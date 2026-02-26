ASi Tallinna Sadam 2025. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Sadam teenis 2025. aastal 119 miljonit eurot müügitulu. Korrigeeritud EBITDA oli ligi 57 miljonit eurot ja kasum enam kui 22 miljonit. Aasta kokkuvõttes müügitulu veidi kahanes –0,8%, kuid kasvasid korrigeeritud EBITDA +6% ja kasum +17%. IV kvartali müügitulu oli enam kui 29 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 11 miljonit eurot ja kasum 3,6 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvas kvartali müügitulu +1,3%, vähenesid korrigeeritud EBITDA –8% ja kasum –16%. 2025. aastal oli investeeringute maht veidi enam kui 33 miljonit eurot, millest 12 miljonit investeerisime IV kvartali jooksul.

2025. aasta IV kvartalis kasvasid reisijate arv +0,9% (aastane kasv +1,0%) ja kaubamahud +6% (aastane kasv +5%), laevakülastuste arv kahanes –4,8% võrra (aasta lõikes sama arv, mis 2024). Laevanduses näitasid reisiparvlaevadel kasvu sõidukite arv +7% (aastane kasv +3,5%), reisijate arv +4,5% (aastane kasv +1,2%) ja reiside arv +0,3% (aasta lõikes –0,6%). Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 53% ajast, mis on –3,9% vähem kui eelneval aastal (aasta lõikes –19%).

„Oleme lõppenud aastaga rahul, sest võrreldava aastaga sarnase käibe juures on kasvanud nii korrigeeritud EBITDA, korrigeeritud EBITDA marginaal kui ka kasum. Neljandas kvartalis kasvas müügitulu, kuid kasum vähenes. Tulemusi on mõjutanud suurenenud remondikulud seoses nende edasilükkumisega viimasesse kvartalisse. Aasta lõpu olulisemaks sündmuseks oli Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai valmimine, mis tänaseks on saanud kasutusloa. Head meelt valmistab ka edukas talvekruiiside hooaeg nii laevakülastuste kui reisijate arvu kasvu osas,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.  

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 26. veebruaril, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 IV kvIV kv+/–12 kuud12 kuud+/–
 20252024%20252024%
Müügitulu29,228,81,3118,7119,6–0,8
Korrigeeritud EBITDA11,212,2–8,556,553,16,4
Korrigeeritud EBITDA marginaal38,4%42,5%–4,147,6%44,4%3,2
Ärikasum4,85,9–19,432,729,112,2
Tulumaks0,00,00,0–5,4–3,173,3
Perioodi kasum3,64,3–16,322,519,217,3
Investeeringud12,45,413133,238,8–14,4


 31.12.202531.12.2024+/–
Varade maht622,1629,9–1,2%
Intressi kandvad võlakohustused173,7184,8–6,1%
Muud kohustused67,567,40,1%
Omakapital380,9377,60,9%
Aktsiate arv263,0263,00,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

  • Kruiisihooaeg jätkus talvekuudel
  • Valmis Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalne kai
  • Euroopa Liit toetab Tallinna Sadamat kaldaelektriühenduse rajamisel kruiisilaevadele
  • Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Sadama elektrienergia võrgutasude hinnakirja
  • MPG AgroProduction OÜ tagastas kinnistud Muuga sadamas
  • Tallinna ja Stockholmi sadamad sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi
  • Jäämurdja Botnica edukas töö Kanada arktilistes vetes
  • Muutus Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuse liikmete koosseis
  • Pikendati Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuse liikme volitusi

Müügitulu
Müügitulu langes 2025. aastal 0,9 mln eurot ehk –0,8% ja oli kokku 118,7 mln eurot. Müügitulu languse taga oli eelkõige laeva prahitasu langus (jäämurdja Botnica). Lisaks sellele langesid ka muude teenuste müük ja elektrienergia müük. Positiivne mõju müügituludele avaldus läbi suurenenud laeva- ja renditulude. Kasvasid ka reisija- ja kaubatasud ning tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest. Müügitulu liikide lõikes tõusis enim tulu laevatasudelt, mis kasvas 2,5 mln eurot (+8,0%) 34,1 mln euroni. Laevatasude kasvu põhjuseks on suurenenud tankerite ja konteinervedajate külastuste arv. Ühtlasi olid mõlemad laevatüübid keskmiselt suurema mahutavusega. Kuigi kaubasadamates reisilaeva külastuste arv vähenes, siis lahkunud laevade asemele tulnud laevad olid suurema mahutavusega, mis tähendas suuremat laevatasu tulu. Reisisadamates aitas kasvule kaasa suurenenud kruiisi- ja reisilaevade külastuste arv. Renditulud tõusid 0,4 mln eurot (+3,0%), kokku 14,6 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, välja arvatud segmendis muud. Suuremal määral oli kasv kauba- ja reisisadamate segmentides peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln euro võrra (+2,9%) 12,2 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas suurenenud reisijate arv (+1,0%) ja tasude indekseerimine aasta esimeses pooles. Tulu üleveoteenuse osutamisest  kasvas 0,2 mln euro võrra (+0,6%) 36,4 mln euroni. Tulu kasvu mõjutas positiivselt tasude indekseerimine Eesti tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega ning vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks. Reiside arv võrreldes varasema aastaga oluliselt ei muutunud (–0,6%). Kasvasid ka kaubatasu tulud 0,2 mln eurot (+2,8%) 6,9 mln euroni seoses kaubamahtude tõusuga (+5,1%). Ülejäänud tulud liikide lõikes langesid. Oluliselt langesid laeva prahitasud - 4,0 mln euro võrra (–33,6%) 7,9 mln euroni. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli 42 võrra väiksem ning prahitasud langesid ka projektipõhiste tööde madalamate päevatasu tariifide tõttu. Tulu muudelt teenustelt kahanes 0,4 mln eurot tulenevalt jäämurdja Botnica lühemast prahiperioodist, mis ühtlasi vähendas tulu toitlustamis- ja majutusteenuste osutamisest. Muude teenuste kategoorias langesid ka tulud reklaami müügist. Elektrienergia müügist saadav tulu kahanes 0,2 mln eurot (–4,8%) 4,4 mln euroni. Tulud elektrienergiast langesid peamiselt võrguteenuste ja elektrienergia vähenenud müügikoguste tõttu ning ka elektrienergia börsihind langes. Muud tulud 2025. aastal suurenesid 0,6 mln euro võrra (+32,2%) 2,3 mln euroni. Muid tulusid mõjutas 2025. aastal toimunud maa võõrandamine Muuga sadamas Rail Baltica Muuga raudteejaama rajamiseks.

2025. aasta IV kvartalis suurenes müügitulu 1,3%, ulatudes 29,2 mln euroni. Vaatamata sellele, et laevakülastuste arv langes, siis laevatasu tulud kasvasid 10,3%. Laevatasusid kasvatas kaubasadamates suurte tankerite ja bulkerite külastatavuse suurenemine ning reisisadamates kruiisilaevade arvu kasvu. Müügitulud kasvasid ka üleveoteenuste müügist, kasutusrendi tuludest ja reisijatasudest. Kaubatasu tulu vähenes (–17,2%). Kuigi kaubamahud kasvasid, siis neljandas kvartalis mõjutas kaubatasusid IFRS15 nõuetest tulenevad korrigeerimised – 2024. aastal ei prognoositud aasta esimeses pooles osa operaatorite puhul täies mahus võimalikke leppetrahve. 2024. aasta neljandas kvartalis leppetrahvid siiski esitati, mille tulemusena kajastus kogu vastav tulu aasta lõpus. 2025. aastal arvestati laekumisega juba aasta alguses, mille tulemusel kajastus leppetrahvi tulu ühtlaselt kogu aasta jooksul. Müügitulu vähenes ka laeva prahitasust, kuna Botnica prahipäevade arv vähenes. Lisaks langes tulu muude teenuste ning elektrienergia müügist. Muid teenuseid mõjutas väiksem reklaamimüük reisisadamates.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 3,4 mln euro võrra (+6,4%) 56,5 mln euroni, kasvades kauba- ja reisisadamate segmentides. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasv oli eelkõige müügitulude kasvust ja finantsvarade väärtuse langusest. Reisisadamate korrigeeritud EBITDA kasvu panustas peamiselt müügitulude suurenemine, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. IV kvartalis langes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 1,0 mln eurot (–8,5%). Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes aasta lõike 44,4%-lt 47,6%-le ning langes IV kvartalis 42,5%-lt 38,4%-le.

Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 2025. aastal 5,6 mln eurot (+25,1%) 27,9 mln euroni. Kasum enne tulumaksu kasvas ärikasumist rohkem väiksemate finantskulude (neto) tõttu (–2,6 mln eurot). Finantskulude positiivset mõju tasandas 0,5 mln euro ulatuses sidusettevõtte Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahanenud tulemus. 2025. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem kui eelmisel aastal. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. Kontserni 2025. aasta kasumiks kujunes 22,5 mln eurot, mis tõusis 3,3 mln euro võrra (+17,3%). IV kvartali kasum oli 3,6 mln eurot (–0,7 mln eurot, –16,3%).

Investeeringud
2025. aastal investeeris kontsern 33,2 mln eurot, mis oli 5,6 mln eurot ehk 14% vähem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetamisesse ning olemasoleva taristu parendamisesse olid kokku 29,1 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud olid 0,5 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud 3,7 mln eurot. 2025. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadama uue multifunktsionaalse kai ja 10 ha suuruse tagala ala ehituse lõpetamine (väikeses mahus vaegtöid jäi 2026. aasta algusesse). Muuga sadamas olid suurimad investeeringud kaide tugevdamisse. Nendest olulisim oli seotud suurte konteinerlaevade häireteta vastuvõtmise ja tulevikus kaldaelektri pakkumise võimaldamisega (väiksemas mahus alustati investeerimist kaldaelektri lahendusse). Jätkati investeerimist hooneautomaatika uuele süsteemile üleviimisesse. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate vahetus reisiparvlaeval Leiger ja parvlaevade Tiiu, Regula ja Piret plaanilised dokitööd. Vanasadamas jätkati investeerimist uue A-terminali, A-terminali välisruumi, peamaja ja parkimismaja projekteerimisse, lisaks tehti suuremaid investeeringuid reisilaevade liikluse parandamisesse (kai 13). Investeeriti ka tarkvara arendusse. Jäämurdjal Botnica oli suuremaks investeeringuks dokitööd. IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 12,4 mln eurot (+130,9%). Suurim investeering oli Paldiski kai ehitusse.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes31.12.202531.12.2024
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid31 99317 213
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades022 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded8 05512 512
Varud552695
Muu käibevara kokku40 60052 420
Müügiootel põhivara2124 190
Käibevara kokku40 81256 610
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõttesse2 6382 664
Kinnisvarainvesteeringud14 06914 069
Materiaalne põhivara562 254554 280
Immateriaalne põhivara2 2902 238
Põhivara kokku581 251573 251
Varad kokku622 063629 861
   
KOHUSTISED  
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised73 00112 185
Eraldised1 8951 771
Sihtfinantseerimine19 27122 146
Maksuvõlad943906
Võlad tarnijatele ja muud võlad11 7127 780
Lühiajalised kohustised kokku106 82244 788
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised100 700172 650
Sihtfinantseerimine31 44731 995
Muud  võlad2 2172 815
Pikaajalised kohustised kokku134 364207 460
Kohustised kokku241 186252 248
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital23 84823 304
Jaotamata kasum49 55146 831
Omakapital kokku380 877377 613
Kohustised ja omakapital kokku622 063629 861

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesIV kv 2025IV kv 202420252024
Müügitulu29 15228 791118 687119 587
Muud tulud3095792 2971 737
Tegevuskulud–10 280–9 477–36 412–40 427
Finantsvarade väärtuse langus–102–125–17–805
Tööjõukulud–7 391–7 061–26 555–25 722
Põhivara kulum ja väärtuse langus–6 792–6 625–25 008–24 833
Muud kulud–101–134–288–389
Ärikasum4 7955 94832 70429 148
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud180197973900
Finantskulud–1 289–1 857–5 773–8 257
Finantstulud ja -kulud kokku–1 109–1 660–4 800–7 357
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse		–102–4–26487
Kasum enne tulumaksustamist3 5844 28427 87822 278
Tulumaksukulu00–5 415–3 125
Perioodi kasum3 5844 28422 46319 153
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist3 5844 28422 46319 153
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0,010,020,090,07

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes
 2025
 2024
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha130 750126 612
Muude tulude eest laekunud raha8045
Maksed tarnijatele–46 018–50 431
Maksed töötajatele ja töötajate eest–25 363–23 864
Maksed muude kulude eest–328–304
Makstud tulumaks dividendidelt–5 415–3 325
Äritegevusest laekunud raha53 70648 733
Materiaalse põhivara soetamine–30 676–38 981
Immateriaalse põhivara soetamine–484–599
Materiaalse põhivara müük4 88517
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest47915 317
Saadud intressid959804
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus22 000–22 000
Investeerimistegevuses kasutatud raha–2 837–45 442
Võlakirjade lunastamine–7 650–7 650
Saadud laenud030 000
Saadud laenude tagasimaksed–3 066–10 466
Makstud dividendid–19 199–19 000
Makstud intressid–6 173–8 655
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed–1–40
Finantseerimistegevuses kasutatud raha–36 089–15 811
RAHAVOOG KOKKU 14 780–12 520
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses17 21329 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus14 780–12 520
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus31 99317 213

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
angelika.annus@ts.ee


 

Manused


Attachments

2025 IVkv vahearuanne 2025 IVkv pohinumbrid 2025 IVkv veebinar
GlobeNewswire

