneautomaatika uuele süsteemile üleviimisesse. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate vahetus reisiparvlaeval Leiger ja parvlaevade Tiiu, Regula ja Piret plaanilised dokitööd. Vanasadamas jätkati investeerimist uue A-terminali, A-terminali välisruumi, peamaja ja parkimismaja projekteerimisse, lisaks tehti suuremaid investeeringuid reisilaevade liikluse parandamisesse (kai 13). Investeeriti ka tarkvara arendusse. Jäämurdjal Botnica oli suuremaks investeeringuks dokitööd. IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 12,4 mln eurot (+130,9%). Suurim investeering oli Paldiski kai ehitusse.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 31.12.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 31 993 17 213 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 0 22 000 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 055 12 512 Varud 552 695 Muu käibevara kokku 40 600 52 420 Müügiootel põhivara 212 4 190 Käibevara kokku 40 812 56 610 Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse 2 638 2 664 Kinnisvarainvesteeringud 14 069 14 069 Materiaalne põhivara 562 254 554 280 Immateriaalne põhivara 2 290 2 238 Põhivara kokku 581 251 573 251 Varad kokku 622 063 629 861 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 73 001 12 185 Eraldised 1 895 1 771 Sihtfinantseerimine 19 271 22 146 Maksuvõlad 943 906 Võlad tarnijatele ja muud võlad 11 712 7 780 Lühiajalised kohustised kokku 106 822 44 788 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 100 700 172 650 Sihtfinantseerimine 31 447 31 995 Muud võlad 2 217 2 815 Pikaajalised kohustised kokku 134 364 207 460 Kohustised kokku 241 186 252 248 OMAKAPITAL Aktsiakapital 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 23 848 23 304 Jaotamata kasum 49 551 46 831 Omakapital kokku 380 877 377 613 Kohustised ja omakapital kokku 622 063 629 861

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes IV kv 2025 IV kv 2024 2025 2024 Müügitulu 29 152 28 791 118 687 119 587 Muud tulud 309 579 2 297 1 737 Tegevuskulud –10 280 –9 477 –36 412 –40 427 Finantsvarade väärtuse langus –102 –125 –17 –805 Tööjõukulud –7 391 –7 061 –26 555 –25 722 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 792 –6 625 –25 008 –24 833 Muud kulud –101 –134 –288 –389 Ärikasum 4 795 5 948 32 704 29 148 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 180 197 973 900 Finantskulud –1 289 –1 857 –5 773 –8 257 Finantstulud ja -kulud kokku –1 109 –1 660 –4 800 –7 357 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud

kasum (+)/ kahjum (–)

investeeringutelt sidusettevõttesse –102 –4 –26 487 Kasum enne tulumaksustamist 3 584 4 284 27 878 22 278 Tulumaksukulu 0 0 –5 415 –3 125 Perioodi kasum 3 584 4 284 22 463 19 153 Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist 3 584 4 284 22 463 19 153 Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 0,02 0,09 0,07

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes

2025

2024 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 130 750 126 612 Muude tulude eest laekunud raha 80 45 Maksed tarnijatele –46 018 –50 431 Maksed töötajatele ja töötajate eest –25 363 –23 864 Maksed muude kulude eest –328 –304 Makstud tulumaks dividendidelt –5 415 –3 325 Äritegevusest laekunud raha 53 706 48 733 Materiaalse põhivara soetamine –30 676 –38 981 Immateriaalse põhivara soetamine –484 –599 Materiaalse põhivara müük 4 885 17 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 479 15 317 Saadud intressid 959 804 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus 22 000 –22 000 Investeerimistegevuses kasutatud raha –2 837 –45 442 Võlakirjade lunastamine –7 650 –7 650 Saadud laenud 0 30 000 Saadud laenude tagasimaksed –3 066 –10 466 Makstud dividendid –19 199 –19 000 Makstud intressid –6 173 –8 655 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –1 –40 Finantseerimistegevuses kasutatud raha –36 089 –15 811 RAHAVOOG KOKKU 14 780 –12 520 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 213 29 733 Raha ja raha ekvivalentide muutus 14 780 –12 520 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 31 993 17 213

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

