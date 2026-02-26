ASi Tallinna Sadam 2025. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Sadam teenis 2025. aastal 119 miljonit eurot müügitulu. Korrigeeritud EBITDA oli ligi 57 miljonit eurot ja kasum enam kui 22 miljonit. Aasta kokkuvõttes müügitulu veidi kahanes –0,8%, kuid kasvasid korrigeeritud EBITDA +6% ja kasum +17%. IV kvartali müügitulu oli enam kui 29 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 11 miljonit eurot ja kasum 3,6 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvas kvartali müügitulu +1,3%, vähenesid korrigeeritud EBITDA –8% ja kasum –16%. 2025. aastal oli investeeringute maht veidi enam kui 33 miljonit eurot, millest 12 miljonit investeerisime IV kvartali jooksul.
2025. aasta IV kvartalis kasvasid reisijate arv +0,9% (aastane kasv +1,0%) ja kaubamahud +6% (aastane kasv +5%), laevakülastuste arv kahanes –4,8% võrra (aasta lõikes sama arv, mis 2024). Laevanduses näitasid reisiparvlaevadel kasvu sõidukite arv +7% (aastane kasv +3,5%), reisijate arv +4,5% (aastane kasv +1,2%) ja reiside arv +0,3% (aasta lõikes –0,6%). Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 53% ajast, mis on –3,9% vähem kui eelneval aastal (aasta lõikes –19%).
„Oleme lõppenud aastaga rahul, sest võrreldava aastaga sarnase käibe juures on kasvanud nii korrigeeritud EBITDA, korrigeeritud EBITDA marginaal kui ka kasum. Neljandas kvartalis kasvas müügitulu, kuid kasum vähenes. Tulemusi on mõjutanud suurenenud remondikulud seoses nende edasilükkumisega viimasesse kvartalisse. Aasta lõpu olulisemaks sündmuseks oli Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai valmimine, mis tänaseks on saanud kasutusloa. Head meelt valmistab ka edukas talvekruiiside hooaeg nii laevakülastuste kui reisijate arvu kasvu osas,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 26. veebruaril, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
|IV kv
|IV kv
|+/–
|12 kuud
|12 kuud
|+/–
|2025
|2024
|%
|2025
|2024
|%
|Müügitulu
|29,2
|28,8
|1,3
|118,7
|119,6
|–0,8
|Korrigeeritud EBITDA
|11,2
|12,2
|–8,5
|56,5
|53,1
|6,4
|Korrigeeritud EBITDA marginaal
|38,4%
|42,5%
|–4,1
|47,6%
|44,4%
|3,2
|Ärikasum
|4,8
|5,9
|–19,4
|32,7
|29,1
|12,2
|Tulumaks
|0,0
|0,0
|0,0
|–5,4
|–3,1
|73,3
|Perioodi kasum
|3,6
|4,3
|–16,3
|22,5
|19,2
|17,3
|Investeeringud
|12,4
|5,4
|131
|33,2
|38,8
|–14,4
|31.12.2025
|31.12.2024
|+/–
|Varade maht
|622,1
|629,9
|–1,2%
|Intressi kandvad võlakohustused
|173,7
|184,8
|–6,1%
|Muud kohustused
|67,5
|67,4
|0,1%
|Omakapital
|380,9
|377,6
|0,9%
|Aktsiate arv
|263,0
|263,0
|0,0%
Olulisemad sündmused IV kvartalis:
- Kruiisihooaeg jätkus talvekuudel
- Valmis Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalne kai
- Euroopa Liit toetab Tallinna Sadamat kaldaelektriühenduse rajamisel kruiisilaevadele
- Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Sadama elektrienergia võrgutasude hinnakirja
- MPG AgroProduction OÜ tagastas kinnistud Muuga sadamas
- Tallinna ja Stockholmi sadamad sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi
- Jäämurdja Botnica edukas töö Kanada arktilistes vetes
- Muutus Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuse liikmete koosseis
- Pikendati Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuse liikme volitusi
Müügitulu
Müügitulu langes 2025. aastal 0,9 mln eurot ehk –0,8% ja oli kokku 118,7 mln eurot. Müügitulu languse taga oli eelkõige laeva prahitasu langus (jäämurdja Botnica). Lisaks sellele langesid ka muude teenuste müük ja elektrienergia müük. Positiivne mõju müügituludele avaldus läbi suurenenud laeva- ja renditulude. Kasvasid ka reisija- ja kaubatasud ning tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest. Müügitulu liikide lõikes tõusis enim tulu laevatasudelt, mis kasvas 2,5 mln eurot (+8,0%) 34,1 mln euroni. Laevatasude kasvu põhjuseks on suurenenud tankerite ja konteinervedajate külastuste arv. Ühtlasi olid mõlemad laevatüübid keskmiselt suurema mahutavusega. Kuigi kaubasadamates reisilaeva külastuste arv vähenes, siis lahkunud laevade asemele tulnud laevad olid suurema mahutavusega, mis tähendas suuremat laevatasu tulu. Reisisadamates aitas kasvule kaasa suurenenud kruiisi- ja reisilaevade külastuste arv. Renditulud tõusid 0,4 mln eurot (+3,0%), kokku 14,6 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, välja arvatud segmendis muud. Suuremal määral oli kasv kauba- ja reisisadamate segmentides peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln euro võrra (+2,9%) 12,2 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas suurenenud reisijate arv (+1,0%) ja tasude indekseerimine aasta esimeses pooles. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,2 mln euro võrra (+0,6%) 36,4 mln euroni. Tulu kasvu mõjutas positiivselt tasude indekseerimine Eesti tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega ning vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks. Reiside arv võrreldes varasema aastaga oluliselt ei muutunud (–0,6%). Kasvasid ka kaubatasu tulud 0,2 mln eurot (+2,8%) 6,9 mln euroni seoses kaubamahtude tõusuga (+5,1%). Ülejäänud tulud liikide lõikes langesid. Oluliselt langesid laeva prahitasud - 4,0 mln euro võrra (–33,6%) 7,9 mln euroni. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli 42 võrra väiksem ning prahitasud langesid ka projektipõhiste tööde madalamate päevatasu tariifide tõttu. Tulu muudelt teenustelt kahanes 0,4 mln eurot tulenevalt jäämurdja Botnica lühemast prahiperioodist, mis ühtlasi vähendas tulu toitlustamis- ja majutusteenuste osutamisest. Muude teenuste kategoorias langesid ka tulud reklaami müügist. Elektrienergia müügist saadav tulu kahanes 0,2 mln eurot (–4,8%) 4,4 mln euroni. Tulud elektrienergiast langesid peamiselt võrguteenuste ja elektrienergia vähenenud müügikoguste tõttu ning ka elektrienergia börsihind langes. Muud tulud 2025. aastal suurenesid 0,6 mln euro võrra (+32,2%) 2,3 mln euroni. Muid tulusid mõjutas 2025. aastal toimunud maa võõrandamine Muuga sadamas Rail Baltica Muuga raudteejaama rajamiseks.
2025. aasta IV kvartalis suurenes müügitulu 1,3%, ulatudes 29,2 mln euroni. Vaatamata sellele, et laevakülastuste arv langes, siis laevatasu tulud kasvasid 10,3%. Laevatasusid kasvatas kaubasadamates suurte tankerite ja bulkerite külastatavuse suurenemine ning reisisadamates kruiisilaevade arvu kasvu. Müügitulud kasvasid ka üleveoteenuste müügist, kasutusrendi tuludest ja reisijatasudest. Kaubatasu tulu vähenes (–17,2%). Kuigi kaubamahud kasvasid, siis neljandas kvartalis mõjutas kaubatasusid IFRS15 nõuetest tulenevad korrigeerimised – 2024. aastal ei prognoositud aasta esimeses pooles osa operaatorite puhul täies mahus võimalikke leppetrahve. 2024. aasta neljandas kvartalis leppetrahvid siiski esitati, mille tulemusena kajastus kogu vastav tulu aasta lõpus. 2025. aastal arvestati laekumisega juba aasta alguses, mille tulemusel kajastus leppetrahvi tulu ühtlaselt kogu aasta jooksul. Müügitulu vähenes ka laeva prahitasust, kuna Botnica prahipäevade arv vähenes. Lisaks langes tulu muude teenuste ning elektrienergia müügist. Muid teenuseid mõjutas väiksem reklaamimüük reisisadamates.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 3,4 mln euro võrra (+6,4%) 56,5 mln euroni, kasvades kauba- ja reisisadamate segmentides. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasv oli eelkõige müügitulude kasvust ja finantsvarade väärtuse langusest. Reisisadamate korrigeeritud EBITDA kasvu panustas peamiselt müügitulude suurenemine, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. IV kvartalis langes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 1,0 mln eurot (–8,5%). Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes aasta lõike 44,4%-lt 47,6%-le ning langes IV kvartalis 42,5%-lt 38,4%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 2025. aastal 5,6 mln eurot (+25,1%) 27,9 mln euroni. Kasum enne tulumaksu kasvas ärikasumist rohkem väiksemate finantskulude (neto) tõttu (–2,6 mln eurot). Finantskulude positiivset mõju tasandas 0,5 mln euro ulatuses sidusettevõtte Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahanenud tulemus. 2025. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem kui eelmisel aastal. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. Kontserni 2025. aasta kasumiks kujunes 22,5 mln eurot, mis tõusis 3,3 mln euro võrra (+17,3%). IV kvartali kasum oli 3,6 mln eurot (–0,7 mln eurot, –16,3%).
Investeeringud
2025. aastal investeeris kontsern 33,2 mln eurot, mis oli 5,6 mln eurot ehk 14% vähem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetamisesse ning olemasoleva taristu parendamisesse olid kokku 29,1 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud olid 0,5 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud 3,7 mln eurot. 2025. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadama uue multifunktsionaalse kai ja 10 ha suuruse tagala ala ehituse lõpetamine (väikeses mahus vaegtöid jäi 2026. aasta algusesse). Muuga sadamas olid suurimad investeeringud kaide tugevdamisse. Nendest olulisim oli seotud suurte konteinerlaevade häireteta vastuvõtmise ja tulevikus kaldaelektri pakkumise võimaldamisega (väiksemas mahus alustati investeerimist kaldaelektri lahendusse). Jätkati investeerimist hooneautomaatika uuele süsteemile üleviimisesse. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate vahetus reisiparvlaeval Leiger ja parvlaevade Tiiu, Regula ja Piret plaanilised dokitööd. Vanasadamas jätkati investeerimist uue A-terminali, A-terminali välisruumi, peamaja ja parkimismaja projekteerimisse, lisaks tehti suuremaid investeeringuid reisilaevade liikluse parandamisesse (kai 13). Investeeriti ka tarkvara arendusse. Jäämurdjal Botnica oli suuremaks investeeringuks dokitööd. IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 12,4 mln eurot (+130,9%). Suurim investeering oli Paldiski kai ehitusse.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
|tuhandetes eurodes
|31.12.2025
|31.12.2024
|VARAD
|Käibevara
|Raha ja raha ekvivalendid
|31 993
|17 213
|Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades
|0
|22 000
|Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
|8 055
|12 512
|Varud
|552
|695
|Muu käibevara kokku
|40 600
|52 420
|Müügiootel põhivara
|212
|4 190
|Käibevara kokku
|40 812
|56 610
|Põhivara
|Investeeringud sidusettevõttesse
|2 638
|2 664
|Kinnisvarainvesteeringud
|14 069
|14 069
|Materiaalne põhivara
|562 254
|554 280
|Immateriaalne põhivara
|2 290
|2 238
|Põhivara kokku
|581 251
|573 251
|Varad kokku
|622 063
|629 861
|KOHUSTISED
|Lühiajalised kohustised
|Võlakohustised
|73 001
|12 185
|Eraldised
|1 895
|1 771
|Sihtfinantseerimine
|19 271
|22 146
|Maksuvõlad
|943
|906
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|11 712
|7 780
|Lühiajalised kohustised kokku
|106 822
|44 788
|Pikaajalised kohustised
|Võlakohustised
|100 700
|172 650
|Sihtfinantseerimine
|31 447
|31 995
|Muud võlad
|2 217
|2 815
|Pikaajalised kohustised kokku
|134 364
|207 460
|Kohustised kokku
|241 186
|252 248
|OMAKAPITAL
|Aktsiakapital
|263 000
|263 000
|Ülekurss
|44 478
|44 478
|Kohustuslik reservkapital
|23 848
|23 304
|Jaotamata kasum
|49 551
|46 831
|Omakapital kokku
|380 877
|377 613
|Kohustised ja omakapital kokku
|622 063
|629 861
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
|tuhandetes eurodes
|IV kv 2025
|IV kv 2024
|2025
|2024
|Müügitulu
|29 152
|28 791
|118 687
|119 587
|Muud tulud
|309
|579
|2 297
|1 737
|Tegevuskulud
|–10 280
|–9 477
|–36 412
|–40 427
|Finantsvarade väärtuse langus
|–102
|–125
|–17
|–805
|Tööjõukulud
|–7 391
|–7 061
|–26 555
|–25 722
|Põhivara kulum ja väärtuse langus
|–6 792
|–6 625
|–25 008
|–24 833
|Muud kulud
|–101
|–134
|–288
|–389
|Ärikasum
|4 795
|5 948
|32 704
|29 148
|Finantstulud ja -kulud
|Finantstulud
|180
|197
|973
|900
|Finantskulud
|–1 289
|–1 857
|–5 773
|–8 257
|Finantstulud ja -kulud kokku
|–1 109
|–1 660
|–4 800
|–7 357
|Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse
|–102
|–4
|–26
|487
|Kasum enne tulumaksustamist
|3 584
|4 284
|27 878
|22 278
|Tulumaksukulu
|0
|0
|–5 415
|–3 125
|Perioodi kasum
|3 584
|4 284
|22 463
|19 153
|Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist
|3 584
|4 284
|22 463
|19 153
|Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
|0,01
|0,02
|0,09
|0,07
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
|tuhandetes eurodes
2025
2024
|Kaupade või teenuste müügist laekunud raha
|130 750
|126 612
|Muude tulude eest laekunud raha
|80
|45
|Maksed tarnijatele
|–46 018
|–50 431
|Maksed töötajatele ja töötajate eest
|–25 363
|–23 864
|Maksed muude kulude eest
|–328
|–304
|Makstud tulumaks dividendidelt
|–5 415
|–3 325
|Äritegevusest laekunud raha
|53 706
|48 733
|Materiaalse põhivara soetamine
|–30 676
|–38 981
|Immateriaalse põhivara soetamine
|–484
|–599
|Materiaalse põhivara müük
|4 885
|17
|Saadud põhivara sihtfinantseerimisest
|479
|15 317
|Saadud intressid
|959
|804
|Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus
|22 000
|–22 000
|Investeerimistegevuses kasutatud raha
|–2 837
|–45 442
|Võlakirjade lunastamine
|–7 650
|–7 650
|Saadud laenud
|0
|30 000
|Saadud laenude tagasimaksed
|–3 066
|–10 466
|Makstud dividendid
|–19 199
|–19 000
|Makstud intressid
|–6 173
|–8 655
|Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed
|–1
|–40
|Finantseerimistegevuses kasutatud raha
|–36 089
|–15 811
|RAHAVOOG KOKKU
|14 780
|–12 520
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
|17 213
|29 733
|Raha ja raha ekvivalentide muutus
|14 780
|–12 520
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
|31 993
|17 213
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
angelika.annus@ts.ee
Manused